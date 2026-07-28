TRỰC TIẾP Trực tiếp Shamrock Rovers vs Ararat-Armenia: Hết hiệp 1, Shamrock Rovers dẫn 2-0 Shamrock Rovers tiếp Ararat-Armenia tại Tallaght Stadium trong trận đấu mà đội khách có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất giữa hai đội

Shamrock Rovers 2 - 0 Ararat-Armenia Nghỉ giữa hiệp 48' Shamrock Rovers kiểm soát thế trận Bước sang phút 48, Shamrock Rovers vẫn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 60-40 và đang dẫn 2-0. Ararat-Armenia chịu sức ép khi chỉ có 3 pha dứt điểm, so với 6 của đối thủ, dù nhịp độ chưa quá dồn dập.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

36' Shamrock Rovers kiểm soát thế trận Sau 36 phút, Shamrock Rovers kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 67-33 và duy trì thế chủ động khi đang dẫn 2-0. Ararat-Armenia vẫn cố gắng tìm khoảng trống, thể hiện qua số pha dứt điểm cân bằng 3-3, nhưng đội khách chưa có cú sút trúng đích nào, trong khi chủ nhà có 1.

36' Aaron Greene nhân đôi cách biệt cho Shamrock Rovers Phút 36', Aaron Greene lập công, giúp Shamrock Rovers nhân đôi cách biệt lên 2-0 trước Ararat-Armenia.

24' Shamrock Rovers kiểm soát thế trận Phút 24, Shamrock Rovers đang kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 72-28 và duy trì thế chủ động sau khi dẫn trước. Tuy nhiên, thế trận chưa tạo ra nhiều cơ hội khi hai đội cùng có 1-1 cú dứt điểm, còn Ararat-Armenia vẫn kiên nhẫn phòng ngự chờ thời cơ.

12' Shamrock Rovers kiểm soát thế trận Phút 12, Shamrock Rovers đang dẫn 1-0 và kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 60 - 40. Ararat-Armenia chịu sức ép, trong khi đội chủ nhà đã có lợi thế phạt góc 1 - 0.

11' Matthew Healy đưa Shamrock Rovers vượt lên Phút 11, Matthew Healy lập công sau đường kiến tạo của Aaron Greene, đưa Shamrock Rovers dẫn Ararat-Armenia 1-0. Shamrock Rovers đã mở tỷ số từ khá sớm.

0' Trận đấu bắt đầu Shamrock Rovers tiếp đón Ararat-Armenia.

Cập nhật lúc 02:52 29/07/2026

Đội hình chính thức Shamrock Rovers Sơ đồ 3-5-2 Ararat-Armenia Sơ đồ 3-4-3 1 Ed McGinty 11 Jake Mulraney 4 Roberto Lopes 5 Lee Grace 22 Tunmise Sobowale 7 Dylan Watts 8 Matthew Healy 29 Jack Byrne 19 Adam Brennan 9 Aaron Greene 10 Graham Burke 98 João Bravim 3 Junior Julio 43 Bruno Wilson 47 Alexandros Malis 2 Hugo Oliveira 17 Maxence Carlier 19 Karen Muradyan 16 Edgar Grigoryan 77 Artur Serobyan 91 Sandro Lima 11 Zidane Banjaqui Dự bị Shamrock Rovers 2 Adam Matthews 3 Enda Stevens 14 Daniel Mandroiu 17 Luke O'Regan 18 Jonathan Afolabi 26 John O'Sullivan 27 Cory O'Sullivan 28 Naj Razi 31 Michael Noonan Ararat-Armenia 1 Arman Nersesyan 5 Luis Felipe 6 Michel Ayvazyan 7 Zhirayr Shaghoyan 9 Arayik Eloyan 14 Bruno Pereira 20 Alwyn Tera 25 Alioune Ndour 90 Paul Ayongo Cập nhật đội hình lúc 01:20 29/07/2026

Shamrock Rovers Thống kê Ararat-Armenia 60% Kiểm soát bóng 40% 6 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 0 2 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 0

Shamrock Rovers sẽ đối đầu Ararat-Armenia tại Tallaght Stadium trong khuôn khổ UEFA Champions League. Lần gần nhất hai đội gặp nhau, Ararat-Armenia giành chiến thắng, vì vậy Shamrock Rovers cần chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh lặp lại bất lợi trong cuộc tái đấu này.

Bối cảnh trận đấu

Trận đấu diễn ra vào ngày 29/07/2026 lúc 02:00 tại Tallaght Stadium. Đây là cuộc so tài có ý nghĩa đáng chú ý khi hai đội đã có một lần chạm trán trước đó, với kết quả nghiêng về Ararat-Armenia.

Shamrock Rovers có điểm tựa sân nhà, nhưng lợi thế này chỉ phát huy hiệu quả nếu đội chủ động kiểm soát nhịp độ và hạn chế những thời điểm mất tập trung. Trong khi đó, Ararat-Armenia có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định sau kết quả thuận lợi ở lần đối đầu gần nhất.

Thế đối đầu nghiêng về Ararat-Armenia

Hai đội mới được ghi nhận đối đầu một lần gần nhất. Shamrock Rovers chưa có chiến thắng hay trận hòa nào, còn Ararat-Armenia giành chiến thắng trong cuộc so tài đó.

Con số này không đủ để phản ánh toàn bộ tương quan hiện tại, nhưng vẫn tạo ra một chi tiết tâm lý đáng chú ý. Shamrock Rovers sẽ muốn tạo thế trận khác trên sân nhà, còn Ararat-Armenia có cơ sở để tin vào khả năng duy trì sự chủ động trong những thời điểm quan trọng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với những thông tin hiện có, chưa thể xác định sơ đồ hoặc đội hình xuất phát của hai bên. Vì thế, trọng tâm chiến thuật nhiều khả năng nằm ở cách mỗi đội xử lý giai đoạn đầu trận và khả năng chuyển trạng thái sau khi giành lại bóng.

Shamrock Rovers cần tận dụng không gian quen thuộc tại Tallaght Stadium để gây sức ép có tổ chức, đồng thời tránh đẩy đội hình lên quá cao trong thời gian dài. Nếu không duy trì được sự cân bằng, đội chủ nhà có thể để lộ khoảng trống cho Ararat-Armenia khai thác.

Ở chiều ngược lại, Ararat-Armenia có thể ưu tiên sự chắc chắn trước khi tìm cơ hội phản công. Kết quả thuận lợi trong lần gặp gần nhất giúp đội khách có thêm điểm tựa về tinh thần, nhưng họ vẫn phải đối mặt với sức ép từ một Shamrock Rovers được chơi trên sân nhà.

Nhận định trước trận

Trận đấu hứa hẹn được quyết định bởi khả năng kiểm soát rủi ro và hiệu quả trong các thời điểm chuyển đổi. Shamrock Rovers có lợi thế địa điểm, còn Ararat-Armenia nhỉnh hơn về kết quả đối đầu gần nhất.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài cân bằng về bối cảnh trước trận. Shamrock Rovers cần thể hiện sự chủ động để thay đổi xu hướng đối đầu, trong khi Ararat-Armenia sẽ tìm cách biến lợi thế tâm lý thành một màn trình diễn thực dụng và hiệu quả.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Shamrock Rovers · 0 thắng 0 hòa Ararat-Armenia · 1 thắng Ararat-Armenia 2 - 0 Shamrock Rovers ARA

Shamrock Rovers 5 trận gần nhất B T B T Ararat-Armenia 5 trận gần nhất T B T H H

Tình hình lực lượng Shamrock Rovers ✚ Victor Ozhianvuna (Knock) ✚ Danny Grant (Muscle Injury) ✚ Rory Gaffney (Achilles tendon problems) ✚ Dan Cleary (Unknown Injury) ✚ Daniel Mandroiu (Cruciate Ligament Injury) Ararat-Armenia ✚ Balanta Jr. (Unknown Injury)