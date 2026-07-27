TRỰC TIẾP Trực tiếp Singapore vs Đông Timor: Trận đấu đang diễn ra Singapore bước vào trận đấu với vị trí thứ 2 và 3 điểm, trong khi Đông Timor chưa có điểm. Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về Singapore.

Singapore 0 - 0 Đông Timor Hiệp 1 — phút 10' 10' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

3' Kyoga Nakamura sớm nhận thẻ vàng Phút 3, Kyoga Nakamura nhận thẻ vàng. Trận đấu giữa Singapore và Đông Timor vẫn chưa có bàn thắng, tỷ số là 0-0.

0' Trận đấu bắt đầu Singapore tiếp đón Đông Timor.

Cập nhật lúc 18:10 27/07/2026

Đội hình chính thức Singapore Sơ đồ 3-5-2 Đông Timor Sơ đồ 5-3-2 1 Izwan Mahbud 17 Irfan Fandi 14 Hariss Harun 15 Lionel Tan 7 Ui-young Song 13 Harhys Stewart 6 Kyoga Nakamura 8 Shah Shahiran 26 Nur Adam Abdullah 11 Glenn Kweh 19 Ilhan Fandi 1 Dylan Niski 3 Eric Tomás Tam Silva 17 Liam Fernando Farrugia de Olivei 2 Jackson Pereira Fowler 7 Luís Figo 16 Ryan Harris Jom 11 Zenivio Morientes Gostavo Concei 8 Claudio Osorio 13 Tristan Xavi Arrarte 9 Joao Rangel 14 Zion Plinio Daniel Bessie Cruz Dự bị Singapore 2 Akram Azman 4 Saifullah Akbar 5 Amirul Adli Azmi 9 Nathan Mao 10 Farhan Zulkifli 12 Syazwan Buhari 16 Hami Syahin 18 Jacob Mahler 20 Shawal Anuar Đông Timor 4 Anizo Correia 5 Juvito Moniz 6 João Manuel de Jesus Varudo Afon 12 Alexandre Oscar Lima Quintao 15 Palomito António Caffin Ribeiro 18 Olagar Malik 19 Corsino Lemos 20 Egidio Lurio 22 Vabio Canavaro Araújo Santos Pir Cập nhật đội hình lúc 17:20 27/07/2026

Singapore Thống kê Đông Timor 38% Kiểm soát bóng 62% 2 Phạm lỗi 1

Singapore sẽ gặp Đông Timor lúc 18:00 ngày 27/07/2026 tại Jalan Besar Stadium trong khuôn khổ ASEAN Cup (AFF Championship). Singapore đang đứng thứ 2 với 3 điểm, còn Đông Timor xếp hạng 5 và chưa có điểm. Sự khác biệt về vị trí hiện tại cùng xu hướng đối đầu khiến trận đấu được chờ đợi với nhiều lợi thế nghiêng về đội chủ nhà.

Singapore có điểm tựa từ phong độ và vị trí

Singapore bước vào trận đấu sau một chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Dù dữ liệu phong độ hiện chỉ phản ánh một trận, kết quả này vẫn mang lại nền tảng tinh thần tích cực cho đội bóng trước cuộc đối đầu trên sân Jalan Besar Stadium.

Vị trí thứ 2 cùng 3 điểm cho thấy Singapore đang có khởi đầu tốt hơn Đông Timor trong bảng đấu. Đội chủ nhà có cơ sở để nhập cuộc chủ động, đặc biệt khi được thi đấu tại sân vận động quen thuộc. Tuy nhiên, khoảng cách hiện tại không nên được xem là sự bảo đảm cho một thế trận dễ dàng, bởi mọi lợi thế vẫn phải được chuyển hóa bằng màn trình diễn trên sân.

Đông Timor cần phản ứng sau thất bại gần nhất

Đông Timor đang đứng hạng 5 với 0 điểm và vừa nhận thất bại ở trận gần nhất. Đây là bối cảnh buộc đội bóng phải thận trọng trong cách tiếp cận trận đấu, đồng thời duy trì sự tập trung trong từng giai đoạn để tránh bị Singapore kiểm soát hoàn toàn.

Với tình thế hiện tại, Đông Timor nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn trước khi tìm cơ hội phản công. Khả năng giữ cự ly giữa các tuyến và hạn chế khoảng trống ở khu vực trước khung thành sẽ có ý nghĩa quan trọng. Nếu tổ chức phòng ngự đủ kỷ luật, đội khách có thể làm giảm nhịp tấn công của Singapore và kéo trận đấu vào thế giằng co.

Thế đối đầu nghiêng tuyệt đối về Singapore

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Singapore toàn thắng trước Đông Timor. Hai đội không có trận hòa nào trong chuỗi đối đầu này, còn Đông Timor chưa giành chiến thắng.

Xu hướng trên tạo ra lợi thế tâm lý đáng kể cho Singapore. Đội chủ nhà có thể bước vào trận đấu với sự tự tin từ những lần chạm trán trước, trong khi Đông Timor phải tìm cách phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi. Dẫu vậy, lịch sử đối đầu chỉ là một phần tham khảo; diễn biến thực tế vẫn phụ thuộc vào khả năng triển khai kế hoạch của hai đội trong trận đấu sắp tới.

Điểm then chốt nằm ở cách Singapore tạo sức ép

Singapore được kỳ vọng sẽ chủ động hơn nhờ vị trí cao hơn, phong độ gần nhất tích cực và lợi thế sân nhà. Điều quan trọng với đội bóng này là duy trì sức ép có tổ chức, thay vì đẩy trận đấu vào trạng thái thiếu kiểm soát. Những pha chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công và khả năng khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Đông Timor có thể trở thành chìa khóa.

Ở chiều ngược lại, Đông Timor cần hạn chế những tình huống mất bóng ở khu vực nguy hiểm. Đội khách cũng phải kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp để đưa bóng lên phía trước, bởi việc dâng đội hình quá sớm có thể tạo thêm không gian cho Singapore khai thác.

Dữ liệu hiện có không cung cấp danh sách cầu thủ vắng mặt, đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật cụ thể. Vì vậy, trọng tâm của trận đấu nhiều khả năng sẽ nằm ở mức độ kỷ luật, khả năng kiểm soát thế trận và cách hai đội phản ứng trước những thay đổi về nhịp độ.

Nhận định trước trận

Singapore có nhiều điểm tựa hơn trước giờ bóng lăn: đang đứng thứ 2 với 3 điểm, vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất và toàn thắng trong 3 lần đối đầu gần đây với Đông Timor. Đội khách bước vào trận đấu với 0 điểm và một thất bại gần nhất, nhưng vẫn có thể gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

Nhìn chung, Singapore được đánh giá cao hơn về đà kết quả và tâm lý đối đầu. Đông Timor sẽ cần một màn trình diễn giàu tính kỷ luật để thu hẹp khoảng cách, trong khi đội chủ nhà phải chứng minh lợi thế trên giấy bằng khả năng kiểm soát trận đấu tại Jalan Besar Stadium.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Singapore · 3 thắng 0 hòa Đông Timor · 0 thắng Đông Timor 0 - 3 Singapore SIN Singapore 2 - 0 Đông Timor SIN Singapore 6 - 1 Đông Timor SIN

Singapore 5 trận gần nhất T B T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Đông Timor 5 trận gần nhất B T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Việt Nam 1 1 0 0 +7 3 T 2 Singapore 1 1 0 0 +1 3 T 3 Indonesia 0 0 0 0 0 0 4 Campuchia 1 0 0 1 -1 0 B 5 Đông Timor 1 0 0 1 -7 0 B 5 TBC 0 0 0 0 0 0