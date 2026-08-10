TRỰC TIẾP Trực tiếp Philadelphia Union vs Necaxa: Philadelphia Union nới rộng cách biệt 3-0 Philadelphia Union chạm trán Necaxa tại Leagues Cup trên sân Subaru Park trong bối cảnh cả hai đại diện MLS và Liga MX đều cần tìm lại niềm vui chiến thắng.

Philadelphia Union 3 - 0 Necaxa Hiệp 2 — phút 62' 62' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Philadelphia Union 3 - 0 Necaxa.

60' Philadelphia Union duy trì thế trận an toàn Bước sang phút 60, Necaxa nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ khi kiểm soát bóng 47% - 53% và có số lần dứt điểm trúng đích nhỉnh hơn 3 - 4 . Tuy nhiên, Philadelphia Union vẫn thi đấu vô cùng bản lĩnh để bảo vệ lợi thế dẫn 3 - 0 . Sự chắc chắn của đại diện nước Mỹ được thể hiện qua chỉ số cứu thua 4 - 0 , hóa giải mọi đợt hãm thành từ đối phương.

60' Philadelphia Union điều chỉnh nhân sự ở phút 60 Ở phút 60, Philadelphia Union có sự thay đổi người khi J. Bueno được tung vào sân để thay thế D. Jean Jacques . Với lợi thế dẫn trước 3-0 an toàn, đội chủ nhà bắt đầu tính toán điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì sự chủ động trên sân Subaru Park.

60' Philadelphia Union thay người khi đang dẫn 3-0 Phút 60, Philadelphia Union có sự thay đổi nhân sự khi M. Iloski được tung vào sân để thế chỗ cho E. Alladoh . Nắm lợi thế dẫn 3-0 rất an toàn trước Necaxa, đội chủ sân Subaru Park chủ động làm mới đội hình trong hiệp hai.

60' Philadelphia Union rút K. Wagner rời sân, tung F. Westfield vào thay Phút 60, Philadelphia Union có sự thay đổi nhân sự khi F. Westfield được tung vào sân để thay thế cho K. Wagner . Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn trước 3-0 an toàn, đội chủ nhà bắt đầu chủ động xoay tua lực lượng để giữ sức cho các trụ cột.

60' Philadelphia Union thay người: Q. Sullivan thế chỗ C. Sullivan Ở phút 60, Philadelphia Union thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Q. Sullivan được tung vào sân để thế chỗ C. Sullivan . Đội chủ nhà đang nắm thế chủ động cùng lợi thế dẫn trước 3-0 rất an toàn trước Necaxa.

59' Thẻ vàng cho I. Vassilev ở phút 59 Phút 59, trọng tài rút thẻ vàng phạt I. Vassilev bên phía Philadelphia Union . Dù đang sở hữu lợi thế dẫn 3-0 đầy an toàn, đội chủ nhà vẫn thi đấu lăn xả để duy trì sự chủ động trên sân Subaru Park.

56' Necaxa thực hiện thay đổi nhân sự ở phút 56 Phút 56, ban huấn luyện Necaxa quyết định rút R. Martinez ra khỏi sân để nhường chỗ cho Naves. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi đã bị Philadelphia Union dẫn trước 3-0.

56' Necaxa điều chỉnh nhân sự sau bàn thua thứ ba Phút 56, Necaxa thực hiện sự thay đổi người khi R. Monreal được tung vào sân thay cho E. Rodriguez . Trong bối cảnh đã bị Philadelphia Union dẫn trước 3-0, đội khách buộc phải đưa ra những điều chỉnh nhân sự nhằm hy vọng tìm kiếm sự khởi sắc trong lối chơi.

53' Philadelphia Union nới rộng cách biệt lên 3-0 nhờ công C. Sullivan Phút 53, từ đường chuyền dọn cỗ của I. Vassilev , C. Sullivan dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-0 cho Philadelphia Union. Bàn thắng này giúp đội chủ nhà tại sân Subaru Park tiếp tục củng cố lợi thế rất lớn trước Necaxa.

48' Necaxa nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ Ngay đầu hiệp hai ở phút 48', Necaxa nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ khi nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 48% - 52% cùng số lần dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 2 - 4 ). Dù Philadelphia Union vẫn duy trì lợi thế tỷ số 2-0, hàng thủ của họ đã phải làm việc vất vả với 4 - 0 lần cứu thua.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

36' Philadelphia Union dẫn 2 - 0 nhờ hiệu suất vượt trội Tính đến phút 36, Philadelphia Union đang nắm lợi thế lớn về mặt tỷ số khi dẫn trước 2 - 0 . Dù Necaxa nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 48% - 52% và hai đội có số lần dứt điểm ngang ngửa 4 - 4 (trúng đích 2 - 2 ), Philadelphia Union lại tỏ ra vượt trội ở khả năng chắt chiu cơ hội để tạo nên sự khác biệt.

35' P. Pedraza nhận thẻ vàng ở phút 35 Phút 35, trọng tài rút thẻ vàng phạt P. Pedraza bên phía Necaxa. Đang bị Philadelphia Union dẫn trước 2-0, đại diện Mexico càng gặp thêm nhiều áp lực khi chưa thể tìm ra lời giải cho thế trận bế tắc.

24' Philadelphia Union tối ưu cơ hội, dẫn trước 2 - 0 Dù kiểm soát bóng có phần lép vế với 47% - 53% , Philadelphia Union vẫn đang nắm lợi thế lớn khi dẫn 2 - 0 trước Necaxa. Đội chủ nhà thi đấu cực kỳ hiệu quả với chỉ số dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1 ), đẩy đối thủ vào thế phải nỗ lực dâng cao tìm kiếm cơ hội.

12' Philadelphia Union dẫn bàn dù cầm bóng ít hơn Vươn lên dẫn 1 - 0 ở phút 12, Philadelphia Union chủ động nhường thế trận cho Necaxa với tỷ lệ cầm bóng 37% - 63%. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, đội khách vẫn chưa tạo ra khác biệt khi chỉ số dứt điểm hai đội đang là 1 - 1 (trúng đích 1 - 1).

12' B. Damiani nâng tỷ số lên 2-0 cho Philadelphia Union Phút 12, B. Damiani dứt điểm thành bàn từ đường kiến tạo của N. Harriel , gia tăng khoảng cách lên 2-0 cho Philadelphia Union. Đội chủ nhà đang chơi vô cùng hiệu quả khi ghi liền 2 bàn thắng chỉ sau hai cú dứt điểm trúng đích từ đầu trận.

11' Thẻ vàng sớm cho N. Pierre Phút 11, cầu thủ N. Pierre bên phía Philadelphia Union phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang nắm lợi thế dẫn 1-0 , đội chủ nhà bắt đầu phải thi đấu cẩn trọng hơn khi đối thủ Necaxa đang dâng cao và kiểm soát tới 63% thời lượng bóng.

3' N. Harriel xé lưới Necaxa ngay phút thứ 3 Ngay ở phút 3, N. Harriel đã mở tỷ số 1-0 cho Philadelphia Union sau đường kiến tạo dọn cỗ của C. Sullivan . Bàn thắng sớm giúp đội chủ sân Subaru Park có khởi đầu vô cùng thuận lợi trước Necaxa.

0' Trận đấu bắt đầu Philadelphia Union tiếp đón Necaxa.

Cập nhật lúc 08:02 10/08/2026

Đội hình chính thức Philadelphia Union Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter Necaxa Sơ đồ 3-4-3 · HLV Martin Varini 76 Andrew Rick 26 Nathan Harriel 44 Neil Pierre 5 Japhet Sery Larsen 27 Kai Wagner 6 Cavan Sullivan 21 Danley Jean Jacques 4 Jovan Lukić 19 Indiana Vassilev 23 Ezekiel Alladoh 9 Bruno Damiani 12 Luis Jimenez 33 Raúl Martínez 4 Alexis Peña 20 Francisco Méndez 99 Emilio Rodriguez 16 Pedro Pedraza 6 Danny Leyva 88 Carlos Vargas 21 Matías Espíndola 9 Julián Carranza 10 Javier Ruiz Dự bị Philadelphia Union 18 Andre Blake 31 George Marks 39 Frankie Westfield 2 Geiner Martínez 8 Jesus Bueno 33 Quinn Sullivan 16 Ben Bender 11 Alejandro Bedoya 28 Agustin Anello Necaxa 1 Christopher Andrade 181 Javier Orantes 5 Kaiky Naves 3 Agustín Oliveros 2 Emilio Martinez 8 Lorenzo Faravelli 17 Rogelio Cortéz Pineda 13 Owen González 30 Ricardo Monreal Cập nhật đội hình lúc 06:20 10/08/2026

Philadelphia Union Thống kê Necaxa 47% Kiểm soát bóng 53% 9 Dứt điểm 7 3 Trúng đích 4 2 Phạt góc 2 12 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 0

Cuộc đối đầu giữa Philadelphia Union và Necaxa tại giải đấu Leagues Cup hứa hẹn sẽ mang đến màn tranh tài gay kịch giữa hai nền bóng đá MLS và Liga MX. Trận đấu diễn ra vào lúc 06:30 ngày 10/08/2026 trên sân vận động Subaru Park, nơi đội chủ nhà Philadelphia Union sẽ tiếp đón các khách mời đến từ Mexico.

Bối cảnh và phong độ gần đây

Cả hai câu lạc bộ bước vào cuộc chạm trán này với quyết tâm rất cao nhằm xua tan kết quả không như ý ở lần ra quân gần nhất. Đại diện bóng đá Mỹ, Philadelphia Union, vừa phải chịu một thất bại ở trận đấu vừa qua. Kết quả này buộc đội bóng phải nhanh chóng xốc lại tinh thần khi quay trở về thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Subaru Park.

Ở bên kia chiến tuyến, Necaxa cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đội khách đến từ giải Liga MX vừa trải qua một trận thua ở lần xuất quân gần nhất. Việc phải làm khách trước một đối thủ thi đấu trên sân nhà đòi hỏi Necaxa phải củng cố lại hệ thống phòng ngự và chắt chiu các cơ hội lên bóng.

Nhận định cục diện trận đấu

Trong bối cảnh cả Philadelphia Union và Necaxa đều vừa nhận thất bại ở trận gần nhất, sự thận trọng chắc chắn sẽ được hai huấn luyện viên đề cao. Philadelphia Union sở hữu lợi thế sân nhà Subaru Park, điểm tựa quan trọng để họ triển khai lối chơi chủ động. Trái lại, Necaxa sẽ cần chứng tỏ bản lĩnh của một đại diện đến từ giải VĐQG Mexico để đứng vững trước áp lực từ khán đài.

Cuộc so tài giữa một đại diện MLS và một đội bóng Liga MX luôn mang đến tính chất căng thẳng cùng sự quyết liệt cao độ. Đội bóng nào kiểm soát tốt không gian tuyến giữa và hạn chế được sai lầm cá nhân sẽ nắm giữ lợi thế lớn để tìm kiếm kết quả có lợi trong cuộc so tài này.

Philadelphia Union 5 trận gần nhất B T T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới Necaxa 5 trận gần nhất B B T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới