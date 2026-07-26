Trực tiếp Portland Timbers vs Real Salt Lake: Trận đấu đang diễn ra

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Portland Timbers vs Real Salt Lake: Trận đấu đang diễn ra

    Tuệ Nhân26/07/2026 04:44

    Real Salt Lake có vị trí và điểm số tốt hơn, nhưng Portland Timbers được chơi tại Providence Park trong trận đấu hứa hẹn giằng co.

    Portland Timbers0 - 0Real Salt LakeHiệp 1 — phút 10'
    • 10'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 10'Cole Bassett nhận thẻ vàng sớm

      Phút 10, Cole Bassett nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu vẫn đang giữ tỷ số 0-0, nhưng Bassett sẽ phải thận trọng hơn trong phần còn lại.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Portland Timbers tiếp đón Real Salt Lake.

    Cập nhật lúc 09:50 26/07/2026

    Đội hình chính thức
    Portland Timbers
    Sơ đồ 4-3-3
    Real Salt Lake
    Sơ đồ 5-4-1
    41
    James Pantemis
    5
    Brandon Bye
    20
    Finn Surman
    4
    Kamal Miller
    27
    Jimer Fory
    17
    Cole Bassett
    30
    José Luis Caicedo Barrera
    10
    David Da Costa
    7
    Ariel Lassiter
    19
    Kevin Kelsy
    11
    Antony
    1
    Rafael Cabral
    72
    Zavier Gozo
    26
    Philip Quinton
    4
    Lukas Engel
    2
    DeAndre Yedlin
    8
    Juan Manuel Sanabria
    9
    Morgan Guilavogui
    6
    Stijn Spierings
    92
    Noel Caliskan
    10
    Diego Luna
    22
    Sergi Solans
    Dự bị
    Portland Timbers
    6 Alex Bonetig9 Felipe Mora15 Eric Miller21 Krzysztof Sierocki23 Ian Smith25 Trey Muse28 Alexander Aravena80 Joao Ortiz99 Kristoffer Velde
    Real Salt Lake
    7 Pablo Ruiz12 Saba Lobjanidze17 Victor Olatunji21 Juan Jose Arias23 Zach Booth27 Griffin Dillon29 Sam Junqua31 Mason Stajduhar98 Alexandros Katranis
    Cập nhật đội hình lúc 08:50 26/07/2026
    Portland TimbersThống kêReal Salt Lake
    38%
    Kiểm soát bóng
    62%
    0
    Dứt điểm
    1
    0
    Trúng đích
    1
    1
    Phạt góc
    1
    1
    Phạm lỗi
    2
    1
    Thủ môn cứu thua
    0

    Thông tin trận đấu

    Portland Timbers sẽ đối đầu Real Salt Lake tại Providence Park lúc 09:30 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ MLS. Đây là cuộc chạm trán giữa một đội đang đứng hạng 12 và một đội hiện có mặt trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

    Real Salt Lake bước vào trận đấu với 26 điểm, nhiều hơn Portland Timbers 8 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách trên bảng xếp hạng không phản ánh toàn bộ tính chất của một trận đấu diễn ra tại sân nhà Portland Timbers, nơi đội chủ nhà có cơ hội tạo ra thế trận chủ động hơn.

    Phong độ thiếu ổn định của hai đội

    Portland Timbers có chuỗi phong độ gần nhất gồm 2 trận hòa, 1 trận thắng và 2 trận thua. Diễn biến này cho thấy đội chủ nhà chưa duy trì được sự ổn định xuyên suốt, nhưng vẫn có khả năng giành kết quả tích cực sau những giai đoạn gặp khó khăn.

    Đáng chú ý, Portland Timbers đã không thua ở 2 trận gần nhất trong chuỗi được thống kê. Đây có thể là nền tảng để đội bóng tiếp cận trận đấu với sự thận trọng, thay vì đẩy cao nhịp độ ngay từ đầu. Trên sân nhà, việc kiểm soát tốt các thời điểm chuyển trạng thái sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội của Portland Timbers.

    Real Salt Lake có thành tích gần nhất gồm 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Đội khách sở hữu số trận thắng nhiều hơn Portland Timbers trong cùng chuỗi phong độ, nhưng kết quả này vẫn cho thấy sự thiếu chắc chắn nhất định.

    Real Salt Lake cũng không duy trì được mạch kết quả ổn định khi xen kẽ giữa chiến thắng, thất bại và trận hòa. Vì vậy, vị trí hạng 5 cùng 26 điểm là lợi thế đáng kể về mặt bối cảnh, nhưng không đồng nghĩa đội khách có thể dễ dàng áp đặt trận đấu tại Providence Park.

    Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Real Salt Lake

    Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Portland Timbers thắng 1 trận, hai đội hòa 2 trận và Real Salt Lake thắng 2 trận. Cán cân này nghiêng nhẹ về phía Real Salt Lake, song khoảng cách không lớn đến mức tạo ra sự chênh lệch rõ ràng.

    Đặc biệt, số trận hòa tương đối đáng chú ý cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có tính giằng co. Portland Timbers vẫn có cơ sở để tin vào khả năng cạnh tranh, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà. Ngược lại, Real Salt Lake cần duy trì sự tỉnh táo để tránh đánh mất lợi thế từ vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng.

    Cuộc đấu ở khu vực giữa sân

    Trọng tâm chiến thuật nhiều khả năng nằm ở khả năng kiểm soát khu vực giữa sân. Portland Timbers có thể ưu tiên cách nhập cuộc cân bằng, bảo đảm cự ly giữa các tuyến trước khi tìm thời điểm tăng tốc. Cách tiếp cận này giúp đội chủ nhà hạn chế khoảng trống phía sau hàng tiền vệ và tận dụng lợi thế sân bãi.

    Trong khi đó, Real Salt Lake có lý do để chủ động hơn nhờ vị trí hạng 5 và khoảng cách 8 điểm so với đối thủ. Tuy nhiên, đội khách sẽ phải cân nhắc giữa việc gây sức ép từ sớm và duy trì cấu trúc phòng ngự. Nếu dâng đội hình quá cao, Real Salt Lake có thể tạo ra khoảng trống cho Portland Timbers khai thác khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

    Ở chiều ngược lại, Portland Timbers cần tránh để trận đấu bị kéo vào thế bị động. Những tình huống triển khai bóng đơn giản, chuyển hướng tấn công hợp lý và khả năng tranh chấp ở tuyến giữa có thể giúp đội chủ nhà giảm sức ép, đồng thời đưa Real Salt Lake vào những pha phòng ngự kéo dài.

    Nhận định trước trận

    Real Salt Lake có ưu thế rõ hơn về vị trí và điểm số, còn Portland Timbers sở hữu lợi thế sân nhà cùng một cán cân đối đầu không quá bất lợi. Phong độ gần đây của cả hai đội đều chưa đủ ổn định để tạo ra sự tin tưởng tuyệt đối cho bất kỳ bên nào.

    Vì thế, trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng duy trì kỷ luật chiến thuật và tận dụng những thời điểm chuyển đổi. Portland Timbers cần biến lợi thế Providence Park thành sức ép thực tế, trong khi Real Salt Lake phải chứng minh vị trí hạng 5 bằng sự chắc chắn trong cách vận hành. Nhìn chung, đây là màn so tài cân bằng, nơi sự kiên nhẫn và độ chính xác trong các pha xử lý cuối cùng có thể tạo ra khác biệt.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Portland Timbers · 1 thắng2 hòaReal Salt Lake · 2 thắng
    03/05/2026
    Real Salt Lake
    2 - 0
    Portland Timbers
    RSL
    23/10/2025
    Portland Timbers
    3 - 1
    Real Salt Lake
    PT
    17/07/2025
    Portland Timbers
    0 - 1
    Real Salt Lake
    RSL
    15/05/2025
    Real Salt Lake
    0 - 0
    Portland Timbers
    Hòa
    22/09/2024
    Real Salt Lake
    3 - 3
    Portland Timbers
    Hòa
    Portland Timbers
    5 trận gần nhất
    HTBBH
    16
    Trận
    5-3-8
    T-H-B
    29
    Ghi (TB 1.8)
    31
    Thủng lưới
    Real Salt Lake
    5 trận gần nhất
    BTHTT
    15
    Trận
    8-2-5
    T-H-B
    27
    Ghi (TB 1.8)
    22
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps151023+2132HTBTB
    2SJ Earthquakes161024+1532HBBTB
    3Los Angeles FC17935+1230BBTTT
    4Dallas16754+826TBTTH
    5Real Salt Lake15825+526BTTHB
    6Seattle Sounders15735024TBBBB
    11Colorado Rapids16619+219BTBBT
    12Portland Timbers16538-218HBBTH
    13San Diego16457+217HTHBB
    Tình hình lực lượng
    Portland Timbers
    Omir Fernandez (Foot surgery)
    Zac McGraw (Back Injury)
    Real Salt Lake
    Emeka Eneli (Knee Injury)
    Diego Luna (Muscle Injury)
    Ariath Piol (Achilles tendon rupture)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Portland Timbers vs Real Salt Lake: Trận đấu đang diễn ra
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