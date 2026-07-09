TRỰC TIẾP Trực tiếp Sheriff Tiraspol vs Aluminij: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Sheriff Tiraspol đối đầu Aluminij trên sân nhà Sheriff Arena trong khuôn khổ UEFA Europa League, trận đấu hứa hẹn nhiều điểm đáng chú ý về mặt chiến thuật.

Sheriff Tiraspol 0 - 0 Aluminij Hiệp 2 — phút 81' 81' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

78' Aluminij tung Petrisko thay Jagic phút 78 Phút 78, HLV Aluminij rút T. Jagic để đưa B. Petrisko vào sân, tăng thêm sức chiến đấu cho hàng công khi tỷ số vẫn đang là 0-0 trước Sheriff Tiraspol. Với hai thẻ vàng đã xuất hiện từ hiệp hai, sự thay đổi này cũng có thể giúp đội khách giữ nhịp độ trận đấu ổn định hơn trong giai đoạn còn lại.

77' Aluminij tung Sorensen vào sân Phút 77, Aluminij thực hiện thay người khi H. Sorensen vào sân thay V. Koderman . Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đã có người nhận thẻ vàng ở đầu hiệp hai, cho thấy trận đấu vẫn đang căng thẳng và giằng co.

70' Sheriff áp đảo nhưng chưa thể chọc thủng lưới Bước sang phút 70, Sheriff Tiraspol vẫn là đội chủ động cầm nhịp trận đấu với 59% quyền kiểm soát và tung tới 13 cú dứt điểm so với chỉ 5 lần của Aluminij, trong đó 4 pha đi trúng đích. Dù vậy tỷ số vẫn là 0-0, khi hàng thủ đội khách chống đỡ khá chắc chắn và phạt góc hai bên đang hòa 4-4.

68' Sheriff xoay người, Fratea vào sân Phút 68, HLV Sheriff Tiraspol tung V. Fratea vào sân thay D. Klas, tìm thêm sinh lực cho hàng công. Đội chủ nhà đang lấn lướt với 59% cầm bóng và 13 cú dứt điểm, nhưng vẫn chưa thể phá vỡ thế trận 0-0 trước Aluminij.

68' Sheriff tung Sapata vào sân tìm bàn thắng Phút 68', HLV Sheriff Tiraspol tung Sapata vào sân thay L. Jaures-Ulrich khi trận đấu vẫn đang hòa 0-0 với Aluminij. Đội chủ nhà đang lấn lướt hoàn toàn với 59% cầm bóng và 13 cú dứt điểm, nên sự xuất hiện của nhân tố mới trên hàng công được kỳ vọng sẽ giúp Sheriff sớm khai thông thế trận.

61' Aluminij xoay người, Osuji vào sân Phút 61, Aluminij thực hiện thay đổi nhân sự khi tung B. Osuji vào sân thay M. Bajraj . Tỷ số vẫn đang là 0-0 trước Sheriff Tiraspol, sự điều chỉnh này có thể nhằm tìm thêm sinh lực cho hiệp đấu còn lại.

48' Fomba lại nhận thẻ vàng cho Sheriff Phút 48, đến lượt B. Fomba của Sheriff Tiraspol phải nhận thẻ vàng vì lỗi thô bạo, chỉ hai phút sau khi M. Vrbanec bên phía Aluminij cũng bị phạt thẻ tương tự. Trận đấu đang nóng lên dần dù tỷ số vẫn là 0-0.

46' Vrbanec nhận thẻ vàng ngay đầu hiệp hai Phút 46', M. Vrbanec bên phía Aluminij phải nhận thẻ vàng vì lỗi phạm người ngay khi trận đấu vừa trở lại sau giờ nghỉ. Một pha vào bóng thiếu kiểm soát khiến trọng tài phải rút thẻ, buộc cầu thủ này cẩn trọng hơn trong những tình huống tranh chấp tiếp theo.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Sheriff Tiraspol tiếp đón Aluminij.

Cập nhật lúc 01:38 10/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 23:42 09/07/2026

Đội hình chính thức

Sheriff Tiraspol

Sơ đồ: 3-4-3

HLV: Victor Mihailov

Đội hình xuất phát:

21. Ivan Dyulgerov (G)

22. Miguel Mota (D)

15. Baye Assane Ciss (D)

35. Fomba Bourama (D)

76. Arli Pergjoni (M)

99. Samba Koné (M)

26. Dhoraso Moreo Klas (M)

5. Rai Lopes (D)

24. Danila Forov (M)

19. Jayder Asprilla (F)

42. Konan Jaures-Ulrich Loukou (M)

Dự bị:

1. Emil Tîmbur

12. Renat Josan

37. Jair Modelo

4. Natus Jamel Swen

30. Alexandr Egupov

70. Egor Ivanov

27. Veaceslav Cozma

17. Vsevolod Nihaev

10. Zé Flores

11. Sapata

7. Vladimir Fratea

9. Vlad Lupasco

Aluminij

Sơ đồ: 3-5-2

HLV: Jure Arsic

Đội hình xuất phát:

31. Florijan Raduha (G)

6. Dino Šimunić (D)

5. Matija Boben (D)

4. Rok Schaubach (D)

42. Vid Koderman (M)

13. Matic Vrbanec (M)

14. Tomislav Jagić (M)

7. Eric Taylor (M)

32. Vito Težak (D)

45. Bamba Susso (F)

25. Murat Bajraj (F)

Dự bị:

1. Anej Mrežar

16. Lukas Šeliga

21. Lan Drevenšek

33. Domen Zajšek

80. Hanus Sørensen

11. Bede Amarachi Osuji

18. Simon Rogina

23. Enej Kramberger

27. Maj Blažič

44. Petar Petriško

77. Josip Pejić

9. Adriano Bloudek

Sheriff Tiraspol sẽ tiếp đón Aluminij trên sân nhà Sheriff Arena trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đại diện đến từ hai nền bóng đá khác nhau tại châu Âu, hứa hẹn mang đến những diễn biến khó lường.

Bối cảnh trận đấu

Sheriff Tiraspol là cái tên quen thuộc tại đấu trường châu Âu, từng nhiều lần góp mặt ở các vòng đấu loại và vòng bảng của các giải đấu cấp câu lạc bộ. Trong khi đó, Aluminij bước vào trận đấu này với quyết tâm tạo bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Lợi thế sân nhà

Thi đấu trên sân Sheriff Arena, đội chủ nhà Sheriff Tiraspol được kỳ vọng sẽ tận dụng tốt yếu tố sân bãi cũng như sự ủng hộ của khán giả nhà để tạo áp lực lên hàng phòng ngự đối phương ngay từ những phút đầu trận.

Nhận định chuyên môn

Với vị thế của một đội bóng giàu kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu, Sheriff Tiraspol được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho một kết quả tích cực. Tuy nhiên, bóng đá luôn tiềm ẩn những bất ngờ, và Aluminij hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt các cơ hội phản công.

Người hâm mộ đang chờ đợi một trận đấu cống hiến, giàu tính cạnh tranh giữa hai đội bóng tại sân Sheriff Arena.

Phong độ gần đây của Sheriff Tiraspol

04/07/2026: Politehnica UTM 0-0 Sheriff Tiraspol (Hòa)

28/06/2026: Sheriff Tiraspol 3-0 Sireți (Thắng)

24/05/2026: Sheriff Tiraspol 2-0 Zimbru (Thắng)

18/05/2026: Milsami Orhei 0-0 Sheriff Tiraspol (Hòa)

13/05/2026: Sheriff Tiraspol 2-0 Petrocub (Thắng)

Phong độ gần đây của Aluminij

02/07/2026: Aluminij 1-2 FK Partizan (Thua)

02/07/2026: Aluminij - CFR 1907 Cluj

28/06/2026: Aluminij 0-2 FC Noah (Thua)

23/06/2026: Aluminij 2-2 Pyunik Yerevan (Hòa)

23/06/2026: Aluminij - Universitatea Cluj

Phong độ và thống kê đội

Sheriff Tiraspol (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Aluminij (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Sheriff Tiraspol: Không có thông tin chấn thương

Aluminij: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Sheriff Tiraspol thắng: 33%

Hòa: 33%

Aluminij thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Sheriff Tiraspol: bàn

Aluminij: bàn

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