Trực tiếp QPR vs Millwall: Hết hiệp 1, hòa 0-0

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp QPR vs Millwall: Hết hiệp 1, hòa 0-0

    Đại Ngàn08/08/2026 15:20

    QPR đối đầu Millwall trong trận chiến loại trực tiếp tại EFL Cup trên sân Loftus Road. Với lịch sử đối đầu nhỉnh hơn, Millwall tự tin hướng tới tấm vé đi tiếp.

    QPR0 - 0MillwallNghỉ giữa hiệp
    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 36'Thế trận cân bằng, hai đội chưa thể ghi bàn

      Trải qua 36 phút thi đấu, QPR và Millwall vẫn đang giằng co trong thế cân bằng với tỷ số 0 - 0. Tỷ lệ cầm bóng chia đều 50% - 50% phản ánh đúng cục diện bế tắc, khi hai bên mới tạo ra 3 - 1 lần dứt điểm và chưa có cú sút nào trúng đích (0 - 0).

    • 24'QPR nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng

      Trải qua 24 phút thi đấu, QPR đang nhỉnh hơn về thế trận khi kiểm soát 56% thời lượng bóng. Đội chủ nhà đã tung ra 2-0 lần dứt điểm và nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc (1-0), trong khi Millwall vẫn thi đấu rình rập chờ thời cơ khi tỷ số chưa được mở (0-0).

    • 12'QPR nhỉnh hơn về thế trận

      Nhập cuộc chủ động, QPR đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 57% - 43% so với Millwall trong 12 phút đầu tiên. Đội chủ nhà tỏ ra tích cực hơn khi sở hữu 2 - 0 lần dứt điểm cùng 1 - 0 quả phạt góc, dù hai đội vẫn đang hòa 0 - 0 khi chưa bên nào trúng đích (0 - 0).

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      QPR tiếp đón Millwall.

    Cập nhật lúc 20:48 08/08/2026

    Đội hình chính thức
    QPR
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Julien Stephan
    Millwall
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alex Neil
    1
    Pierce Charles
    27
    Amadou Salif Mbengue
    5
    Ronnie Edwards
    3
    Jimmy Dunne
    12
    Boy Kemper
    11
    Paul Smyth
    24
    Nicolas Madsen
    20
    Harvey Vale
    10
    Ilias Chair
    22
    Richard Kone
    16
    Rumarn Burrell
    1
    Lukas Jensen
    3
    Zak Sturge
    5
    Jake Cooper
    6
    Caleb Taylor
    18
    Ryan Leonard
    24
    Casper De Norre
    14
    Jenson Metcalfe
    11
    Femi Azeez
    25
    Luke Cundle
    10
    Camiel Neghli
    19
    Josh Coburn
    Dự bị
    QPR
    13 Calum Ward2 Kealey Adamson6 Jake Clarke-Salter14 Koki Saito21 Kieran Morgan17 Kwame Poku40 Jonathan Varane15 Alfie Lloyd35 Philip Sanyaolu
    Millwall
    15 Max Crocombe23 Danny Batth12 Elkan Baggott22 Kyrell Lisbie31 Raees Bangura-Williams16 Daniel Kelly17 Mark Sykes45 Alfie Doughty7 Tairyk Arconte
    Cập nhật đội hình lúc 19:30 08/08/2026
    QPRThống kêMillwall
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    3
    Dứt điểm
    1
    0
    Trúng đích
    0
    1
    Phạt góc
    0
    4
    Phạm lỗi
    4

    Thông tin trước trận đấu

    Vào lúc 20:00 ngày 08/08/2026, QPR sẽ cuộc tiếp đón Millwall trên sân vận động Loftus Road trong khuôn khổ giải đấu EFL Cup (Carabao Cup). Với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp, cả hai đội bóng đều hiểu rằng không có cơ hội làm lại: đội thắng sẽ giành quyền đi tiếp, trong khi đội thua sẽ phải dừng bước ngay tại vòng đấu này.

    Phân tích thế đối đầu và bối cảnh trận đấu

    Xét về thành tích đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Millwall đang là những người nắm thế chủ động hơn. Cụ thể, Millwall đã giành chiến thắng 3 trận, trong khi QPR chỉ có được 1 lần hưởng niềm vui chiến thắng và hai đội hòa nhau 1 trận. Sự chênh lệch này mang lại sự tự tin nhất định cho đội khách trước chuyến làm khách hứa hẹn nhiều thử thách.

    Bên cạnh đó, yếu tố sân nhà Loftus Road sẽ là điểm tựa quan trọng dành cho QPR để cân bằng lợi thế. Khi phải đối đầu trong một trận đấu có tính chất sinh tử, quyết định tấm vé đi tiếp ở giải đấu cúp, cả hai câu lạc bộ chắc chắn sẽ phải thi đấu với sự tập trung cao nhất.

    Nhận định chung

    Dù Millwall sở hữu thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong 5 cuộc đối đầu gần đây, việc phải thi đấu trên sân khách tại Loftus Road khiến trận đấu trở nên khó lường hơn. Do thể thức loại trực tiếp không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, cả QPR lẫn Millwall nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng trước khi tìm kiếm cơ hội kết liễu đối thủ để giành quyền bước tiếp vào vòng trong.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    QPR · 1 thắng1 hòaMillwall · 3 thắng
    18/04/2026
    Millwall
    2 - 0
    QPR
    MIL
    18/10/2025
    QPR
    1 - 2
    Millwall
    MIL
    01/02/2025
    Millwall
    2 - 1
    QPR
    MIL
    21/09/2024
    QPR
    1 - 1
    Millwall
    Hòa
    20/01/2024
    QPR
    2 - 0
    Millwall
    QPR
    QPR
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Millwall
    5 trận gần nhất
    THBBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp QPR vs Millwall: Hết hiệp 1, hòa 0-0
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