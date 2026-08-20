TRỰC TIẾP Trực tiếp St. Truiden vs Omonia Nicosia: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 St. Truiden gặp Omonia Nicosia lúc 01:00 ngày 21/08/2026 trên sân Daio Wasabi Stayen, trong trận loại trực tiếp; Omonia vừa có một trận thắng và một trận hòa.

St. Truiden 0 - 0 Omonia Nicosia Hiệp 2 — phút 67' 67' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

61' St. Truiden điều chỉnh nhân sự, A. Muja thế chỗ K. Matsuzawa Phút 61, St. Truiden thực hiện sự thay đổi người khi A. Muja được tung vào sân để thế chỗ cho K. Matsuzawa . Trong bối cảnh trận đấu trên sân Stayen vẫn đang giữ tỷ số 0-0, sự xuất hiện của A. Muja được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công đội chủ nhà.

61' St. Truiden điều chỉnh nhân sự, R. Araki vào sân Phút 61, St. Truiden quyết định thực hiện sự thay đổi người khi R. Araki được tung vào sân thay thế cho N. Ishiwatari . Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0 tại sân Stayen, sự xuất hiện của Araki được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo nên đột biến.

57' Thế trận giằng co cân bằng tại phút 57 Bước sang phút 57, St. Truiden và Omonia Nicosia vẫn đang hòa 0 - 0 trong một thế trận giằng co đầy thận trọng. Hai đội chia sẻ quyền kiểm soát bóng với tỷ lệ 50% - 50%, trong khi chỉ số phạt góc vẫn là 0 - 0 và số lần phạm lỗi dừng ở mức 3 - 2.

52' J. Duverne nhận thẻ vàng Phút 52, J. Duverne của Omonia Nicosia phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trận đấu đang có những va chạm liên tiếp khi hai đội vẫn chưa thể tạo khác biệt.

50' R. Vanwesemael nhận thẻ vàng Phút 50, R. Vanwesemael của St. Truiden phải nhận thẻ vàng. Thế cân bằng vẫn khiến màn so tài tại Stayen thêm phần căng thẳng.

47' S. Bazdar được tung vào sân Phút 47, St. Truiden đưa S. Bazdar vào sân thay F. Soelle. Trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng, đây là điều chỉnh sớm để tìm thêm sức bật.

45' Thế trận cân bằng sau hiệp một Khép lại 45 phút đầu, St. Truiden và Omonia Nicosia giằng co với tỷ lệ cầm bóng 50% - 50%. Hai đội chưa tạo được sức ép rõ rệt khi phạt góc là 0 - 0, trong thế trận có phần thận trọng với 3 - 2 lỗi.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

33' Thế trận giằng co, hai đội thi đấu thận trọng Trận đấu trôi qua hơn nửa thời gian hiệp 1, St. Truiden và Omonia Nicosia vẫn đang tạo ra thế trận giằng co với tỷ lệ kiểm soát bóng cân bằng 50% - 50% . Cuộc đối đầu diễn ra khá chặt chẽ khi hai bên chưa thu về quả phạt góc nào ( 0 - 0 ) và mới chỉ có lần lượt 3 - 2 lần phạm lỗi.

0' Trận đấu bắt đầu St. Truiden tiếp đón Omonia Nicosia.

Cập nhật lúc 02:27 21/08/2026

Đội hình chính thức St. Truiden Sơ đồ Omonia Nicosia Sơ đồ · HLV Henning Berg Cập nhật đội hình lúc 00:31 21/08/2026

St. Truiden Thống kê Omonia Nicosia 50% Kiểm soát bóng 50% 0 Trúng đích 0 0 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 2 1 Việt vị 0

St. Truiden sẽ gặp Omonia Nicosia lúc 01:00 ngày 21/08/2026 trên sân Daio Wasabi Stayen. Đây là trận đấu theo thể thức loại trực tiếp, vì vậy đội thắng sẽ đi tiếp còn đội thua bị loại.

Tính chất quyết định của trận đấu

Không có thứ hạng vòng bảng để tính toán ở cuộc đối đầu này. Mỗi tình huống trong trận đều có thể tác động trực tiếp đến kết quả, từ khả năng kiểm soát nhịp độ đến sự chính xác ở các pha xử lý gần khung thành.

Với St. Truiden, lợi thế sân Daio Wasabi Stayen tạo ra bối cảnh để đội chủ nhà chủ động hơn trong cách tiếp cận. Tuy nhiên, dữ liệu được cung cấp không nêu phong độ gần đây của St. Truiden, nên chưa thể đưa ra so sánh trực tiếp về trạng thái của hai đội.

Omonia Nicosia có điểm tựa phong độ

Omonia Nicosia bước vào trận đấu sau một trận thắng và một trận hòa. Chuỗi hai trận không thua này cho thấy đội khách có sự ổn định nhất định trước chuyến làm khách, dù dữ liệu không cung cấp thêm chi tiết về cách họ tạo ra các kết quả đó.

Trong một trận loại trực tiếp, sự ổn định thường giúp đội bóng giữ được bình tĩnh khi thế trận thay đổi. Omonia Nicosia sẽ cần bảo vệ cấu trúc đội hình, hạn chế khoảng trống và tận dụng hiệu quả những thời điểm có thể đưa bóng lên phần sân đối phương.

Điểm then chốt trên sân Daio Wasabi Stayen

Cuộc đấu nhiều khả năng sẽ được định hình bởi khả năng kiểm soát các thời điểm then chốt hơn là việc mạo hiểm quá sớm. St. Truiden cần biến lợi thế sân nhà thành sức ép có tổ chức, trong khi Omonia Nicosia có cơ sở để tiếp cận trận đấu với sự tự tin từ chuỗi bất bại gần nhất.

Nhìn chung, đây là màn so tài có tính chất dứt khoát. Omonia Nicosia mang theo một trận thắng và một trận hòa, còn St. Truiden có lợi thế được thi đấu tại Daio Wasabi Stayen; đội xử lý tốt hơn áp lực của trận loại trực tiếp sẽ chiếm ưu thế.

St. Truiden 5 trận gần nhất H H B B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Omonia Nicosia 5 trận gần nhất T H B T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới