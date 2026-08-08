Trực tiếp Swansea vs Birmingham: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Swansea vs Birmingham: Đội hình xuất phát

    Đại Ngàn08/08/2026 17:49

    Cuộc đối đầu sinh tử giữa Swansea và Birmingham tại EFL Cup hứa hẹn kịch tính khi thi đấu theo thể thức loại trực tiếp tại sân vận động Swansea.com.

    SwanseavsBirminghamSẮP BẮT ĐẦU • 21:00
    • 21:00Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của Swansea và Birmingham đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

    Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

    Đội hình chính thức
    Swansea
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vitor Emanuel Soares Matos
    Birmingham
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Chris Davies
    22
    Lawrence Vigouroux
    26
    Filip Lissah
    5
    Ben Cabango
    15
    Cameron Burgess
    14
    Josh Tymon
    7
    Melker Widell
    6
    Marko Stamenić
    8
    Elijah Just
    49
    Moussa Kounfolo Yeo
    33
    Adam Idah
    30
    Joseph Opoku
    1
    James Beadle
    26
    Bright Osayi-Samuel
    5
    Phil Neumann
    4
    Christoph Klarer
    20
    Alex Cochrane
    24
    Tomoki Iwata
    14
    Jhon Solís
    7
    Carlos Vicente
    28
    Jay Stansfield
    8
    Seung Ho Paik
    9
    August Priske
    Dự bị
    Swansea
    1 Andrew Fisher2 Josh Key23 Stephen Welsh20 Tiago Parente10 Ji-sung Eom21 Leo Walta4 Jay Fulton35 Ronald9 Žan Vipotnik
    Birmingham
    21 Ryan Allsop3 Lee Buchanan23 Dael Fry2 Ethan Laird25 Kristoffer Lund10 Demarai Gray11 Scott Wright16 Patrick Roberts32 Luis Vázquez
    Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

    Trận đại chiến giữa Swansea và Birmingham diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Swansea.com trong khuôn khổ EFL Cup. Đây là cuộc chạm trán hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn khi hai đội bước vào một trận đấu mang tính chất quyết định toàn bộ hành trình tại đấu trường này.

    Tính chất loại trực tiếp và áp lực cho cả hai đội

    Không giống như các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng, cuộc đối đầu giữa Swansea và Birmingham tại EFL Cup áp dụng thể thức loại trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có cơ hội sửa sai hay điểm số tích lũy cho bất kỳ đội bóng nào. Đội giành chiến thắng sẽ giành vé đi tiếp, còn đội nhận thất bại sẽ phải ngậm ngùi chia tay giải đấu ngay lập tức.

    Tính chất khốc liệt này đòi hỏi cả hai câu lạc bộ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật cũng như bản lĩnh thi đấu. Việc được thi đấu trên sân nhà Swansea.com sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng đối với Swansea, giúp họ nỗ lực tối đa để giành lợi thế trước đối thủ.

    Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Birmingham

    Xét về khía cạnh đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Birmingham đang nắm lợi thế nhỉnh hơn. Cụ thể, Swansea chưa giành được chiến thắng nào khi hòa 3 trận và nhận 2 thất bại trước Birmingham.

    Thống kê đối đầu cho thấy Birmingham luôn biết cách gây ra nhiều khó khăn cho đại diện xứ Wales. Mặc dù vậy, bước vào một trận đấu loại trực tiếp với áp lực lớn, những con số trong quá khứ chỉ mang tính chất tham khảo và Swansea hoàn toàn có cơ hội thay đổi cục diện nếu tận dụng tốt ưu thế sân nhà.

    Dự đoán cục diện trận đấu

    Với thể thức một trận duy nhất giải quyết thắng thua, cả Swansea và Birmingham nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng. Birmingham có lợi thế về tâm lý nhờ thành tích đối đầu tốt hơn trong 5 trận gần nhất, trong khi Swansea nắm giữ lợi thế về mặt sân bãi tại Swansea.com Stadium.

    Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng và giằng co, nơi chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng hoặc sai lầm nhỏ cũng đủ để quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng trong của EFL Cup.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Swansea · 0 thắng3 hòaBirmingham · 2 thắng
    18/01/2026
    Swansea
    1 - 1
    Birmingham
    Hòa
    20/09/2025
    Birmingham
    1 - 0
    Swansea
    BIR
    13/01/2024
    Birmingham
    2 - 2
    Swansea
    Hòa
    05/08/2023
    Swansea
    1 - 1
    Birmingham
    Hòa
    04/02/2023
    Swansea
    3 - 4
    Birmingham
    BIR
    Swansea
    5 trận gần nhất
    TBTBH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Birmingham
    5 trận gần nhất
    HTTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Swansea vs Birmingham: Đội hình xuất phát
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