Trực tiếp San Diego vs Dallas: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp San Diego vs Dallas: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

    Tuệ Nhân26/07/2026 03:27

    San Diego tiếp đón Dallas tại Snapdragon Stadium trong bối cảnh hai đội có phong độ trái ngược. Dallas đang đứng thứ 4 với 26 điểm, còn San Diego xếp thứ 13 với 17 điểm.

    San Diego0 - 0DallasHiệp 2 — phút 49'
    • 49'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 48'San Diego áp đảo, Dallas chống đỡ

      Bước sang phút 48, San Diego hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 74 - 26 và dứt điểm 12 - 2. Dallas đang phải chịu sức ép lớn khi chỉ có 2 pha dứt điểm, trong khi San Diego đã có 5 lần trúng đích.

    • 46'Bernard Kamungo vào sân đầu hiệp hai

      Phút 46', Bernard Kamungo vào sân thay Joaquín Valiente, khi San Diego và Dallas vẫn hòa 0-0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 36'San Diego áp đảo nhưng chưa thể ghi bàn

      Phút 36, San Diego áp đảo với thời lượng kiểm soát bóng 71 - 29 và dứt điểm 7 - 2. Dallas đang phải chịu sức ép lớn, thể hiện qua số lần cứu thua 0 - 5, nhưng vẫn giữ được thế trận hòa.

    • 24'San Diego áp đảo thế trận

      Sau 24 phút, San Diego hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 75 - 25 và số pha dứt điểm 3 - 1. Dallas phải tập trung phòng ngự, thể hiện qua việc thủ môn đã có 3 pha cứu thua, trong khi San Diego chưa phải cứu thua lần nào.

    • 19'Jonathan Sirois vào sân từ phút 19

      Phút 19, Jonathan Sirois vào sân thay Daniel, trong lúc San Diego và Dallas vẫn hòa 0-0.

    • 12'San Diego áp đảo thế trận

      Sau 12 phút, San Diego hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 80 - 20 và đang gây sức ép rõ rệt lên Dallas. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn về dứt điểm 2 - 1, trong đó cả 2 cú sút đều trúng đích, còn Dallas chưa có pha nào đi đúng hướng.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      San Diego tiếp đón Dallas.

    Cập nhật lúc 09:50 26/07/2026

    Đội hình chính thức
    San Diego
    Sơ đồ 4-3-3
    Dallas
    Sơ đồ 5-4-1
    1
    CJ dos Santos
    33
    Oscar Verhoeven
    97
    Christopher McVey
    26
    Manu Duah
    5
    Kieran Sargeant
    20
    Aníbal Godoy
    6
    Jeppe Tverskov
    8
    Onni Valakari
    10
    Anders Dreyer
    7
    Marcus Ingvartsen
    77
    Alex Mighten
    42
    Daniel
    32
    Nolan Norris
    18
    Shaq Moore
    3
    Osaze Urhoghide
    14
    Herman Johansson
    10
    Santiago Moreno
    21
    Joaquín Valiente
    12
    Christian Cappis
    55
    Kaick
    8
    Patrickson Delgado
    23
    Logan Farrington
    Dự bị
    San Diego
    2 Willy Kumado9 Lewis Morgan14 Bryan Zamblé15 Pedro Soma18 Duran Ferree19 David Vazquez25 Ian Pilcher32 Ian Murphy70 Alejandro Alvarado
    Dallas
    5 Lalas Abubakar6 Ran Binyamin9 Petar Musa11 Anderson Julio25 Sebastien Ibeagha27 Caleb Swann28 Sam Sarver40 Jonathan Sirois77 Bernard Kamungo
    Cập nhật đội hình lúc 07:50 26/07/2026
    San DiegoThống kêDallas
    74%
    Kiểm soát bóng
    26%
    12
    Dứt điểm
    2
    5
    Trúng đích
    0
    5
    Phạt góc
    2
    3
    Phạm lỗi
    5
    1
    Việt vị
    0
    0
    Thủ môn cứu thua
    5

    Thông tin trận đấu

    San Diego sẽ đối đầu Dallas tại Snapdragon Stadium lúc 08:30 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ MLS. Tương quan hiện tại cho thấy Dallas bước vào trận đấu với vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, trong khi San Diego có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu gần đây tích cực.

    Phong độ trái ngược

    San Diego có chuỗi phong độ gần nhất gồm 2 trận hòa và 3 trận thua. Kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định cần thiết, đặc biệt khi phải duy trì hiệu quả thi đấu qua nhiều trận liên tiếp.

    Trong khi đó, Dallas thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Sự cân bằng giữa khả năng giành chiến thắng và hạn chế thất bại giúp đội khách tạo được nền tảng tốt hơn trước chuyến làm khách tại Snapdragon Stadium.

    San Diego có điểm tựa từ đối đầu

    Dù đứng thấp hơn Dallas trên bảng xếp hạng, San Diego lại chiếm ưu thế trong 3 lần đối đầu gần nhất. Đội bóng này thắng 2 trận và hòa 1 trận, trong khi Dallas chưa giành chiến thắng.

    Xu hướng đó mang đến cơ sở để San Diego tự tin hơn khi bước vào cuộc chạm trán này. Tuy nhiên, thành tích đối đầu không thể che lấp khoảng cách hiện tại về điểm số và vị trí, bởi Dallas đang đứng thứ 4 với 26 điểm, còn San Diego xếp thứ 13 với 17 điểm.

    Cuộc đấu giữa lợi thế sân nhà và sự ổn định

    San Diego nhiều khả năng cần tận dụng Snapdragon Stadium để tạo sức ép ngay từ đầu, đồng thời duy trì sự chắc chắn sau những kết quả không thuận lợi gần đây. Lợi thế sân nhà sẽ trở nên quan trọng nếu đội chủ nhà có thể biến ưu thế đối đầu thành khả năng kiểm soát thế trận thực tế.

    Ở phía bên kia, Dallas có thể tiếp cận trận đấu với sự tự tin cao hơn nhờ chuỗi kết quả ổn định và vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Đội khách sẽ cần duy trì sự cân bằng giữa việc bảo vệ lợi thế hiện có và khai thác những khoảng trống có thể xuất hiện khi San Diego đẩy cao đội hình.

    Nhận định trước trận

    Đây là trận đấu mà San Diego có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu, còn Dallas sở hữu phong độ gần đây cùng vị trí tốt hơn. Sự tương phản này khiến cục diện trở nên khó đoán: đội chủ nhà có cơ sở để tạo ra thế trận cạnh tranh, nhưng Dallas đang cho thấy nền tảng ổn định hơn.

    San Diego cần cải thiện khả năng duy trì sự chắc chắn trong suốt trận đấu, trong khi Dallas phải đối mặt với một đối thủ từng chiếm ưu thế ở những lần gặp gần nhất. Nhìn chung, kết quả nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc đội nào kiểm soát tốt hơn những thời điểm then chốt và chuyển hóa được lợi thế của mình thành sức ép thực tế.

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    San Diego · 2 thắng1 hòaDallas · 0 thắng
    15/03/2026
    Dallas
    3 - 3
    San Diego
    Hòa
    29/06/2025
    Dallas
    2 - 3
    San Diego
    SD
    04/05/2025
    San Diego
    5 - 0
    Dallas
    SD
    San Diego
    5 trận gần nhất
    BBHTH
    16
    Trận
    4-5-7
    T-H-B
    30
    Ghi (TB 1.9)
    28
    Thủng lưới
    Dallas
    5 trận gần nhất
    HTTBT
    16
    Trận
    7-5-4
    T-H-B
    32
    Ghi (TB 2.0)
    24
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps151023+2132HTBTB
    2SJ Earthquakes161024+1532HBBTB
    3Los Angeles FC17935+1230BBTTT
    4Dallas16754+826TBTTH
    5Real Salt Lake15825+526BTTHB
    12Portland Timbers16538-218HBBTH
    13San Diego16457+217HTHBB
    14Austin16457-1017HBBBT
    Tình hình lực lượng
    San Diego
    Andrés Reyes (Leg Injury)
    Jeppe Tverskov (Leg Injury)
    Hirving Lozano (Hamstring Injury)
    Dallas
    Geovane Jesus (Cruciate Ligament Tear)
    Bernard Kamungo (Calf Injury)
    Santiago Moreno (Ankle Injury)
    Anderson Julio (Leg Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp San Diego vs Dallas: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
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