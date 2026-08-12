TRỰC TIẾP Trực tiếp Rapid Vienna vs Paide: Rapid Vienna chiếm thế chủ động ở những phút đầu, chưa có bàn thắng Rapid Vienna tiếp đón Paide tại sân Allianz Stadion ở UEFA Europa Conference League với phong độ cực cao nhờ chuỗi 3 trận thắng liên tiếp gần đây.

Rapid Vienna 0 - 0 Paide Hiệp 1 — phút 21' 21' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

13' Rapid Vienna chiếm thế chủ động ở những phút đầu Bước sang phút 13, trận đấu giữa Rapid Vienna và Paide vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số (0-0). Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 51% - 49% và tỏ ra chủ động hơn khi đã tung ra 2 - 0 cú dứt điểm (1 - 0 trúng đích), buộc thủ môn đối phương có 0 - 1 lần cứu thua.

0' Trận đấu bắt đầu Rapid Vienna tiếp đón Paide.

Cập nhật lúc 23:21 12/08/2026

Đội hình chính thức Rapid Vienna Sơ đồ 4-4-2 · HLV Johannes Thorup Paide Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tarmo Kink 1 Niklas Hedl 2 Eaden Roka 55 Nenad Cvetković 4 Jakob Schöller 23 Jonas Auer 15 Nikolaus Wurmbrand 29 Romeo Amane 17 Tobias Fjeld Gulliksen 21 Louis Schaub 43 Moulaye Haïdara 7 Marco Tilio 99 Ebrima Jarju 15 Hindrek Ojamaa 27 Nikita Baranov 3 Victor Hugo 2 Michael Lilander 11 Pa Modou Sohna 28 Oskar Hoim 10 Martin Miller 77 Daniel Luts 9 Henri Anier 6 Daniel Cabral Dự bị Rapid Vienna 25 Paul Gartler 50 Laurenz Orgler 6 Serge-Philippe Raux-Yao 38 Jannes Horn 61 Furkan Demir 77 Bendegúz Bolla 10 Petter Nosakhare Dahl 18 Matthias Seidl 30 Nicolas Bajlicz Paide 12 Marko Meerits 4 Pedro Andrade Drozina 7 Edgar Tur 8 Henrik Ojamaa 14 Momodou Jobarteh 16 Aleksandr Šurõgin 17 Pa Abdou Cham 19 Siim Luts 21 Ramon Smirnov Cập nhật đội hình lúc 22:36 12/08/2026

Rapid Vienna Thống kê Paide 51% Kiểm soát bóng 49% 2 Dứt điểm 0 1 Trúng đích 0 0 Phạm lỗi 0 2 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 1

Bối cảnh trận đấu tại Allianz Stadion

Cuộc đối đầu giữa Rapid Vienna và Paide trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 12/08/2026 tại sân vận động Allianz Stadion. Đây là cuộc chạm trán thu hút sự chú ý khi đội chủ nhà đang duy trì phong độ ấn tượng, trong khi đại diện khách nỗ lực tìm kiếm kết quả có lợi trên sân khách.

Phân tích phong độ hai đội

Đội chủ nhà Rapid Vienna đang sở hữu phong độ hết sức thăng hoa. Trong 3 trận đấu gần nhất, đại diện nước Áo thể hiện màn trình diễn thuyết phục khi giành chiến thắng trọn vẹn cả 3 trận. Sự ổn định này mang lại lợi thế tâm lý lớn cho Rapid Vienna trước giờ bóng lăn.

Ở chiều ngược lại, Paide thể hiện màn trình diễn có phần thăng trầm hơn. Thống kê trong 5 trận đấu gần đây cho thấy đội khách giành được 2 trận thắng, 2 trận hòa và chịu 1 thất bại. Mặc dù có những kết quả khả quan, thử thách làm khách tại Allianz Stadion vẫn là bài toán không hề dễ dàng đối với Paide.

Lịch sử đối đầu và nhận định chung

Xét về lịch sử đối đầu, hai đội mới chỉ gặp nhau đúng 1 lần trong quá khứ. Ở cuộc chạm trán duy nhất đó, Rapid Vienna đã giành chiến thắng trước Paide. Việc sở hữu thành tích đối đầu tốt hơn cùng lợi thế thi đấu trên sân nhà tiếp tục gia tăng sự tự tin cho đội bóng nước Áo.

Bên cạnh đó, việc duy trì mạch trận toàn thắng giúp Rapid Vienna nắm giữ sự chủ động về mặt thế trận. Tuy nhiên, Paide vẫn có thể gây ra khó khăn nếu thi đấu tập trung và tận dụng tốt các cơ hội phản công trong suốt thời gian thi đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Rapid Vienna · 1 thắng 0 hòa Paide · 0 thắng Paide 1 - 4 Rapid Vienna RV

Rapid Vienna 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 13 Ghi (TB 4.3) 4 Thủng lưới Paide 5 trận gần nhất B T H T B 5 Trận 2-2-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 6 Thủng lưới