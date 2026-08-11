TRỰC TIẾP Trực tiếp Sabah vs AGF Aarhus: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Cuộc đọ sức giữa Sabah và AGF Aarhus tại UEFA Champions League hứa hẹn vô cùng căng thẳng khi đội khách có lợi thế tâm lý từ trận thắng duy nhất trong quá khứ.

Sabah 0 - 0 AGF Aarhus Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36' Sabah gia tăng sức ép nhưng chưa thể mở tỷ số Đến phút 36, Sabah đang hoàn toàn áp đảo AGF Aarhus dù tỷ số vẫn dừng ở 0-0. Đội chủ nhà vượt trội về tỷ lệ cầm bóng 59 - 41 , liên tục hãm thành với số cú dứt điểm 6 - 1 cùng sự áp đảo ở chỉ số phạt góc 4 - 0 .

32' Jacob Andersen nhận thẻ vàng ở phút 32 Phút 32, Jacob Andersen bên phía AGF Aarhus phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đây là chiếc thẻ vàng thứ hai của AGF Aarhus trong trận đấu, khi họ phải liên tục chống đỡ sức ép từ Sabah và tỷ số tạm thời vẫn là 0-0.

24' Sabah lấn lướt AGF Aarhus về thế trận Bước sang phút 24, Sabah đang gia tăng áp lực rõ rệt lên phần sân của AGF Aarhus với tỷ lệ cầm bóng 58 - 42 . Sự lấn lướt của đội chủ nhà được thể hiện qua 5 - 1 lần dứt điểm cùng 3 - 0 quả phạt góc, buộc đối thủ phải căng mình thu đội hình phòng ngự.

12' Sabah ép sân trong những phút đầu Những phút đầu trận đấu diễn ra với thế trận nhỉnh hơn nghiêng về Sabah khi họ nắm 58 - 42 thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà tạo ra sức ép liên tục với chỉ số dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0) cùng 2 - 0 phạt góc, buộc phía AGF Aarhus sớm phải thực hiện 0 - 1 pha cứu thua.

8' Carstensen dính thẻ vàng sớm ở phút 8 Phút 8, Rasmus Carstensen phải nhận thẻ vàng phạt cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống va chạm. Đội khách AGF Aarhus đang trải qua những phút đầu trận khá vất vả trước sức ép chủ động từ phía Sabah.

0' Trận đấu bắt đầu Sabah tiếp đón AGF Aarhus.

Cập nhật lúc 23:47 11/08/2026

Đội hình chính thức Sabah Sơ đồ 4-2-3-1 AGF Aarhus Sơ đồ 3-5-2 92 Stas Pokatilov 80 Akim Zedadka 3 Steve Solvet 5 Rahman Dashdamirov 27 Tymoteusz Puchacz 7 Umarali Rakhmonaliev 13 Ivan Lepinjica 21 Veljko Simic 10 Aleksey Isayev 20 Joy-Lance Mickels 99 Orphé Mbina 21 Mads Hedenstad 26 Jacob Andersen 25 Colin Rösler 19 Eric Kahl 29 Rasmus Carstensen 16 Jens Jönsson 4 Magnus Knudsen 10 Kristian Arnstad 11 Gift Links 31 Tobias Bech 28 James Bogere Dự bị Sabah 1 Amin Ramazanov 4 Aden McCarthy 6 Abdulakh Khaybulayev 8 Christian Nwachukwu 11 Kaheem Parris 16 Rauf Rüstamli 17 Tellur Mütallimov 23 Younes Lachaab 33 Júnior Almeida AGF Aarhus 1 Jesper Hansen 7 Markus Solbakken 8 Sebastian Jørgensen 13 Janni Serra 14 Tobias Mölgaard 20 Tómas Óli Kristjánsson 23 Mikael Anderson 27 Stefen Tchamche 39 Frederik Emmery Cập nhật đội hình lúc 22:21 11/08/2026

Sabah Thống kê AGF Aarhus 59% Kiểm soát bóng 41% 6 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 0 4 Phạt góc 0 4 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trước trận đấu

Màn so tài giữa Sabah và AGF Aarhus trong khuôn khổ UEFA Champions League sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 11/08/2026 trên sân vận động Bank Respublika Arena. Đây là cuộc chạm trán nhận được sự chú ý lớn khi cả hai đội bóng đều hướng tới kết quả thuận lợi tại đấu trường danh giá hàng đầu châu Âu.

Lịch sử đối đầu và ưu thế tâm lý

Xét về khía cạnh đối đầu trực tiếp, AGF Aarhus đang giữ lợi thế nhất định về mặt tinh thần. Trong cuộc chạm trán duy nhất gần đây giữa hai câu lạc bộ, AGF Aarhus đã giành chiến thắng, trong khi Sabah chưa có được trận thắng hay kết quả hòa nào.

Thành tích này mang lại sự tự tin cho đội khách trước chuyến thi đấu xa nhà. Tuy nhiên, tính chất cạnh tranh khốc liệt tại UEFA Champions League buộc AGF Aarhus phải duy trì sự tập trung cao độ nếu muốn tiếp tục duy trì ưu thế.

Điểm tựa Bank Respublika Arena

Được thi đấu trên mặt sân quen thuộc Bank Respublika Arena là yếu tố quan trọng giúp Sabah củng cố tinh thần. Sự cổ vũ từ người hâm mộ sẽ là nguồn động viên lớn để Sabah triển khai lối chơi và chủ động kiểm soát trận đấu.

Bên cạnh đó, AGF Aarhus nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách chặt chẽ, chú trọng tính kỷ luật trong khâu phòng ngự trước khi tìm kiếm cơ hội phản công. Việc tận dụng tối đa các tình huống cố định cũng có thể trở thành chìa khóa giải quyết trận đấu.

Nhận định chung về trận đấu

Trận đấu lúc 23h00 ngày 11/08/2026 dự báo sẽ diễn ra với thế trận giằng co và đầy tính tính toán. AGF Aarhus có cơ sở để tự tin nhờ thành tích đối đầu nhỉnh hơn, trong khi Sabah sở hữu điểm tựa sân nhà để sẵn sàng tạo nên sự cân bằng.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Sabah · 0 thắng 0 hòa AGF Aarhus · 1 thắng AGF Aarhus 2 - 1 Sabah AA

Sabah 5 trận gần nhất B T T T T AGF Aarhus 5 trận gần nhất T T B

Tình hình lực lượng Sabah ✚ Khayal Aliyev (Tendon Rupture) AGF Aarhus ✚ Frederik Tingager (Foot Injury) ✚ Kevin Yakob (Knee Injury) ✚ R. Gyamfi (Unknown Injury)