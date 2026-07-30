TRỰC TIẾP Trực tiếp Pyunik Yerevan vs Debreceni VSC: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Pyunik Yerevan có lợi thế sân nhà nhưng phong độ thiếu ổn định, còn Debreceni VSC đang nắm ưu thế đối đầu trước màn so tài tại UEFA Europa Conference League.

Pyunik Yerevan 0 - 0 Debreceni VSC Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Debreceni kiểm soát, Pyunik vẫn tạo sức ép Phút 37', Debreceni VSC kiểm soát bóng tốt hơn với 42% - 58%, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi số pha dứt điểm là 4 - 5. Pyunik Yerevan gây sức ép đáng kể từ các tình huống cố định với 4 - 2 quả phạt góc, trong bối cảnh hai đội vẫn hòa 0 - 0.

25' Debreceni nhỉnh thế nhưng chưa tạo đột biến Phút 25' , Debreceni VSC đang nhỉnh hơn về quyền kiểm soát với 58% thời lượng cầm bóng, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi hai đội cùng có 2 - 2 pha dứt điểm và chưa lần nào trúng đích. Pyunik Yerevan có phần chủ động hơn ở các tình huống phạt góc, với 2 - 1 .

13' Debreceni VSC nhỉnh hơn trong thế giằng co Phút 13', Debreceni VSC đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 41%-59%, trong khi Pyunik Yerevan chủ yếu lui về giữ cự ly. Tuy nhiên, thế trận vẫn khá thận trọng khi dứt điểm mới là 0-1 và phạt góc 1-1.

0' Trận đấu bắt đầu Pyunik Yerevan tiếp đón Debreceni VSC.

Cập nhật lúc 23:47 30/07/2026

Đội hình chính thức Pyunik Yerevan Sơ đồ 4-3-3 · HLV Artak Oseyan Debreceni VSC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gert Remmel 16 Henri Avagyan 22 Sead Islamović 15 Mikhail Kovalenko 79 Sergiy Vakulenko 3 Nikolaos Kenourgios 25 Daniil Kulikov 11 Hovhannes Harutyunyan 18 Karlen Hovhannisyan 5 James 4 Erik Simonyan 29 Iasonas Pikis 1 Plamen Andreev 29 Erik Kusnyír 4 Josua Mejías 26 Ádám Lang 3 Adrián Guerrero 75 Dávid Patai 10 Balázs Dzsudzsák 6 Blaž Bošković 19 Dominik Kocsis 25 Sohan Baldoni 99 Flórián Cibla Cập nhật đội hình lúc 22:33 30/07/2026

Pyunik Yerevan Thống kê Debreceni VSC 42% Kiểm soát bóng 58% 4 Dứt điểm 5 2 Trúng đích 1 4 Phạt góc 2 4 Phạm lỗi 3 1 Thủ môn cứu thua 2

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Pyunik Yerevan vs Debreceni VSC

Thời gian: 23h ngày 30/07/2026

Sân vận động: Vazgen Sargsyan Republican Stadium

Pyunik Yerevan sẽ tiếp đón Debreceni VSC tại Vazgen Sargsyan Republican Stadium trong cuộc đối đầu thuộc UEFA Europa Conference League. Trận đấu thu hút sự chú ý bởi sự tương phản giữa lợi thế sân nhà của Pyunik Yerevan và ưu thế từ lần chạm trán gần nhất dành cho đội khách.

Pyunik Yerevan cần tận dụng lợi thế sân nhà

Phong độ gần đây của Pyunik Yerevan là thắng 2 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà vẫn duy trì khả năng giành chiến thắng, nhưng chưa tạo được sự ổn định hoàn toàn trước cuộc tiếp đón Debreceni VSC.

Điểm quan trọng với Pyunik Yerevan là cách đội bóng phản ứng sau thất bại gần nhất trong chuỗi phong độ. Việc được thi đấu tại Vazgen Sargsyan Republican Stadium mang đến điều kiện thuận lợi để họ chủ động hơn về nhịp độ trận đấu, đồng thời giảm áp lực trong những thời điểm Debreceni VSC tìm cách kiểm soát thế trận.

