TRỰC TIẾP Trực tiếp Stade Brestois 29 vs Concarneau: Stade Brestois 29 nhân đôi cách biệt Stade Brestois 29 gặp Concarneau lúc 23:00 ngày 18/07/2026 tại Giao hữu CLB; Concarneau vừa được ghi nhận một trận thua gần nhất.

Stade Brestois 29 2 - 0 Concarneau Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Stade Brestois 29 2 - 0 Concarneau.

35' L. Ajorque giúp Stade Brestois 29 nhân đôi cách biệt Phút 35', L. Ajorque lập công, giúp Stade Brestois 29 nâng tỷ số lên 2-0 trước Concarneau. Đội chủ nhà đang tạo ra khoảng cách đáng kể.

19' L. Ajorque giúp Stade Brestois 29 mở tỷ số Phút 19', L. Ajorque lập công, giúp Stade Brestois 29 vượt lên dẫn trước Concarneau. Đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số.

0' Trận đấu bắt đầu Stade Brestois 29 tiếp đón Concarneau.

Cập nhật lúc 23:48 18/07/2026

Thông tin trận đấu

Stade Brestois 29 sẽ đối đầu Concarneau trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 18/07/2026. Đây là cuộc so tài mà dữ liệu hiện có chưa cung cấp thông tin về vị trí, mục tiêu cụ thể hay thành tích gần đây của Stade Brestois 29.

Ở chiều ngược lại, Concarneau được ghi nhận kết quả gần nhất là một trận thua. Tuy nhiên, dữ liệu không nêu đối thủ, thời điểm hay tỷ số của trận đấu này, vì vậy chưa đủ cơ sở để đánh giá sâu hơn về nguyên nhân thất bại hoặc mức độ chênh lệch giữa hai đội.

Phong độ và những giới hạn trong đánh giá

Thông tin về Concarneau cho thấy đội bóng này bước vào trận đấu sau một kết quả không thuận lợi. Dù vậy, chỉ một kết quả được cung cấp không thể phản ánh đầy đủ xu hướng phong độ, khả năng ghi bàn hay sự chắc chắn trong phòng ngự.

Stade Brestois 29 hiện chưa có dữ liệu phong độ gần nhất trong phần thông tin được cấp. Vì thế, việc so sánh trực tiếp hai đội về hiệu suất thi đấu, khả năng kiểm soát trận đấu hoặc độ ổn định sẽ thiếu căn cứ nếu đưa ra kết luận cụ thể.

Điểm nhấn chiến thuật

Dữ liệu hiện không nêu sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt của hai đội. Do đó, chưa thể xác định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, sử dụng cách tiếp cận thận trọng hay đẩy cao đội hình ngay từ đầu.

Trong bối cảnh đó, khả năng thích nghi với diễn biến trên sân có thể trở thành yếu tố đáng chú ý. Stade Brestois 29 cần tận dụng tốt những thời điểm tạo được sức ép, trong khi Concarneau sẽ hướng tới việc hạn chế sai lầm sau kết quả gần nhất không thuận lợi. Đây là nhận định về các điểm cần theo dõi, không phải khẳng định về sơ đồ hay cách vận hành cụ thể của hai đội.

Nhận định trước trận

Trận đấu giữa Stade Brestois 29 và Concarneau diễn ra trong khuôn khổ Giao hữu CLB, nhưng dữ liệu hiện có chưa cung cấp đủ thông tin để xác định ưu thế rõ ràng cho một bên. Concarneau có kết quả gần nhất là một trận thua, còn phong độ của Stade Brestois 29 chưa được nêu.

Vì vậy, tâm điểm của cuộc so tài sẽ nằm ở cách hai đội nhập cuộc và điều chỉnh trong từng giai đoạn. Không có đủ cơ sở để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể; đánh giá thận trọng nhất là chờ màn thể hiện thực tế của hai đội trong trận đấu lúc 23:00 ngày 18/07/2026.

Stade Brestois 29 5 trận gần nhất H B B B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Concarneau 5 trận gần nhất B H H H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới