TRỰC TIẾP Trực tiếp QPR vs Millwall: Hết hiệp 1, hòa 0-0 QPR đối đầu Millwall trong trận chiến loại trực tiếp tại EFL Cup trên sân Loftus Road. Với lịch sử đối đầu nhỉnh hơn, Millwall tự tin hướng tới tấm vé đi tiếp.

QPR 0 - 0 Millwall Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36' Thế trận cân bằng, hai đội chưa thể ghi bàn Trải qua 36 phút thi đấu, QPR và Millwall vẫn đang giằng co trong thế cân bằng với tỷ số 0 - 0 . Tỷ lệ cầm bóng chia đều 50% - 50% phản ánh đúng cục diện bế tắc, khi hai bên mới tạo ra 3 - 1 lần dứt điểm và chưa có cú sút nào trúng đích (0 - 0).

24' QPR nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng Trải qua 24 phút thi đấu, QPR đang nhỉnh hơn về thế trận khi kiểm soát 56% thời lượng bóng. Đội chủ nhà đã tung ra 2-0 lần dứt điểm và nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc ( 1-0 ), trong khi Millwall vẫn thi đấu rình rập chờ thời cơ khi tỷ số chưa được mở ( 0-0 ).

12' QPR nhỉnh hơn về thế trận Nhập cuộc chủ động, QPR đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 57% - 43% so với Millwall trong 12 phút đầu tiên. Đội chủ nhà tỏ ra tích cực hơn khi sở hữu 2 - 0 lần dứt điểm cùng 1 - 0 quả phạt góc, dù hai đội vẫn đang hòa 0 - 0 khi chưa bên nào trúng đích (0 - 0).

0' Trận đấu bắt đầu QPR tiếp đón Millwall.

Cập nhật lúc 20:48 08/08/2026

Đội hình chính thức QPR Sơ đồ 4-4-2 · HLV Julien Stephan Millwall Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alex Neil 1 Pierce Charles 27 Amadou Salif Mbengue 5 Ronnie Edwards 3 Jimmy Dunne 12 Boy Kemper 11 Paul Smyth 24 Nicolas Madsen 20 Harvey Vale 10 Ilias Chair 22 Richard Kone 16 Rumarn Burrell 1 Lukas Jensen 3 Zak Sturge 5 Jake Cooper 6 Caleb Taylor 18 Ryan Leonard 24 Casper De Norre 14 Jenson Metcalfe 11 Femi Azeez 25 Luke Cundle 10 Camiel Neghli 19 Josh Coburn Dự bị QPR 13 Calum Ward 2 Kealey Adamson 6 Jake Clarke-Salter 14 Koki Saito 21 Kieran Morgan 17 Kwame Poku 40 Jonathan Varane 15 Alfie Lloyd 35 Philip Sanyaolu Millwall 15 Max Crocombe 23 Danny Batth 12 Elkan Baggott 22 Kyrell Lisbie 31 Raees Bangura-Williams 16 Daniel Kelly 17 Mark Sykes 45 Alfie Doughty 7 Tairyk Arconte Cập nhật đội hình lúc 19:30 08/08/2026

QPR Thống kê Millwall 50% Kiểm soát bóng 50% 3 Dứt điểm 1 0 Trúng đích 0 1 Phạt góc 0 4 Phạm lỗi 4

Thông tin trước trận đấu

Vào lúc 20:00 ngày 08/08/2026, QPR sẽ cuộc tiếp đón Millwall trên sân vận động Loftus Road trong khuôn khổ giải đấu EFL Cup (Carabao Cup). Với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp, cả hai đội bóng đều hiểu rằng không có cơ hội làm lại: đội thắng sẽ giành quyền đi tiếp, trong khi đội thua sẽ phải dừng bước ngay tại vòng đấu này.

Phân tích thế đối đầu và bối cảnh trận đấu

Xét về thành tích đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Millwall đang là những người nắm thế chủ động hơn. Cụ thể, Millwall đã giành chiến thắng 3 trận, trong khi QPR chỉ có được 1 lần hưởng niềm vui chiến thắng và hai đội hòa nhau 1 trận. Sự chênh lệch này mang lại sự tự tin nhất định cho đội khách trước chuyến làm khách hứa hẹn nhiều thử thách.

Bên cạnh đó, yếu tố sân nhà Loftus Road sẽ là điểm tựa quan trọng dành cho QPR để cân bằng lợi thế. Khi phải đối đầu trong một trận đấu có tính chất sinh tử, quyết định tấm vé đi tiếp ở giải đấu cúp, cả hai câu lạc bộ chắc chắn sẽ phải thi đấu với sự tập trung cao nhất.

Nhận định chung

Dù Millwall sở hữu thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong 5 cuộc đối đầu gần đây, việc phải thi đấu trên sân khách tại Loftus Road khiến trận đấu trở nên khó lường hơn. Do thể thức loại trực tiếp không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, cả QPR lẫn Millwall nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng trước khi tìm kiếm cơ hội kết liễu đối thủ để giành quyền bước tiếp vào vòng trong.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất QPR · 1 thắng 1 hòa Millwall · 3 thắng Millwall 2 - 0 QPR MIL QPR 1 - 2 Millwall MIL Millwall 2 - 1 QPR MIL QPR 1 - 1 Millwall Hòa QPR 2 - 0 Millwall QPR

QPR 5 trận gần nhất T T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Millwall 5 trận gần nhất T H B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới