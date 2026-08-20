Trực tiếp Rayo Vallecano vs Alaves: Trận đấu đang diễn ra

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Rayo Vallecano vs Alaves: Trận đấu đang diễn ra

    Đại Ngàn20/08/2026 21:21

    Alaves khởi đầu thuận lợi với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga, trong khi Rayo Vallecano quyết tâm tìm kiếm điểm số đầu tiên trên sân nhà.

    Rayo Vallecano0 - 0AlavesHiệp 1 — phút 22'
    • 22'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 17'Rayo Vallecano thay người sớm: R. Nteka thế chỗ I. Palazon

      Phút 17, Rayo Vallecano đưa ra sự thay đổi người từ rất sớm khi R. Nteka được tung vào sân thế chỗ I. Palazon. Sự điều chỉnh nhân sự bất ngờ ngay trong hiệp 1 diễn ra trong bối cảnh tỷ số giữa Rayo Vallecano và Alaves vẫn đang dừng ở mức 0-0.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Rayo Vallecano tiếp đón Alaves.

    Cập nhật lúc 02:23 21/08/2026

    Đội hình chính thức
    Rayo Vallecano
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Benat San Jose
    Alaves
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Quique Sanchez Flores
    13
    Augusto Batalla
    2
    Andrei Rațiu
    24
    Florian Lejeune
    22
    Pelayo Fernández
    33
    Jozhua Vertrouwd
    7
    Isi Palazón
    6
    Pathé Ismaël Ciss
    8
    Unai López
    19
    Jorge de Frutos
    10
    Sergio Camello
    21
    Fran Pérez
    1
    Antonio Sivera
    7
    Ángel Pérez
    14
    Nahuel Tenaglia
    16
    Ville Koski
    17
    Jonny Otto
    18
    Mikel Rodriguez
    19
    Pablo Ibáñez
    8
    Antonio Blanco
    21
    Abderrahman Rebbach
    15
    Lucas Boyé
    11
    Toni Martínez
    Dự bị
    Rayo Vallecano
    1 Dani Cárdenas20 Iván Balliu27 Sergio Lozano26 Marco de las Sias23 Óscar Valentín18 Álvaro García14 Giorgi Tsitaishvili4 Pedro Díaz11 Randy Nteka
    Alaves
    13 Adrián Rodríguez3 Youssef Enriquez27 Xanet Olaiz2 Nicolás Valentini12 Hugo Novoa23 Carlos Benavídez4 Denis Suárez10 Carles Aleñá22 Miguel Rodríguez
    Cập nhật đội hình lúc 01:41 21/08/2026

    Trận đấu giữa Rayo Vallecano và Alaves trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga sẽ diễn ra lúc 02:00 ngày 21/08/2026 trên sân vận động Estadio Municipal de Butarque. Đây là cuộc chạm trán thu hút sự chú ý khi hai đội bóng bước vào trận đấu với những vị thế hoàn toàn trái ngược trên bảng xếp hạng.

    Phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng

    Alaves đang trải qua giai đoạn khởi đầu vô cùng thuận lợi. Chiến thắng ở trận đấu gần nhất giúp đội bóng này giành trọn vẹn 3 điểm, qua đó tạm thời vươn lên đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga. Sự tự tin cùng tâm lý thoải mái sẽ là vũ khí quan trọng để Alaves hướng tới một kết quả có lợi trong chuyến làm khách sắp tới.

    Trái ngược với đối thủ, Rayo Vallecano lại có khởi đầu không như mong đợi. Thất bại ở trận ra quân khiến họ chưa tích lũy được điểm số nào và tạm thời xếp ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Việc phải nhận kết quả bất lợi ngay từ đầu mùa đặt ra bài toán khó cho ban huấn luyện Rayo Vallecano trong việc nhanh chóng xóc lại tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

    Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

    Dù đang thất thế về mặt phong độ và vị trí hiện tại, Rayo Vallecano lại có điểm tựa lịch sử rất vững chắc. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Rayo Vallecano thể hiện sự nhỉnh hơn rõ rệt khi giành tới 4 chiến thắng, trong khi Alaves chỉ thắng đúng 1 trận.

    Thành tích đối đầu ấn tượng này mang lại niềm tin lớn cho Rayo Vallecano khi bước vào cuộc so tài trên sân Estadio Municipal de Butarque. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vô cùng giằng co giữa một Alaves có phong độ cao và một Rayo Vallecano luôn biết cách áp đảo đối thủ trong những lần đụng độ trực tiếp.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Rayo Vallecano · 4 thắng0 hòaAlaves · 1 thắng
    24/05/2026
    Alaves
    1 - 2
    Rayo Vallecano
    RV
    15/01/2026
    Vòng 1/8
    Alaves
    2 - 0
    Rayo Vallecano
    ALA
    27/10/2025
    Rayo Vallecano
    1 - 0
    Alaves
    RV
    30/03/2025
    Alaves
    0 - 2
    Rayo Vallecano
    RV
    26/10/2024
    Rayo Vallecano
    1 - 0
    Alaves
    RV
    Rayo Vallecano
    5 trận gần nhất
    BBTBB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới
    Alaves
    5 trận gần nhất
    THTTH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Espanyol1100+33T
    2Alaves1100+33T
    3Atletico Madrid1100+23T
    16Osasuna000000
    17Rayo Vallecano1001-10B
    18Malaga1001-20B
    Tình hình lực lượng
    Rayo Vallecano
    M. Kumbulla (Muscle Injury)
    Luiz Felipe (Hamstring Injury)
    M. Kumbulla (Muscle Injury)
    Luiz Felipe (Hamstring Injury)
    Alaves
    F. Garces (Suspended)
    T. Mendes (Knee Injury)
    F. Garces (Suspended)
    T. Mendes (Knee Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Rayo Vallecano vs Alaves: Trận đấu đang diễn ra
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