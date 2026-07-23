TRỰC TIẾP Trực tiếp Raków Częstochowa vs Valletta FC: Hết hiệp 1, Valletta FC dẫn 1-0 Raków Częstochowa tiếp Valletta FC tại Miejski Stadion Pilkarski Rakow lúc 23h30 ngày 23/07/2026, trong trận đấu chưa có dữ liệu về lực lượng và phong độ.

Raków Częstochowa 0 - 1 Valletta FC Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

23' Valletta FC bất ngờ mở tỷ số Phút 23', M. Morello dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của Thaylor, đưa Valletta FC vượt lên dẫn trước Raków Częstochowa 0-1. Đội khách đang tạo dấu ấn với bàn mở tỷ số.

0' Trận đấu bắt đầu Raków Częstochowa tiếp đón Valletta FC.

Cập nhật lúc 00:18 24/07/2026

Đội hình chính thức Raków Częstochowa Sơ đồ 3-4-3 · HLV Dawid Kroczek Valletta FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Thane Micallef 1 Kacper Trelowski 7 Fran Tudor 25 Bogdan Racovițan 4 Stratos Svarnas 20 Jean Carlos Silva 10 Wladyslaw Kocherhin 6 Oskar Repka 19 Michael Ameyaw 9 Patryk Makuch 11 Mahir Emreli 88 Ádin Molnár 90 Adilson Maringá 3 Matthias Ellul 33 Emmanuel Mbende 55 Sava Radić 94 Manuel Morello 77 Thaylor 32 Alex de Aguiar Gomes 11 Jake Azzopardi 8 Andrea Zammit 10 Brandon Paiber 19 Diogo Tavares Dự bị Raków Częstochowa 29 Wiktor Zolneczko 71 Tarik Karić 2 Jerzy Napieraj 5 Marko Bulat 15 Oliwier Kwiatkowski 17 Jakub Jendryka 21 Tomasz Pieńko 22 Abraham Emmanuel Ojo 26 Erick Otieno Valletta FC 1 Julani Archibald 13 Liam Frendo 4 Ermin Bičakčić 44 Neil Anthony Micallef 20 Yannick Yankam 21 Roko Prša 23 Petar Sekulović 31 Cedrik Formosa 80 Keyon Ewurum Cập nhật đội hình lúc 23:03 23/07/2026

Raków Częstochowa sẽ đối đầu Valletta FC tại UEFA Europa Conference League lúc 23h30 ngày 23/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Miejski Stadion Pilkarski Rakow, sân nhà của Raków Częstochowa.

Thông tin đáng chú ý trước trận

Đây là cuộc chạm trán giữa Raków Częstochowa và Valletta FC trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Những dữ liệu được cung cấp hiện chỉ xác nhận thời gian, địa điểm và cặp đấu, chưa bao gồm vị trí trên bảng đấu, phong độ gần đây, thành tích đối đầu hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt.

Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá định lượng về ưu thế của hai đội, cũng như không có cơ sở để xác định đội hình xuất phát hay sơ đồ chiến thuật dự kiến. Các yếu tố như cách hai bên triển khai bóng, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và phương án xử lý những tình huống cố định sẽ là những điểm cần theo dõi khi trận đấu bắt đầu.

Sân vận động và thời gian thi đấu

Miejski Stadion Pilkarski Rakow là địa điểm tổ chức trận đấu. Việc Raków Częstochowa thi đấu trên sân này mang đến bối cảnh quen thuộc cho đội chủ nhà, nhưng chưa đủ dữ liệu để kết luận về mức độ ảnh hưởng cụ thể đến cục diện trận đấu.

Trận Raków Częstochowa vs Valletta FC bắt đầu lúc 23h30 ngày 23/07/2026. Khi chưa có thêm thông tin về lực lượng, phong độ và mục tiêu của hai đội, nhận định phù hợp nhất là chờ những tín hiệu thực tế trong cách nhập cuộc và tổ chức thi đấu của mỗi bên.

Nhận định

Cuộc đối đầu này mới được xác định về cặp đấu, giải đấu, thời gian và địa điểm. Những dữ liệu còn thiếu khiến chưa thể nghiêng cán cân một cách đáng tin cậy hoặc đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể. Trọng tâm theo dõi sẽ là thế trận mà hai đội tạo ra trong những phút đầu và khả năng điều chỉnh chiến thuật trong trận.

Raków Częstochowa 5 trận gần nhất H B B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Valletta FC 5 trận gần nhất T T B H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới