TRỰC TIẾP Trực tiếp Rangers vs FK Jablonec: Rangers nhỉnh hơn về cơ hội, chưa có bàn thắng Rangers tiếp đón FK Jablonec trên sân Ibrox Stadium trong trận đấu loại trực tiếp thuộc UEFA Europa Conference League, diễn ra lúc 01:45 ngày 21/08/2026.

Rangers 0 - 0 FK Jablonec Hiệp 1 — phút 37' 37' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

27' Rangers nhỉnh hơn về cơ hội Phút 27, Rangers chưa kiểm soát bóng nhiều hơn khi tỷ lệ là 48% - 52%, nhưng lại tạo được dấu ấn rõ hơn ở khâu tấn công với dứt điểm 1 - 0 và phạt góc 1 - 0. FK Jablonec giữ bóng tốt hơn song vẫn chưa có cú sút nào để thử thách đối thủ.

15' Rangers nhỉnh hơn về sức ép Phút 15, Rangers tạo được sức ép nhỉnh hơn với thế trận dứt điểm 1 - 0 và phạt góc 1 - 0, dù FK Jablonec cầm bóng nhiều hơn ở mức 48% - 52%. Đội khách vẫn phòng ngự kín kẽ, thể hiện qua thống kê cứu thua 0 - 1.

11' E. Fernandez nhận thẻ vàng sớm Phút 11', E. Fernandez của Rangers nhận thẻ vàng trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Rangers tiếp đón FK Jablonec.

Cập nhật lúc 02:21 21/08/2026

Rangers Thống kê FK Jablonec 48% Kiểm soát bóng 52% 1 Dứt điểm 0 1 Trúng đích 0 1 Phạt góc 0 4 Phạm lỗi 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Cuộc đối đầu sinh tử tại Ibrox Stadium

Vào lúc 01:45 ngày 21/08/2026, Rangers sẽ đối đầu với FK Jablonec trên sân nhà Ibrox Stadium trong khuôn khổ giải đấu UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc so tài thu hút sự chú ý khi cả hai đội bóng bước vào cuộc chiến với mục tiêu giành chiến thắng bằng mọi giá.

Tính chất loại trực tiếp không có cơ hội sửa sai

Trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, đồng nghĩa với việc đội chiến thắng sẽ giành tấm vé đi tiếp, trong khi đội thất bại sẽ lập tức dừng bước và bị loại khỏi giải đấu. Cả Rangers lẫn FK Jablonec đều không còn cơ hội sửa sai hay tính toán thứ hạng như ở giai đoạn vòng bảng, buộc hai bên phải bung toàn bộ sức lực cho mục tiêu duy nhất.

Cục diện chiến thuật và lợi thế sân nhà

Việc được thi đấu tại chảo lửa Ibrox Stadium mang lại điểm tựa tinh thần rất lớn cho Rangers. Được sự cổ vũ từ khán giả nhà, đại diện Scotland được kỳ vọng sẽ chủ động áp đặt lối chơi và gia tăng sức ép lên đối thủ. Trong khi đó, FK Jablonec sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ trên sân khách, yêu cầu họ phải duy trì sự tập trung cao độ và tính kỷ luật trong lối chơi nhằm tìm kiếm kết quả có lợi.