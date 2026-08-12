Tin mới

    TRỰC TIẾPTrực tiếp Rapid Vienna vs Paide: Rapid Vienna chiếm thế chủ động ở những phút đầu, chưa có bàn thắng

    Đại Ngàn12/08/2026 18:02

    Rapid Vienna tiếp đón Paide tại sân Allianz Stadion ở UEFA Europa Conference League với phong độ cực cao nhờ chuỗi 3 trận thắng liên tiếp gần đây.

    Rapid Vienna0 - 0PaideHiệp 1 — phút 21'
    • 21'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 13'Rapid Vienna chiếm thế chủ động ở những phút đầu

      Bước sang phút 13, trận đấu giữa Rapid Vienna và Paide vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số (0-0). Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 51% - 49% và tỏ ra chủ động hơn khi đã tung ra 2 - 0 cú dứt điểm (1 - 0 trúng đích), buộc thủ môn đối phương có 0 - 1 lần cứu thua.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Rapid Vienna tiếp đón Paide.

    Cập nhật lúc 23:21 12/08/2026

    Đội hình chính thức
    Rapid Vienna
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Johannes Thorup
    Paide
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tarmo Kink
    1
    Niklas Hedl
    2
    Eaden Roka
    55
    Nenad Cvetković
    4
    Jakob Schöller
    23
    Jonas Auer
    15
    Nikolaus Wurmbrand
    29
    Romeo Amane
    17
    Tobias Fjeld Gulliksen
    21
    Louis Schaub
    43
    Moulaye Haïdara
    7
    Marco Tilio
    99
    Ebrima Jarju
    15
    Hindrek Ojamaa
    27
    Nikita Baranov
    3
    Victor Hugo
    2
    Michael Lilander
    11
    Pa Modou Sohna
    28
    Oskar Hoim
    10
    Martin Miller
    77
    Daniel Luts
    9
    Henri Anier
    6
    Daniel Cabral
    Dự bị
    Rapid Vienna
    25 Paul Gartler50 Laurenz Orgler6 Serge-Philippe Raux-Yao38 Jannes Horn61 Furkan Demir77 Bendegúz Bolla10 Petter Nosakhare Dahl18 Matthias Seidl30 Nicolas Bajlicz
    Paide
    12 Marko Meerits4 Pedro Andrade Drozina7 Edgar Tur8 Henrik Ojamaa14 Momodou Jobarteh16 Aleksandr Šurõgin17 Pa Abdou Cham19 Siim Luts21 Ramon Smirnov
    Cập nhật đội hình lúc 22:36 12/08/2026
    Rapid ViennaThống kêPaide
    51%
    Kiểm soát bóng
    49%
    2
    Dứt điểm
    0
    1
    Trúng đích
    0
    0
    Phạm lỗi
    0
    2
    Việt vị
    2
    0
    Thủ môn cứu thua
    1

    Bối cảnh trận đấu tại Allianz Stadion

    Cuộc đối đầu giữa Rapid Vienna và Paide trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 12/08/2026 tại sân vận động Allianz Stadion. Đây là cuộc chạm trán thu hút sự chú ý khi đội chủ nhà đang duy trì phong độ ấn tượng, trong khi đại diện khách nỗ lực tìm kiếm kết quả có lợi trên sân khách.

    Phân tích phong độ hai đội

    Đội chủ nhà Rapid Vienna đang sở hữu phong độ hết sức thăng hoa. Trong 3 trận đấu gần nhất, đại diện nước Áo thể hiện màn trình diễn thuyết phục khi giành chiến thắng trọn vẹn cả 3 trận. Sự ổn định này mang lại lợi thế tâm lý lớn cho Rapid Vienna trước giờ bóng lăn.

    Ở chiều ngược lại, Paide thể hiện màn trình diễn có phần thăng trầm hơn. Thống kê trong 5 trận đấu gần đây cho thấy đội khách giành được 2 trận thắng, 2 trận hòa và chịu 1 thất bại. Mặc dù có những kết quả khả quan, thử thách làm khách tại Allianz Stadion vẫn là bài toán không hề dễ dàng đối với Paide.

    Lịch sử đối đầu và nhận định chung

    Xét về lịch sử đối đầu, hai đội mới chỉ gặp nhau đúng 1 lần trong quá khứ. Ở cuộc chạm trán duy nhất đó, Rapid Vienna đã giành chiến thắng trước Paide. Việc sở hữu thành tích đối đầu tốt hơn cùng lợi thế thi đấu trên sân nhà tiếp tục gia tăng sự tự tin cho đội bóng nước Áo.

    Bên cạnh đó, việc duy trì mạch trận toàn thắng giúp Rapid Vienna nắm giữ sự chủ động về mặt thế trận. Tuy nhiên, Paide vẫn có thể gây ra khó khăn nếu thi đấu tập trung và tận dụng tốt các cơ hội phản công trong suốt thời gian thi đấu.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Rapid Vienna · 1 thắng0 hòaPaide · 0 thắng
    06/08/2026
    Paide
    1 - 4
    Rapid Vienna
    RV
    Rapid Vienna
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    3
    Trận
    3-0-0
    T-H-B
    13
    Ghi (TB 4.3)
    4
    Thủng lưới
    Paide
    5 trận gần nhất
    BTHTB
    5
    Trận
    2-2-1
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 1.4)
    6
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Trực tiếp Rapid Vienna vs Paide: Rapid Vienna chiếm thế chủ động ở những phút đầu, chưa có bàn thắng
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO