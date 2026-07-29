TRỰC TIẾP Trực tiếp Slovan Bratislava vs Saburtalo: Hết hiệp 1, Slovan Bratislava dẫn 1-0 Slovan Bratislava đang chiếm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất với Saburtalo, nhưng dữ liệu hiện có chưa đủ để kết luận về phong độ và chiến thuật hai đội.

Slovan Bratislava 1 - 0 Saburtalo Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

44' M. Kukharevych đưa Slovan Bratislava vượt lên Phút 44, M. Kukharevych lập công, giúp Slovan Bratislava mở tỷ số 1-0 trước Saburtalo.

37' C. Blackman nhận thẻ vàng Phút 37, C. Blackman của Slovan Bratislava nhận thẻ vàng sau pha truy cản trái phép. Đây là thẻ vàng thứ hai của Slovan Bratislava trong trận đấu vẫn đang có tỷ số 0-0.

26' S. Cruz nhận thẻ vàng ở phút 26 Phút 26, S. Cruz của Slovan Bratislava nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là dấu mốc khiến cầu thủ này cần thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

0' Trận đấu bắt đầu Slovan Bratislava tiếp đón Saburtalo.

Cập nhật lúc 02:04 30/07/2026

Đội hình chính thức Slovan Bratislava Sơ đồ 4-3-3 · HLV Yaya Toure Saburtalo Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andriy Demchenko 1 Aleksandar Popovic 28 César Blackman 12 Kenan Bajrić 15 Svetozar Marković 57 Sandro Cruz 70 Cristian Martínez 3 Peter Pokorný 8 Artur Gajdoš 29 Alexej Maros 9 Mykola Kukharevych 14 Alasana Yirajang 31 Giorgi Makaridze 5 Jemali Giorgi Jinjolava 4 Vahid Selimović 25 Aleksandre Amisulashvili 40 Giorgi Kobuladze 27 Giorgi Kutsia 8 Bakar Kardava 6 Nikoloz Dadiani 18 Lucas Cafe 10 Zviad Natchkebia 19 Nika Sikharulashvili Dự bị Slovan Bratislava 44 Matúš Macík 71 Dominik Takáč 2 Samuel Kozlovský 6 Kevin Wimmer 17 Jurij Medveděv 23 Sharani Zuberu 5 Rahim Ibrahim 20 Alen Mustafić 25 Leo Hofstadter Saburtalo 1 Tornike Megrelishvili 16 Revaz Kurtanidze 39 Giorgi Chanturia 30 Nikoloz Bochorishvili 11 Andria Bartishvili 14 Abdullahi Ibrahim Alhassan 23 Eldar Kuliiev 9 Amiran Dzagania 17 Stephen Ende Cập nhật đội hình lúc 00:53 30/07/2026

Thông tin trận đấu

Slovan Bratislava sẽ đối đầu Saburtalo tại UEFA Champions League vào lúc 01:15 ngày 30/07/2026. Đây là toàn bộ thông tin thời gian được cung cấp cho trận đấu.

Slovan Bratislava có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Ở lần chạm trán gần nhất được thống kê, Slovan Bratislava giành chiến thắng trước Saburtalo. Kết quả tổng hợp cho thấy Slovan Bratislava thắng 1 trận, trong khi hai đội không hòa và Saburtalo chưa có chiến thắng.

Lợi thế này giúp Slovan Bratislava bước vào trận đấu với nền tảng đối đầu tích cực hơn. Tuy nhiên, chỉ một lần chạm trán là chưa đủ để hình thành bức tranh toàn diện về tương quan giữa hai đội, đặc biệt khi không có thông tin chi tiết về cách trận đấu trước đó diễn ra.

Chưa đủ dữ liệu để đánh giá phong độ và lực lượng

Dữ liệu hiện có không bao gồm thành tích gần đây của Slovan Bratislava và Saburtalo, vị trí của hai đội, danh sách cầu thủ vắng mặt hay đội hình dự kiến. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào đang có phong độ ổn định hơn, cũng như ảnh hưởng của những thay đổi nhân sự trước giờ bóng lăn.

Việc thiếu thông tin về lực lượng cũng khiến những đánh giá cụ thể về khả năng kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự hoặc sức tấn công của hai đội cần được giữ ở mức thận trọng. Không có cơ sở để khẳng định một sơ đồ chiến thuật hay chỉ ra cá nhân có thể tạo khác biệt.

Điểm then chốt trước giờ thi đấu

Chi tiết đáng chú ý nhất vẫn là xu hướng đối đầu đang nghiêng về Slovan Bratislava. Đội bóng này đã giành chiến thắng trong lần gặp Saburtalo gần nhất, trong khi đối thủ chưa thể tạo ra kết quả có lợi trong thống kê được cung cấp.

Tuy nhiên, lợi thế đối đầu không đồng nghĩa với việc kết quả trận đấu đã được định đoạt. Diễn biến thực tế sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của hai đội trong ngày thi đấu, khả năng thích ứng với thế trận và những yếu tố chuyên môn chưa được dữ liệu hiện tại đề cập.

Nhận định trận đấu

Slovan Bratislava có điểm tựa từ chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất, còn Saburtalo cần cho thấy sự khác biệt so với kết quả trước đó. Với lượng thông tin giới hạn, nhận định phù hợp nhất là trận đấu có thể được quyết định bởi cách hai đội nhập cuộc và xử lý các thời điểm quan trọng.

Chưa có đủ căn cứ để đưa ra dự đoán tỷ số hoặc khẳng định đội giành chiến thắng. Dù vậy, xét riêng thống kê đối đầu được cung cấp, Slovan Bratislava đang là đội có lợi thế ban đầu trước Saburtalo.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Slovan Bratislava · 1 thắng 0 hòa Saburtalo · 0 thắng Saburtalo 0 - 2 Slovan Bratislava SB

Slovan Bratislava 5 trận gần nhất T T T T B Saburtalo 5 trận gần nhất T B H T H