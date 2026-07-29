TRỰC TIẾP Trực tiếp Rapid Vienna vs FC Santa Coloma: Rapid Vienna nới rộng cách biệt 3-1 Rapid Vienna có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất, trong khi FC Santa Coloma sở hữu chuỗi phong độ tích cực hơn trước trận đấu tại Allianz Stadion.

Rapid Vienna 3 - 1 FC Santa Coloma Hiệp 1 — phút 43' 43' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Rapid Vienna 3 - 1 FC Santa Coloma.

37' Rapid Vienna sắc bén dù ít bóng hơn Đến phút 37', FC Santa Coloma nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 47% - 53%, nhưng Rapid Vienna mới là đội sắc bén hơn khi dẫn 3 - 1 và có số cú sút trúng đích vượt trội 4 - 1. Đội khách phải dè chừng trước những pha lên bóng hiệu quả của Rapid Vienna.

36' M. Lopez nhận thẻ vàng ở phút 36 Phút 36', M. Lopez của FC Santa Coloma nhận thẻ vàng. Trong lúc FC Santa Coloma đang bị dẫn 3-1, đội bóng này sẽ phải thận trọng hơn ở phần còn lại.

33' E. Kara tái lập cách biệt 3-1 Phút 33, E. Kara lập công, giúp Rapid Vienna nới rộng tỷ số lên 3-1 trước FC Santa Coloma. Bàn thắng đến ngay sau khi đối thủ rút ngắn cách biệt, đưa Rapid Vienna trở lại thế chủ động.

32' Guti thắp lại hy vọng cho FC Santa Coloma Phút 32', Guti ghi bàn cho FC Santa Coloma sau đường kiến tạo của A. Gomez, rút ngắn tỷ số xuống 2-1. Bàn thắng giúp đội khách tiếp thêm động lực sau khi bị Rapid Vienna dẫn trước.

25' Santa Coloma kiểm soát bóng, Rapid sắc bén Phút 25', Rapid Vienna vẫn dẫn 2-0 dù FC Santa Coloma nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng, 47% - 53%, và có nhiều pha dứt điểm hơn, 2 - 3. Tuy nhiên, Rapid Vienna tỏ ra sắc bén hơn khi toàn bộ 2 cú sút đều trúng đích, trong khi đối thủ là 0.

24' P. Dahl giúp Rapid Vienna nới rộng cách biệt Phút 24, P. Dahl lập công cho Rapid Vienna, nhân đôi cách biệt trước FC Santa Coloma. Rapid Vienna đang tận dụng tốt những cơ hội trúng đích để tạo lợi thế rõ rệt.

13' Santa Coloma cầm bóng, Rapid Vienna dẫn trước Phút 13, FC Santa Coloma nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 43% - 57%, nhưng Rapid Vienna vẫn giữ lợi thế dẫn trước. Thế trận chưa thực sự sôi động khi tổng dứt điểm mới là 0 - 1, còn số pha trúng đích là 0 - 0.

10' E. Kara đưa Rapid Vienna vượt lên Phút 10', E. Kara dứt điểm mở tỷ số cho Rapid Vienna sau đường kiến tạo của B. Bolla. Đội chủ nhà vươn lên dẫn trước FC Santa Coloma 1-0.

0' Trận đấu bắt đầu Rapid Vienna tiếp đón FC Santa Coloma.

Cập nhật lúc 02:14 30/07/2026

Đội hình chính thức Rapid Vienna Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Johannes Thorup FC Santa Coloma Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Albert Gomez 1 Niklas Hedl 77 Bendegúz Bolla 55 Nenad Cvetković 6 Serge-Philippe Raux-Yao 23 Jonas Auer 30 Nicolas Bajlicz 18 Matthias Seidl 7 Marco Tilio 10 Petter Nosakhare Dahl 43 Moulaye Haïdara 9 Ercan Kara 12 André Alcaraz 2 Álex Rasines 5 Jorge Padilla 4 José María Gutiérrez Bellido 16 David Andrade 6 Miguel López 9 Predrag Muñoz 8 Íñigo Barrenetxea 18 Adria Arjona 22 Álex Gómez 10 Guillaume Lopez Dự bị Rapid Vienna 25 Paul Gartler 50 Laurenz Orgler 2 Eaden Roka 4 Jakob Schöller 38 Jannes Horn 47 Amin Gröller 61 Furkan Demir 17 Tobias Fjeld Gulliksen 21 Louis Schaub FC Santa Coloma 13 Gorka San Nicolás 23 Moisés San Nicolás 11 Roberto Rodríguez 14 Raly Cabral 21 Andy Villar 7 Kun Temenuzhkov Cập nhật đội hình lúc 01:03 30/07/2026

Rapid Vienna Thống kê FC Santa Coloma 47% Kiểm soát bóng 53% 6 Dứt điểm 4 4 Trúng đích 1 0 Phạt góc 2 4 Phạm lỗi 9 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trận đấu

Rapid Vienna sẽ đối đầu FC Santa Coloma tại Allianz Stadion trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 30/07/2026.

Đây là cuộc chạm trán có sự cân bằng nhất định về phong độ gần đây, nhưng Rapid Vienna đang nắm lợi thế ở lần đối đầu gần nhất. Trong khi đó, FC Santa Coloma bước vào trận đấu với chuỗi kết quả tích cực hơn về số trận thắng.

Rapid Vienna có điểm tựa từ đối đầu

Rapid Vienna đã giành chiến thắng trong lần gần nhất gặp FC Santa Coloma. Dữ liệu đối đầu không ghi nhận trận hòa hay chiến thắng nào cho đại diện Andorra, qua đó tạo thêm cơ sở để Rapid Vienna tự tin khi thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, một lần đối đầu chưa đủ để khẳng định khoảng cách quá lớn giữa hai đội. Ý nghĩa chính của thống kê này nằm ở việc Rapid Vienna từng tìm được cách vượt qua đối thủ, còn FC Santa Coloma cần điều chỉnh để tránh lặp lại kết quả bất lợi.

Phong độ gần đây: Santa Coloma ổn định hơn về kết quả

Rapid Vienna chỉ có 1 chiến thắng trong trận gần nhất được ghi nhận. Đây là tín hiệu cho thấy đội chủ nhà cần nhanh chóng tạo thế chủ động và duy trì sự tập trung, đặc biệt trong giai đoạn đầu trận.

FC Santa Coloma có 2 chiến thắng và 1 thất bại trong 3 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách đang có khả năng cạnh tranh đáng kể, dù sự hiện diện của một trận thua cũng cho thấy phong độ chưa hoàn toàn ổn định.

Vì vậy, cuộc đối đầu tại Allianz Stadion không đơn thuần là câu chuyện giữa một đội có lợi thế sân nhà và một đội có chuỗi kết quả gần đây tốt hơn. Rapid Vienna cần biến ưu thế sân bãi cùng thành tích đối đầu thành sức ép thực tế, trong khi FC Santa Coloma phải duy trì sự chắc chắn đã thể hiện ở những trận gần nhất.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Rapid Vienna, ưu tiên quan trọng là kiểm soát nhịp độ và không để trận đấu rơi vào thế giằng co kéo dài. Đội chủ nhà có thể tìm cách đẩy cao áp lực để tận dụng lợi thế sân Allianz Stadion, đồng thời duy trì cấu trúc đủ chặt nhằm hạn chế những tình huống chuyển trạng thái của FC Santa Coloma.

Ở chiều ngược lại, FC Santa Coloma cần giữ cự ly đội hình hợp lý và kiên nhẫn chờ thời cơ. Chuỗi 2 chiến thắng trong 3 trận gần nhất là cơ sở để đội khách tin vào khả năng gây khó khăn, nhưng trận đấu trên sân đối phương đòi hỏi họ phải tránh những khoảng trống không cần thiết.

Do dữ liệu hiện có không nêu sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định những điều chỉnh nhân sự cụ thể. Vì thế, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, chất lượng phòng ngự và cách hai đội phản ứng trước áp lực sẽ là những yếu tố đáng theo dõi nhất.

Nhận định trận đấu

Rapid Vienna có lợi thế sân nhà và từng thắng FC Santa Coloma ở lần chạm trán gần nhất. Dẫu vậy, FC Santa Coloma sở hữu phong độ gần đây tốt hơn về số trận thắng, khiến đội chủ nhà không thể chủ quan.

Thế trận có thể phụ thuộc vào việc Rapid Vienna có chuyển được ưu thế đối đầu thành sức ép liên tục hay không. Nếu làm tốt điều đó, họ sẽ có cơ sở để kiểm soát trận đấu; còn FC Santa Coloma sẽ hướng tới việc kéo giảm tốc độ, duy trì sự chắc chắn và tận dụng những thời điểm Rapid Vienna để lộ khoảng trống. Đây là màn so tài mà lợi thế nghiêng nhẹ về Rapid Vienna, nhưng cục diện vẫn phụ thuộc lớn vào khả năng triển khai kế hoạch của hai đội.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Rapid Vienna · 1 thắng 0 hòa FC Santa Coloma · 0 thắng FC Santa Coloma 1 - 3 Rapid Vienna RV

Rapid Vienna 5 trận gần nhất T T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới FC Santa Coloma 5 trận gần nhất B T T B B 3 Trận 2-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 3 Thủng lưới