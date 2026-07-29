TRỰC TIẾP Trực tiếp Real Betis vs Lyon: Hiệp 2 bắt đầu, Real Betis dẫn 2-0 Real Betis gặp Lyon lúc 01:00 ngày 30/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB; hiện chưa có dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật hai đội.

Real Betis 2 - 0 Lyon Hiệp 2 — phút 52' 52' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Real Betis 2 - 0 Lyon.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

44' N. Deossa giúp Real Betis nới rộng cách biệt Phút 44', N. Deossa lập công cho Real Betis, đưa tỷ số lên 2-0. Đội chủ nhà đã nhân đôi cách biệt trước Lyon.

37' Lyon nhận thẻ vàng ở phút 37 Phút 37, Lyon nhận thẻ vàng trong bối cảnh Real Betis đang dẫn 1-0.

22' M. Bartra đưa Real Betis vượt lên Phút 22, M. Bartra lập công, giúp Real Betis mở tỷ số 1-0 trước Lyon. Đội bóng Tây Ban Nha đang nắm lợi thế sau bàn thắng đầu tiên.

0' Trận đấu bắt đầu Real Betis tiếp đón Lyon.

Cập nhật lúc 02:10 30/07/2026

Thông tin trận đấu

Real Betis sẽ đối đầu Lyon trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 30/07/2026.

Do chưa có thông tin về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng và đội hình dự kiến, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế của từng đội.

Nhận định trước trận

Đây là trận đấu giữa Real Betis và Lyon, nhưng các dữ liệu cần thiết để phân tích chuyên sâu chưa được cung cấp. Vì vậy, những yếu tố như khả năng kiểm soát bóng, cách tổ chức tấn công, phương án phòng ngự hoặc sơ đồ chiến thuật vẫn chưa thể xác định.

Bên cạnh đó, thông tin về cầu thủ vắng mặt và đội hình xuất phát cũng chưa có. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai đội tiếp cận trận đấu, đặc biệt trong một màn so tài thuộc Giao hữu CLB.

Kết luận

Real Betis và Lyon sẽ chạm trán lúc 01:00 ngày 30/07/2026. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật, trận đấu chưa thể được đánh giá theo hướng nghiêng về đội nào.