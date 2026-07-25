Trực tiếp Standard Liège vs Juventus: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Standard Liège vs Juventus: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

    Tuệ Nhân25/07/2026 19:58

    Standard Liège đối đầu Juventus tại Stade Maurice Dufrasne lúc 01h00 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB.

    Standard Liège0 - 0JuventusHiệp 2 — phút 52'
    • 52'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 50'Juventus tạo sức ép dù Standard cầm bóng

      Phút 50', Standard Liège nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 54-46, nhưng Juventus mới là đội tạo sức ép rõ hơn qua dứt điểm 3-5 và phạt góc 1-4. Thế trận vẫn giằng co khi Standard giữ bóng, còn Juventus tỏ ra sắc nét hơn trong những pha lên bóng.

    • 46'Arthur Melo vào sân thay Douglas Luiz

      Phút 46', Arthur Melo vào sân thay Douglas Luiz ngay khi hiệp hai bắt đầu. Juventus có sự điều chỉnh đầu tiên trong thế trận vẫn đang giằng co.

    • 46'Juventus thay người đầu hiệp hai

      Phút 46', Zeki Çelik vào sân thay Federico Gatti. Juventus điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giằng co và chưa có bàn thắng.

    • 46'João Mário vào sân thay Durmiši Arman

      Phút 46', João Mário vào sân thay Durmiši Arman. Sự thay đổi diễn ra ngay đầu hiệp hai khi Standard Liège và Juventus vẫn hòa 0-0.

    • 46'Juventus thay người ngay đầu hiệp hai

      Phút 46', Fabio Miretti vào sân thay Vasilije Adžić khi Juventus bắt đầu hiệp hai. Sự điều chỉnh này diễn ra trong thế trận vẫn đang cân bằng với tỷ số 0-0.

    • 46'Justin Oboavwoduo vào sân phút 46

      Phút 46', Justin Oboavwoduo vào sân thay Adin Licina. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, khi tỷ số vẫn là 0-0.

    • 46'Mattia Perin vào sân đầu hiệp hai

      Phút 46, Mattia Perin vào sân thay Michele Di Gregorio, khi Juventus bắt đầu hiệp hai với sự điều chỉnh trong khung gỗ. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

    • 46'Lucas Pirard vào sân ở phút 46

      Phút 46, Lucas Pirard vào sân thay Matthieu Epolo. Standard Liège và Juventus vẫn đang hòa 0-0, khi thế trận chưa tạo ra khác biệt về bàn thắng.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 37'Standard Liège cầm bóng, Juventus sắc hơn

      Phút 37, Standard Liège kiểm soát bóng nhiều hơn với 57 - 43, nhưng Juventus vẫn cho thấy sự sắc bén trong những lần lên bóng khi nhỉnh hơn về dứt điểm 4 - 3 và phạt góc 2 - 1. Thế trận vì thế giằng co, chưa đội nào tạo được ưu thế rõ rệt.

    • 25'Standard Liège nhỉnh hơn về thế trận

      Phút 25, Standard Liège đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 56 - 44, nhưng thế trận chưa thật sự nghiêng hẳn khi hai đội cùng có 3 - 3 pha dứt điểm. Juventus chơi thận trọng và vẫn là đội tạo ra nhiều pha dứt điểm trúng đích hơn, với chỉ số 0 - 1.

    • 13'Standard Liège kiểm soát, Juventus rình rập

      Phút 13, Standard Liège đang nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 55 - 45, nhưng Juventus cho thấy sự sắc bén hơn qua thống kê dứt điểm 1 - 2 và trúng đích 0 - 1. Thế trận vẫn giằng co, khi Standard chủ động cầm bóng còn Juventus chờ cơ hội phản công.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Standard Liège tiếp đón Juventus.

    Cập nhật lúc 02:12 26/07/2026

    Đội hình chính thức
    Standard Liège
    Sơ đồ 4-5-1
    Juventus
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Matthieu Epolo
    13
    Marlon Fossey
    3
    Gustav Julius Mortensen
    25
    Ibe Hautekiet
    20
    Ibrahim Karamoko
    11
    Adnane Abid
    22
    Alexis Trouillet
    94
    Casper Nielsen
    23
    Marco Ilaimaharitra
    15
    Salieu Drammeh
    59
    Timothé Nkada
    16
    Michele Di Gregorio
    15
    Pierre Kalulu
    4
    Federico Gatti
    6
    Lloyd Kelly
    27
    Andrea Cambiaso
    5
    Manuel Locatelli
    12
    Douglas Luiz
    46
    Adin Licina
    17
    Vasilije Adžić
    13
    Jérémie Boga
    47
    Durmiši Arman
    Dự bị
    Standard Liège
    7 Tobias Mohr10 Dennis Eckert Ayensa17 Bernard Nguene18 Henry Lawrence19 René Mitongo21 Lucas Pirard27 Mohammed El Hankouri29 Daan Dierckx33 Charli Spoden
    Juventus
    1 Mattia Perin2 Zeki Çelik20 Loïs Openda21 Fabio Miretti23 Carlo Pinsoglio24 Daniele Rugani25 João Mário29 Arthur Melo32 Juan Cabal
    Cập nhật đội hình lúc 00:55 26/07/2026
    Standard LiègeThống kêJuventus
    54%
    Kiểm soát bóng
    46%
    3
    Dứt điểm
    5
    0
    Trúng đích
    1
    1
    Phạt góc
    4
    3
    Phạm lỗi
    7
    1
    Thủ môn cứu thua
    0

    Thông tin trận đấu

    Standard Liège sẽ đối đầu Juventus tại Stade Maurice Dufrasne trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01h00 ngày 26/07/2026.

    Đây là cuộc chạm trán giữa Standard Liège và Juventus, với tâm điểm nằm ở màn thể hiện của hai đội trong một trận đấu giao hữu. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về phong độ gần đây, lực lượng, thành tích đối đầu hoặc vị trí của hai đội.

    Địa điểm và thời gian

    Stade Maurice Dufrasne là nơi diễn ra trận đấu. Người hâm mộ có thể theo dõi cuộc đối đầu giữa Standard Liège và Juventus từ 01h00 ngày 26/07/2026.

    Nhận định trước trận

    Với những dữ liệu giới hạn, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế chiến thuật, sơ đồ thi đấu hay khả năng kiểm soát thế trận của mỗi đội. Các yếu tố như đội hình xuất phát, cách tiếp cận trận đấu và mức độ thử nghiệm của ban huấn luyện sẽ quyết định diện mạo cuộc chạm trán.

    Nhìn chung, Standard Liège vs Juventus là trận đấu đáng chú ý trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Kết quả và diễn biến thực tế sẽ phụ thuộc vào lựa chọn nhân sự cũng như cách hai đội triển khai kế hoạch trên sân.

    Standard Liège
    5 trận gần nhất
    BTTT
    Juventus
    5 trận gần nhất
    HHBTH
    Tình hình lực lượng
    Standard Liège
    Josué Homawoo (Achilles tendon rupture)
    Juventus
    Khéphren Thuram (Knee Problems)
    Jeff Ekhator (Muscular problems)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Standard Liège vs Juventus: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
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