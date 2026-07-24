TRỰC TIẾP Trực tiếp Rosenborg vs Manchester United: Manchester United mở tỷ số Rosenborg tiếp Manchester United tại Lerkendal Stadion lúc 23:00 ngày 24/07/2026; lần đối đầu gần nhất đang tạo lợi thế tâm lý cho đội chủ nhà.

Rosenborg 0 - 1 Manchester United Hiệp 1 — phút 44' 44' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Rosenborg 0 - 1 Manchester United.

36' Manchester United hoàn toàn áp đảo Sau 36 phút, Manchester United hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 0 - 100 và vượt trội về dứt điểm 1 - 5. Rosenborg gần như chỉ tập trung phòng ngự khi chưa có cú sút trúng đích, trong khi đối thủ đã có 2 lần đưa bóng đi trúng mục tiêu.

31' S. Lacey đưa Manchester United vượt lên Phút 31', S. Lacey lập công, đưa Manchester United vượt lên 0-1 trước Rosenborg. Bàn thắng phản ánh thế trận lấn lướt của đội khách, khi Manchester United đang kiểm soát hoàn toàn thời lượng cầm bóng.

24' Manchester United kiểm soát hoàn toàn Phút 24, Manchester United kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 0-100, buộc Rosenborg lùi sâu chịu trận. Dù mới có 1-2 pha dứt điểm và 0-1 quả phạt góc, đội khách vẫn là bên chủ động hơn trong thế trận hòa 0-0.

12' Rosenborg kiểm soát thế trận đầu trận Sau 12 phút, Rosenborg đang chiếm ưu thế với 61 - 39% thời lượng cầm bóng, nhưng thế trận chưa tạo ra nhiều cơ hội khi dứt điểm là 1 - 1. Manchester United có lợi thế ở chỉ số trúng đích 0 - 1, trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0.

0' Trận đấu bắt đầu Rosenborg tiếp đón Manchester United.

Cập nhật lúc 23:44 24/07/2026

Đội hình chính thức Rosenborg Sơ đồ 4-1-4-1 Manchester United Sơ đồ 3-4-3 1 Leopold Wahlstedt 15 Jonas Mortensen 5 Håkon Volden 21 Tomas Nemcik 19 Adrian Pereira 10 Ole Selnæs 14 Jesper Reitan-Sunde 17 Mads Bomholt 8 Iver Fossum 11 Noah Sahsah 18 Amin Chiakha 40 Radek Vitek 15 Leny Yoro 5 Harry Maguire 26 Ayden Heaven 46 S. Lacey 7 Mason Mount 17 Andrey Santos 23 Luke Shaw 11 Joshua Zirkzee 19 Bryan Mbeumo 13 Patrick Dorgu Dự bị Rosenborg 2 Håkon Røsten 3 Tobias Solheim Dahl 4 Mikkel Konradsen Ceide 12 Rasmus Sandberg 16 Aslak Witry 20 Aleksander Borgersen 25 Johan Johanessen Bakke 26 Ulrik Hald-Hernes 29 David Duris Manchester United 10 JJ Gabriel 22 Tom Heaton 32 Chido Obi 38 Jack Fletcher 39 T. Fletcher 41 Harry Amass 43 Toby Collyer 44 Dan Gore 45 Dermot Mee Cập nhật đội hình lúc 22:21 24/07/2026

Rosenborg Thống kê Manchester United 0% Kiểm soát bóng 100% 1 Dứt điểm 5 0 Trúng đích 2 0 Phạt góc 1

Thông tin trận đấu

Rosenborg sẽ đối đầu Manchester United trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 24/07/2026 tại Lerkendal Stadion.

Đây là cuộc so tài đáng chú ý giữa Rosenborg và Manchester United, trong đó sự khác biệt về tên tuổi không thể thay thế cho màn trình diễn thực tế trên sân. Với tính chất giao hữu, trọng tâm của trận đấu có thể nằm ở cách các đội vận hành lối chơi và kiểm tra nhân sự, thay vì chỉ tập trung vào kết quả.

Lợi thế đối đầu thuộc về Rosenborg

Rosenborg đang nắm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Hai đội mới gặp nhau một lần, với Rosenborg giành chiến thắng, trong khi Manchester United không thắng và trận đấu không kết thúc với kết quả hòa.

Dù dữ liệu đối đầu còn hạn chế, kết quả này vẫn giúp Rosenborg có thêm điểm tựa tinh thần khi bước vào trận đấu tại Lerkendal Stadion. Ngược lại, Manchester United sẽ cần thể hiện sự chủ động và tập trung để tránh bị kéo vào thế trận bất lợi như lần gặp trước.

Trận đấu khó đoán vì thiếu dữ liệu phong độ

Thông tin được cung cấp không bao gồm thành tích trong những trận gần nhất của hai đội, vị trí tại giải đấu hay khoảng cách điểm số. Vì vậy, chưa có cơ sở để đánh giá đội nào đang có phong độ tốt hơn hoặc xác định xu hướng thi đấu ổn định của mỗi bên.

Việc thiếu dữ liệu về lực lượng cũng khiến những nhận định cụ thể về đội hình xuất phát chưa thể được đưa ra. Trận đấu nhiều khả năng sẽ là cơ hội để ban huấn luyện kiểm tra cách các cầu thủ phối hợp, khả năng duy trì cự ly đội hình và mức độ hiệu quả trong những thời điểm chuyển trạng thái.

Điểm then chốt về chiến thuật

Rosenborg có thể tận dụng sự quen thuộc với mặt sân Lerkendal Stadion để nhập cuộc tự tin hơn. Ưu thế sân nhà, kết hợp với lợi thế đối đầu gần nhất, có thể giúp đội bóng này hướng tới cách chơi chủ động và gây sức ép sớm.

Trong khi đó, Manchester United cần kiểm soát nhịp độ trận đấu và hạn chế những khoảng trống khi chuyển từ tấn công sang phòng ngự. Nếu duy trì được sự gắn kết giữa các tuyến, đội khách sẽ có cơ hội đưa trận đấu về thế cân bằng và kiểm tra khả năng xử lý trước một đối thủ đã từng giành chiến thắng trong lần gặp gần nhất.

Do không có thông tin về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến, chưa thể xác định chính xác cách hai đội bố trí nhân sự. Tuy nhiên, khả năng thích ứng với diễn biến trên sân sẽ là yếu tố quan trọng, đặc biệt trong một trận giao hữu nơi cách vận hành tổng thể có thể được ưu tiên.

Nhận định Rosenborg vs Manchester United

Rosenborg bước vào trận đấu với lợi thế từ lần đối đầu gần nhất và sự quen thuộc với Lerkendal Stadion. Manchester United sở hữu sức hút lớn hơn về mặt tên tuổi, nhưng dữ liệu hiện có chưa cho phép khẳng định đội khách sẽ chiếm ưu thế.

Thế trận có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ, mức độ tập trung trong phòng ngự và hiệu quả của những tình huống chuyển đổi. Rosenborg có cơ sở để tự tin, còn Manchester United cần một màn trình diễn chặt chẽ nếu muốn tạo khác biệt trong chuyến làm khách này.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Rosenborg · 1 thắng 0 hòa Manchester United · 0 thắng Rosenborg 1 - 0 Manchester United ROS

Rosenborg 5 trận gần nhất T T T B T Manchester United 5 trận gần nhất B T T H T

Tình hình lực lượng Rosenborg ✚ Elias Slordal (Fatigue Fracture) ✚ Ole Selnæs (Virus) ✚ Dino Islamovic (Unknown Injury) Manchester United ✚ Manuel Ugarte (Cruciate Ligament Tear) ✚ Lisandro Martínez (Hamstring Injury) ✚ Matthijs de Ligt (Back Injury)