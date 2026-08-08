TRỰC TIẾP Trực tiếp Sheffield Wednesday vs Bolton: Đội hình xuất phát Sheffield Wednesday tiếp đón Bolton trong khuôn khổ EFL Cup tại Hillsborough với thể thức loại trực tiếp, nơi cuộc đối đầu gần nhất nghiêng về đội chủ nhà.

Sheffield Wednesday vs Bolton SẮP BẮT ĐẦU • 21:00 21:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Sheffield Wednesday và Bolton đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

Đội hình chính thức Sheffield Wednesday Sơ đồ 4-3-3 · HLV Henrik Pedersen Bolton Sơ đồ 4-3-3 · HLV Steven Schumacher 1 Joe Lumley 3 Max Lowe 26 Sil Swinkels 22 Gabriel Otegbayo 7 Yan Valery 23 Jordi Liongola 37 Jarvis Thornton 10 Barry Bannan 24 Harry Gray 8 Callum Slattery 48 Mason Burstow 1 Jack Bonham 22 Gaizka Larrazabal 3 Chris Forino 14 Akin Famewo 6 Ben Davies 8 Josh Sheehan 4 Xavier Simons 27 Luca Stephenson 11 Thierry Gale 20 Rúben Rodrigues 10 Sam Dalby Dự bị Sheffield Wednesday 27 Connal Trueman 4 Ricardo Santos 2 Liam Palmer 30 Ernie Weaver 14 Sean Fusire 19 William Grainger 11 Louie Barry 17 Charlie McNeill 9 Jamal Lowe Bolton 23 David Harrington 18 Eoin Toal 25 Max Conway 29 Cyrus Christie 12 David Watson 45 John McAtee 7 Kyliane Dong 54 Tobias Ritchie 33 Charlie Warren Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

21:00 ngày 08/08/2026 - Vòng loại trực tiếp EFL Cup

Cuộc đối đầu giữa Sheffield Wednesday và Bolton tại sân vận động Hillsborough hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính khi hai đội bước vào trận đấu theo thể thức loại trực tiếp tại EFL Cup. Với tính chất không có cơ hội sửa sai, đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng trong, còn đội thất bại sẽ chính thức dừng cuộc chơi.

Tầm quan trọng của trận đấu loại trực tiếp

Giải đấu EFL Cup luôn chứa đựng sự hấp dẫn riêng bởi tính chất cạnh tranh khốc liệt. Ở trận đấu này, do không áp dụng thể thức tính điểm vòng bảng, cả Sheffield Wednesday lẫn Bolton đều buộc phải đưa ra những tính toán chiến thuật thận trọng nhất. Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Hillsborough đóng vai trò là điểm tựa tinh thần quan trọng cho Sheffield Wednesday trong mục tiêu kiểm soát thế trận.

Tương quan đối đầu giữa hai đội

Xét về lịch sử chạm trán gần đây, ưu thế đang tạm thời nghiêng về phía Sheffield Wednesday. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Sheffield Wednesday thể hiện sự nhỉnh hơn khi giành được 2 trận thắng và 3 trận hòa, trong khi Bolton chưa có được chiến thắng nào. Chỉ số đối đầu thuận lợi này sẽ mang lại sự tự tin đáng kể cho đội chủ nhà trước thời điểm bóng lăn.

Bên cạnh đó, Bolton sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ trong chuyến làm khách lần này. Để xóa bỏ chuỗi trận chưa thắng trước đối thủ, đại diện khách cần duy trì sự tập trung tối đa ở hàng phòng ngự và chắt chiu từng cơ hội phản công trong suốt thời gian thi đấu chính thức.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Với lợi thế từ lịch sử đối đầu cùng điểm tựa sân nhà, Sheffield Wednesday nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Trái lại, Bolton có thể sẽ chọn chiến thuật chắc chắn, chủ động chơi thấp để chờ thời cơ phản công. Nhìn chung, đây sẽ là một cuộc đọ sức giằng co, nơi sự tập trung và bản lĩnh ở những thời điểm then chốt sẽ quyết định tấm vé đi tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sheffield Wednesday · 2 thắng 3 hòa Bolton · 0 thắng Bolton 3 - 3 Sheffield Wednesday Hòa Sheffield Wednesday 1 - 1 Bolton Hòa Bolton 0 - 2 Sheffield Wednesday SW Bolton 1 - 1 Sheffield Wednesday Hòa Sheffield Wednesday 1 - 0 Bolton SW

Sheffield Wednesday 5 trận gần nhất B H T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Bolton 5 trận gần nhất T H H T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới