Trực tiếp Sheffield Wednesday vs Bolton: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Sheffield Wednesday vs Bolton: Đội hình xuất phát

    Đại Ngàn08/08/2026 17:20

    Sheffield Wednesday tiếp đón Bolton trong khuôn khổ EFL Cup tại Hillsborough với thể thức loại trực tiếp, nơi cuộc đối đầu gần nhất nghiêng về đội chủ nhà.

    Sheffield WednesdayvsBoltonSẮP BẮT ĐẦU • 21:00
    • 21:00Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của Sheffield Wednesday và Bolton đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

    Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

    Đội hình chính thức
    Sheffield Wednesday
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Henrik Pedersen
    Bolton
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Steven Schumacher
    1
    Joe Lumley
    3
    Max Lowe
    26
    Sil Swinkels
    22
    Gabriel Otegbayo
    7
    Yan Valery
    23
    Jordi Liongola
    37
    Jarvis Thornton
    10
    Barry Bannan
    24
    Harry Gray
    8
    Callum Slattery
    48
    Mason Burstow
    1
    Jack Bonham
    22
    Gaizka Larrazabal
    3
    Chris Forino
    14
    Akin Famewo
    6
    Ben Davies
    8
    Josh Sheehan
    4
    Xavier Simons
    27
    Luca Stephenson
    11
    Thierry Gale
    20
    Rúben Rodrigues
    10
    Sam Dalby
    Dự bị
    Sheffield Wednesday
    27 Connal Trueman4 Ricardo Santos2 Liam Palmer30 Ernie Weaver14 Sean Fusire19 William Grainger11 Louie Barry17 Charlie McNeill9 Jamal Lowe
    Bolton
    23 David Harrington18 Eoin Toal25 Max Conway29 Cyrus Christie12 David Watson45 John McAtee7 Kyliane Dong54 Tobias Ritchie33 Charlie Warren
    Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

    21:00 ngày 08/08/2026 - Vòng loại trực tiếp EFL Cup

    Cuộc đối đầu giữa Sheffield Wednesday và Bolton tại sân vận động Hillsborough hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính khi hai đội bước vào trận đấu theo thể thức loại trực tiếp tại EFL Cup. Với tính chất không có cơ hội sửa sai, đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng trong, còn đội thất bại sẽ chính thức dừng cuộc chơi.

    Tầm quan trọng của trận đấu loại trực tiếp

    Giải đấu EFL Cup luôn chứa đựng sự hấp dẫn riêng bởi tính chất cạnh tranh khốc liệt. Ở trận đấu này, do không áp dụng thể thức tính điểm vòng bảng, cả Sheffield Wednesday lẫn Bolton đều buộc phải đưa ra những tính toán chiến thuật thận trọng nhất. Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Hillsborough đóng vai trò là điểm tựa tinh thần quan trọng cho Sheffield Wednesday trong mục tiêu kiểm soát thế trận.

    Tương quan đối đầu giữa hai đội

    Xét về lịch sử chạm trán gần đây, ưu thế đang tạm thời nghiêng về phía Sheffield Wednesday. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Sheffield Wednesday thể hiện sự nhỉnh hơn khi giành được 2 trận thắng và 3 trận hòa, trong khi Bolton chưa có được chiến thắng nào. Chỉ số đối đầu thuận lợi này sẽ mang lại sự tự tin đáng kể cho đội chủ nhà trước thời điểm bóng lăn.

    Bên cạnh đó, Bolton sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ trong chuyến làm khách lần này. Để xóa bỏ chuỗi trận chưa thắng trước đối thủ, đại diện khách cần duy trì sự tập trung tối đa ở hàng phòng ngự và chắt chiu từng cơ hội phản công trong suốt thời gian thi đấu chính thức.

    Dự đoán kịch bản trận đấu

    Với lợi thế từ lịch sử đối đầu cùng điểm tựa sân nhà, Sheffield Wednesday nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Trái lại, Bolton có thể sẽ chọn chiến thuật chắc chắn, chủ động chơi thấp để chờ thời cơ phản công. Nhìn chung, đây sẽ là một cuộc đọ sức giằng co, nơi sự tập trung và bản lĩnh ở những thời điểm then chốt sẽ quyết định tấm vé đi tiếp.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Sheffield Wednesday · 2 thắng3 hòaBolton · 0 thắng
    14/08/2025
    Bolton
    3 - 3
    Sheffield Wednesday
    Hòa
    18/03/2023
    Sheffield Wednesday
    1 - 1
    Bolton
    Hòa
    20/08/2022
    Bolton
    0 - 2
    Sheffield Wednesday
    SW
    09/04/2022
    Bolton
    1 - 1
    Sheffield Wednesday
    Hòa
    09/10/2021
    Sheffield Wednesday
    1 - 0
    Bolton
    SW
    Sheffield Wednesday
    5 trận gần nhất
    BHTHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Bolton
    5 trận gần nhất
    THHTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Sheffield Wednesday vs Bolton: Đội hình xuất phát
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