TRỰC TIẾP Trực tiếp Riga vs Ararat-Armenia: Đội hình xuất phát Riga trở lại sân nhà Skonto stadions với áp lực sau thất bại gần nhất, trong khi Ararat-Armenia có lợi thế tâm lý từ chiến thắng và ưu thế đối đầu.

Riga vs Ararat-Armenia SẮP BẮT ĐẦU • 00:00 00:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Riga và Ararat-Armenia đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:00.

Cập nhật lúc 23:31 14/07/2026

Đội hình chính thức Riga Sơ đồ 3-5-2 · HLV Adrian Gula Ararat-Armenia Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tulipa 1 Krišjānis Zviedris 33 Paulo 21 Baba Musah 40 Ahmed Ankrah 17 Andrés Salazar 7 Raki Aouani 8 Iago Siqueira Augusto 4 Orlando Galo 13 Raivis Jurkovskis 19 Muhammed Badamosi 18 Salah Oulad M'Hand 98 João Bravim 13 Kamo Hovhannisyan 43 Bruno Wilson 3 Junior Julio 16 Edgar Grigoryan 2 Hugo Oliveira 19 Karen Muradyan 20 Alwyn Tera 7 Zhirayr Shaghoyan 91 Sandro Lima 77 Artur Serobyan Dự bị Riga 44 Marcis Kazainis 3 Abner 5 Karl Gameni Wassom 23 Maksims Tonisevs 34 Antonijs Černomordijs 22 Meïssa Diop 10 Reginaldo Ramires 99 Caio Ferreira 25 Abdulrahman Taiwo Ararat-Armenia 1 Arman Nersesyan 5 Luís Felipe 14 Bruno Pereira 6 Michel Ayvazyan 10 Armen Ambartsumyan 11 Zidane Banjaqui 17 Maxence Carlier 95 Carlos França 9 Arayik Eloyan Cập nhật đội hình lúc 23:31 14/07/2026

Thông tin trận đấu

Riga sẽ đối đầu Ararat-Armenia tại UEFA Champions League trên sân Skonto stadions. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 15/07/2026.

Riga chịu áp lực sau kết quả gần nhất

Riga bước vào trận đấu với thất bại ở lần ra sân gần nhất. Đây là tín hiệu khiến đội chủ nhà cần nhanh chóng tìm lại sự chắc chắn, đặc biệt trong cách nhập cuộc và khả năng duy trì thế trận trước đối thủ có tinh thần tốt hơn.

Thi đấu tại Skonto stadions mang đến điểm tựa quen thuộc cho Riga, nhưng lợi thế sân nhà chỉ phát huy hiệu quả nếu đội bóng kiểm soát được nhịp độ trận đấu. Riga sẽ cần hạn chế những khoảng thời gian mất tập trung và tránh để Ararat-Armenia chiếm ưu thế quá sớm.

Ararat-Armenia có lợi thế tâm lý

Trái ngược với Riga, Ararat-Armenia giành chiến thắng ở trận gần nhất. Kết quả này giúp đội khách có sự tự tin cần thiết trước chuyến làm khách, đồng thời tạo nền tảng để họ tiếp cận trận đấu với tâm thế chủ động hơn.

Ararat-Armenia cũng đang nắm lợi thế trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, khi giành chiến thắng. Dù không thể xem đây là cơ sở quyết định toàn bộ trận đấu, xu hướng này vẫn tạo thêm sức nặng tâm lý cho đội khách, nhất là khi Riga cần giải quyết sức ép từ kết quả không thuận lợi trước đó.

Cuộc đấu ở khu vực giữa sân

Với những dữ liệu hiện có, điểm then chốt nhiều khả năng nằm ở khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và chuyển trạng thái của hai đội. Riga cần giữ được cự ly đội hình để không bị cuốn vào thế trận của Ararat-Armenia, trong khi đội khách có thể tận dụng sự tự tin hiện tại để gây sức ép và tìm kiếm thời điểm đẩy cao tốc độ.

Đội chủ nhà sẽ phải cân bằng giữa yêu cầu tấn công để tạo sức ép trên sân nhà và sự thận trọng cần thiết trước một đối thủ từng vượt qua họ ở lần gặp gần nhất. Ararat-Armenia, ngược lại, có thể ưu tiên sự ổn định, chờ những sai lầm từ Riga rồi tổ chức các pha lên bóng trực diện hơn.

Nhận định trận đấu

Riga có lợi thế sân Skonto stadions nhưng bước vào trận với phong độ gần nhất kém thuận lợi hơn. Ararat-Armenia sở hữu hai điểm tựa đáng chú ý là chiến thắng mới đây và kết quả tích cực trong lần đối đầu gần nhất.

Thế trận vì vậy có thể trở nên giằng co, đặc biệt nếu Riga tổ chức tốt trong giai đoạn đầu và không để đội khách tạo đà. Ararat-Armenia được đánh giá có lợi thế tâm lý, nhưng Riga vẫn có cơ hội xoay chuyển cục diện nếu tận dụng tốt sân nhà và duy trì sự tập trung trong toàn trận.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Riga · 0 thắng 0 hòa Ararat-Armenia · 1 thắng Ararat-Armenia 2 - 0 Riga ARA

Riga 5 trận gần nhất T B T T H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới Ararat-Armenia 5 trận gần nhất T H H T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới

Riga 0% Hòa 50% Ararat-Armenia 50% 0% 50% 50% Khuyến nghị: Combo Winner : Ararat-Armenia and -3.5 goals