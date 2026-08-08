Trực tiếp Preston vs Huddersfield: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Preston vs Huddersfield: Đội hình xuất phát

    Đại Ngàn08/08/2026 16:51

    Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Preston và Huddersfield tại Cúp Liên đoàn Anh EFL Cup hứa hẹn kịch tính khi hai đội thi đấu loại trực tiếp trên sân Goodison Park.

    PrestonvsHuddersfieldSẮP BẮT ĐẦU • 21:00
    • 21:00Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của Preston và Huddersfield đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

    Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

    Đội hình chính thức
    Preston
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Paul Heckingbottom
    Huddersfield
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Liam Manning
    1
    Daniel Iversen
    24
    Odeluga Offiah
    19
    Lewis Gibson
    16
    Andrew Hughes
    2
    Pol Valentín
    8
    Ali McCann
    15
    Jordan Thompson
    3
    Andrija Vukčević
    28
    Milutin Osmajić
    7
    Alfie Devine
    10
    Callum Lang
    1
    Matthew Young
    12
    Radinio Balker
    6
    Jack Whatmough
    23
    Sean Roughan
    2
    Lasse Sørensen
    4
    Ryan Ledson
    18
    David Kasumu
    7
    Lynden Gooch
    30
    Derensili Sanches Fernandes
    11
    Ashley Fletcher
    10
    Marcus Harness
    Dự bị
    Preston
    21 Lee Nicholls32 Ed Nolan6 Liam Lindsay14 Jordan Storey23 Andrew Moran36 Max Wilson37 Delano Burgzorg30 George Gryba9 Jusef Erabi
    Huddersfield
    33 Nikola Tzanev27 Jay Smith-Sway15 Ibane Bowat5 Joe Low14 Ethan Brierley17 Marcus McGuane19 Bali Mumba9 Joe Taylor26 George Sebine
    Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

    Thông tin trận đấu và bối cảnh cuộc so tài

    Trận đối đầu giữa Preston và Huddersfield trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Goodison Park. Cuộc chạm trán này mang tính chất đặc biệt quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ bởi giải đấu được thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Đội giành chiến thắng sẽ sở hữu tấm vé bước tiếp vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ chính thức chia tay giải đấu mà không có cơ hội sửa sai.

    Phân tích lịch sử đối đầu và tinh thần thi đấu

    Dựa trên thống kê thành tích đối đầu gần nhất, Preston đang là đội chiếm ưu thế vượt trội trước đối thủ. Trong 5 lần đụng độ gần đây giữa hai đội, Preston đã giành chiến thắng tới 4 trận, trong khi Huddersfield chỉ thắng 1 trận và không có kết quả hòa nào xảy ra. Thành tích ấn tượng này mang lại lợi thế tâm lý lớn cho Preston trước khi bước vào cuộc đại chiến.

    Tuy nhiên, tính chất sinh tử của một trận đấu knock-out sẽ khiến cục diện trở nên khó lường hơn. Huddersfield chắc chắn sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất nhằm phục thù và lội ngược dòng trước đối thủ duyên nợ.

    Nhận định cục diện chiến thuật

    Bên cạnh yếu tố lịch sử đối đầu, việc thi đấu một trận duy nhất để phân định thắng thua đòi hỏi sự cẩn trọng tối đa trong đấu pháp từ cả hai huấn luyện viên. Sự tập trung ở hàng phòng ngự và khả năng chắt chiu cơ hội sẽ là chìa khóa quyết định tấm vé đi tiếp tại Cúp Liên đoàn Anh năm nay.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Preston · 4 thắng0 hòaHuddersfield · 1 thắng
    10/04/2024
    Preston
    4 - 1
    Huddersfield
    PRE
    13/12/2023
    Huddersfield
    1 - 3
    Preston
    PRE
    07/01/2023
    Preston
    3 - 1
    Huddersfield
    PRE
    26/12/2022
    Preston
    1 - 2
    Huddersfield
    HUD
    19/10/2022
    Huddersfield
    0 - 1
    Preston
    PRE
    Preston
    5 trận gần nhất
    BBBBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Huddersfield
    5 trận gần nhất
    HTTBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Preston vs Huddersfield: Đội hình xuất phát
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