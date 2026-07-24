Trực tiếp Rosenborg vs Manchester United: Manchester United mở tỷ số

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Rosenborg vs Manchester United: Manchester United mở tỷ số

    Tuệ Nhân24/07/2026 18:04

    Rosenborg tiếp Manchester United tại Lerkendal Stadion lúc 23:00 ngày 24/07/2026; lần đối đầu gần nhất đang tạo lợi thế tâm lý cho đội chủ nhà.

    Rosenborg0 - 1Manchester UnitedHiệp 1 — phút 44'
    • 44'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Rosenborg 0 - 1 Manchester United.

    • 36'Manchester United hoàn toàn áp đảo

      Sau 36 phút, Manchester United hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 0 - 100 và vượt trội về dứt điểm 1 - 5. Rosenborg gần như chỉ tập trung phòng ngự khi chưa có cú sút trúng đích, trong khi đối thủ đã có 2 lần đưa bóng đi trúng mục tiêu.

    • 31'S. Lacey đưa Manchester United vượt lên

      Phút 31', S. Lacey lập công, đưa Manchester United vượt lên 0-1 trước Rosenborg. Bàn thắng phản ánh thế trận lấn lướt của đội khách, khi Manchester United đang kiểm soát hoàn toàn thời lượng cầm bóng.

    • 24'Manchester United kiểm soát hoàn toàn

      Phút 24, Manchester United kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 0-100, buộc Rosenborg lùi sâu chịu trận. Dù mới có 1-2 pha dứt điểm và 0-1 quả phạt góc, đội khách vẫn là bên chủ động hơn trong thế trận hòa 0-0.

    • 12'Rosenborg kiểm soát thế trận đầu trận

      Sau 12 phút, Rosenborg đang chiếm ưu thế với 61 - 39% thời lượng cầm bóng, nhưng thế trận chưa tạo ra nhiều cơ hội khi dứt điểm là 1 - 1. Manchester United có lợi thế ở chỉ số trúng đích 0 - 1, trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Rosenborg tiếp đón Manchester United.

    Cập nhật lúc 23:44 24/07/2026

    Đội hình chính thức
    Rosenborg
    Sơ đồ 4-1-4-1
    Manchester United
    Sơ đồ 3-4-3
    1
    Leopold Wahlstedt
    15
    Jonas Mortensen
    5
    Håkon Volden
    21
    Tomas Nemcik
    19
    Adrian Pereira
    10
    Ole Selnæs
    14
    Jesper Reitan-Sunde
    17
    Mads Bomholt
    8
    Iver Fossum
    11
    Noah Sahsah
    18
    Amin Chiakha
    40
    Radek Vitek
    15
    Leny Yoro
    5
    Harry Maguire
    26
    Ayden Heaven
    46
    S. Lacey
    7
    Mason Mount
    17
    Andrey Santos
    23
    Luke Shaw
    11
    Joshua Zirkzee
    19
    Bryan Mbeumo
    13
    Patrick Dorgu
    Dự bị
    Rosenborg
    2 Håkon Røsten3 Tobias Solheim Dahl4 Mikkel Konradsen Ceide12 Rasmus Sandberg16 Aslak Witry20 Aleksander Borgersen25 Johan Johanessen Bakke26 Ulrik Hald-Hernes29 David Duris
    Manchester United
    10 JJ Gabriel22 Tom Heaton32 Chido Obi38 Jack Fletcher39 T. Fletcher41 Harry Amass43 Toby Collyer44 Dan Gore45 Dermot Mee
    Cập nhật đội hình lúc 22:21 24/07/2026
    RosenborgThống kêManchester United
    0%
    Kiểm soát bóng
    100%
    1
    Dứt điểm
    5
    0
    Trúng đích
    2
    0
    Phạt góc
    1

    Thông tin trận đấu

    Rosenborg sẽ đối đầu Manchester United trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 24/07/2026 tại Lerkendal Stadion.

    Đây là cuộc so tài đáng chú ý giữa Rosenborg và Manchester United, trong đó sự khác biệt về tên tuổi không thể thay thế cho màn trình diễn thực tế trên sân. Với tính chất giao hữu, trọng tâm của trận đấu có thể nằm ở cách các đội vận hành lối chơi và kiểm tra nhân sự, thay vì chỉ tập trung vào kết quả.

    Lợi thế đối đầu thuộc về Rosenborg

    Rosenborg đang nắm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Hai đội mới gặp nhau một lần, với Rosenborg giành chiến thắng, trong khi Manchester United không thắng và trận đấu không kết thúc với kết quả hòa.

    Dù dữ liệu đối đầu còn hạn chế, kết quả này vẫn giúp Rosenborg có thêm điểm tựa tinh thần khi bước vào trận đấu tại Lerkendal Stadion. Ngược lại, Manchester United sẽ cần thể hiện sự chủ động và tập trung để tránh bị kéo vào thế trận bất lợi như lần gặp trước.

    Trận đấu khó đoán vì thiếu dữ liệu phong độ

    Thông tin được cung cấp không bao gồm thành tích trong những trận gần nhất của hai đội, vị trí tại giải đấu hay khoảng cách điểm số. Vì vậy, chưa có cơ sở để đánh giá đội nào đang có phong độ tốt hơn hoặc xác định xu hướng thi đấu ổn định của mỗi bên.

    Việc thiếu dữ liệu về lực lượng cũng khiến những nhận định cụ thể về đội hình xuất phát chưa thể được đưa ra. Trận đấu nhiều khả năng sẽ là cơ hội để ban huấn luyện kiểm tra cách các cầu thủ phối hợp, khả năng duy trì cự ly đội hình và mức độ hiệu quả trong những thời điểm chuyển trạng thái.

    Điểm then chốt về chiến thuật

    Rosenborg có thể tận dụng sự quen thuộc với mặt sân Lerkendal Stadion để nhập cuộc tự tin hơn. Ưu thế sân nhà, kết hợp với lợi thế đối đầu gần nhất, có thể giúp đội bóng này hướng tới cách chơi chủ động và gây sức ép sớm.

    Trong khi đó, Manchester United cần kiểm soát nhịp độ trận đấu và hạn chế những khoảng trống khi chuyển từ tấn công sang phòng ngự. Nếu duy trì được sự gắn kết giữa các tuyến, đội khách sẽ có cơ hội đưa trận đấu về thế cân bằng và kiểm tra khả năng xử lý trước một đối thủ đã từng giành chiến thắng trong lần gặp gần nhất.

    Do không có thông tin về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến, chưa thể xác định chính xác cách hai đội bố trí nhân sự. Tuy nhiên, khả năng thích ứng với diễn biến trên sân sẽ là yếu tố quan trọng, đặc biệt trong một trận giao hữu nơi cách vận hành tổng thể có thể được ưu tiên.

    Nhận định Rosenborg vs Manchester United

    Rosenborg bước vào trận đấu với lợi thế từ lần đối đầu gần nhất và sự quen thuộc với Lerkendal Stadion. Manchester United sở hữu sức hút lớn hơn về mặt tên tuổi, nhưng dữ liệu hiện có chưa cho phép khẳng định đội khách sẽ chiếm ưu thế.

    Thế trận có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ, mức độ tập trung trong phòng ngự và hiệu quả của những tình huống chuyển đổi. Rosenborg có cơ sở để tự tin, còn Manchester United cần một màn trình diễn chặt chẽ nếu muốn tạo khác biệt trong chuyến làm khách này.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Rosenborg · 1 thắng0 hòaManchester United · 0 thắng
    15/07/2024
    Rosenborg
    1 - 0
    Manchester United
    ROS
    Rosenborg
    5 trận gần nhất
    TTTBT
    Manchester United
    5 trận gần nhất
    BTTHT
    Tình hình lực lượng
    Rosenborg
    Elias Slordal (Fatigue Fracture)
    Ole Selnæs (Virus)
    Dino Islamovic (Unknown Injury)
    Manchester United
    Manuel Ugarte (Cruciate Ligament Tear)
    Lisandro Martínez (Hamstring Injury)
    Matthijs de Ligt (Back Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Rosenborg vs Manchester United: Manchester United mở tỷ số
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