TRỰC TIẾP Trực tiếp Riga vs Vardar Skopje: Hiệp 2 bắt đầu, Vardar Skopje dẫn 1-0 Riga bước vào trận đấu với chiến thắng gần nhất và ưu thế trong lần đối đầu trước, còn Vardar Skopje cần phản ứng sau thất bại.

Riga 0 - 1 Vardar Skopje Hiệp 2 — phút 64' 64' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Riga 0 - 1 Vardar Skopje.

57' B. Musah nhận thẻ vàng Phút 57', B. Musah (Riga) nhận thẻ vàng. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn khi Riga đang bị dẫn trước.

46' Riga điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Phút 46, Caio Ferreira vào sân thay M. Diop, khi Riga đang bị Vardar Skopje dẫn bàn. Sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai được kỳ vọng giúp Riga tạo thêm sức ép trong phần còn lại của trận đấu.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

22' Vardar Skopje thay người sau thẻ đỏ Phút 22 , D. Velkovski vào sân thay Miguel Pires bên phía Vardar Skopje. Quyết định điều chỉnh đến chỉ ít phút sau khi F. Najdovski nhận thẻ đỏ, trong bối cảnh Vardar Skopje đang dẫn trước Riga.

19' Vardar Skopje mất người sau thẻ đỏ Phút 19', F. Najdovski của Vardar Skopje nhận thẻ đỏ, khiến đội bóng này phải chơi thiếu người khi đang dẫn Riga 0-1. Đây là bước ngoặt sớm của trận đấu.

17' Vardar Skopje vượt lên nhờ D. Babunski Phút 17', D. Babunski lập công, đưa Vardar Skopje vượt lên dẫn trước Riga 0-1. Đội khách đang tạo ra bước ngoặt sớm tại Skonto stadions.

0' Trận đấu bắt đầu Riga tiếp đón Vardar Skopje.

Cập nhật lúc 01:24 29/07/2026

Đội hình chính thức Riga Sơ đồ 5-4-1 · HLV Adrian Gula Vardar Skopje Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cristian Fabbiani 91 Frenks Orols 13 Raivis Jurkovskis 33 Paulo 21 Baba Musah 17 Andrés Salazar 22 Meïssa Diop 8 Iago Siqueira Augusto 40 Ahmed Ankrah 4 Orlando Galo 7 Raki Aouani 19 Muhammed Badamosi 95 Davor Taleski 21 Georgije Jankulov 5 Filip Najdovski 4 Mislav Matić 3 Mihail Manevski 6 David Babunski 32 Diego Castañeda 34 Ian Puleio 71 Miguel Pires 7 Gerson Rodrigues 9 Azer Omeragikj Dự bị Riga 31 Athanasios Papadoudis 44 Marcis Kazainis 3 Abner 5 Karl Gameni Wassom 23 Maksims Tonisevs 34 Antonijs Černomordijs 11 Brian Peña 10 Reginaldo Ramires 25 Abdulrahman Taiwo Vardar Skopje 1 Daniel Dikovski 14 Darko Velkovski 18 Nenad Miskovski 27 Filip Cvetkovski 22 Dimitar Todorovski 23 Filip Duranski 10 Goran Zakarić 17 Ediz Spahiu 31 Ivo Markovski Cập nhật đội hình lúc 23:35 28/07/2026

Riga có nền tảng tốt hơn trước trận đấu

Riga sẽ gặp Vardar Skopje tại Skonto stadions lúc 00:00 ngày 29/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Những dữ liệu gần nhất đang nghiêng về đội chủ nhà khi Riga giành chiến thắng ở trận được thống kê, trong khi Vardar Skopje nhận thất bại.

Khoảng dữ liệu này chưa đủ để phác họa toàn diện phong độ dài hạn của hai đội. Tuy nhiên, sự khác biệt trong kết quả gần nhất vẫn tạo ra bối cảnh đáng chú ý: Riga có thể nhập cuộc với tâm lý tích cực hơn, còn Vardar Skopje phải nhanh chóng tìm lại sự ổn định.

Lợi thế tâm lý từ đối đầu

Riga cũng đang nắm ưu thế trong lần chạm trán gần nhất được ghi nhận. Hai đội mới có một lần đối đầu trong dữ liệu, với Riga thắng, Vardar Skopje không thắng và không có kết quả hòa.

Thống kê này không thể đại diện cho toàn bộ lịch sử giữa hai đội, nhưng nó có thể tác động đến cách hai bên tiếp cận trận đấu. Riga nhiều khả năng muốn duy trì thế chủ động, trong khi Vardar Skopje cần tránh để bất lợi tâm lý từ lần gặp trước ảnh hưởng đến khả năng tổ chức lối chơi.

Trận đấu có thể được quyết định bởi cách nhập cuộc

Với thông tin hiện có, chưa thể xác định sơ đồ chiến thuật hay đội hình xuất phát của Riga và Vardar Skopje. Vì vậy, trọng tâm phân tích nằm ở phản ứng của hai đội trong những phút đầu tiên và khả năng chuyển hóa trạng thái sau khi mất bóng.

Riga có cơ sở để chơi tự tin hơn nhờ kết quả gần nhất cùng ưu thế đối đầu. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn cần duy trì sự tập trung, bởi một trận đấu chỉ được định đoạt trên sân và dữ liệu hiện tại chưa cho thấy khoảng cách rõ ràng về chất lượng giữa hai bên.

Vardar Skopje, ngược lại, cần thể hiện phản ứng tích cực sau thất bại gần nhất. Cách đội khách kiểm soát sức ép, giữ cự ly giữa các tuyến và hạn chế những tình huống Riga có thể tăng tốc sẽ là yếu tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh này.

Nhận định trước trận

Riga bước vào cuộc đối đầu với nhiều tín hiệu thuận lợi hơn: chiến thắng gần nhất và thành tích thắng trong lần chạm trán được thống kê. Vardar Skopje vẫn có cơ hội tạo thế cân bằng nếu cải thiện khả năng tổ chức và không để Riga kiểm soát nhịp độ từ sớm.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Riga được đánh giá cao hơn về trạng thái tinh thần, nhưng kết quả sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng triển khai kế hoạch của hai đội tại Skonto stadions. Chưa có dữ liệu về cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến, nên chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ảnh hưởng nhân sự.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Riga · 1 thắng 0 hòa Vardar Skopje · 0 thắng Vardar Skopje 2 - 3 Riga RIG

Riga 5 trận gần nhất T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới Vardar Skopje 5 trận gần nhất T B T B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới