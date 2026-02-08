TRỰC TIẾP Trực tiếp St. Louis City vs Real Salt Lake: Đội hình xuất phát St. Louis City bước vào trận đấu tại Energizer Park với chuỗi phong độ ấn tượng, nhưng Real Salt Lake chỉ kém một điểm và có lợi thế đối đầu

St. Louis City vs Real Salt Lake SẮP BẮT ĐẦU • 07:30 07:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của St. Louis City và Real Salt Lake đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 07:30.

Cập nhật lúc 06:53 02/08/2026

Đội hình chính thức St. Louis City Sơ đồ 3-4-2-1 Real Salt Lake Sơ đồ 3-4-1-2 1 Roman Bürki 5 Lukas MacNaughton 32 Timo Baumgartl 21 Dante Polvara 6 Conrad Wallem 8 Chris Durkin 24 Daniel Ethan Edelman 14 Tomas Totland 77 Sang-bin Jeong 10 Eduard Löwen 11 Simon Becher 1 Rafael Cabral 2 DeAndre Yedlin 26 Philip Quinton 29 Sam Junqua 23 Zach Booth 92 Noel Caliskan 27 Griffin Dillon 8 Juan Manuel Sanabria 10 Diego Luna 70 Lineker Rodrigues dos Santos 22 Sergi Solans Dự bị St. Louis City 7 Tomas Ostrák 17 Marcel Hartel 20 Rafael Santos 23 Alexandru Mățan 27 Fallou Fall 28 Miguel Perez 29 Palmer Ault 39 Ben Lundt 59 MyKhi Joyner Real Salt Lake 4 Lukas Engel 6 Stijn Spierings 11 Dominik Marczuk 12 Saba Lobjanidze 17 Victor Olatunji 21 Juan Jose Arias 31 Mason Stajduhar 39 Aiden Hezarkhani 98 Alexandros Katranis Cập nhật đội hình lúc 06:53 02/08/2026

St. Louis City đứng trước thử thách từ Real Salt Lake

St. Louis City sẽ tiếp đón Real Salt Lake tại Energizer Park lúc 07:30 ngày 02/08/2026 trong khuôn khổ MLS. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang ở nhóm đầu bảng, khi Real Salt Lake đứng hạng 5 với 26 điểm còn St. Louis City xếp hạng 7 với 25 điểm.

Khoảng cách chỉ là một điểm khiến trận đấu mang ý nghĩa đáng kể trong cuộc cạnh tranh hiện tại. St. Louis City có lợi thế sân nhà và phong độ gần đây nổi bật, trong khi Real Salt Lake sở hữu thành tích đối đầu tốt hơn ở 5 lần gặp nhau gần nhất.

St. Louis City duy trì đà thăng hoa

St. Louis City đang thể hiện sự ổn định rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này hòa 1 trận và thắng 4 trận còn lại. Chuỗi kết quả đó cho thấy khả năng duy trì hiệu suất thi đấu tích cực qua nhiều trận liên tiếp, đồng thời tạo nền tảng tốt trước cuộc tiếp đón Real Salt Lake.

Điểm đáng chú ý nằm ở nhịp phát triển của phong độ: sau trận hòa gần nhất, St. Louis City đã giành 4 chiến thắng liên tiếp. Với vị trí hạng 7 và 25 điểm, đội chủ nhà đang bám sát Real Salt Lake trên bảng xếp hạng. Một màn trình diễn chắc chắn sẽ giúp họ gây sức ép trực tiếp lên đối thủ đứng trên.

Real Salt Lake có lợi thế từ lịch sử đối đầu

Real Salt Lake bước vào trận đấu với thành tích gần đây kém thuyết phục hơn đối thủ. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Dù vậy, hai chiến thắng ở những trận gần nhất cho thấy đội khách đã tìm lại sự ổn định trước chuyến đi này.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về Real Salt Lake. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, St. Louis City chưa thắng trận nào, có 3 trận hòa, còn Real Salt Lake giành 2 chiến thắng. Xu hướng này không quyết định kết quả sắp tới, nhưng cho thấy đội khách từng biết cách hạn chế St. Louis City trong những cuộc chạm trán trực tiếp.

Cuộc đấu giữa phong độ và sự cân bằng

Trận đấu đặt hai xu hướng đối lập lên cùng một mặt sân. St. Louis City có chuỗi kết quả gần đây tốt hơn và được chơi tại Energizer Park. Ngược lại, Real Salt Lake đang đứng trên đối thủ một bậc, hơn 1 điểm và có thành tích đối đầu tích cực hơn.

Về cách tiếp cận, St. Louis City nhiều khả năng muốn duy trì nhịp thi đấu đã giúp họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Sự chủ động có thể là chìa khóa để đội chủ nhà tận dụng lợi thế sân bãi, nhưng họ cũng cần tránh để trận đấu rơi vào thế giằng co, nơi thành tích đối đầu của Real Salt Lake có thể tạo thêm sự tự tin cho đội khách.

Trong khi đó, Real Salt Lake có cơ sở để lựa chọn cách chơi thận trọng và chờ thời điểm thích hợp. Việc chỉ hơn St. Louis City 1 điểm khiến họ không có nhiều khoảng cách an toàn, nhưng vị trí hạng 5 cùng hai chiến thắng gần nhất vẫn đem lại điểm tựa đáng kể.

Nhận định trước trận

St. Louis City là đội có phong độ thuyết phục hơn trước giờ bóng lăn, còn Real Salt Lake nổi bật ở vị trí trên bảng xếp hạng và ưu thế đối đầu. Sự cân bằng về điểm số khiến đây có thể là cuộc đấu quyết liệt, trong đó khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng những thời điểm quan trọng sẽ đóng vai trò quyết định.

Đội chủ nhà được kỳ vọng tạo ra sức ép từ nền tảng 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, Real Salt Lake vẫn là đối thủ khó xem nhẹ khi đã thắng 2 và hòa 3 trong 5 lần đối đầu gần nhất trước St. Louis City. Vì thế, trận đấu hứa hẹn diễn ra sít sao và không dễ đoán định kết quả chỉ dựa trên phong độ hiện tại.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất St. Louis City · 0 thắng 3 hòa Real Salt Lake · 2 thắng St. Louis City 2 - 2 Real Salt Lake Hòa Real Salt Lake 3 - 2 St. Louis City RSL Real Salt Lake 1 - 1 St. Louis City Hòa Real Salt Lake 3 - 1 St. Louis City RSL St. Louis City 1 - 1 Real Salt Lake Hòa

St. Louis City 5 trận gần nhất T T T T H 17 Trận 7-4-6 T-H-B 23 Ghi (TB 1.4) 23 Thủng lưới Real Salt Lake 5 trận gần nhất B B T H T 16 Trận 8-2-6 T-H-B 28 Ghi (TB 1.8) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 16 10 3 3 +21 33 T B T B H 2 Los Angeles FC 18 10 3 5 +16 33 B T T T T 3 SJ Earthquakes 17 10 3 4 +15 33 B B T B H 4 Dallas 17 7 5 5 +7 26 B T T H B 5 Real Salt Lake 16 8 2 6 +4 26 T T H B B 6 Houston Dynamo 16 8 2 6 -1 26 B T H H T 7 St. Louis City 17 7 4 6 0 25 H T T T T 8 Seattle Sounders 16 7 3 6 -1 24 B B B B B …

Tình hình lực lượng St. Louis City ✚ Sang-bin Jeong (Special Leave) ✚ Célio Pompeu (Cruciate Ligament Tear) Real Salt Lake ✚ Justen Glad (Adductor Injury) ✚ Emeka Eneli (Knee Injury) ✚ Aiden Hezarkhani (Toe Injury) ✚ Ariath Piol (Achilles tendon rupture)