TRỰC TIẾP Trực tiếp Qarabag vs CSKA Sofia: Qarabag bị VAR từ chối bàn thắng Qarabag và CSKA Sofia cùng có hai chiến thắng gần nhất, nhưng lịch sử đối đầu đang nghiêng về Qarabag trước cuộc chạm trán tại Tofiq Bahramov Stadium

Qarabag 0 - 0 CSKA Sofia Hiệp 2 — phút 78' 78' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

78' Qarabag thay người, J. Montiel vào sân Phút 78, J. Montiel vào sân thay A. Zoubir bên phía Qarabag. Đội chủ nhà làm mới nhân sự trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

77' F. Rodriguez nhận thẻ vàng phút 77 Phút 77, F. Rodriguez của CSKA Sofia nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Roughing.

74' Qarabag thay người ở phút 74 Phút 74, J. Mouaddib vào sân thay O. Kashchuk bên phía Qarabag. Đội chủ nhà làm mới nhân sự trong bối cảnh trận đấu vẫn đang có tỷ số 0-0.

74' Qarabag thay người ở phút 74 Phút 74, C. Makreckis vào sân thay B. Huseynov bên phía Qarabag. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

73' CSKA Sofia thay người ở phút 73 Phút 73', CSKA Sofia điều chỉnh nhân sự khi J. Zwarts vào sân thay L. Godoy. Đội khách tiếp tục tìm kiếm sự đột phá trong thế trận chưa có bàn thắng.

73' I. Solet vào sân, CSKA Sofia thay người Phút 73', CSKA Sofia đưa I. Solet vào sân thay M. Ebong. Trong thế trận chưa có bàn thắng, sự xuất hiện của I. Solet mang đến thêm một lựa chọn cho đội khách.

59' Bàn thắng của Kady Borges bị VAR từ chối Phút 59', bàn thắng của Kady Borges (Qarabag) không được công nhận do lỗi việt vị sau khi VAR kiểm tra. Qarabag vẫn chưa thể phá vỡ thế bế tắc, tỷ số là 0-0.

56' Qarabag thay người ở phút 56 Phút 56, Qarabag đưa E. Cafarquliyev vào sân thay B. Langa. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

56' Qarabag đưa R. Cephas vào sân Phút 56', Qarabag thay người: R. Cephas vào sân, M. Jankovic rời cuộc chơi. Tỷ số vẫn là 0-0, khi đội chủ nhà tìm kiếm sự đột phá.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' M. Jankovic nhận thẻ vàng Phút 37', M. Jankovic của Qarabag nhận thẻ vàng sau pha Roughing. Trận đấu đang nóng lên khi mỗi đội đã có một cầu thủ bị cảnh cáo.

35' L. Godoy nhận thẻ vàng Phút 35, L. Godoy của CSKA Sofia nhận thẻ vàng sau tình huống kéo người. Đây là lời cảnh báo dành cho cầu thủ này trong phần còn lại của trận đấu.

0' Trận đấu bắt đầu Qarabag tiếp đón CSKA Sofia.

Cập nhật lúc 00:36 24/07/2026

Đội hình chính thức Qarabag Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Qurban Qurbanov CSKA Sofia Sơ đồ 4-4-2 · HLV Hristo Yanev 99 Mateusz Kochalski 2 Matheus Silva 55 Bədavi Hüseynov 4 Bence Várkonyi 5 Bruno Langa 35 Pedro Bicalho 8 Marko Janković 21 Olexiy Kashchuk 20 Kady Borges 10 Abdellah Zoubir 11 Zakaria Sawo 21 Fedor Lapoukhov 2 Pastor 32 Facundo Rodríguez 14 Teodor Ivanov 17 Ángelo Martino 7 Max Ebong 5 Jean-Philippe Gbamin 6 Bruno Jordão 8 Stefano Sensi 9 Leandro Godoy 28 Ioannis Pittas Dự bị Qarabag 1 Shakhrudin Magomedaliyev 23 Martin Zlomislić 13 Bahlul Mustafazada 7 Jaly Mouaddib 9 Joni Montiel 25 Cebrail Makreckis 32 Hikmat Jabrayilzade 44 Elvin Jafarguliyev 49 Ali Bashirov CSKA Sofia 25 Dimitar Evtimov 3 Tamimou Ouorou 19 Andrey Yordanov 91 Aleks Tunchev 11 Mohamed Amine Brahimi 30 Petko Panayotov 34 Vasil Kaymakanov 38 Léo Pereira 77 Alejandro Piedrahita Cập nhật đội hình lúc 22:33 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Qarabag sẽ đối đầu CSKA Sofia tại UEFA Europa League vào lúc 23:00 ngày 23/07/2026 trên sân vận động Tofiq Bahramov Stadium. Đây là màn so tài có sự cân bằng nhất định về phong độ gần đây, khi cả hai đội đều bước vào trận đấu với chuỗi hai chiến thắng liên tiếp.

