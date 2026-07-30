TRỰC TIẾP Trực tiếp Rottach-Egern vs FC Bayern München: FC Bayern München nới rộng cách biệt 0-4 Rottach-Egern đối đầu FC Bayern München lúc 22h ngày 30/07/2026, trong bối cảnh Bayern đang có lợi thế từ lần chạm trán gần nhất giữa hai đội.

Rottach-Egern 0 - 4 FC Bayern München Hiệp 1 — phút 46' 46' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Rottach-Egern 0 - 4 FC Bayern München.

33' FC Bayern München thay người ở phút 33 Phút 33', Hiroki Ito vào sân thay Min-jae Kim. FC Bayern München có sự điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn trước Rottach-Egern với cách biệt lớn.

13' Felipe Chávez giúp Bayern nới rộng cách biệt Phút 13', Felipe Chávez lập công, giúp FC Bayern München nới rộng cách biệt lên 0-4 trước Rottach-Egern.

10' Felipe Chávez nâng tỷ số lên 0-3 Phút 10', Felipe Chávez lập công, giúp FC Bayern München nới rộng cách biệt lên 0-3 trước Rottach-Egern.

9' Arijon Ibrahimovic nhân đôi cách biệt cho FC Bayern München Phút 9, Arijon Ibrahimovic lập công từ đường kiến tạo của Maycon Cardozo, giúp FC Bayern München nhân đôi cách biệt lên 0-2.

8' Filip Pavic mở tỷ số cho FC Bayern München Phút 8', Filip Pavic lập công sau đường kiến tạo của Arijon Ibrahimovic, giúp FC Bayern München mở tỷ số 0-1.

0' Trận đấu bắt đầu Rottach-Egern tiếp đón FC Bayern München.

Cập nhật lúc 23:45 30/07/2026

Thông tin trận đấu

Rottach-Egern sẽ đối đầu FC Bayern München trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu diễn ra lúc 22h ngày 30/07/2026. Đây là cuộc so tài đáng chú ý bởi hai đội từng gặp nhau một lần gần nhất và FC Bayern München là đội giành chiến thắng.

Thế đối đầu nghiêng về FC Bayern München

Lịch sử đối đầu được cung cấp chỉ ghi nhận một lần chạm trán gần nhất giữa Rottach-Egern và FC Bayern München. Ở cuộc đối đầu này, Rottach-Egern không giành chiến thắng hoặc hòa, trong khi FC Bayern München có một chiến thắng.

Khoảng dữ liệu này chưa đủ để hình thành một xu hướng đối đầu dài hạn, nhưng vẫn cho thấy FC Bayern München đang có lợi thế về kết quả trong lần gặp gần nhất. Rottach-Egern vì thế sẽ hướng tới việc tạo ra màn trình diễn khác biệt, thay vì để đối thủ tiếp tục duy trì ưu thế trong những lần chạm trán trực tiếp.

Trận đấu khó đoán về cách tiếp cận

Do đây là một trận giao hữu, trọng tâm của cuộc so tài có thể nằm ở cách hai đội triển khai trận đấu và khả năng duy trì sự chủ động trong từng giai đoạn. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật, tình hình lực lượng hoặc phong độ gần đây của hai đội.

Vì vậy, không thể xác định trước đội nào sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn, lựa chọn cách pressing hay ưu tiên phòng ngự chặt. Những chi tiết này sẽ phụ thuộc vào nhân sự được sử dụng và cách mỗi bên phân bổ thời lượng thi đấu trong trận.

Điểm then chốt

Rottach-Egern cần tận dụng tốt cơ hội tạo ra nếu muốn gây sức ép lên FC Bayern München. Trong khi đó, FC Bayern München có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định nhờ kết quả thuận lợi ở lần đối đầu gần nhất.

Đáng chú ý, một trận giao hữu không chỉ được đánh giá qua kết quả cuối cùng. Khả năng tổ chức, sự cân bằng giữa các tuyến và cách phản ứng trước những thay đổi trong trận cũng là những yếu tố quan trọng để theo dõi.

Nhận định trận đấu

FC Bayern München chiếm ưu thế về dữ liệu đối đầu gần nhất, nhưng thông tin hiện có chưa cho phép đưa ra kết luận chắc chắn về thế trận hoặc kết quả cụ thể. Rottach-Egern vẫn có cơ hội tạo ra thử thách nếu tổ chức tốt và tận dụng hiệu quả những thời điểm chuyển đổi.

Nhìn chung, trận đấu được chờ đợi ở khả năng thể hiện của hai đội hơn là những thống kê quá khứ. Lợi thế lịch sử thuộc về FC Bayern München, còn Rottach-Egern sẽ cần một màn trình diễn chặt chẽ và hiệu quả để tạo ra bất ngờ.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Rottach-Egern · 0 thắng 0 hòa FC Bayern München · 1 thắng Rottach-Egern 1 - 14 FC Bayern München FBM

FC Bayern München 5 trận gần nhất B T T H H

Tình hình lực lượng Rottach-Egern Không có thông tin FC Bayern München ✚ Tarek Buchmann (Syndesmotic Ligament Tear) ✚ Lennart Karl (Muscle Injury) ✚ Serge Gnabry (Thigh Muscle Strain)