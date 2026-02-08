TRỰC TIẾP Trực tiếp Philadelphia Union vs Atlanta United: Hết hiệp 1, Atlanta United dẫn 1-0 Philadelphia Union có phong độ khởi sắc hơn trước Atlanta United, nhưng khoảng cách chỉ là một bậc và một điểm trên bảng xếp hạng MLS.

Philadelphia Union 0 - 1 Atlanta United Nghỉ giữa hiệp 49' Philadelphia Union ép sân tìm bàn gỡ Phút 49', Philadelphia Union đang kiểm soát thế trận dù bị Atlanta United dẫn 0-1, với thời lượng cầm bóng 61 - 39 và dứt điểm 10 - 2. Atlanta United phải lùi sâu chống đỡ, khi chủ nhà cũng vượt trội về phạt góc 5 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

37' Philadelphia Union kiểm soát bóng, Atlanta dẫn trước Sau 37 phút, Philadelphia Union nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 55 - 45, nhưng sức ép chưa thật sự rõ rệt khi số lần dứt điểm chỉ là 3 - 2. Atlanta United đang dẫn trước và vẫn duy trì thế trận chặt chẽ.

30' Miguel Almirón đưa Atlanta United vượt lên Phút 30, Miguel Almirón lập công, giúp Atlanta United mở tỷ số 0-1 trước Philadelphia Union. Bàn thắng đến chỉ bốn phút sau thẻ đỏ của Enea Mihaj, khiến trận đấu càng thêm căng thẳng.

28' Milan Iloski nhận thẻ vàng ở phút 28 Phút 28, Milan Iloski nhận thẻ vàng, khiến trận đấu thêm căng thẳng sau thẻ đỏ của Enea Mihaj chỉ hai phút trước. Atlanta United vẫn đang có lợi thế khi dẫn Philadelphia Union 0-1.

26' Enea Mihaj nhận thẻ đỏ ở phút 26 Phút 26, Enea Mihaj nhận thẻ đỏ sau khi trước đó đã bị cảnh cáo bằng thẻ vàng. Đây là bước ngoặt sớm khi Philadelphia Union và Atlanta United vẫn hòa 0-0.

25' Philadelphia Union nhỉnh hơn trong thế giằng co Sau 25 phút, Philadelphia Union nhỉnh hơn khi cầm bóng 54-46 và có số pha dứt điểm 3-1 . Atlanta United đang lùi về chịu sức ép nhẹ, nhưng thế trận vẫn khá thận trọng khi chưa bên nào tạo được khác biệt rõ ràng.

12' Atlanta United nhỉnh hơn trong thế trận thăm dò Sau 12 phút, Atlanta United nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 47-53 , đồng thời có lợi thế dứt điểm 0-1 và phạt góc 0-1 . Philadelphia Union vẫn chủ yếu tổ chức phòng ngự, trong khi đội khách bắt đầu tạo sức ép.

0' Trận đấu bắt đầu Philadelphia Union tiếp đón Atlanta United.

Cập nhật lúc 07:31 02/08/2026

Đội hình chính thức Philadelphia Union Sơ đồ 4-4-2 Atlanta United Sơ đồ 4-3-3 18 Andre Blake 39 Frankie Westfield 44 Neil Pierre 26 Nathan Harriel 27 Kai Wagner 6 Cavan Sullivan 4 Jovan Lukić 21 Danley Jean Jacques 19 Indiana Vassilev 10 Milan Iloski 9 Bruno Damiani 1 Lucas Hoyos 47 Matthew Edwards 4 Enea Mihaj 6 Júnior Alonso 3 Elías Báez 55 Tomás Jacob 28 Will Reilly 8 Tristan Muyumba 59 Aleksey Miranchuk 22 Fafà Picault 10 Miguel Almirón Dự bị Philadelphia Union 2 Geiner Martínez 5 Japhet Sery Larsen 8 Jesús Bueno 11 Alejandro Bedoya 16 Ben Bender 23 Ezekiel Alladoh 28 Agustín Anello 33 Quinn Sullivan 76 Andrew Rick Atlanta United 2 Ronald Hernández 5 Stian Gregersen 16 Adrian Gill 20 Luke Brennan 23 Adyn Torres 30 Cayman Togashi 39 Arif Kovac 41 Toto Majub 42 Jayden Hibbert Cập nhật đội hình lúc 05:53 02/08/2026

Philadelphia Union Thống kê Atlanta United 61% Kiểm soát bóng 39% 10 Dứt điểm 2 2 Trúng đích 1 5 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 3 2 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 2

Thông tin trận đấu

Philadelphia Union gặp Atlanta United lúc 06:30 ngày 02/08/2026 tại Subaru Park. Đây là màn so tài giữa hai đội đang đứng liền kề trên bảng xếp hạng MLS, khi Philadelphia Union xếp hạng 14 với 13 điểm còn Atlanta United đứng hạng 15 với 12 điểm.

Khoảng cách rất nhỏ khiến trận đấu trở nên cân bằng về mặt vị trí. Tuy nhiên, diễn biến phong độ gần đây đang tạo ra sự khác biệt đáng chú ý giữa hai đội.

Philadelphia Union bước vào trận với đà đi lên

Trong 5 trận gần nhất, Philadelphia Union có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Chuỗi kết quả theo thứ tự từ mới nhất đến cũ hơn là thua, hòa, thua, thắng, thắng. Việc giành chiến thắng ở 2 trận gần nhất cho thấy đội chủ nhà đang tìm lại sự ổn định sau giai đoạn kết quả thiếu nhất quán.

Điểm đáng chú ý nằm ở xu hướng kết thúc chuỗi trận. Philadelphia Union không khép lại 5 trận gần nhất bằng một thất bại, mà duy trì được mạch thắng ở hai lần ra sân mới nhất. Điều đó có thể giúp đội chủ nhà bước vào trận đấu với tâm lý tích cực hơn, đặc biệt khi họ được thi đấu tại Subaru Park.

Dù vậy, 2 thất bại trong 5 trận gần nhất cho thấy Philadelphia Union chưa đạt trạng thái ổn định hoàn toàn. Đội bóng này cần tránh để những kết quả tích cực gần đây chỉ mang tính nhất thời, nhất là khi khoảng cách với đối thủ trên bảng xếp hạng chỉ là 1 điểm.

Atlanta United gặp sức ép từ chuỗi kết quả thiếu ổn định

Atlanta United có 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận gần nhất. Theo thứ tự từ mới nhất đến cũ hơn, chuỗi kết quả của họ là hòa, thua, thua, hòa, thua. So với Philadelphia Union, Atlanta United đang có phong độ kém tích cực hơn và chưa giành chiến thắng trong 3 trận gần nhất.

Hai trận hòa trong chuỗi này cho thấy Atlanta United vẫn có khả năng giành điểm, nhưng những thất bại liên tiếp trong các trận gần đây khiến đội khách thiếu đi sự ổn định cần thiết. Khi chỉ kém Philadelphia Union 1 điểm, Atlanta United vẫn có động lực rõ ràng để cạnh tranh trực tiếp, song phong độ hiện tại đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng duy trì thế trận.

Đội khách nhiều khả năng cần ưu tiên sự chắc chắn trong giai đoạn đầu trận, đồng thời hạn chế để đối phương tận dụng lợi thế tinh thần. Nếu tiếp tục đánh mất sự cân bằng giữa các tuyến, Atlanta United có thể gặp khó trước một Philadelphia Union đang có dấu hiệu cải thiện về kết quả.

Đối đầu nghiêng nhẹ về Philadelphia Union

Ở 5 lần chạm trán gần nhất, Philadelphia Union thắng 2 trận, hai đội hòa 2 trận và Atlanta United thắng 1 trận. Xu hướng này cho thấy Philadelphia Union có lợi thế nhẹ trong đối đầu, nhưng không đủ lớn để biến trận đấu thành một cuộc so tài một chiều.

Số trận hòa tương đối đáng chú ý, phản ánh sự cân bằng giữa hai đội trong những lần gặp nhau gần đây. Vì thế, lợi thế sân nhà và phong độ hiện tại có thể trở thành những yếu tố quan trọng hơn thay vì chỉ dựa vào lịch sử đối đầu.

Thế trận có thể được quyết định bởi khả năng duy trì sự ổn định

Dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt, vì vậy chưa đủ cơ sở để xác định cách bố trí cụ thể của hai đội. Tuy nhiên, bức tranh trước trận cho thấy Philadelphia Union có thể nhập cuộc với sự chủ động hơn nhờ 2 chiến thắng liên tiếp, trong khi Atlanta United cần tìm cách kiểm soát nhịp độ để tránh bị cuốn vào thế trận của đội chủ nhà.

Với Philadelphia Union, nhiệm vụ quan trọng là chuyển lợi thế sân nhà và đà phong độ thành khả năng kiểm soát trận đấu ổn định. Đội chủ nhà không chỉ cần tạo sức ép, mà còn phải duy trì sự tập trung sau những thời điểm bất lợi, bởi 2 thất bại trong 5 trận gần nhất cho thấy họ vẫn có thể để mất điểm nếu không giữ được sự cân bằng.

Ở phía đối diện, Atlanta United cần cải thiện tính liên tục trong màn trình diễn. Chuỗi 5 trận gồm 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại chưa cho thấy một hướng đi rõ ràng. Khả năng đứng vững trước sức ép ban đầu, sau đó tận dụng những thời điểm Philadelphia Union thiếu ổn định, có thể là chìa khóa để đội khách tạo ra thế trận cạnh tranh.

Nhận định trước trận

Philadelphia Union đang chiếm ưu thế nhẹ nhờ phong độ gần đây tốt hơn, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tích cực hơn. Atlanta United vẫn có cơ sở để hy vọng bởi khoảng cách trên bảng xếp hạng chỉ là 1 điểm, trong khi 2 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy đội bóng này không dễ bị đánh bại trong mọi tình huống.

Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng về vị trí nhưng có sự khác biệt về đà phong độ. Philadelphia Union được đánh giá nhỉnh hơn ở thời điểm hiện tại, còn Atlanta United cần một màn trình diễn chặt chẽ và nhất quán hơn để tạo ra thế đối trọng tại Subaru Park.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Philadelphia Union · 2 thắng 2 hòa Atlanta United · 1 thắng Atlanta United 3 - 1 Philadelphia Union AU Atlanta United 0 - 1 Philadelphia Union PU Philadelphia Union 3 - 0 Atlanta United PU Philadelphia Union 1 - 1 Atlanta United Hòa Atlanta United 2 - 2 Philadelphia Union Hòa

Philadelphia Union 5 trận gần nhất T T B H B 17 Trận 3-4-10 T-H-B 22 Ghi (TB 1.3) 31 Thủng lưới Atlanta United 5 trận gần nhất B H B B H 17 Trận 3-3-11 T-H-B 17 Ghi (TB 1.0) 30 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 17 12 3 2 +21 39 T T T T B 2 Inter Miami 17 11 4 2 +13 37 T T T T T 3 New England 16 9 2 5 +7 29 B T B H T … 13 CF Montréal 17 4 3 10 -11 15 B H H B B 14 Philadelphia Union 17 3 4 10 -9 13 B H B T T 15 Atlanta United 17 3 3 11 -13 12 H B B H B

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