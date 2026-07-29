TRỰC TIẾP Trực tiếp Slovan Bratislava vs FC Iberia 1999: Hết hiệp 1, Slovan Bratislava dẫn 1-0 Slovan Bratislava tiếp đón FC Iberia 1999 tại Štadión Tehelné pole lúc 01:15 ngày 30/07/2026, trong trận đấu mà lịch sử đối đầu đang nghiêng về đội chủ nhà.

Slovan Bratislava 1 - 0 FC Iberia 1999 Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

44' Mykola Kukharevych đưa Slovan Bratislava vượt lên Phút 44', Mykola Kukharevych lập công, giúp Slovan Bratislava mở tỷ số trước FC Iberia 1999. Bàn thắng đến ngay trước giờ nghỉ, tạo lợi thế đáng kể cho đội chủ nhà.

36' Slovan nhỉnh thế, Iberia sắc bén hơn Phút 36, Slovan Bratislava đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 52 - 48 và có nhiều pha dứt điểm hơn, 4 - 2. Tuy nhiên, FC Iberia 1999 mới là đội tạo ra nhiều cú sút trúng đích hơn với 0 - 2, cho thấy thế trận vẫn giằng co dù Slovan chủ động hơn.

36' César Blackman nhận thẻ vàng Phút 36, César Blackman nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu vẫn đang giằng co khi Slovan Bratislava và FC Iberia 1999 chưa thể phá vỡ thế cân bằng.

25' Sandro Cruz nhận thẻ vàng Phút 25', Sandro Cruz nhận thẻ vàng. Trận đấu giữa Slovan Bratislava và FC Iberia 1999 vẫn diễn ra giằng co khi chưa có bàn thắng.

24' Slovan nhỉnh bóng, Iberia sắc hơn Phút 24', Slovan Bratislava nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 53 - 47 và có 3 - 2 lần dứt điểm, nhưng FC Iberia 1999 mới là đội tạo ra nhiều pha kết thúc trúng đích hơn, 0 - 2. Thế trận vì vậy vẫn giằng co, khi Slovan cầm bóng còn Iberia cho thấy sự sắc bén trong những cơ hội ít ỏi.

12' Slovan kiểm soát, Iberia rình rập Sau 12 phút, Slovan Bratislava đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 56-44, nhưng sức ép chưa đủ rõ khi hai đội mới dứt điểm 1-1. FC Iberia 1999 có vẻ chủ động chờ thời cơ và là đội duy nhất đưa bóng đi trúng đích, với thông số 0-1.

0' Trận đấu bắt đầu Slovan Bratislava tiếp đón FC Iberia 1999.

Cập nhật lúc 02:04 30/07/2026

Đội hình chính thức Slovan Bratislava Sơ đồ 4-3-3 FC Iberia 1999 Sơ đồ 4-3-3 1 Aleksandar Popovic 28 César Blackman 12 Kenan Bajric 15 Svetozar Markovic 57 Sandro Cruz 70 Cristian Martínez 3 Peter Pokorný 8 Artur Gajdos 29 Alexej Maros 9 Mykola Kukharevych 14 Alasana Yirajang 31 Giorgi Makaridze 5 Jemali-Giorgi Jinjolava 4 Vahid Selimovic 25 Aleksandre Amisulashvili 40 Giorgi Kobuladze 27 Giorgi Kutsia 8 Bakar Kardava 6 Nikoloz Dadiani 18 Lucas Café 10 Zviad Natchkebia 19 Nika Sikharulashvili Dự bị Slovan Bratislava 2 Samuel Kozlovsky 5 Rahim Ibrahim 6 Kevin Wimmer 17 Jurij Medvedev 20 Alen Mustafic 23 Sharani Zuberu 24 Matúš Tomáško 25 Leo Hofstädter 44 Matus Macik FC Iberia 1999 1 Tornike Megrelishvili 9 Amiran Dzagania 11 Andria Bartishvili 14 Ibrahim Alhassan 16 Revaz Kurtanidze 17 Stephen Ende 23 Eldar Kuliyev 29 Lado Chikhradze 30 Nikoloz Botchorishvili Cập nhật đội hình lúc 00:38 30/07/2026

Slovan Bratislava Thống kê FC Iberia 1999 54% Kiểm soát bóng 46% 5 Dứt điểm 2 0 Trúng đích 2 1 Phạt góc 1 8 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 0

Thông tin trận đấu

Slovan Bratislava sẽ đối đầu FC Iberia 1999 tại UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 30/07/2026 trên sân Štadión Tehelné pole.

Đây là cuộc so tài đáng chú ý khi hai đội từng chạm trán một lần. Kết quả đối đầu trước đó đang tạo lợi thế tâm lý nhất định cho Slovan Bratislava, nhưng khoảng cách thực tế giữa hai đội vẫn cần được kiểm chứng trên sân.

Lợi thế đang nghiêng về Slovan Bratislava

Trong lần đối đầu gần nhất, Slovan Bratislava giành chiến thắng, còn FC Iberia 1999 không có trận thắng nào. Hai đội chưa hòa nhau trong thống kê này. Dù mẫu đối đầu chỉ gồm một trận, kết quả đó vẫn giúp đội chủ nhà bước vào màn tái đấu với sự tự tin nhất định.

Thi đấu tại Štadión Tehelné pole cũng mang đến cho Slovan Bratislava bối cảnh thuận lợi hơn về mặt tinh thần. Đội bóng này nhiều khả năng sẽ muốn kiểm soát thế trận ngay từ đầu, tận dụng sự quen thuộc với sân nhà để gây sức ép và buộc FC Iberia 1999 phải lùi sâu.

FC Iberia 1999 cần hóa giải sức ép

Với FC Iberia 1999, ưu tiên quan trọng sẽ là duy trì cự ly đội hình và hạn chế những khoảng trống trước khu vực phòng ngự. Khi đối thủ có lợi thế từ lần gặp trước, đội khách cần một cách tiếp cận chặt chẽ hơn, đồng thời chờ cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái.

Khả năng chịu sức ép trong giai đoạn đầu có thể ảnh hưởng lớn đến diễn biến trận đấu. Nếu FC Iberia 1999 giữ được cấu trúc phòng ngự ổn định, cuộc so tài sẽ khó bị định đoạt sớm. Ngược lại, Slovan Bratislava sẽ có thêm cơ hội đẩy cao đội hình nếu đội khách để lộ khoảng trống.

Nhận định chiến thuật

Slovan Bratislava được kỳ vọng chủ động hơn trong cách nhập cuộc, đặc biệt khi thi đấu trên sân nhà và đang có kết quả đối đầu thuận lợi. Trọng tâm của đội bóng này sẽ là tạo áp lực liên tục, duy trì quyền kiểm soát bóng và đưa trận đấu đến khu vực gần khung thành FC Iberia 1999.

Trong khi đó, FC Iberia 1999 có thể lựa chọn cách chơi thận trọng, ưu tiên phòng ngự số đông trước khi tìm đường phản công. Sự kiên nhẫn sẽ là yếu tố quan trọng với đội khách, bởi việc dâng cao thiếu tính toán có thể khiến họ trao thêm khoảng trống cho đối thủ.

Nhận định trước trận

Slovan Bratislava nắm lợi thế về sân đấu và kết quả trong lần đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, thống kê này chỉ phản ánh một cuộc gặp, vì vậy chưa đủ để khẳng định trận đấu sẽ diễn ra theo một chiều.

Cuộc so tài nhiều khả năng được quyết định bởi cách FC Iberia 1999 chống chịu sức ép ban đầu và khả năng Slovan Bratislava chuyển ưu thế sân nhà thành những cơ hội rõ ràng. Nếu đội chủ nhà duy trì được sự chủ động, họ sẽ có nền tảng tốt hơn để hướng tới một kết quả tích cực tại Štadión Tehelné pole.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Slovan Bratislava · 1 thắng 0 hòa FC Iberia 1999 · 0 thắng FC Iberia 1999 0 - 2 Slovan Bratislava SB

Slovan Bratislava 5 trận gần nhất T T T B H FC Iberia 1999 5 trận gần nhất B H T B H

Tình hình lực lượng Slovan Bratislava ✚ Nino Marcelli (Unknown Injury) ✚ Andraz Sporar (Hamstring Injury) ✚ Tigran Barseghyan (Muscle Injury) FC Iberia 1999 ✚ Vakho Bedoshvili (Unknown Injury)