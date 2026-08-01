Trực tiếp SC Braga vs Austria Vienna: Trận đấu đang diễn ra

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp SC Braga vs Austria Vienna: Trận đấu đang diễn ra

    Đại Ngàn21/08/2026 01:17

    Màn so tài giữa SC Braga và Austria Vienna diễn ra lúc 02h00 ngày 21/08/2026 tại UEFA Europa Conference League theo thể thức loại trực tiếp đầy căng thẳng.

    SC Braga0 - 0Austria ViennaHiệp 1 — phút 23'
    • 23'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      SC Braga tiếp đón Austria Vienna.

    Cập nhật lúc 02:23 21/08/2026

    Đội hình chính thức
    SC Braga
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Carlos Vicens
    Austria Vienna
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Stephan Helm
    31
    Bernardo Fontes
    2
    Victor Gómez
    14
    Gustaf Lagerbielke
    6
    Vítor Carvalho
    44
    Adrian Bajrami
    8
    João Moutinho
    34
    Demir Ege Tıknaz
    23
    Denis Huseinbašić
    10
    Pau Víctor
    9
    Fran Navarro
    11
    Gabriel Silva
    1
    Samuel Sahin-Radlinger
    26
    Reinhold Ranftl
    46
    Johannes Handl
    15
    Aleksandar Dragović
    3
    Buhari Ibrahim
    17
    Lee Tae-seok
    6
    Philipp Maybach
    7
    Vasilije Markovic
    30
    Manfred Fischer
    19
    Johannes Eggestein
    20
    Julian Hettwer
    Dự bị
    SC Braga
    78 Joao Carvalho12 Tiago Sá22 Sergio Barcia53 Jonatás Noro7 Diogo Travassos37 Adrian Leon Barišić87 João Trovisco50 Diego Rodrigues20 Mario Dorgeles
    Austria Vienna
    99 Mirko Kos13 Lukas Wedl4 Jonas Feddersen40 Daniel Nnodim21 Matteo Schablas74 Hasan Deshishku22 Florian Wustinger16 Lee Kang-hee47 Abdoulaye Kante
    Cập nhật đội hình lúc 02:01 21/08/2026

    02h00 ngày 21/08/2026 - Vòng loại trực tiếp UEFA Europa Conference League

    Trận đấu giữa SC Braga và Austria Vienna diễn ra lúc 02h00 ngày 21/08/2026 hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính khi hai đội bước vào cuộc quyết đấu tại UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc chạm trán mang tính chất sống còn đối với cả đại diện Bồ Đào Nha lẫn đối thủ đến từ Áo.

    Tính chất sinh tử của thể thức loại trực tiếp

    Cuộc đối đầu này được thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc không có cơ hội sửa sai hay tính toán đường dài như ở giai đoạn vòng bảng. Đội chiến thắng sẽ giành vé đi tiếp vào vòng trong, còn đội thất bại sẽ chính thức chia tay đấu trường châu Âu mùa này.

    Bởi tính chất khắc nghiệt của cuộc đua knock-out, áp lực tâm lý dành cho cả SC Braga và Austria Vienna là vô cùng lớn. Việc không có điểm số tích lũy để cải thiện thứ hạng buộc cả hai câu lạc bộ phải tập trung tối đa cho 90 phút thi đấu chính thức hoặc thậm chí là các hiệp phụ.

    Dự đoán cục diện trận đấu

    Thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra với sự thận trọng nhất định từ hai đội trong những phút đầu. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến giấc mơ đi tiếp tại cúp châu Âu bị dập tắt. Bất kỳ đội bóng nào tận dụng tốt hơn các cơ hội nguy hiểm và duy trì sự tập trung ở hàng phòng ngự sẽ nắm lợi thế lớn để giành quyền bước tiếp.

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp SC Braga vs Austria Vienna: Trận đấu đang diễn ra
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