TRỰC TIẾP Trực tiếp Servette FC vs Saint Etienne: Servette FC mở tỷ số Servette FC bước vào trận giao hữu với phong độ thiếu ổn định, trong khi Saint Etienne mới có một trận gần nhất. Lịch sử đối đầu nghiêng về Servette FC.

Servette FC 1 - 0 Saint Etienne Hiệp 1 — phút 42' 42' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Servette FC 1 - 0 Saint Etienne.

32' Servette FC mở tỷ số trước Saint Etienne Phút 32, Servette FC lập công để mở tỷ số trước Saint Etienne. Đội bóng này đang dẫn 1-0 trong thế trận tại Club Friendlies.

0' Trận đấu bắt đầu Servette FC tiếp đón Saint Etienne.

Cập nhật lúc 23:44 18/07/2026

Servette FC sẽ chạm trán Saint Etienne lúc 23h ngày 18/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đội chủ nhà có phong độ gần đây thiếu ổn định, còn Saint Etienne mới được ghi nhận một trận gần nhất với kết quả hòa. Ở lần đối đầu gần nhất, Servette FC là đội giành chiến thắng.

Servette FC cần tìm lại sự ổn định

Chuỗi phong độ gần nhất của Servette FC là thua, hòa, thắng, thua, thua. Điều đó tương đương một chiến thắng, một trận hòa và ba thất bại trong năm trận gần nhất. Kết quả này cho thấy đội bóng chưa duy trì được sự ổn định cần thiết qua từng trận đấu.

Đáng chú ý, Servette FC đã từng giành chiến thắng trước Saint Etienne trong lần gặp nhau gần nhất. Tuy nhiên, lợi thế từ đối đầu chỉ mang tính tham khảo, đặc biệt khi đây là một trận giao hữu và dữ liệu hiện có không cung cấp thêm thông tin về các lần chạm trán khác.

Saint Etienne có điểm tựa từ kết quả gần nhất

Phong độ gần nhất của Saint Etienne được ghi nhận là một trận hòa. Mẫu dữ liệu này không đủ để đánh giá đầy đủ xu hướng thi đấu của đội bóng, nhưng ít nhất Saint Etienne không bước vào trận đấu với một thất bại trong lần ra sân gần nhất.

Trong bối cảnh thông tin phong độ còn hạn chế, khả năng kiểm soát nhịp độ và tận dụng những thời điểm chuyển trạng thái sẽ có thể trở thành yếu tố quan trọng. Saint Etienne cần duy trì sự chắc chắn, đồng thời tìm cách gây sức ép lên hàng phòng ngự Servette FC vốn vừa trải qua ba thất bại trong năm trận gần nhất.

Trận đấu có thể được quyết định ở sự cân bằng

Không có dữ liệu cụ thể về sơ đồ, đội hình dự kiến hay những cầu thủ vắng mặt của hai bên, vì vậy chưa thể xác định chính xác cách bố trí nhân sự. Dù vậy, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách mỗi đội cân bằng giữa thử nghiệm và yêu cầu về kết quả.

Với Servette FC, mục tiêu trước mắt là hạn chế những khoảng thời gian sa sút và tạo ra màn trình diễn nhất quán hơn so với chuỗi kết quả gần đây. Saint Etienne có thể hướng đến việc duy trì nền tảng từ trận hòa mới nhất, nhưng vẫn cần thể hiện rõ hơn khả năng tạo khác biệt trong các tình huống quyết định.

Nhận định trước trận

Servette FC có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất, nhưng phong độ tổng thể đang đặt ra nhiều câu hỏi. Trong khi đó, Saint Etienne sở hữu mẫu kết quả gần nhất ổn định hơn về mặt dữ liệu, dù thông tin hiện có chưa đủ để khẳng định đội khách đang có ưu thế rõ rệt.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài khó dự đoán theo hướng một chiều. Servette FC cần tận dụng lợi thế đối đầu và cải thiện tính ổn định, còn Saint Etienne phải chứng minh rằng trận hòa gần nhất có thể trở thành nền tảng cho màn trình diễn chặt chẽ hơn. Trận đấu được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng hai đội xử lý các thời điểm then chốt, thay vì chỉ dựa trên kết quả trong quá khứ.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Servette FC · 1 thắng 0 hòa Saint Etienne · 0 thắng Saint Etienne 2 - 3 Servette FC SF

Servette FC 5 trận gần nhất B B T H T 6 Trận 1-2-3 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 8 Thủng lưới Saint Etienne 5 trận gần nhất H B H H T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới