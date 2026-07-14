Trực tiếp Riga vs Ararat-Armenia: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Riga vs Ararat-Armenia: Đội hình xuất phát

    Tuệ Nhân14/07/2026 22:23

    Riga trở lại sân nhà Skonto stadions với áp lực sau thất bại gần nhất, trong khi Ararat-Armenia có lợi thế tâm lý từ chiến thắng và ưu thế đối đầu.

    RigavsArarat-ArmeniaSẮP BẮT ĐẦU • 00:00
    • 00:00Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của Riga và Ararat-Armenia đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:00.

    Cập nhật lúc 23:31 14/07/2026

    Đội hình chính thức
    Riga
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Adrian Gula
    Ararat-Armenia
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tulipa
    1
    Krišjānis Zviedris
    33
    Paulo
    21
    Baba Musah
    40
    Ahmed Ankrah
    17
    Andrés Salazar
    7
    Raki Aouani
    8
    Iago Siqueira Augusto
    4
    Orlando Galo
    13
    Raivis Jurkovskis
    19
    Muhammed Badamosi
    18
    Salah Oulad M'Hand
    98
    João Bravim
    13
    Kamo Hovhannisyan
    43
    Bruno Wilson
    3
    Junior Julio
    16
    Edgar Grigoryan
    2
    Hugo Oliveira
    19
    Karen Muradyan
    20
    Alwyn Tera
    7
    Zhirayr Shaghoyan
    91
    Sandro Lima
    77
    Artur Serobyan
    Dự bị
    Riga
    44 Marcis Kazainis3 Abner5 Karl Gameni Wassom23 Maksims Tonisevs34 Antonijs Černomordijs22 Meïssa Diop10 Reginaldo Ramires99 Caio Ferreira25 Abdulrahman Taiwo
    Ararat-Armenia
    1 Arman Nersesyan5 Luís Felipe14 Bruno Pereira6 Michel Ayvazyan10 Armen Ambartsumyan11 Zidane Banjaqui17 Maxence Carlier95 Carlos França9 Arayik Eloyan
    Cập nhật đội hình lúc 23:31 14/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Riga sẽ đối đầu Ararat-Armenia tại UEFA Champions League trên sân Skonto stadions. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 15/07/2026.

    Riga chịu áp lực sau kết quả gần nhất

    Riga bước vào trận đấu với thất bại ở lần ra sân gần nhất. Đây là tín hiệu khiến đội chủ nhà cần nhanh chóng tìm lại sự chắc chắn, đặc biệt trong cách nhập cuộc và khả năng duy trì thế trận trước đối thủ có tinh thần tốt hơn.

    Thi đấu tại Skonto stadions mang đến điểm tựa quen thuộc cho Riga, nhưng lợi thế sân nhà chỉ phát huy hiệu quả nếu đội bóng kiểm soát được nhịp độ trận đấu. Riga sẽ cần hạn chế những khoảng thời gian mất tập trung và tránh để Ararat-Armenia chiếm ưu thế quá sớm.

    Ararat-Armenia có lợi thế tâm lý

    Trái ngược với Riga, Ararat-Armenia giành chiến thắng ở trận gần nhất. Kết quả này giúp đội khách có sự tự tin cần thiết trước chuyến làm khách, đồng thời tạo nền tảng để họ tiếp cận trận đấu với tâm thế chủ động hơn.

    Ararat-Armenia cũng đang nắm lợi thế trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, khi giành chiến thắng. Dù không thể xem đây là cơ sở quyết định toàn bộ trận đấu, xu hướng này vẫn tạo thêm sức nặng tâm lý cho đội khách, nhất là khi Riga cần giải quyết sức ép từ kết quả không thuận lợi trước đó.

    Cuộc đấu ở khu vực giữa sân

    Với những dữ liệu hiện có, điểm then chốt nhiều khả năng nằm ở khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và chuyển trạng thái của hai đội. Riga cần giữ được cự ly đội hình để không bị cuốn vào thế trận của Ararat-Armenia, trong khi đội khách có thể tận dụng sự tự tin hiện tại để gây sức ép và tìm kiếm thời điểm đẩy cao tốc độ.

    Đội chủ nhà sẽ phải cân bằng giữa yêu cầu tấn công để tạo sức ép trên sân nhà và sự thận trọng cần thiết trước một đối thủ từng vượt qua họ ở lần gặp gần nhất. Ararat-Armenia, ngược lại, có thể ưu tiên sự ổn định, chờ những sai lầm từ Riga rồi tổ chức các pha lên bóng trực diện hơn.

    Nhận định trận đấu

    Riga có lợi thế sân Skonto stadions nhưng bước vào trận với phong độ gần nhất kém thuận lợi hơn. Ararat-Armenia sở hữu hai điểm tựa đáng chú ý là chiến thắng mới đây và kết quả tích cực trong lần đối đầu gần nhất.

    Thế trận vì vậy có thể trở nên giằng co, đặc biệt nếu Riga tổ chức tốt trong giai đoạn đầu và không để đội khách tạo đà. Ararat-Armenia được đánh giá có lợi thế tâm lý, nhưng Riga vẫn có cơ hội xoay chuyển cục diện nếu tận dụng tốt sân nhà và duy trì sự tập trung trong toàn trận.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Riga · 0 thắng0 hòaArarat-Armenia · 1 thắng
    07/07/2026
    Ararat-Armenia
    2 - 0
    Riga
    ARA
    Riga
    5 trận gần nhất
    TBTTH
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    2
    Thủng lưới
    Ararat-Armenia
    5 trận gần nhất
    THHTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới
    Riga 0%Hòa 50%Ararat-Armenia 50%
    0%
    50%
    50%
    Khuyến nghị: Combo Winner : Ararat-Armenia and -3.5 goals

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Riga vs Ararat-Armenia: Đội hình xuất phát
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