TRỰC TIẾP Trực tiếp Rayo Vallecano vs Alaves: Trận đấu đang diễn ra Alaves khởi đầu thuận lợi với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga, trong khi Rayo Vallecano quyết tâm tìm kiếm điểm số đầu tiên trên sân nhà.

Rayo Vallecano 0 - 0 Alaves Hiệp 1 — phút 22' 22' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

17' Rayo Vallecano thay người sớm: R. Nteka thế chỗ I. Palazon Phút 17, Rayo Vallecano đưa ra sự thay đổi người từ rất sớm khi R. Nteka được tung vào sân thế chỗ I. Palazon . Sự điều chỉnh nhân sự bất ngờ ngay trong hiệp 1 diễn ra trong bối cảnh tỷ số giữa Rayo Vallecano và Alaves vẫn đang dừng ở mức 0-0.

0' Trận đấu bắt đầu Rayo Vallecano tiếp đón Alaves.

Cập nhật lúc 02:23 21/08/2026

Đội hình chính thức Rayo Vallecano Sơ đồ 4-3-3 · HLV Benat San Jose Alaves Sơ đồ 4-4-2 · HLV Quique Sanchez Flores 13 Augusto Batalla 2 Andrei Rațiu 24 Florian Lejeune 22 Pelayo Fernández 33 Jozhua Vertrouwd 7 Isi Palazón 6 Pathé Ismaël Ciss 8 Unai López 19 Jorge de Frutos 10 Sergio Camello 21 Fran Pérez 1 Antonio Sivera 7 Ángel Pérez 14 Nahuel Tenaglia 16 Ville Koski 17 Jonny Otto 18 Mikel Rodriguez 19 Pablo Ibáñez 8 Antonio Blanco 21 Abderrahman Rebbach 15 Lucas Boyé 11 Toni Martínez Dự bị Rayo Vallecano 1 Dani Cárdenas 20 Iván Balliu 27 Sergio Lozano 26 Marco de las Sias 23 Óscar Valentín 18 Álvaro García 14 Giorgi Tsitaishvili 4 Pedro Díaz 11 Randy Nteka Alaves 13 Adrián Rodríguez 3 Youssef Enriquez 27 Xanet Olaiz 2 Nicolás Valentini 12 Hugo Novoa 23 Carlos Benavídez 4 Denis Suárez 10 Carles Aleñá 22 Miguel Rodríguez Cập nhật đội hình lúc 01:41 21/08/2026

Trận đấu giữa Rayo Vallecano và Alaves trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga sẽ diễn ra lúc 02:00 ngày 21/08/2026 trên sân vận động Estadio Municipal de Butarque. Đây là cuộc chạm trán thu hút sự chú ý khi hai đội bóng bước vào trận đấu với những vị thế hoàn toàn trái ngược trên bảng xếp hạng.

Phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng

Alaves đang trải qua giai đoạn khởi đầu vô cùng thuận lợi. Chiến thắng ở trận đấu gần nhất giúp đội bóng này giành trọn vẹn 3 điểm, qua đó tạm thời vươn lên đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga. Sự tự tin cùng tâm lý thoải mái sẽ là vũ khí quan trọng để Alaves hướng tới một kết quả có lợi trong chuyến làm khách sắp tới.

Trái ngược với đối thủ, Rayo Vallecano lại có khởi đầu không như mong đợi. Thất bại ở trận ra quân khiến họ chưa tích lũy được điểm số nào và tạm thời xếp ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Việc phải nhận kết quả bất lợi ngay từ đầu mùa đặt ra bài toán khó cho ban huấn luyện Rayo Vallecano trong việc nhanh chóng xóc lại tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

Dù đang thất thế về mặt phong độ và vị trí hiện tại, Rayo Vallecano lại có điểm tựa lịch sử rất vững chắc. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Rayo Vallecano thể hiện sự nhỉnh hơn rõ rệt khi giành tới 4 chiến thắng, trong khi Alaves chỉ thắng đúng 1 trận.

Thành tích đối đầu ấn tượng này mang lại niềm tin lớn cho Rayo Vallecano khi bước vào cuộc so tài trên sân Estadio Municipal de Butarque. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vô cùng giằng co giữa một Alaves có phong độ cao và một Rayo Vallecano luôn biết cách áp đảo đối thủ trong những lần đụng độ trực tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Rayo Vallecano · 4 thắng 0 hòa Alaves · 1 thắng Alaves 1 - 2 Rayo Vallecano RV Alaves 2 - 0 Rayo Vallecano ALA Rayo Vallecano 1 - 0 Alaves RV Alaves 0 - 2 Rayo Vallecano RV Rayo Vallecano 1 - 0 Alaves RV

Rayo Vallecano 5 trận gần nhất B B T B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Alaves 5 trận gần nhất T H T T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Espanyol 1 1 0 0 +3 3 T 2 Alaves 1 1 0 0 +3 3 T 3 Atletico Madrid 1 1 0 0 +2 3 T … 16 Osasuna 0 0 0 0 0 0 17 Rayo Vallecano 1 0 0 1 -1 0 B 18 Malaga 1 0 0 1 -2 0 B …

Tình hình lực lượng Rayo Vallecano ✚ M. Kumbulla (Muscle Injury) ✚ Luiz Felipe (Hamstring Injury) ✚ M. Kumbulla (Muscle Injury) ✚ Luiz Felipe (Hamstring Injury) Alaves ✚ F. Garces (Suspended) ✚ T. Mendes (Knee Injury) ✚ F. Garces (Suspended) ✚ T. Mendes (Knee Injury)