TRỰC TIẾP Trực tiếp Portland Timbers vs San Diego: Portland Timbers mở tỷ số Portland Timbers tiếp đón San Diego tại Providence Park trong trận đấu đầy kịch tính ở giải MLS khi cả hai đội đang có cùng 24 điểm trên bảng xếp hạng.

Portland Timbers 1 - 0 San Diego Hiệp 1 — phút 35' 35' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Portland Timbers 1 - 0 San Diego.

29' K. Velde mở tỷ số cho Portland Timbers Phút 29, K. Velde tỏa sáng ghi bàn đưa Portland Timbers vươn lên dẫn trước San Diego với tỷ số 1-0. Bàn thắng giúp đội chủ nhà giải tỏa sức ép ngay tại Providence Park. Nếu giữ tỷ số này, Portland Timbers tạm thời ghi tên mình vào tấm vé đi tiếp tới vòng 1/16.

25' San Diego áp đảo thế trận trước Portland Timbers Sau 25 phút thi đấu, San Diego đang làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 32% - 68% trước Portland Timbers. Đội khách liên tục dồn ép và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 2), buộc thủ môn đội chủ nhà phải thực hiện 2 - 0 lần cứu thua để giữ tỷ số 0 - 0. Nhằm giảm bớt sức ép, Portland Timbers đành phải phạm lỗi 5 - 2 để gián đoạn các đợt lên bóng của đối phương.

17' A. Lassiter nhận thẻ vàng ở phút 17 Phút 17, A. Lassiter bên phía Portland Timbers phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đội chủ nhà đang kiểm soát bóng lép vú (31% - 69%) trước San Diego, tỷ số trên sân vẫn đang là 0 - 0. Nếu giữ tỷ số này, Portland Timbers sẽ đứng #10 trên bảng xếp hạng và chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

13' San Diego kiểm soát bóng vượt trội Nhập cuộc ở phút 13, San Diego tỏ ra vượt trội ở khâu kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 19% - 81% nghiêng về phía đội khách. Dù thi đấu lép vế, Portland Timbers vẫn đang giữ tỷ số 0 - 0 , bất chấp đối thủ đã có 0 - 1 cú dứt điểm trúng đích và buộc đội chủ nhà phải thực hiện 1 - 0 lần cứu thua.

0' Trận đấu bắt đầu Portland Timbers tiếp đón San Diego.

Cập nhật lúc 10:15 20/08/2026

Đội hình chính thức Portland Timbers Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jack Cassidy San Diego Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas 41 James Pantemis 5 Brandon Bye 20 Finn Surman 4 Kamal Miller 27 Jímer Fory 17 Cole Bassett 30 José Caicedo 7 Ariel Lassiter 10 David Pereira Da Costa 99 Kristoffer Velde 19 Kevin Kelsy 1 CJ Dos Santos 3 Dagur Dan Þórhallsson 26 Manu Duah 32 Ian Murphy 5 Kieran Sargeant 12 Gabriel Pirani 6 Jeppe Tverskov 8 Onni Valakari 9 Lewis Morgan 7 Marcus Ingvartsen 77 Alex Mighten Dự bị Portland Timbers 25 Trey Muse 23 Ian Smith 15 Eric Miller 21 Diego Chará 11 Antony Alves 80 Joao Ortíz 88 Gage Guerra 22 Omir Fernandez 14 Vincent Janssen San Diego 18 Duran Ferree 33 Oscar Verhoeven 27 Luca Bombino 97 Christopher McVey 70 Alejandro Alvarado Jr 20 Aníbal Godoy 19 David Vazquez 99 Elias Achouri 90 Amahl Pellegrino Cập nhật đội hình lúc 09:31 20/08/2026

Portland Timbers Thống kê San Diego 30% Kiểm soát bóng 70% 2 Dứt điểm 4 0 Trúng đích 2 7 Phạm lỗi 5 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 0

Cuộc đối đầu giữa Portland Timbers và San Diego tại giải MLS (Nhà nghề Mỹ) diễn ra lúc 09:30 ngày 20/08/2026 trên sân vận động Providence Park hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính. Đây là cuộc đụng độ vô cùng căng thẳng khi hai câu lạc bộ đang bám đuổi sát sao về mặt điểm số trên bảng xếp hạng.

Vị trí và điểm số trên bảng xếp hạng

Tính đến thời điểm hiện tại, Portland Timbers đang nắm giữ vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng MLS với 24 điểm. Trong khi đó, San Diego đứng ở vị trí thứ 12 nhưng cũng sở hữu 24 điểm. Sự bằng nhau về mặt điểm số khiến trận đấu này trở thành cơ hội quan trọng để hai đội phân định thứ thứ hạng trực tiếp.

Phong độ thi đấu gần đây

Về phía đội chủ nhà, Portland Timbers đang thể hiện màn trình diễn khá ổn định. Trong 5 trận đấu gần nhất, họ giành được 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ nhận 1 trận thua. Phong độ tích cực này giúp đội chủ sân Providence Park bước vào cuộc so tài với sự tự tin cao độ.

Ngược lại, San Diego lại cho thấy sự thiếu ổn định hơn trong thời gian gần đây. Thống kê trong 5 trận vừa qua cho thấy họ giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Đáng chú ý, San Diego để thất bại ở cả 2 trận đấu gần nhất, tạo ra áp lực nhất định trước chuyến làm khách sắp tới.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội

Dù có phong độ thi đấu gần đây không thực sự ấn tượng, San Diego lại nắm giữ lợi thế đáng kể về mặt lịch sử đối đầu. Trong 5 lần đụng độ gần nhất giữa hai bên, San Diego đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ nhận 1 thất bại trước Portland Timbers. Thành tích này sẽ là điểm tựa tinh thần lớn để đội khách hướng tới một kết quả khả quan.

Nhận định chung

Nhìn chung, đây là cuộc so tài vô cùng cân bằng khi cả hai câu lạc bộ đều đang có 24 điểm. Portland Timbers nắm ưu thế nhờ phong độ nhỉnh hơn cùng lợi thế thi đấu tại Providence Park, trong khi San Diego lại sở hữu thành tích đối đầu vượt trội. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vô cùng giằng co và quyết liệt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Portland Timbers · 1 thắng 1 hòa San Diego · 3 thắng San Diego 1 - 2 Portland Timbers PT San Diego 4 - 0 Portland Timbers SD Portland Timbers 2 - 2 San Diego Hòa San Diego 2 - 1 Portland Timbers SD Portland Timbers 0 - 4 San Diego SD

Portland Timbers 5 trận gần nhất B T B T T 19 Trận 7-3-9 T-H-B 34 Ghi (TB 1.8) 35 Thủng lưới San Diego 5 trận gần nhất T T T B H 19 Trận 6-6-7 T-H-B 33 Ghi (TB 1.7) 29 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 18 11 4 3 +23 37 T H H B T 2 Houston Dynamo 19 11 2 6 +4 35 T T T T H 3 Los Angeles FC 20 10 4 6 +15 34 B H T T T … 9 Minnesota United FC 19 6 7 6 -5 25 H H H B H 10 Portland Timbers 19 7 3 9 -1 24 B T T H T 11 Seattle Sounders 18 7 3 8 -4 24 B B B B B 12 San Diego 19 6 6 7 +4 24 T H T B B 13 Los Angeles Galaxy 20 5 7 8 -6 22 B H H B B …

Tình hình lực lượng Portland Timbers ✚ A. Aravena (Hip Injury) ✚ J. Mosquera (Foot Injury) ✚ A. Bonetig (Upper Back Injury) ✚ I. Smith (Ankle Injury) ✚ A. Aravena (Hip Injury) ✚ J. Mosquera (Foot Injury) ✚ A. Bonetig (Upper Back Injury) ✚ I. Smith (Ankle Injury) San Diego ✚ A. Dreyer (Red Card) ✚ P. Sisniega (Back Injury) ✚ A. Dreyer (Red Card) ✚ P. Sisniega (Back Injury)