Tuy nhiên, cán cân đối đầu đang tạo ra khác biệt đáng chú ý. Trong 3 lần chạm trán gần nhất, Qarabag thắng 2 trận, trong khi CSKA Sofia không có chiến thắng nào và hai đội không hòa trận nào.

Phong độ tạo nền tảng cho cuộc đấu

Qarabag đang có phong độ gần nhất gồm hai chiến thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này mang lại sự ổn định cần thiết trước một trận đấu thuộc đấu trường châu Âu, đặc biệt khi đội bóng phải duy trì khả năng kiểm soát thế trận trong thời gian dài.

CSKA Sofia cũng sở hữu thành tích tương tự với hai chiến thắng gần nhất. Vì vậy, đội khách không bước vào trận đấu với sự thua kém rõ rệt về trạng thái thi đấu. Điểm đáng chờ đợi là cách mỗi đội chuyển phong độ tích cực đó vào một trận đấu có tính cạnh tranh cao hơn, nơi chỉ một khoảng trống nhỏ cũng có thể làm thay đổi cục diện.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Qarabag

Hai chiến thắng của Qarabag trong 3 lần đối đầu gần nhất là cơ sở để đội chủ nhà có thêm sự tự tin. Ngược lại, việc CSKA Sofia chưa thắng và cũng không có trận hòa nào trong chuỗi đối đầu này cho thấy đại diện Bulgaria vẫn chưa tìm được kết quả thuận lợi trước Qarabag.

Dù vậy, lịch sử không thể thay thế màn trình diễn hiện tại. CSKA Sofia vẫn có nền tảng từ hai chiến thắng liên tiếp, trong khi Qarabag cần chứng minh ưu thế đối đầu bằng cách nhập cuộc chắc chắn và hạn chế những thời điểm mất kiểm soát.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với lợi thế sân nhà, Qarabag nhiều khả năng sẽ muốn chủ động kiểm soát nhịp độ và đưa trận đấu về thế mà họ có thể tổ chức các đợt lên bóng đều đặn. Điều quan trọng với đội chủ nhà là duy trì sự kiên nhẫn, bởi CSKA Sofia có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng trước đối thủ từng khiến họ gặp khó khăn trong những lần chạm trán gần đây.

Ở chiều ngược lại, CSKA Sofia cần ưu tiên sự cân bằng giữa phòng ngự và phản công. Hai chiến thắng gần nhất cho thấy đội khách đang có trạng thái tích cực, nhưng họ không thể chỉ dựa vào phong độ để hóa giải sức ép tại Tofiq Bahramov Stadium. Khả năng giữ cự ly đội hình và tận dụng những thời điểm Qarabag dâng cao sẽ là yếu tố quan trọng.

Trận đấu cũng có thể được quyết định bởi cuộc cạnh tranh ở khu vực giữa sân. Đội nào kiểm soát được bóng tốt hơn, đồng thời chuyển trạng thái nhanh và chính xác hơn, sẽ có cơ hội tạo ra sức ép liên tục. Qarabag có lợi thế từ thành tích đối đầu, còn CSKA Sofia cần biến sự ổn định gần đây thành một màn trình diễn chặt chẽ và hiệu quả.

Nhận định Qarabag vs CSKA Sofia

Cả Qarabag và CSKA Sofia đều có hai chiến thắng gần nhất, vì thế đây không phải cuộc đấu mà một bên hoàn toàn vượt trội về phong độ. Tuy nhiên, Qarabag đang nắm lợi thế đáng kể từ lịch sử đối đầu với 2 chiến thắng trong 3 lần gặp gần nhất, cùng ưu thế thi đấu trên sân Tofiq Bahramov Stadium.

Qarabag được đánh giá nhỉnh hơn về sự tự tin trước trận, nhưng CSKA Sofia vẫn có cơ sở để tạo ra thế trận khó chịu. Cuộc chạm trán nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát nhịp độ, sự kiên nhẫn trong tấn công và mức độ chính xác của các pha chuyển trạng thái. Không có cơ sở để khẳng định trước kết quả cụ thể, song Qarabag đang sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi hơn trong cuộc đấu này.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Qarabag · 2 thắng 0 hòa CSKA Sofia · 0 thắng CSKA Sofia - Qarabag Hòa CSKA Sofia 0 - 1 Qarabag QAR CSKA Sofia 0 - 1 Qarabag QAR

Qarabag 5 trận gần nhất T T B B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới CSKA Sofia 5 trận gần nhất H T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 3 Thủng lưới