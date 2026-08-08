TRỰC TIẾP Trực tiếp Swansea vs Birmingham: Đội hình xuất phát Cuộc đối đầu sinh tử giữa Swansea và Birmingham tại EFL Cup hứa hẹn kịch tính khi thi đấu theo thể thức loại trực tiếp tại sân vận động Swansea.com.

Swansea vs Birmingham SẮP BẮT ĐẦU • 21:00 21:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Swansea và Birmingham đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

Đội hình chính thức Swansea Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vitor Emanuel Soares Matos Birmingham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Chris Davies 22 Lawrence Vigouroux 26 Filip Lissah 5 Ben Cabango 15 Cameron Burgess 14 Josh Tymon 7 Melker Widell 6 Marko Stamenić 8 Elijah Just 49 Moussa Kounfolo Yeo 33 Adam Idah 30 Joseph Opoku 1 James Beadle 26 Bright Osayi-Samuel 5 Phil Neumann 4 Christoph Klarer 20 Alex Cochrane 24 Tomoki Iwata 14 Jhon Solís 7 Carlos Vicente 28 Jay Stansfield 8 Seung Ho Paik 9 August Priske Dự bị Swansea 1 Andrew Fisher 2 Josh Key 23 Stephen Welsh 20 Tiago Parente 10 Ji-sung Eom 21 Leo Walta 4 Jay Fulton 35 Ronald 9 Žan Vipotnik Birmingham 21 Ryan Allsop 3 Lee Buchanan 23 Dael Fry 2 Ethan Laird 25 Kristoffer Lund 10 Demarai Gray 11 Scott Wright 16 Patrick Roberts 32 Luis Vázquez Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

Trận đại chiến giữa Swansea và Birmingham diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Swansea.com trong khuôn khổ EFL Cup. Đây là cuộc chạm trán hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn khi hai đội bước vào một trận đấu mang tính chất quyết định toàn bộ hành trình tại đấu trường này.

Tính chất loại trực tiếp và áp lực cho cả hai đội

Không giống như các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng, cuộc đối đầu giữa Swansea và Birmingham tại EFL Cup áp dụng thể thức loại trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có cơ hội sửa sai hay điểm số tích lũy cho bất kỳ đội bóng nào. Đội giành chiến thắng sẽ giành vé đi tiếp, còn đội nhận thất bại sẽ phải ngậm ngùi chia tay giải đấu ngay lập tức.

Tính chất khốc liệt này đòi hỏi cả hai câu lạc bộ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật cũng như bản lĩnh thi đấu. Việc được thi đấu trên sân nhà Swansea.com sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng đối với Swansea, giúp họ nỗ lực tối đa để giành lợi thế trước đối thủ.

Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Birmingham

Xét về khía cạnh đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Birmingham đang nắm lợi thế nhỉnh hơn. Cụ thể, Swansea chưa giành được chiến thắng nào khi hòa 3 trận và nhận 2 thất bại trước Birmingham.

Thống kê đối đầu cho thấy Birmingham luôn biết cách gây ra nhiều khó khăn cho đại diện xứ Wales. Mặc dù vậy, bước vào một trận đấu loại trực tiếp với áp lực lớn, những con số trong quá khứ chỉ mang tính chất tham khảo và Swansea hoàn toàn có cơ hội thay đổi cục diện nếu tận dụng tốt ưu thế sân nhà.

Dự đoán cục diện trận đấu

Với thể thức một trận duy nhất giải quyết thắng thua, cả Swansea và Birmingham nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng. Birmingham có lợi thế về tâm lý nhờ thành tích đối đầu tốt hơn trong 5 trận gần nhất, trong khi Swansea nắm giữ lợi thế về mặt sân bãi tại Swansea.com Stadium.

Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng và giằng co, nơi chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng hoặc sai lầm nhỏ cũng đủ để quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng trong của EFL Cup.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Swansea · 0 thắng 3 hòa Birmingham · 2 thắng Swansea 1 - 1 Birmingham Hòa Birmingham 1 - 0 Swansea BIR Birmingham 2 - 2 Swansea Hòa Swansea 1 - 1 Birmingham Hòa Swansea 3 - 4 Birmingham BIR

Swansea 5 trận gần nhất T B T B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Birmingham 5 trận gần nhất H T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới