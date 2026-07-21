TRỰC TIẾP Trực tiếp Saburtalo vs Slovan Bratislava: Hiệp 2 bắt đầu, Slovan Bratislava dẫn 2-0 Saburtalo chạm trán Slovan Bratislava lúc 23h00 ngày 21/07/2026 tại Mikheil Meskhi Stadium. Đội chủ nhà bước vào trận đấu với phong độ gần nhất gồm một chiến thắng và một trận hòa.

Saburtalo 0 - 2 Slovan Bratislava Hiệp 2 — phút 63' 63' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Saburtalo 0 - 2 Slovan Bratislava.

56' Slovan Bratislava thay người ở phút 56 Phút 56', A. Gajdos vào sân thay A. Mustafic bên phía Slovan Bratislava. Sự thay đổi diễn ra khi Slovan Bratislava đang dẫn Saburtalo 0-2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

44' A. Amisulashvili nhận thẻ vàng Phút 44', A. Amisulashvili của Saburtalo bị phạt thẻ vàng sau pha truy cản trái phép. Đây là lời cảnh báo cho Saburtalo khi họ đang bị Slovan Bratislava dẫn 0-2.

32' A. Yirajang giúp Slovan Bratislava nhân đôi cách biệt Phút 32, A. Yirajang lập công cho Slovan Bratislava sau đường kiến tạo của A. Maros, nâng tỷ số lên 0-2. Đội khách đang tạo khoảng cách đáng kể với hai bàn thắng trong hiệp đấu này.

25' A. Sporar giúp Slovan Bratislava mở tỷ số Phút 25, A. Sporar lập công giúp Slovan Bratislava vượt lên dẫn trước Saburtalo 0-1. Đội khách đã có bàn mở tỷ số trong thế trận đang diễn ra tại Mikheil Meskhi Stadium.

25' G. Makaridze nhận thẻ vàng Phút 25', G. Makaridze (Saburtalo) nhận thẻ vàng khi Slovan Bratislava đang dẫn trước.

5' VAR hủy bàn thắng của V. Bedoshvili Phút 5, VAR xác định bàn thắng của V. Bedoshvili (Saburtalo) không được công nhận vì lỗi việt vị. Tỷ số vẫn là 0-0.

2' Mustafic nhận thẻ vàng sớm Phút 2', A. Mustafic của Slovan Bratislava nhận thẻ vàng vì lỗi Roughing. Trận đấu khởi đầu với tín hiệu không mấy thuận lợi cho đội khách.

0' Trận đấu bắt đầu Saburtalo tiếp đón Slovan Bratislava.

Cập nhật lúc 00:19 22/07/2026

Đội hình chính thức Saburtalo Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andriy Demchenko Slovan Bratislava Sơ đồ 3-5-2 · HLV Yaya Toure 31 Giorgi Makaridze 40 Giorgi Kobuladze 4 Vahid Selimović 25 Aleksandre Amisulashvili 5 Jemali Giorgi Jinjolava 6 Nikoloz Dadiani 11 Andria Bartishvili 8 Bakar Kardava 24 Vakhtang Bedoshvili 19 Nika Sikharulashvili 10 Zviad Natchkebia 71 Dominik Takáč 12 Kenan Bajrić 6 Kevin Wimmer 57 Sandro Cruz 17 Jurij Medveděv 20 Alen Mustafić 3 Peter Pokorný 5 Rahim Ibrahim 29 Alexej Maros 99 Andraž Šporar 14 Alasana Yirajang Dự bị Saburtalo 1 Tornike Megrelishvili 16 Revaz Kurtanidze 33 Andrey Victor 30 Nikoloz Bochorishvili 14 Abdullahi Ibrahim Alhassan 18 Lucas Cafe 23 Eldar Kuliiev 27 Giorgi Kutsia 9 Amiran Dzagania Slovan Bratislava 1 Aleksandar Popovic 32 Dávid Balog 2 Samuel Kozlovský 15 Svetozar Marković 23 Sharani Zuberu 28 César Blackman 8 Artur Gajdoš 77 Danylo Ignatenko 88 Daiki Matsuoka Cập nhật đội hình lúc 22:33 21/07/2026

Saburtalo sẽ đối đầu Slovan Bratislava lúc 23h00 ngày 21/07/2026 tại Mikheil Meskhi Stadium trong khuôn khổ UEFA Champions League. Trận đấu thu hút sự chú ý bởi đây là màn so tài giữa hai đội bóng có mục tiêu rõ ràng, trong đó Saburtalo đang sở hữu chuỗi kết quả gần nhất tương đối tích cực.

Saburtalo có điểm tựa từ phong độ gần đây

Ở hai trận gần nhất, Saburtalo giành một chiến thắng và một trận hòa. Dù chuỗi kết quả này chưa đủ dài để phản ánh toàn diện sức mạnh của đội bóng, nó vẫn cho thấy Saburtalo đang duy trì sự ổn định nhất định trước cuộc tiếp đón Slovan Bratislava.

Đáng chú ý, việc không phải nhận thất bại trong hai trận gần nhất có thể giúp Saburtalo nhập cuộc với tâm lý tự tin hơn. Đội chủ nhà cần tận dụng lợi thế sân Mikheil Meskhi Stadium để duy trì sự chắc chắn, đồng thời tránh đánh mất thế cân bằng khi đối đầu một đối thủ được đánh giá có kinh nghiệm ở sân chơi châu lục.

Slovan Bratislava đứng trước bài kiểm tra trên sân khách

Slovan Bratislava sẽ phải giải quyết bài toán thi đấu xa nhà khi làm khách của Saburtalo. Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ và mức độ hiệu quả trong những thời điểm hai đội chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Trong bối cảnh thông tin về phong độ gần đây, lực lượng và sơ đồ chiến thuật của Slovan Bratislava không được cung cấp, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về những cá nhân có khả năng tạo khác biệt. Vì vậy, trọng tâm của trận đấu nhiều khả năng nằm ở cách mỗi đội tổ chức thế trận và hạn chế sai sót trong các tình huống then chốt.

Cuộc đấu hứa hẹn giằng co về thế trận

Saburtalo có thể ưu tiên sự an toàn ở giai đoạn đầu trận, đặc biệt khi đang có chuỗi kết quả không thua trong hai trận gần nhất. Cách tiếp cận này giúp đội chủ nhà duy trì cự ly đội hình, chờ thời cơ khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Ngược lại, Slovan Bratislava cần tìm cách gây sức ép đủ lớn nhưng vẫn giữ được sự cân bằng. Nếu đẩy cao đội hình thiếu kiểm soát, đội khách có thể tạo khoảng trống cho Saburtalo phản công. Tuy nhiên, nếu chơi quá thận trọng, Slovan Bratislava sẽ gặp khó trong việc tạo sức ép cần thiết lên hàng thủ chủ nhà.

Nhận định trước trận

Phong độ gần nhất mang lại cho Saburtalo nền tảng tinh thần tích cực, nhưng hai trận đấu không đủ để xác định ưu thế rõ ràng trước Slovan Bratislava. Với tính chất của một trận đấu tại UEFA Champions League, sự tập trung, khả năng kiểm soát không gian và hiệu quả trong các pha xử lý cuối cùng sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Saburtalo có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn chắc chắn trên sân nhà, trong khi Slovan Bratislava cần thể hiện bản lĩnh và sự chủ động trong cách triển khai trận đấu. Thế trận được dự báo sẽ cân bằng, và kết quả có thể phụ thuộc vào đội tận dụng tốt hơn những thời điểm chuyển trạng thái.

Saburtalo 5 trận gần nhất H T H T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 4 Thủng lưới Slovan Bratislava 5 trận gần nhất T T B H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới