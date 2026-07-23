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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Raków Częstochowa vs Valletta FC: Hết hiệp 1, Valletta FC dẫn 1-0

    Tuệ Nhân23/07/2026 18:57

    Raków Częstochowa tiếp Valletta FC tại Miejski Stadion Pilkarski Rakow lúc 23h30 ngày 23/07/2026, trong trận đấu chưa có dữ liệu về lực lượng và phong độ.

    Raków Częstochowa0 - 1Valletta FCNghỉ giữa hiệp
    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

    • 23'Valletta FC bất ngờ mở tỷ số

      Phút 23', M. Morello dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của Thaylor, đưa Valletta FC vượt lên dẫn trước Raków Częstochowa 0-1. Đội khách đang tạo dấu ấn với bàn mở tỷ số.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Raków Częstochowa tiếp đón Valletta FC.

    Cập nhật lúc 00:18 24/07/2026

    Đội hình chính thức
    Raków Częstochowa
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Dawid Kroczek
    Valletta FC
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Thane Micallef
    1
    Kacper Trelowski
    7
    Fran Tudor
    25
    Bogdan Racovițan
    4
    Stratos Svarnas
    20
    Jean Carlos Silva
    10
    Wladyslaw Kocherhin
    6
    Oskar Repka
    19
    Michael Ameyaw
    9
    Patryk Makuch
    11
    Mahir Emreli
    88
    Ádin Molnár
    90
    Adilson Maringá
    3
    Matthias Ellul
    33
    Emmanuel Mbende
    55
    Sava Radić
    94
    Manuel Morello
    77
    Thaylor
    32
    Alex de Aguiar Gomes
    11
    Jake Azzopardi
    8
    Andrea Zammit
    10
    Brandon Paiber
    19
    Diogo Tavares
    Dự bị
    Raków Częstochowa
    29 Wiktor Zolneczko71 Tarik Karić2 Jerzy Napieraj5 Marko Bulat15 Oliwier Kwiatkowski17 Jakub Jendryka21 Tomasz Pieńko22 Abraham Emmanuel Ojo26 Erick Otieno
    Valletta FC
    1 Julani Archibald13 Liam Frendo4 Ermin Bičakčić44 Neil Anthony Micallef20 Yannick Yankam21 Roko Prša23 Petar Sekulović31 Cedrik Formosa80 Keyon Ewurum
    Cập nhật đội hình lúc 23:03 23/07/2026

    Raków Częstochowa sẽ đối đầu Valletta FC tại UEFA Europa Conference League lúc 23h30 ngày 23/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Miejski Stadion Pilkarski Rakow, sân nhà của Raków Częstochowa.

    Thông tin đáng chú ý trước trận

    Đây là cuộc chạm trán giữa Raków Częstochowa và Valletta FC trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Những dữ liệu được cung cấp hiện chỉ xác nhận thời gian, địa điểm và cặp đấu, chưa bao gồm vị trí trên bảng đấu, phong độ gần đây, thành tích đối đầu hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt.

    Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá định lượng về ưu thế của hai đội, cũng như không có cơ sở để xác định đội hình xuất phát hay sơ đồ chiến thuật dự kiến. Các yếu tố như cách hai bên triển khai bóng, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và phương án xử lý những tình huống cố định sẽ là những điểm cần theo dõi khi trận đấu bắt đầu.

    Sân vận động và thời gian thi đấu

    Miejski Stadion Pilkarski Rakow là địa điểm tổ chức trận đấu. Việc Raków Częstochowa thi đấu trên sân này mang đến bối cảnh quen thuộc cho đội chủ nhà, nhưng chưa đủ dữ liệu để kết luận về mức độ ảnh hưởng cụ thể đến cục diện trận đấu.

    Trận Raków Częstochowa vs Valletta FC bắt đầu lúc 23h30 ngày 23/07/2026. Khi chưa có thêm thông tin về lực lượng, phong độ và mục tiêu của hai đội, nhận định phù hợp nhất là chờ những tín hiệu thực tế trong cách nhập cuộc và tổ chức thi đấu của mỗi bên.

    Nhận định

    Cuộc đối đầu này mới được xác định về cặp đấu, giải đấu, thời gian và địa điểm. Những dữ liệu còn thiếu khiến chưa thể nghiêng cán cân một cách đáng tin cậy hoặc đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể. Trọng tâm theo dõi sẽ là thế trận mà hai đội tạo ra trong những phút đầu và khả năng điều chỉnh chiến thuật trong trận.

    Raków Częstochowa
    5 trận gần nhất
    HBBBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Valletta FC
    5 trận gần nhất
    TTBHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Raków Częstochowa vs Valletta FC: Hết hiệp 1, Valletta FC dẫn 1-0
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