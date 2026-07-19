Trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina: Đội hình xuất phát

    Tuệ Nhân19/07/2026 21:14

    Tây Ban Nha và Argentina cùng bước vào chung kết World Cup với chuỗi 5 trận toàn thắng, tạo nên màn so tài cân bằng cho trạn đấu chung kết.

    Tây Ban NhavsArgentinaSẮP BẮT ĐẦU • 02:00
    • 02:00Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của Tây Ban Nha và Argentina đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

    Cập nhật lúc 01:21 20/07/2026

    Đội hình chính thức
    Tây Ban Nha
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis de la Fuente
    Argentina
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Lionel Scaloni
    23
    Unai Simón
    12
    Pedro Porro
    22
    Pau Cubarsí
    14
    Aymeric Laporte
    24
    Marc Cucurella
    16
    Rodri
    8
    Fabián Ruiz
    19
    Lamine Yamal
    10
    Dani Olmo
    15
    Alex Baena
    21
    Mikel Oyarzabal
    23
    Emiliano Martínez
    4
    Gonzalo Montiel
    13
    Cristian Romero
    6
    Lisandro Martínez
    3
    Nicolás Tagliafico
    7
    Rodrigo De Paul
    20
    Alexis Mac Allister
    24
    Enzo Fernández
    15
    Nicolás González
    10
    Lionel Messi
    9
    Julián Alvarez
    Dự bị
    Tây Ban Nha
    1 David Raya13 Joan García4 Eric García2 Marc Pubill5 Marcos Llorente3 Alejandro Grimaldo18 Martín Zubimendi6 Mikel Merino17 Nico Williams
    Argentina
    12 Gerónimo Rulli1 Juan Musso25 Facundo Medina2 Marcos Senesi19 Nicolás Otamendi26 Nahuel Molina14 Exequiel Palacios16 Thiago Almada8 Valentín Barco
    Cập nhật đội hình lúc 01:21 20/07/2026

    Trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra lúc 02:00 ngày 20/07/2026. Cả hai đội đều đang sở hữu phong độ toàn thắng trong 5 trận gần nhất, vì vậy cuộc đối đầu được chờ đợi ở khả năng kiểm soát sức ép và tận dụng những thời điểm quyết định.

    Hai đội cùng đạt trạng thái phong độ cao

    Tây Ban Nha bước vào trận chung kết với thành tích thắng cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng duy trì được sự ổn định xuyên suốt giai đoạn chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất giải.

    Argentina cũng có thành tích tương tự khi thắng cả 5 trận gần nhất. Sự cân bằng về phong độ khiến trận chung kết không tạo ra khác biệt rõ ràng nếu chỉ nhìn vào kết quả tổng hợp. Mỗi đội đều có cơ sở để tin vào khả năng cạnh tranh, nhưng cũng phải đối mặt với yêu cầu duy trì sự tập trung trong toàn bộ trận đấu.

    Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Tây Ban Nha

    Trong 2 lần đối đầu gần nhất, Tây Ban Nha thắng 1 trận, còn Argentina không có chiến thắng nào; hai đội không hòa. Xu hướng này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho Tây Ban Nha, dù khoảng cách không đủ lớn để quyết định cục diện một trận chung kết.

    Đáng chú ý, những kết quả đối đầu trước đây chỉ có giá trị tham khảo. Bối cảnh chung kết loại trực tiếp buộc hai đội phải đánh giá lại cách tiếp cận, bởi một sai lầm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội giành danh hiệu.

    Cuộc đấu của bản lĩnh trong trận chung kết

    Trận đấu sẽ không có lợi thế sân nhà dành cho bất kỳ đội nào. Yếu tố then chốt vì thế có thể nằm ở cách hai đội xử lý áp lực, đặc biệt trong những thời điểm thế trận trở nên giằng co.

    Tây Ban Nha có thể hướng tới việc duy trì cấu trúc thi đấu chặt chẽ và kiên nhẫn tìm khoảng trống. Khi đối thủ cũng đang có chuỗi 5 trận toàn thắng, việc đẩy cao nhịp độ một cách thiếu kiểm soát sẽ tiềm ẩn rủi ro. Khả năng luân chuyển bóng hợp lý, giữ cự ly giữa các tuyến và hạn chế sai sót ở khu vực nguy hiểm sẽ có ý nghĩa lớn.

    Ở phía đối diện, Argentina cần chứng minh rằng chuỗi phong độ ấn tượng có thể được chuyển hóa vào trận đấu có áp lực cao nhất. Đội bóng này sẽ phải cân bằng giữa việc chủ động tạo sức ép và duy trì sự an toàn khi Tây Ban Nha tìm cách kiểm soát diễn biến trận đấu.

    Nhận định trước giờ bóng lăn

    Đây là cặp đấu có sự tương đồng rõ rệt về phong độ: cả Tây Ban Nha và Argentina đều thắng 5 trận gần nhất. Tây Ban Nha có thêm điểm tựa từ 2 lần đối đầu gần nhất, nhưng lợi thế đó chỉ ở mức tương đối khi trận đấu diễn ra trên sân trung lập và mang tính chất chung kết.

    Thế trận nhiều khả năng được định đoạt bởi bản lĩnh, khả năng thích nghi và hiệu quả trong các tình huống quan trọng. Với sự cân bằng hiện tại, người hâm mộ có thể chờ đợi một cuộc so tài chặt chẽ, nơi từng quyết định chiến thuật đều có thể tạo ra khác biệt.

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Tây Ban Nha · 1 thắng0 hòaArgentina · 0 thắng
    28/03/2026
    Chung kết
    Tây Ban Nha
    -
    Argentina
    Hòa
    28/03/2018
    Tây Ban Nha
    6 - 1
    Argentina
    TBN
    Tây Ban Nha
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    7
    Trận
    6-1-0
    T-H-B
    13
    Ghi (TB 1.9)
    1
    Thủng lưới
    Argentina
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    7
    Trận
    7-0-0
    T-H-B
    19
    Ghi (TB 2.7)
    7
    Thủng lưới
    Vòng bảng — Tây Ban Nha
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Tây Ban Nha3210+57TTTTT
    2Cabo Verde303003BHHH
    3Uruguay3021-12BHH
    4Ả Rập Xê Út3021-42HBH
    Nhất, nhì bảng đi tiếpTranh vé hạng ba
    Vòng bảng — Argentina
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Argentina3300+79TTTTT
    2Áo311104BHBT
    3Algeria3111-24BHTB
    4Jordan3003-50BBB
    Nhất, nhì bảng đi tiếpTranh vé hạng ba

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina: Đội hình xuất phát
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