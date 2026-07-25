TRỰC TIẾP Trực tiếp Standard Liège vs Juventus: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Standard Liège đối đầu Juventus tại Stade Maurice Dufrasne lúc 01h00 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB.

Standard Liège 0 - 0 Juventus Hiệp 2 — phút 52' 52' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

50' Juventus tạo sức ép dù Standard cầm bóng Phút 50', Standard Liège nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 54-46, nhưng Juventus mới là đội tạo sức ép rõ hơn qua dứt điểm 3-5 và phạt góc 1-4. Thế trận vẫn giằng co khi Standard giữ bóng, còn Juventus tỏ ra sắc nét hơn trong những pha lên bóng.

46' Arthur Melo vào sân thay Douglas Luiz Phút 46', Arthur Melo vào sân thay Douglas Luiz ngay khi hiệp hai bắt đầu. Juventus có sự điều chỉnh đầu tiên trong thế trận vẫn đang giằng co.

46' Juventus thay người đầu hiệp hai Phút 46', Zeki Çelik vào sân thay Federico Gatti. Juventus điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giằng co và chưa có bàn thắng.

46' João Mário vào sân thay Durmiši Arman Phút 46', João Mário vào sân thay Durmiši Arman. Sự thay đổi diễn ra ngay đầu hiệp hai khi Standard Liège và Juventus vẫn hòa 0-0.

46' Juventus thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Fabio Miretti vào sân thay Vasilije Adžić khi Juventus bắt đầu hiệp hai. Sự điều chỉnh này diễn ra trong thế trận vẫn đang cân bằng với tỷ số 0-0.

46' Justin Oboavwoduo vào sân phút 46 Phút 46', Justin Oboavwoduo vào sân thay Adin Licina. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, khi tỷ số vẫn là 0-0.

46' Mattia Perin vào sân đầu hiệp hai Phút 46, Mattia Perin vào sân thay Michele Di Gregorio, khi Juventus bắt đầu hiệp hai với sự điều chỉnh trong khung gỗ. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

46' Lucas Pirard vào sân ở phút 46 Phút 46, Lucas Pirard vào sân thay Matthieu Epolo. Standard Liège và Juventus vẫn đang hòa 0-0, khi thế trận chưa tạo ra khác biệt về bàn thắng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Standard Liège cầm bóng, Juventus sắc hơn Phút 37 , Standard Liège kiểm soát bóng nhiều hơn với 57 - 43, nhưng Juventus vẫn cho thấy sự sắc bén trong những lần lên bóng khi nhỉnh hơn về dứt điểm 4 - 3 và phạt góc 2 - 1. Thế trận vì thế giằng co, chưa đội nào tạo được ưu thế rõ rệt.

25' Standard Liège nhỉnh hơn về thế trận Phút 25, Standard Liège đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 56 - 44 , nhưng thế trận chưa thật sự nghiêng hẳn khi hai đội cùng có 3 - 3 pha dứt điểm. Juventus chơi thận trọng và vẫn là đội tạo ra nhiều pha dứt điểm trúng đích hơn, với chỉ số 0 - 1 .

13' Standard Liège kiểm soát, Juventus rình rập Phút 13, Standard Liège đang nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 55 - 45 , nhưng Juventus cho thấy sự sắc bén hơn qua thống kê dứt điểm 1 - 2 và trúng đích 0 - 1 . Thế trận vẫn giằng co, khi Standard chủ động cầm bóng còn Juventus chờ cơ hội phản công.

0' Trận đấu bắt đầu Standard Liège tiếp đón Juventus.

Cập nhật lúc 02:12 26/07/2026

Đội hình chính thức Standard Liège Sơ đồ 4-5-1 Juventus Sơ đồ 4-2-3-1 1 Matthieu Epolo 13 Marlon Fossey 3 Gustav Julius Mortensen 25 Ibe Hautekiet 20 Ibrahim Karamoko 11 Adnane Abid 22 Alexis Trouillet 94 Casper Nielsen 23 Marco Ilaimaharitra 15 Salieu Drammeh 59 Timothé Nkada 16 Michele Di Gregorio 15 Pierre Kalulu 4 Federico Gatti 6 Lloyd Kelly 27 Andrea Cambiaso 5 Manuel Locatelli 12 Douglas Luiz 46 Adin Licina 17 Vasilije Adžić 13 Jérémie Boga 47 Durmiši Arman Dự bị Standard Liège 7 Tobias Mohr 10 Dennis Eckert Ayensa 17 Bernard Nguene 18 Henry Lawrence 19 René Mitongo 21 Lucas Pirard 27 Mohammed El Hankouri 29 Daan Dierckx 33 Charli Spoden Juventus 1 Mattia Perin 2 Zeki Çelik 20 Loïs Openda 21 Fabio Miretti 23 Carlo Pinsoglio 24 Daniele Rugani 25 João Mário 29 Arthur Melo 32 Juan Cabal Cập nhật đội hình lúc 00:55 26/07/2026

Standard Liège Thống kê Juventus 54% Kiểm soát bóng 46% 3 Dứt điểm 5 0 Trúng đích 1 1 Phạt góc 4 3 Phạm lỗi 7 1 Thủ môn cứu thua 0

Thông tin trận đấu

Standard Liège sẽ đối đầu Juventus tại Stade Maurice Dufrasne trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01h00 ngày 26/07/2026.

Đây là cuộc chạm trán giữa Standard Liège và Juventus, với tâm điểm nằm ở màn thể hiện của hai đội trong một trận đấu giao hữu. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về phong độ gần đây, lực lượng, thành tích đối đầu hoặc vị trí của hai đội.

Địa điểm và thời gian

Stade Maurice Dufrasne là nơi diễn ra trận đấu. Người hâm mộ có thể theo dõi cuộc đối đầu giữa Standard Liège và Juventus từ 01h00 ngày 26/07/2026.

Nhận định trước trận

Với những dữ liệu giới hạn, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế chiến thuật, sơ đồ thi đấu hay khả năng kiểm soát thế trận của mỗi đội. Các yếu tố như đội hình xuất phát, cách tiếp cận trận đấu và mức độ thử nghiệm của ban huấn luyện sẽ quyết định diện mạo cuộc chạm trán.

Nhìn chung, Standard Liège vs Juventus là trận đấu đáng chú ý trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Kết quả và diễn biến thực tế sẽ phụ thuộc vào lựa chọn nhân sự cũng như cách hai đội triển khai kế hoạch trên sân.

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