Pyunik Yerevan sẽ cần khởi đầu chắc chắn và duy trì sự tập trung xuyên suốt trận đấu. Khi phong độ chưa hoàn toàn liền mạch, khả năng hạn chế sai lầm có thể trở thành yếu tố quan trọng bên cạnh mục tiêu tạo ra sức ép trên sân nhà.

Debreceni VSC bước vào trận đấu với tín hiệu tích cực

Debreceni VSC chỉ có một kết quả được ghi nhận trong chuỗi phong độ gần nhất, đó là chiến thắng. Dù dữ liệu chưa cho thấy một chuỗi thi đấu đủ dài để đánh giá toàn diện, kết quả này vẫn tạo nền tảng tinh thần tích cực cho đội khách trước chuyến làm khách tại Armenia.

Với Debreceni VSC, ưu tiên trước mắt có thể là duy trì sự ổn định đã thể hiện ở trận gần nhất. Đội khách cần tránh để Pyunik Yerevan sớm áp đặt thế trận, đặc biệt trong bối cảnh đối thủ được thi đấu trên sân nhà và có động lực phản ứng sau thất bại.

Khả năng giữ cự ly đội hình, kiểm soát các giai đoạn chuyển trạng thái và tận dụng những thời điểm Pyunik Yerevan để lộ khoảng trống sẽ có ý nghĩa lớn. Tuy nhiên, những yếu tố cụ thể về sơ đồ chiến thuật hoặc cách bố trí nhân sự không được cung cấp, vì vậy cục diện trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi sự chủ động và mức độ chính xác của hai đội trong từng thời điểm.

Ưu thế đối đầu thuộc về Debreceni VSC

Trong lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Debreceni VSC giành chiến thắng, còn Pyunik Yerevan không có chiến thắng hay trận hòa. Đây là lợi thế tâm lý nhất định dành cho đội khách, dù kết quả đối đầu này không đủ để phản ánh toàn bộ tương quan trước trận đấu sắp tới.

Pyunik Yerevan sẽ muốn thay đổi xu hướng đó bằng một màn trình diễn có tổ chức hơn trên sân nhà. Ngược lại, Debreceni VSC có thể dựa vào sự tự tin từ lần chạm trán trước để bước vào trận đấu với tâm thế bình tĩnh hơn.

Nhận định trước trận

Đây là màn so tài mà Pyunik Yerevan có lợi thế địa điểm, trong khi Debreceni VSC sở hữu hai điểm tựa gồm chiến thắng ở trận gần nhất được ghi nhận và kết quả thuận lợi trong lần đối đầu trước đó. Sự cân bằng giữa các yếu tố này khiến trận đấu khó được định đoạt chỉ bởi lợi thế sân nhà.

Pyunik Yerevan cần biến ưu thế tại Vazgen Sargsyan Republican Stadium thành sức ép thực tế, đồng thời kiểm soát tốt những rủi ro đến từ phong độ chưa ổn định. Với Debreceni VSC, nhiệm vụ quan trọng là duy trì sự chắc chắn và không để lợi thế đối đầu trở thành áp lực.

Nhìn chung, trận đấu hứa hẹn diễn ra chặt chẽ với trọng tâm nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai lầm. Pyunik Yerevan có cơ sở để chơi chủ động hơn, nhưng Debreceni VSC vẫn là đối thủ đáng gờm nhờ sự tự tin từ những kết quả gần đây.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Pyunik Yerevan · 0 thắng 0 hòa Debreceni VSC · 1 thắng Debreceni VSC 1 - 0 Pyunik Yerevan DV

Pyunik Yerevan 5 trận gần nhất B T T B H 3 Trận 2-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 1 Thủng lưới Debreceni VSC 5 trận gần nhất B T T B H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới