Trực tiếp Portland Timbers vs San Diego: Portland Timbers mở tỷ số

Tin mới

    TRỰC TIẾPTrực tiếp Portland Timbers vs San Diego: Portland Timbers mở tỷ số

    Đại Ngàn20/08/2026 04:29

    Portland Timbers tiếp đón San Diego tại Providence Park trong trận đấu đầy kịch tính ở giải MLS khi cả hai đội đang có cùng 24 điểm trên bảng xếp hạng.

    Portland Timbers1 - 0San DiegoHiệp 1 — phút 35'
    • 35'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Portland Timbers 1 - 0 San Diego.

    • 29'K. Velde mở tỷ số cho Portland Timbers

      Phút 29, K. Velde tỏa sáng ghi bàn đưa Portland Timbers vươn lên dẫn trước San Diego với tỷ số 1-0. Bàn thắng giúp đội chủ nhà giải tỏa sức ép ngay tại Providence Park. Nếu giữ tỷ số này, Portland Timbers tạm thời ghi tên mình vào tấm vé đi tiếp tới vòng 1/16.

    • 25'San Diego áp đảo thế trận trước Portland Timbers

      Sau 25 phút thi đấu, San Diego đang làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 32% - 68% trước Portland Timbers. Đội khách liên tục dồn ép và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 2), buộc thủ môn đội chủ nhà phải thực hiện 2 - 0 lần cứu thua để giữ tỷ số 0 - 0. Nhằm giảm bớt sức ép, Portland Timbers đành phải phạm lỗi 5 - 2 để gián đoạn các đợt lên bóng của đối phương.

    • 17'A. Lassiter nhận thẻ vàng ở phút 17

      Phút 17, A. Lassiter bên phía Portland Timbers phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đội chủ nhà đang kiểm soát bóng lép vú (31% - 69%) trước San Diego, tỷ số trên sân vẫn đang là 0 - 0. Nếu giữ tỷ số này, Portland Timbers sẽ đứng #10 trên bảng xếp hạng và chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

    • 13'San Diego kiểm soát bóng vượt trội

      Nhập cuộc ở phút 13, San Diego tỏ ra vượt trội ở khâu kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 19% - 81% nghiêng về phía đội khách. Dù thi đấu lép vế, Portland Timbers vẫn đang giữ tỷ số 0 - 0, bất chấp đối thủ đã có 0 - 1 cú dứt điểm trúng đích và buộc đội chủ nhà phải thực hiện 1 - 0 lần cứu thua.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Portland Timbers tiếp đón San Diego.

    Cập nhật lúc 10:15 20/08/2026

    Đội hình chính thức
    Portland Timbers
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jack Cassidy
    San Diego
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas
    41
    James Pantemis
    5
    Brandon Bye
    20
    Finn Surman
    4
    Kamal Miller
    27
    Jímer Fory
    17
    Cole Bassett
    30
    José Caicedo
    7
    Ariel Lassiter
    10
    David Pereira Da Costa
    99
    Kristoffer Velde
    19
    Kevin Kelsy
    1
    CJ Dos Santos
    3
    Dagur Dan Þórhallsson
    26
    Manu Duah
    32
    Ian Murphy
    5
    Kieran Sargeant
    12
    Gabriel Pirani
    6
    Jeppe Tverskov
    8
    Onni Valakari
    9
    Lewis Morgan
    7
    Marcus Ingvartsen
    77
    Alex Mighten
    Dự bị
    Portland Timbers
    25 Trey Muse23 Ian Smith15 Eric Miller21 Diego Chará11 Antony Alves80 Joao Ortíz88 Gage Guerra22 Omir Fernandez14 Vincent Janssen
    San Diego
    18 Duran Ferree33 Oscar Verhoeven27 Luca Bombino97 Christopher McVey70 Alejandro Alvarado Jr20 Aníbal Godoy19 David Vazquez99 Elias Achouri90 Amahl Pellegrino
    Cập nhật đội hình lúc 09:31 20/08/2026
    Portland TimbersThống kêSan Diego
    30%
    Kiểm soát bóng
    70%
    2
    Dứt điểm
    4
    0
    Trúng đích
    2
    7
    Phạm lỗi
    5
    0
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    0

    Cuộc đối đầu giữa Portland Timbers và San Diego tại giải MLS (Nhà nghề Mỹ) diễn ra lúc 09:30 ngày 20/08/2026 trên sân vận động Providence Park hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính. Đây là cuộc đụng độ vô cùng căng thẳng khi hai câu lạc bộ đang bám đuổi sát sao về mặt điểm số trên bảng xếp hạng.

    Vị trí và điểm số trên bảng xếp hạng

    Tính đến thời điểm hiện tại, Portland Timbers đang nắm giữ vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng MLS với 24 điểm. Trong khi đó, San Diego đứng ở vị trí thứ 12 nhưng cũng sở hữu 24 điểm. Sự bằng nhau về mặt điểm số khiến trận đấu này trở thành cơ hội quan trọng để hai đội phân định thứ thứ hạng trực tiếp.

    Phong độ thi đấu gần đây

    Về phía đội chủ nhà, Portland Timbers đang thể hiện màn trình diễn khá ổn định. Trong 5 trận đấu gần nhất, họ giành được 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ nhận 1 trận thua. Phong độ tích cực này giúp đội chủ sân Providence Park bước vào cuộc so tài với sự tự tin cao độ.

    Ngược lại, San Diego lại cho thấy sự thiếu ổn định hơn trong thời gian gần đây. Thống kê trong 5 trận vừa qua cho thấy họ giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Đáng chú ý, San Diego để thất bại ở cả 2 trận đấu gần nhất, tạo ra áp lực nhất định trước chuyến làm khách sắp tới.

    Lịch sử đối đầu giữa hai đội

    Dù có phong độ thi đấu gần đây không thực sự ấn tượng, San Diego lại nắm giữ lợi thế đáng kể về mặt lịch sử đối đầu. Trong 5 lần đụng độ gần nhất giữa hai bên, San Diego đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ nhận 1 thất bại trước Portland Timbers. Thành tích này sẽ là điểm tựa tinh thần lớn để đội khách hướng tới một kết quả khả quan.

    Nhận định chung

    Nhìn chung, đây là cuộc so tài vô cùng cân bằng khi cả hai câu lạc bộ đều đang có 24 điểm. Portland Timbers nắm ưu thế nhờ phong độ nhỉnh hơn cùng lợi thế thi đấu tại Providence Park, trong khi San Diego lại sở hữu thành tích đối đầu vượt trội. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vô cùng giằng co và quyết liệt.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Portland Timbers · 1 thắng1 hòaSan Diego · 3 thắng
    26/04/2026
    San Diego
    1 - 2
    Portland Timbers
    PT
    10/11/2025
    Vòng 1/8
    San Diego
    4 - 0
    Portland Timbers
    SD
    02/11/2025
    Vòng 1/8
    Portland Timbers
    2 - 2
    San Diego
    Hòa
    27/10/2025
    Vòng 1/8
    San Diego
    2 - 1
    Portland Timbers
    SD
    19/10/2025
    Portland Timbers
    0 - 4
    San Diego
    SD
    Portland Timbers
    5 trận gần nhất
    BTBTT
    19
    Trận
    7-3-9
    T-H-B
    34
    Ghi (TB 1.8)
    35
    Thủng lưới
    San Diego
    5 trận gần nhất
    TTTBH
    19
    Trận
    6-6-7
    T-H-B
    33
    Ghi (TB 1.7)
    29
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps181143+2337THHBT
    2Houston Dynamo191126+435TTTTH
    3Los Angeles FC201046+1534BHTTT
    9Minnesota United FC19676-525HHHBH
    10Portland Timbers19739-124BTTHT
    11Seattle Sounders18738-424BBBBB
    12San Diego19667+424THTBB
    13Los Angeles Galaxy20578-622BHHBB
    Tình hình lực lượng
    Portland Timbers
    A. Aravena (Hip Injury)
    J. Mosquera (Foot Injury)
    A. Bonetig (Upper Back Injury)
    I. Smith (Ankle Injury)
    A. Aravena (Hip Injury)
    J. Mosquera (Foot Injury)
    A. Bonetig (Upper Back Injury)
    I. Smith (Ankle Injury)
    San Diego
    A. Dreyer (Red Card)
    P. Sisniega (Back Injury)
    A. Dreyer (Red Card)
    P. Sisniega (Back Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Trực tiếp Portland Timbers vs San Diego: Portland Timbers mở tỷ số
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO