TRỰC TIẾP Trực tiếp SC Braga vs Austria Vienna: Trận đấu đang diễn ra Màn so tài giữa SC Braga và Austria Vienna diễn ra lúc 02h00 ngày 21/08/2026 tại UEFA Europa Conference League theo thể thức loại trực tiếp đầy căng thẳng.

SC Braga 0 - 0 Austria Vienna Hiệp 1 — phút 23' 23' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu SC Braga tiếp đón Austria Vienna.

Cập nhật lúc 02:23 21/08/2026

Đội hình chính thức SC Braga Sơ đồ 4-3-3 · HLV Carlos Vicens Austria Vienna Sơ đồ 4-3-3 · HLV Stephan Helm 31 Bernardo Fontes 2 Victor Gómez 14 Gustaf Lagerbielke 6 Vítor Carvalho 44 Adrian Bajrami 8 João Moutinho 34 Demir Ege Tıknaz 23 Denis Huseinbašić 10 Pau Víctor 9 Fran Navarro 11 Gabriel Silva 1 Samuel Sahin-Radlinger 26 Reinhold Ranftl 46 Johannes Handl 15 Aleksandar Dragović 3 Buhari Ibrahim 17 Lee Tae-seok 6 Philipp Maybach 7 Vasilije Markovic 30 Manfred Fischer 19 Johannes Eggestein 20 Julian Hettwer Dự bị SC Braga 78 Joao Carvalho 12 Tiago Sá 22 Sergio Barcia 53 Jonatás Noro 7 Diogo Travassos 37 Adrian Leon Barišić 87 João Trovisco 50 Diego Rodrigues 20 Mario Dorgeles Austria Vienna 99 Mirko Kos 13 Lukas Wedl 4 Jonas Feddersen 40 Daniel Nnodim 21 Matteo Schablas 74 Hasan Deshishku 22 Florian Wustinger 16 Lee Kang-hee 47 Abdoulaye Kante Cập nhật đội hình lúc 02:01 21/08/2026

02h00 ngày 21/08/2026 - Vòng loại trực tiếp UEFA Europa Conference League

Trận đấu giữa SC Braga và Austria Vienna diễn ra lúc 02h00 ngày 21/08/2026 hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính khi hai đội bước vào cuộc quyết đấu tại UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc chạm trán mang tính chất sống còn đối với cả đại diện Bồ Đào Nha lẫn đối thủ đến từ Áo.

Tính chất sinh tử của thể thức loại trực tiếp

Cuộc đối đầu này được thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc không có cơ hội sửa sai hay tính toán đường dài như ở giai đoạn vòng bảng. Đội chiến thắng sẽ giành vé đi tiếp vào vòng trong, còn đội thất bại sẽ chính thức chia tay đấu trường châu Âu mùa này.

Bởi tính chất khắc nghiệt của cuộc đua knock-out, áp lực tâm lý dành cho cả SC Braga và Austria Vienna là vô cùng lớn. Việc không có điểm số tích lũy để cải thiện thứ hạng buộc cả hai câu lạc bộ phải tập trung tối đa cho 90 phút thi đấu chính thức hoặc thậm chí là các hiệp phụ.

Dự đoán cục diện trận đấu

Thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra với sự thận trọng nhất định từ hai đội trong những phút đầu. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến giấc mơ đi tiếp tại cúp châu Âu bị dập tắt. Bất kỳ đội bóng nào tận dụng tốt hơn các cơ hội nguy hiểm và duy trì sự tập trung ở hàng phòng ngự sẽ nắm lợi thế lớn để giành quyền bước tiếp.