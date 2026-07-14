TRỰC TIẾP Trực tiếp Shamrock Rovers vs Floriana: Hết hiệp 1, Shamrock Rovers dẫn 2-1 Shamrock Rovers tiếp Floriana tại Tallaght Stadium trong trận đấu mà kết quả đối đầu gần nhất đang nghiêng về đội khách, còn phong độ gần đây của hai đội trái ngược.

Shamrock Rovers 2 - 1 Floriana Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

37' Shamrock Rovers tiếp tục ép sân Phút 37', Shamrock Rovers vẫn là đội kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 63% - 37% và tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 5 - 1. Floriana đang phải lùi sâu chống đỡ trước sức ép liên tục của đội chủ nhà.

29' Dylan Watts đưa Shamrock Rovers vượt lên Phút 29', Dylan Watts lập công cho Shamrock Rovers sau đường kiến tạo của Adam Brennan, đưa đội bóng này vượt lên dẫn Floriana 2-1. Shamrock Rovers đang cho thấy thế chủ động trong trận đấu.

25' Shamrock Rovers áp đảo thế trận Sau 25 phút, Shamrock Rovers đang kiểm soát hoàn toàn với 71% thời lượng cầm bóng và tạo ra 4 - 1 pha dứt điểm. Floriana phải lùi sâu chống đỡ khi mới có 29% thời lượng cầm bóng, trong lúc đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn ở phạt góc với 2 - 0.

13' Shamrock Rovers áp đảo từ đầu trận Phút 13', Shamrock Rovers hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 77% - 23%, liên tục đẩy Floriana lùi sâu phòng ngự. Đội chủ nhà đã dứt điểm 3 - 0, trong đó có 2 - 0 lần trúng đích, cho thấy sức ép đáng kể sau bàn mở tỷ số.

13' Floriana gỡ hòa chỉ sau 13 phút Phút 13, Tomislav Gudelj lập công cho Floriana sau đường kiến tạo của Mustapha Jah, đưa tỷ số về 1-1. Bàn thắng giúp Floriana nhanh chóng trở lại thế cân bằng trước Shamrock Rovers.

7' Lee Grace đưa Shamrock Rovers vượt lên Phút 7', Lee Grace ghi bàn giúp Shamrock Rovers mở tỷ số 1-0 trước Floriana. Bàn thắng sớm cho thấy Shamrock Rovers đang nhập cuộc chủ động tại Tallaght Stadium.

0' Trận đấu bắt đầu Shamrock Rovers tiếp đón Floriana.

Cập nhật lúc 02:52 15/07/2026

Đội hình chính thức Shamrock Rovers Sơ đồ 3-5-2 · HLV Stephen Bradley Floriana Sơ đồ 4-4-2 · HLV Daniel Portela 1 E. McGinty 5 L. Grace 4 Pico 27 O'Sullivan 11 J. Mulraney 7 D. Watts 26 John O'Sullivan 29 J. Byrne 19 A. Brennan 88 J. McGovern 10 G. Burke 23 Guilherme Cioletti 21 Zammit Lonardelli 4 Kauan 3 M. Beerman 11 R. Murić 16 Chapi Romano 22 T. Gudelj Dự bị Shamrock Rovers 18 J. Afolabi 25 L. Steacy 15 M. Asamoah 33 C. Barrett 38 Max Kovaleskis 23 C. Malley 41 Alex Noonan 31 M. Noonan 17 O'Regan Floriana 12 D. Vella 8 Z. Scerri 6 A. Drina Cập nhật đội hình lúc 01:31 15/07/2026

Shamrock Rovers đối mặt thử thách từ Floriana

Shamrock Rovers sẽ tiếp Floriana tại Tallaght Stadium lúc 02:00 ngày 15/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là cuộc chạm trán có sự tương phản rõ rệt ở những thông tin gần nhất: Shamrock Rovers vừa nhận thất bại, trong khi Floriana bước vào trận đấu sau một chiến thắng.

Bên cạnh đó, kết quả đối đầu gần nhất cũng tạo thêm điểm nhấn cho cuộc so tài. Floriana là đội giành chiến thắng trong lần hai bên gặp nhau gần nhất, còn Shamrock Rovers chưa có chiến thắng hay trận hòa trong thống kê này.

Phong độ gần nhất tạo thế giằng co

Shamrock Rovers chỉ có một kết quả được ghi nhận trong chuỗi phong độ gần nhất và đó là thất bại. Vì vậy, đội chủ nhà cần thể hiện khả năng phản ứng nhanh, đặc biệt trong cách nhập cuộc và duy trì sự tập trung khi Floriana tạo sức ép.

Trong khi đó, Floriana có khởi đầu thuận lợi hơn với một chiến thắng ở trận gần nhất. Kết quả này có thể giúp đội khách bước vào trận đấu với sự tự tin, nhưng không đủ để khẳng định ưu thế tuyệt đối khi hai đội phải thi đấu tại Tallaght Stadium.

Đối đầu gần nhất nghiêng về Floriana

Ở lần đối đầu gần nhất được thống kê, Floriana thắng còn Shamrock Rovers không giành được kết quả có lợi. Đây là cơ sở để đội khách có thêm niềm tin về cách tiếp cận trận đấu, trong khi Shamrock Rovers sẽ cần tìm phương án phá bỏ xu hướng bất lợi đó.

Tuy nhiên, một kết quả đối đầu đơn lẻ không thể phản ánh toàn bộ cục diện hiện tại. Diễn biến trên sân sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng kiểm soát nhịp độ, chất lượng xử lý trong các thời điểm quyết định và cách mỗi đội chuyển hóa cơ hội.

Điểm then chốt về chiến thuật

Shamrock Rovers nhiều khả năng cần ưu tiên sự chắc chắn ở giai đoạn đầu trận, tránh để thất bại gần nhất ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu. Việc kiểm soát bóng có tổ chức và đưa bóng lên phía trước với tốc độ hợp lý sẽ giúp đội chủ nhà tạo áp lực thay vì rơi vào thế bị động.

Floriana có thể tận dụng sự tự tin từ chiến thắng gần nhất và kết quả đối đầu thuận lợi để chơi chủ động hơn. Dù vậy, đội khách cũng phải cân bằng giữa việc gây sức ép và bảo đảm cự ly đội hình, bởi Shamrock Rovers có lợi thế sân nhà và sẽ không muốn lặp lại kết quả bất lợi trước đó.

Thông tin hiện có chưa đề cập đến cầu thủ chấn thương, án treo giò, đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật cụ thể của hai đội. Vì thế, trọng tâm nhận định nên đặt vào màn trình diễn tập thể thay vì những cá nhân chưa được xác nhận sẽ góp mặt.

Nhận định trước trận

Floriana sở hữu hai điểm tựa đáng chú ý là chiến thắng ở trận gần nhất và kết quả có lợi trong lần đối đầu gần nhất. Shamrock Rovers lại có lợi thế được thi đấu tại Tallaght Stadium, đồng thời đứng trước yêu cầu phải cải thiện màn trình diễn sau thất bại mới nhất.

Nhìn chung, đây là trận đấu có thể được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn những thời điểm chuyển trạng thái và duy trì sự tỉnh táo trong suốt 90 phút. Floriana đang có nền tảng tâm lý thuận lợi hơn, nhưng Shamrock Rovers vẫn có cơ hội tạo thế cân bằng nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà và nhập cuộc đủ chủ động.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Shamrock Rovers · 0 thắng 0 hòa Floriana · 1 thắng Floriana 2 - 0 Shamrock Rovers FLO

Shamrock Rovers 5 trận gần nhất B T T T H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới Floriana 5 trận gần nhất T T H T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới

Shamrock Rovers 0% Hòa 50% Floriana 50% 0% 50% 50% Khuyến nghị: Combo Winner : Floriana and -3.5 goals