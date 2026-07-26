Trực tiếp Philadelphia Union vs Seattle Sounders: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Philadelphia Union vs Seattle Sounders: Đội hình xuất phát

    Tuệ Nhân26/07/2026 01:26

    Philadelphia Union có lợi thế sân Subaru Park nhưng phong độ thiếu ổn định, trong khi Seattle Sounders bước vào trận đấu với chuỗi kết quả đáng lo ngại.

    Philadelphia UnionvsSeattle SoundersSẮP BẮT ĐẦU • 06:30
    • 06:30Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của Philadelphia Union và Seattle Sounders đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

    Cập nhật lúc 05:50 26/07/2026

    Đội hình chính thức
    Philadelphia Union
    Sơ đồ 4-4-2
    Seattle Sounders
    Sơ đồ 4-2-3-1
    18
    Andre Blake
    39
    Frankie Westfield
    26
    Nathan Harriel
    44
    Neil Pierre
    27
    Kai Wagner
    6
    Cavan Sullivan
    4
    Jovan Lukić
    21
    Danley Jean Jacques
    19
    Indiana Vassilev
    10
    Milan Iloski
    9
    Bruno Damiani
    26
    Andrew Thomas
    85
    Kalani Kossa-Rienzi
    39
    Stuart Hawkins
    35
    Antino Lopez
    5
    Nouhou
    31
    Hassani Dotson
    37
    Snyder Brunell
    17
    Paul Arriola
    11
    Albert Rusnák
    14
    Paul Rothrock
    95
    Osaze De Rosario
    Dự bị
    Philadelphia Union
    2 Geiner Martínez5 Japhet Sery Larsen8 Jesús Bueno11 Alejandro Bedoya16 Ben Bender23 Ezekiel Alladoh28 Agustín Anello33 Quinn Sullivan76 Andrew Rick
    Seattle Sounders
    9 Jesús Ferreira19 Danny Musovski24 Stefan Frei28 Yeimar Gómez Andrade45 Peter Kingston50 Max Anchor53 Gallatin Sandnes90 Sebastian Gomez
    Cập nhật đội hình lúc 05:50 26/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Trận đấu: Philadelphia Union vs Seattle Sounders

    Thời gian: 06h30 ngày 26/07/2026

    Sân vận động: Subaru Park

    Giải đấu: MLS Nhà nghề Mỹ

    Philadelphia Union cần tận dụng điểm tựa sân nhà

    Philadelphia Union bước vào trận đấu với phong độ gần đây gồm 1 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng chưa duy trì được sự ổn định, dù chiến thắng ở trận gần nhất có thể mang lại phần nào sự tự tin trước cuộc tiếp đón Seattle Sounders.

    Trên bảng xếp hạng, Philadelphia Union đang đứng hạng 15 với 10 điểm. Vị trí này khiến từng trận đấu trở nên quan trọng, đặc biệt khi đội có cơ hội thi đấu tại Subaru Park. Tuy nhiên, lợi thế địa điểm chỉ có thể phát huy nếu Philadelphia Union giữ được sự chủ động và hạn chế những khoảng thời gian mất kiểm soát trong trận.

    Về cách tiếp cận, Philadelphia Union nhiều khả năng cần ưu tiên sự cân bằng. Đội không nên đẩy cao đội hình một cách thiếu kiểm soát, bởi phong độ hiện tại cho thấy hàng loạt kết quả bất lợi đã xuất hiện trong giai đoạn gần đây. Một thế trận chắc chắn ở khu vực giữa sân, sau đó tăng tốc ở những thời điểm phù hợp, có thể là phương án giúp đội chủ nhà giảm rủi ro.

    Seattle Sounders sa sút rõ rệt trong chuỗi gần nhất

    Seattle Sounders chỉ có 1 trận thắng và nhận 4 trận thua trong 5 trận gần nhất. Đây là chuỗi phong độ kém tích cực hơn Philadelphia Union, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng đội khách duy trì sự ổn định trong chuyến làm khách tại Subaru Park.

    Điểm đáng chú ý là Seattle Sounders từng giành chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Kết quả đó giúp đội khách có cơ sở về mặt tâm lý, nhưng không thể xóa đi những vấn đề được thể hiện qua chuỗi 5 trận gần đây. Seattle Sounders sẽ cần một cách nhập cuộc thận trọng, bởi việc để Philadelphia Union kiểm soát nhịp độ có thể khiến đội khách phải chịu sức ép kéo dài.

    Ngược lại, nếu Seattle Sounders tổ chức được hệ thống phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt các thời điểm chuyển trạng thái, họ vẫn có thể tạo ra thế trận khó chịu. Với phong độ hiện tại, ưu tiên hàng đầu của đội khách có thể là tránh mắc sai lầm sớm và duy trì cự ly đội hình ổn định.

    Cuộc đấu của sự thận trọng và khả năng kiểm soát

    Phong độ của hai đội đều không tạo ra cảm giác chắc chắn, dù mức độ khó khăn của Seattle Sounders đang lớn hơn. Philadelphia Union có lợi thế sân nhà và vừa trải qua một trận thắng, nhưng thành tích 1 thắng, 1 hòa và 3 thua trong 5 trận gần nhất cho thấy đội vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện.

    Trong khi đó, Seattle Sounders có thể dựa vào kết quả đối đầu gần nhất để duy trì niềm tin. Tuy nhiên, chuỗi 1 thắng và 4 thua trong cùng khoảng thời gian khiến đội khách khó được đánh giá cao nếu trận đấu đòi hỏi khả năng duy trì sức ép liên tục.

    Về chiến thuật, thế trận có thể được quyết định bởi đội nào kiểm soát tốt hơn khu vực giữa sân và chuyển từ phòng ngự sang tấn công hiệu quả hơn. Philadelphia Union cần tránh biến lợi thế sân nhà thành áp lực ngược, còn Seattle Sounders phải giải quyết bài toán duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

    Nhận định trước trận

    Đây là cuộc đối đầu giữa một Philadelphia Union đang đứng hạng 15 với 10 điểm và một Seattle Sounders có phong độ gần đây sa sút. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về đà kết quả, trong khi đội khách có lợi thế tâm lý từ lần đối đầu gần nhất.

    Philadelphia Union được kỳ vọng sẽ chủ động hơn nhờ thi đấu tại Subaru Park, nhưng sự thiếu ổn định khiến họ không thể xem nhẹ khả năng phản công của Seattle Sounders. Ngược lại, Seattle Sounders cần chứng minh rằng chiến thắng trước đó không chỉ là điểm sáng đơn lẻ trong chuỗi kết quả kém tích cực.

    Nhìn chung, trận đấu nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi khả năng kiểm soát sai lầm và mức độ hiệu quả trong các thời điểm chuyển trạng thái. Không đội nào có nền tảng phong độ đủ thuyết phục để tạo ra sự chênh lệch rõ ràng trước giờ bóng lăn.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Philadelphia Union · 0 thắng0 hòaSeattle Sounders · 1 thắng
    01/05/2024
    Philadelphia Union
    2 - 3
    Seattle Sounders
    SS
    Philadelphia Union
    5 trận gần nhất
    TBHBB
    16
    Trận
    2-4-10
    T-H-B
    21
    Ghi (TB 1.3)
    31
    Thủng lưới
    Seattle Sounders
    5 trận gần nhất
    BBBBT
    15
    Trận
    7-3-5
    T-H-B
    19
    Ghi (TB 1.3)
    19
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC161231+2239TTTTT
    2Inter Miami161042+1234TTTTT
    3Chicago Fire15825+1026BTTTB
    14Atlanta United163310-1012BHBBH
    15Philadelphia Union162410-1010BBHBT
    Tình hình lực lượng
    Philadelphia Union
    Japhet Sery Larsen (Shoulder Injury)
    Quinn Sullivan (Cruciate Ligament Tear)
    Jesús Bueno (Ankle Injury)
    Seattle Sounders
    Nikola Petković (Cruciate Ligament Tear)
    Yeimar Gómez Andrade (Muscle Injury)
    Nouhou (Called Up To National Team)
    Pedro de la Vega (Broken Kneecap)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Philadelphia Union vs Seattle Sounders: Đội hình xuất phát
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