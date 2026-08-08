TRỰC TIẾP Trực tiếp Preston vs Huddersfield: Đội hình xuất phát Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Preston và Huddersfield tại Cúp Liên đoàn Anh EFL Cup hứa hẹn kịch tính khi hai đội thi đấu loại trực tiếp trên sân Goodison Park.

Preston vs Huddersfield SẮP BẮT ĐẦU • 21:00 21:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Preston và Huddersfield đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

Đội hình chính thức Preston Sơ đồ 3-4-3 · HLV Paul Heckingbottom Huddersfield Sơ đồ 3-4-3 · HLV Liam Manning 1 Daniel Iversen 24 Odeluga Offiah 19 Lewis Gibson 16 Andrew Hughes 2 Pol Valentín 8 Ali McCann 15 Jordan Thompson 3 Andrija Vukčević 28 Milutin Osmajić 7 Alfie Devine 10 Callum Lang 1 Matthew Young 12 Radinio Balker 6 Jack Whatmough 23 Sean Roughan 2 Lasse Sørensen 4 Ryan Ledson 18 David Kasumu 7 Lynden Gooch 30 Derensili Sanches Fernandes 11 Ashley Fletcher 10 Marcus Harness Dự bị Preston 21 Lee Nicholls 32 Ed Nolan 6 Liam Lindsay 14 Jordan Storey 23 Andrew Moran 36 Max Wilson 37 Delano Burgzorg 30 George Gryba 9 Jusef Erabi Huddersfield 33 Nikola Tzanev 27 Jay Smith-Sway 15 Ibane Bowat 5 Joe Low 14 Ethan Brierley 17 Marcus McGuane 19 Bali Mumba 9 Joe Taylor 26 George Sebine Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

Thông tin trận đấu và bối cảnh cuộc so tài

Trận đối đầu giữa Preston và Huddersfield trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Goodison Park. Cuộc chạm trán này mang tính chất đặc biệt quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ bởi giải đấu được thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Đội giành chiến thắng sẽ sở hữu tấm vé bước tiếp vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ chính thức chia tay giải đấu mà không có cơ hội sửa sai.

Phân tích lịch sử đối đầu và tinh thần thi đấu

Dựa trên thống kê thành tích đối đầu gần nhất, Preston đang là đội chiếm ưu thế vượt trội trước đối thủ. Trong 5 lần đụng độ gần đây giữa hai đội, Preston đã giành chiến thắng tới 4 trận, trong khi Huddersfield chỉ thắng 1 trận và không có kết quả hòa nào xảy ra. Thành tích ấn tượng này mang lại lợi thế tâm lý lớn cho Preston trước khi bước vào cuộc đại chiến.

Tuy nhiên, tính chất sinh tử của một trận đấu knock-out sẽ khiến cục diện trở nên khó lường hơn. Huddersfield chắc chắn sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất nhằm phục thù và lội ngược dòng trước đối thủ duyên nợ.

Nhận định cục diện chiến thuật

Bên cạnh yếu tố lịch sử đối đầu, việc thi đấu một trận duy nhất để phân định thắng thua đòi hỏi sự cẩn trọng tối đa trong đấu pháp từ cả hai huấn luyện viên. Sự tập trung ở hàng phòng ngự và khả năng chắt chiu cơ hội sẽ là chìa khóa quyết định tấm vé đi tiếp tại Cúp Liên đoàn Anh năm nay.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Preston · 4 thắng 0 hòa Huddersfield · 1 thắng Preston 4 - 1 Huddersfield PRE Huddersfield 1 - 3 Preston PRE Preston 3 - 1 Huddersfield PRE Preston 1 - 2 Huddersfield HUD Huddersfield 0 - 1 Preston PRE

Preston 5 trận gần nhất B B B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Huddersfield 5 trận gần nhất H T T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới