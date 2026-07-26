TRỰC TIẾP Trực tiếp San Diego vs Dallas: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 San Diego tiếp đón Dallas tại Snapdragon Stadium trong bối cảnh hai đội có phong độ trái ngược. Dallas đang đứng thứ 4 với 26 điểm, còn San Diego xếp thứ 13 với 17 điểm.

San Diego 0 - 0 Dallas Hiệp 2 — phút 49' 49' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

48' San Diego áp đảo, Dallas chống đỡ Bước sang phút 48, San Diego hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 74 - 26 và dứt điểm 12 - 2. Dallas đang phải chịu sức ép lớn khi chỉ có 2 pha dứt điểm, trong khi San Diego đã có 5 lần trúng đích.

46' Bernard Kamungo vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Bernard Kamungo vào sân thay Joaquín Valiente, khi San Diego và Dallas vẫn hòa 0-0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36' San Diego áp đảo nhưng chưa thể ghi bàn Phút 36 , San Diego áp đảo với thời lượng kiểm soát bóng 71 - 29 và dứt điểm 7 - 2 . Dallas đang phải chịu sức ép lớn, thể hiện qua số lần cứu thua 0 - 5 , nhưng vẫn giữ được thế trận hòa.

24' San Diego áp đảo thế trận Sau 24 phút, San Diego hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 75 - 25 và số pha dứt điểm 3 - 1. Dallas phải tập trung phòng ngự, thể hiện qua việc thủ môn đã có 3 pha cứu thua, trong khi San Diego chưa phải cứu thua lần nào.

19' Jonathan Sirois vào sân từ phút 19 Phút 19, Jonathan Sirois vào sân thay Daniel, trong lúc San Diego và Dallas vẫn hòa 0-0.

12' San Diego áp đảo thế trận Sau 12 phút, San Diego hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 80 - 20 và đang gây sức ép rõ rệt lên Dallas. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn về dứt điểm 2 - 1, trong đó cả 2 cú sút đều trúng đích, còn Dallas chưa có pha nào đi đúng hướng.

0' Trận đấu bắt đầu San Diego tiếp đón Dallas.

Cập nhật lúc 09:50 26/07/2026

Đội hình chính thức San Diego Sơ đồ 4-3-3 Dallas Sơ đồ 5-4-1 1 CJ dos Santos 33 Oscar Verhoeven 97 Christopher McVey 26 Manu Duah 5 Kieran Sargeant 20 Aníbal Godoy 6 Jeppe Tverskov 8 Onni Valakari 10 Anders Dreyer 7 Marcus Ingvartsen 77 Alex Mighten 42 Daniel 32 Nolan Norris 18 Shaq Moore 3 Osaze Urhoghide 14 Herman Johansson 10 Santiago Moreno 21 Joaquín Valiente 12 Christian Cappis 55 Kaick 8 Patrickson Delgado 23 Logan Farrington Dự bị San Diego 2 Willy Kumado 9 Lewis Morgan 14 Bryan Zamblé 15 Pedro Soma 18 Duran Ferree 19 David Vazquez 25 Ian Pilcher 32 Ian Murphy 70 Alejandro Alvarado Dallas 5 Lalas Abubakar 6 Ran Binyamin 9 Petar Musa 11 Anderson Julio 25 Sebastien Ibeagha 27 Caleb Swann 28 Sam Sarver 40 Jonathan Sirois 77 Bernard Kamungo Cập nhật đội hình lúc 07:50 26/07/2026

San Diego Thống kê Dallas 74% Kiểm soát bóng 26% 12 Dứt điểm 2 5 Trúng đích 0 5 Phạt góc 2 3 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 5

Thông tin trận đấu

San Diego sẽ đối đầu Dallas tại Snapdragon Stadium lúc 08:30 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ MLS. Tương quan hiện tại cho thấy Dallas bước vào trận đấu với vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, trong khi San Diego có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu gần đây tích cực.

Phong độ trái ngược

San Diego có chuỗi phong độ gần nhất gồm 2 trận hòa và 3 trận thua. Kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định cần thiết, đặc biệt khi phải duy trì hiệu quả thi đấu qua nhiều trận liên tiếp.

Trong khi đó, Dallas thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Sự cân bằng giữa khả năng giành chiến thắng và hạn chế thất bại giúp đội khách tạo được nền tảng tốt hơn trước chuyến làm khách tại Snapdragon Stadium.

San Diego có điểm tựa từ đối đầu

Dù đứng thấp hơn Dallas trên bảng xếp hạng, San Diego lại chiếm ưu thế trong 3 lần đối đầu gần nhất. Đội bóng này thắng 2 trận và hòa 1 trận, trong khi Dallas chưa giành chiến thắng.

Xu hướng đó mang đến cơ sở để San Diego tự tin hơn khi bước vào cuộc chạm trán này. Tuy nhiên, thành tích đối đầu không thể che lấp khoảng cách hiện tại về điểm số và vị trí, bởi Dallas đang đứng thứ 4 với 26 điểm, còn San Diego xếp thứ 13 với 17 điểm.

Cuộc đấu giữa lợi thế sân nhà và sự ổn định

San Diego nhiều khả năng cần tận dụng Snapdragon Stadium để tạo sức ép ngay từ đầu, đồng thời duy trì sự chắc chắn sau những kết quả không thuận lợi gần đây. Lợi thế sân nhà sẽ trở nên quan trọng nếu đội chủ nhà có thể biến ưu thế đối đầu thành khả năng kiểm soát thế trận thực tế.

Ở phía bên kia, Dallas có thể tiếp cận trận đấu với sự tự tin cao hơn nhờ chuỗi kết quả ổn định và vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Đội khách sẽ cần duy trì sự cân bằng giữa việc bảo vệ lợi thế hiện có và khai thác những khoảng trống có thể xuất hiện khi San Diego đẩy cao đội hình.

Nhận định trước trận

Đây là trận đấu mà San Diego có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu, còn Dallas sở hữu phong độ gần đây cùng vị trí tốt hơn. Sự tương phản này khiến cục diện trở nên khó đoán: đội chủ nhà có cơ sở để tạo ra thế trận cạnh tranh, nhưng Dallas đang cho thấy nền tảng ổn định hơn.

San Diego cần cải thiện khả năng duy trì sự chắc chắn trong suốt trận đấu, trong khi Dallas phải đối mặt với một đối thủ từng chiếm ưu thế ở những lần gặp gần nhất. Nhìn chung, kết quả nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc đội nào kiểm soát tốt hơn những thời điểm then chốt và chuyển hóa được lợi thế của mình thành sức ép thực tế.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất San Diego · 2 thắng 1 hòa Dallas · 0 thắng Dallas 3 - 3 San Diego Hòa Dallas 2 - 3 San Diego SD San Diego 5 - 0 Dallas SD

San Diego 5 trận gần nhất B B H T H 16 Trận 4-5-7 T-H-B 30 Ghi (TB 1.9) 28 Thủng lưới Dallas 5 trận gần nhất H T T B T 16 Trận 7-5-4 T-H-B 32 Ghi (TB 2.0) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 15 10 2 3 +21 32 H T B T B 2 SJ Earthquakes 16 10 2 4 +15 32 H B B T B 3 Los Angeles FC 17 9 3 5 +12 30 B B T T T 4 Dallas 16 7 5 4 +8 26 T B T T H 5 Real Salt Lake 15 8 2 5 +5 26 B T T H B … 12 Portland Timbers 16 5 3 8 -2 18 H B B T H 13 San Diego 16 4 5 7 +2 17 H T H B B 14 Austin 16 4 5 7 -10 17 H B B B T …

Tình hình lực lượng San Diego ✚ Andrés Reyes (Leg Injury) ✚ Jeppe Tverskov (Leg Injury) ✚ Hirving Lozano (Hamstring Injury) Dallas ✚ Geovane Jesus (Cruciate Ligament Tear) ✚ Bernard Kamungo (Calf Injury) ✚ Santiago Moreno (Ankle Injury) ✚ Anderson Julio (Leg Injury)