TRỰC TIẾP Trực tiếp Real Salt Lake vs FC Dallas: Real Salt Lake gỡ hòa 3-3 Real Salt Lake tiếp đón FC Dallas trên sân America First Field lúc 08h30 ngày 20/08 tại giải MLS. Đội khách đang giữ lợi thế vị trí cũng như lịch sử đối đầu.

Real Salt Lake 3 - 3 FC Dallas Hiệp 2 — phút 73' 73' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Real Salt Lake 3 - 3 FC Dallas.

69' FC Dallas tung S. Ibeagha vào sân ở phút 69 Phút 69, FC Dallas thực hiện sự thay đổi nhân sự khi S. Ibeagha được tung vào sân để thay thế cho H. Johansson . BHL đội khách buộc phải có điều chỉnh nhằm ổn định lại hàng thủ sau khi để đối thủ gỡ hòa 3-3. Nếu giữ tỷ số này, FC Dallas tạm giữ vị trí thứ 5 và nắm chắc suất đi tiếp vào vòng 1/16.

67' Thế trận giằng co kịch tính với tỷ số 3 - 3 Bước sang phút 67, trận đấu vẫn duy trì thế giằng co vô cùng hấp dẫn với tỷ số 3 - 3. Dù Real Salt Lake nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 58% - 42%, FC Dallas vẫn sẵn sàng ăn miếng trả miếng với chỉ số dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 4 - 4). Sự căng thẳng còn thể hiện qua số lần phạm lỗi 3 - 10 nghiêng về phía đội khách.

64' D. Luna lập công, Real Salt Lake gỡ hòa 3-3 kịch tính Phút 64, nhận đường kiến tạo từ S. Lobjanidze, D. Luna dứt điểm chính xác đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 3-3 cho Real Salt Lake. Đội chủ nhà đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số đầy nỗ lực tại America First Field sau khi bị dẫn trước 0-2 rồi 1-3. Nếu giữ tỷ số này, cả Real Salt Lake lẫn FC Dallas đều sẽ giành vé vào vòng 1/16.

63' Real Salt Lake tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ Phút 63, Real Salt Lake thực hiện sự thay đổi người khi P. Ruiz được tung vào sân để thế chỗ cho S. Spierings . Trong bối cảnh đang bị FC Dallas dẫn 2-3, đội chủ nhà rất cần làn gió mới để gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

61' Thẻ vàng Phút 61': D. Luna (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng.

56' C. Cappis vào sân thay Kaick cho FC Dallas Phút 56, FC Dallas thực hiện sự thay đổi nhân sự khi C. Cappis được tung vào sân thay thế cho Kaick . Trong bối cảnh Real Salt Lake vừa rút ngắn tỷ số xuống 2-3, việc bổ sung nhân sự tươi mới được kỳ vọng sẽ giúp đội khách củng cố lại tuyến giữa và bảo vệ lợi thế dẫn bàn.

55' Real Salt Lake nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ Bước sang phút 55, Real Salt Lake đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ khi kiểm soát 58% - 42% thời lượng bóng và vượt trội về số cú dứt điểm ( 10 - 7 ). Dù vậy, FC Dallas vẫn chơi đầy chủ động trong thế dẫn 2 - 3, duy trì sự hiệu quả với số lần sút trúng đích cân bằng 4 - 4 và không ngần ngại phạm lỗi ( 1 - 8 ) để ngắt nhịp trận đấu.

50' M. Guilavogui ghi bàn, Real Salt Lake rút ngắn tỷ số 2-3 Phút 50, M. Guilavogui lập công giúp Real Salt Lake rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Bàn thắng ngay đầu hiệp hai thắp lại hy vọng giành điểm cho đội chủ nhà trên sân America First Field. Nếu giữ tỷ số này, cả FC Dallas và Real Salt Lake đều tạm tính đã giành vé vào vòng 1/16.

46' FC Dallas tung L. Farrington vào sân đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', FC Dallas quyết định điều chỉnh nhân sự khi L. Farrington được tung vào sân thay cho P. Musa . Đội khách đang dẫn với tỷ số 1-3 và nếu giữ nguyên kết quả này, FC Dallas sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

46' FC Dallas điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, FC Dallas có sự thay đổi nhân sự khi R. Binyamin được tung vào sân thay cho S. Moreno . Đang dẫn 1-3 trên sân khách, ban huấn luyện FC Dallas có thể muốn củng cố lại đội hình để bảo toàn lợi thế an toàn trong thời gian còn lại.

46' Real Salt Lake thay người ngay đầu hiệp hai Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Real Salt Lake thực hiện sự thay đổi nhân sự khi S. Lobjanidze được tung vào sân thế chỗ của J. J. Arias . Việc để FC Dallas dẫn trước 1-3 sau hiệp thi đấu đầu tiên buộc đội chủ nhà phải sớm có những điều chỉnh nhằm tìm kiếm sự khởi sắc trong lối chơi.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 3.

45' P. Musa tái lập cách biệt hai bàn cho FC Dallas Phút 45', P. Musa ghi bàn sau đường kiến tạo của J. Valiente , nâng tỷ số lên 1-3 cho FC Dallas. Bàn thắng quan trọng ngay trước giờ nghỉ giúp đội khách lấy lại lợi thế dẫn trước hai bàn. Nếu giữ tỷ số này, FC Dallas sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

43' FC Dallas tỏ ra hiệu quả hơn ở cuối hiệp một Tới phút 43, FC Dallas vẫn đang nắm lợi thế dẫn 1-2 ngay trên sân của Real Salt Lake nhờ sự sắc bén trong khâu tấn công. Dù chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (52% - 48%), đội khách lại tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt hơn với chỉ số dứt điểm 3 - 5 và trúng đích 1 - 3.

43' Phút 43: S. Moore của FC Dallas nhận thẻ vàng Phút 43, S. Moore bên phía FC Dallas phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Dù đang nắm thế thượng phong với tỷ số 1-3, đội khách bắt đầu phải chơi cẩn trọng hơn khi các nhân tố ở hàng thủ liên tục bị phạt cảnh cáo trước khi hiệp một khép lại.

38' S. Solans thắp lại hy vọng cho Real Salt Lake Phút 38, S. Solans lên tiếng ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Real Salt Lake. Pha lập công diễn ra ngay sau chiếc thẻ vàng của N. Norris bên phía đội khách, giúp chủ nhà vực dậy tinh thần tại sân America First Field. Nếu giữ tỷ số này, cả Real Salt Lake và FC Dallas đều tạm đạt điều kiện giành vé vào vòng 1/16.

37' Thẻ vàng cho N. Norris của FC Dallas Phút 37, cầu thủ N. Norris bên phía FC Dallas phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 0-2 trên sân America First Field, đại diện đại diện khách vẫn cần thi đấu cẩn trọng để duy trì sự an toàn cho hàng thủ.

31' FC Dallas duy trì thế thượng phong Đến phút 31, FC Dallas tiếp tục nắm giữ lợi thế dẫn 0 - 2 và chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Đội khách nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 46% - 54% cũng như chỉ số dứt điểm (1 - 2) và dứt điểm trúng đích (0 - 1), khiến Real Salt Lake gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực dâng cao.

20' P. Musa nhân đôi cách biệt cho FC Dallas Phút 20, P. Musa lập công giúp FC Dallas vươn lên dẫn Real Salt Lake với tỷ số 0-2 ngay trên sân khách. Đội khách khởi đầu vô cùng thăng hoa khi nhân đôi cách biệt chỉ sau ít phút bóng lăn. Nếu giữ tỷ số này, FC Dallas sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

17' FC Dallas nắm thế chủ động sau bàn mở tỷ số Nhập cuộc chủ động sau khi vượt lên dẫn 0-1, FC Dallas duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn (56% so với 44% của Real Salt Lake). Dù nỗ lực tìm bàn gỡ và dẫn 1-0 về số lần dứt điểm, đội chủ nhà vẫn chưa thể tạo ra đột biến khi chỉ số sút trúng đích của hai bên vẫn là 0-0.

16' J. Valiente mở tỷ số cho FC Dallas Phút 16, J. Valiente lập công từ đường kiến tạo của Ramiro , mở tỷ số 0-1 cho FC Dallas. Bàn thắng sớm giúp đội khách chiếm thế thượng phong ngay trên sân của Real Salt Lake. Nếu giữ tỷ số này, cả FC Dallas và Real Salt Lake đều sẽ giành vé vào vòng 1/16.

0' Trận đấu bắt đầu Real Salt Lake tiếp đón FC Dallas.

Cập nhật lúc 10:13 20/08/2026

Real Salt Lake Thống kê FC Dallas 58% Kiểm soát bóng 42% 11 Dứt điểm 11 5 Trúng đích 4 3 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 10 1 Thủ môn cứu thua 2

Trận đấu giữa Real Salt Lake và FC Dallas diễn ra vào lúc 08h30 ngày 20/08/2026 trên sân vận động America First Field, trong khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Đây là cuộc đối đầu đầy duyên nợ khi cả hai đội bóng đang bám đuổi sát sao nhau trên bảng xếp hạng, hứa hẹn mang đến những diễn biến hấp dẫn cho người hâm mộ.

Phong độ và tâm lý thi đấu của hai đội bóng

Bước vào cuộc so tài này, Real Salt Lake đang phải chịu sức ép không nhỏ về mặt tâm lý. Thống kê trong 5 trận đấu gần nhất cho thấy đội bóng này chưa biết đến mùi chiến thắng, khi nhận 2 trận thua và để hòa 3 trận. Chuỗi kết quả bất lợi này khiến Real Salt Lake cần nhanh chóng xốc lại tinh thần nếu muốn giành kết quả thuận lợi trước khán giả nhà.

Bên cạnh đó, FC Dallas lại thể hiện màn trình diễn tương đối ổn định hơn. Trong 5 trận gần đây nhất, đội khách đã thu về 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ chịu 1 thất bại. Phong độ thi đấu khởi sắc giúp đại diện đến từ Dallas có sự tự tin nhất định khi phải hành quân đến làm khách trên sân America First Field.

Cục diện bảng xếp hạng và mục tiêu điểm số

Trên bảng xếp hạng giải Nhà nghề Mỹ hiện tại, khoảng cách giữa hai câu lạc bộ là rất mong manh. FC Dallas đang nắm giữ vị trí thứ 5 với 30 điểm tích lũy được. Đội hình của họ thể hiện sự hiệu quả trong việc chắt chiu điểm số ở các vòng đấu vừa qua để duy trì vị trí ở nhóm trên.

Trong khi đó, Real Salt Lake xếp ngay phía sau ở vị trí thứ 7 với 28 điểm, chỉ kém đối thủ đúng 2 điểm. Tình thế này biến cuộc chạm trán trực tiếp trở thành cơ hội vàng để Real Salt Lake vượt lên trên bảng xếp hạng nếu giành trọn vẹn điểm số. Ngược lại, FC Dallas cũng quyết tâm không để đối phương thu hẹp khoảng cách hay chiếm lấy vị trí hiện tại.

Lịch sử đối đầu và yếu tố sân nhà

Xét về khía cạnh đối đầu trực tiếp trong quá khứ, FC Dallas đang là đội nắm giữ ưu thế. Trong 5 lần chạm trán gần đây nhất giữa hai câu lạc bộ, FC Dallas đã giành được 3 chiến thắng, hai đội hòa nhau 1 trận và Real Salt Lake chỉ có 1 lần được tận hưởng niềm vui thắng trận.

Tuy nhiên, Real Salt Lake lại sở hữu lợi thế lớn khi được chơi trên mặt cỏ quen thuộc America First Field. Sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo khán giả nhà sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp các cầu thủ Real Salt Lake thi đấu quyết tâm hơn nhằm cải thiện thành tích đối đầu và ngắt chuỗi trận thất vọng.

Nhận định chung về trận đấu

Đánh giá một cách tổng thể, FC Dallas bước vào trận đấu với nền tảng phong độ tốt hơn cùng sự ủng hộ từ lịch sử đối đầu. Mặc dù vậy, việc phải làm khách trên sân America First Field trước một Real Salt Lake đang khát khao tìm lại cảm giác chiến thắng sẽ là thử thách không hề dễ dàng. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng kịch tính khi cả hai đội bóng đều đặt mục tiêu tối thượng là giành lấy điểm số quan trọng tại giải MLS.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Salt Lake · 1 thắng 1 hòa FC Dallas · 3 thắng FC Dallas 3 - 1 Real Salt Lake FD Real Salt Lake 0 - 2 FC Dallas FD FC Dallas 1 - 1 Real Salt Lake Hòa Real Salt Lake 0 - 1 FC Dallas FD Real Salt Lake 3 - 2 FC Dallas RSL

Real Salt Lake 5 trận gần nhất H T T H H 18 Trận 8-4-6 T-H-B 30 Ghi (TB 1.7) 26 Thủng lưới FC Dallas 5 trận gần nhất T B T T H 19 Trận 8-6-5 T-H-B 34 Ghi (TB 1.8) 26 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 18 11 4 3 +23 37 T H H B T 2 Houston Dynamo 19 11 2 6 +4 35 T T T T H 3 Los Angeles FC 20 10 4 6 +15 34 B H T T T 4 San Jose Earthquakes 19 10 3 6 +11 33 B B H B T 5 FC Dallas 19 8 6 5 +8 30 T H B H T 6 St. Louis City 19 8 5 6 +2 29 T H T T T 7 Real Salt Lake 18 8 4 6 +4 28 H H B B H 8 Colorado Rapids 19 8 1 10 +4 25 T T B T B …