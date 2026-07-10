TRỰC TIẾP Trực tiếp Stjarnan vs Vikingur Gota: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 Stjarnan tiếp đón Vikingur Gota trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, trận đấu diễn ra lúc 2h00 ngày 10/7/2026.

Stjarnan 1 - 1 Vikingur Gota Hiệp 2 — phút 65' 65' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Stjarnan 1 - 1 Vikingur Gota.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45' Vatnhamar phải nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 45, S. Vatnhamar bên phía Vikingur Gota nhận thẻ vàng, thẻ thứ hai mà đội khách phải nhận trong hiệp một sau trường hợp của J. Johansen ở phút 37. Trận đấu đang diễn ra kịch tính với tỷ số 1-1 , và Vikingur Gota cần thận trọng hơn khi đã có hai cầu thủ bị treo giò tiềm ẩn.

42' Atlason gỡ hòa 1-1 cho Stjarnan từ chấm 11m Phút 42, E. Atlason lạnh lùng sút thành công quả phạt đền, đưa Stjarnan trở lại cuộc đua với tỷ số 1-1. Sau khi bị Vikingur Gota vượt lên từ phút 12, đội chủ nhà đã kịp thời cân bằng thế trận ngay trước giờ nghỉ.

37' Johansen phải nhận thẻ vàng ở phút 37 Phút 37, J. Johansen bên phía Vikingur Gota lọt vào sổ đen của trọng tài. Đội khách đang tạm dẫn Stjarnan 0-1 sau pha lập công ở phút 12, nên hàng thủ của họ chắc chắn sẽ phải thận trọng hơn khi Johansen đã có thẻ trong người.

24' Stjarnan điều chỉnh sớm, Thorisson vào sân Phút 24, HLV Stjarnan quyết định rút H. Aegisson để tung T. Thorisson vào sân. Sự thay đổi diễn ra khi đội bóng đang bị dẫn trước bởi bàn thắng sớm của Vikingur Gota ở phút 12, buộc Stjarnan phải tìm cách xoay chuyển thế trận.

12' Benjaminsen mở tỷ số cho Vikingur Gota Phút 12, A. Benjaminsen đánh dấu bàn mở tỷ số cho Vikingur Gota, đưa đội khách vượt lên trước Stjarnan với tỷ số 0-1. Bàn thắng đến khá sớm, giúp Vikingur Gota có lợi thế tâm lý ngay trong lượt trận vòng sơ loại thứ nhất Europa Conference League này.

0' Trận đấu bắt đầu Stjarnan tiếp đón Vikingur Gota.

Cập nhật lúc 03:22 10/07/2026

Stjarnan sẽ có cuộc đối đầu với Vikingur Gota trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League, diễn ra lúc 2h00 ngày 10/7/2026. Đây là cuộc chạm trán đáng chú ý giữa hai đại diện đến từ các nền bóng đá Bắc Âu, nơi những trận đấu vòng loại châu Âu luôn mang tính chất quyết định cho hành trình tiến sâu tại đấu trường cấp câu lạc bộ danh giá này.

Bối cảnh trận đấu

Vòng loại Europa Conference League là sân chơi quan trọng để các câu lạc bộ đến từ những nền bóng đá nhỏ hơn tại châu Âu có cơ hội cọ xát và khẳng định vị thế. Cả Stjarnan lẫn Vikingur Gota đều bước vào trận đấu này với mục tiêu giành kết quả tốt nhất để nuôi hy vọng đi tiếp ở các vòng sau.

Yếu tố sân nhà

Thi đấu trên sân nhà luôn là một lợi thế nhất định đối với Stjarnan, đặc biệt trong bối cảnh áp lực tâm lý ở vòng loại cúp châu Âu. Đội bóng chủ nhà thường tận dụng sự ủng hộ của khán giả để tạo ra thế trận chủ động ngay từ những phút đầu.

Dự đoán chiến thuật

Với tính chất một trận đấu vòng loại, cả hai đội nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn trong khâu phòng ngự trước khi tìm kiếm cơ hội ở những khoảng trống mà đối phương để lộ. Vikingur Gota, với kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường châu Âu, có thể sẽ chọn cách tiếp cận thận trọng, chờ đợi thời cơ phản công.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu mà yếu tố tâm lý và sự tập trung trong từng tình huống có thể quyết định kết quả chung cuộc. Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu giàu tính cạnh tranh, nơi cả hai đội đều nỗ lực hết mình để có được lợi thế trước lượt trận tiếp theo.

Phong độ gần đây của Stjarnan

04/07/2026: FH hafnarfjordur 2-2 Stjarnan (Hòa)

29/06/2026: Stjarnan 3-1 KA Akureyri (Thắng)

22/06/2026: IBV Vestmannaeyjar 2-1 Stjarnan (Thua)

17/06/2026: Stjarnan 4-4 Breidablik (Hòa)

11/06/2026: Afturelding 3-1 Stjarnan (Thua)

Phong độ gần đây của Vikingur Gota

04/07/2026: B36 Torshavn 0-2 Vikingur Gota (Thắng)

30/06/2026: Vikingur Gota 3-3 NSI Runavik (Hòa)

26/06/2026: Vikingur Gota 4-0 HB Torshavn (Thắng)

20/06/2026: Vikingur Gota 2-2 KI Klaksvik (Hòa)

13/06/2026: 07 Vestur 2-3 Vikingur Gota (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Stjarnan (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Stjarnan: Không có thông tin chấn thương

Vikingur Gota: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Stjarnan thắng: 33%

Hòa: 33%

Vikingur Gota thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Stjarnan: bàn

Vikingur Gota: bàn

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