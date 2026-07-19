TRỰC TIẾP Trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina: Đội hình xuất phát Tây Ban Nha và Argentina cùng bước vào chung kết World Cup với chuỗi 5 trận toàn thắng, tạo nên màn so tài cân bằng cho trạn đấu chung kết.

Tây Ban Nha vs Argentina SẮP BẮT ĐẦU • 02:00 02:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Tây Ban Nha và Argentina đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:21 20/07/2026

Đội hình chính thức Tây Ban Nha Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis de la Fuente Argentina Sơ đồ 4-4-2 · HLV Lionel Scaloni 23 Unai Simón 12 Pedro Porro 22 Pau Cubarsí 14 Aymeric Laporte 24 Marc Cucurella 16 Rodri 8 Fabián Ruiz 19 Lamine Yamal 10 Dani Olmo 15 Alex Baena 21 Mikel Oyarzabal 23 Emiliano Martínez 4 Gonzalo Montiel 13 Cristian Romero 6 Lisandro Martínez 3 Nicolás Tagliafico 7 Rodrigo De Paul 20 Alexis Mac Allister 24 Enzo Fernández 15 Nicolás González 10 Lionel Messi 9 Julián Alvarez Dự bị Tây Ban Nha 1 David Raya 13 Joan García 4 Eric García 2 Marc Pubill 5 Marcos Llorente 3 Alejandro Grimaldo 18 Martín Zubimendi 6 Mikel Merino 17 Nico Williams Argentina 12 Gerónimo Rulli 1 Juan Musso 25 Facundo Medina 2 Marcos Senesi 19 Nicolás Otamendi 26 Nahuel Molina 14 Exequiel Palacios 16 Thiago Almada 8 Valentín Barco Cập nhật đội hình lúc 01:21 20/07/2026

Trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra lúc 02:00 ngày 20/07/2026. Cả hai đội đều đang sở hữu phong độ toàn thắng trong 5 trận gần nhất, vì vậy cuộc đối đầu được chờ đợi ở khả năng kiểm soát sức ép và tận dụng những thời điểm quyết định.

Hai đội cùng đạt trạng thái phong độ cao

Tây Ban Nha bước vào trận chung kết với thành tích thắng cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng duy trì được sự ổn định xuyên suốt giai đoạn chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất giải.

Argentina cũng có thành tích tương tự khi thắng cả 5 trận gần nhất. Sự cân bằng về phong độ khiến trận chung kết không tạo ra khác biệt rõ ràng nếu chỉ nhìn vào kết quả tổng hợp. Mỗi đội đều có cơ sở để tin vào khả năng cạnh tranh, nhưng cũng phải đối mặt với yêu cầu duy trì sự tập trung trong toàn bộ trận đấu.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Tây Ban Nha

Trong 2 lần đối đầu gần nhất, Tây Ban Nha thắng 1 trận, còn Argentina không có chiến thắng nào; hai đội không hòa. Xu hướng này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho Tây Ban Nha, dù khoảng cách không đủ lớn để quyết định cục diện một trận chung kết.

Đáng chú ý, những kết quả đối đầu trước đây chỉ có giá trị tham khảo. Bối cảnh chung kết loại trực tiếp buộc hai đội phải đánh giá lại cách tiếp cận, bởi một sai lầm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội giành danh hiệu.

Cuộc đấu của bản lĩnh trong trận chung kết

Trận đấu sẽ không có lợi thế sân nhà dành cho bất kỳ đội nào. Yếu tố then chốt vì thế có thể nằm ở cách hai đội xử lý áp lực, đặc biệt trong những thời điểm thế trận trở nên giằng co.

Tây Ban Nha có thể hướng tới việc duy trì cấu trúc thi đấu chặt chẽ và kiên nhẫn tìm khoảng trống. Khi đối thủ cũng đang có chuỗi 5 trận toàn thắng, việc đẩy cao nhịp độ một cách thiếu kiểm soát sẽ tiềm ẩn rủi ro. Khả năng luân chuyển bóng hợp lý, giữ cự ly giữa các tuyến và hạn chế sai sót ở khu vực nguy hiểm sẽ có ý nghĩa lớn.

Ở phía đối diện, Argentina cần chứng minh rằng chuỗi phong độ ấn tượng có thể được chuyển hóa vào trận đấu có áp lực cao nhất. Đội bóng này sẽ phải cân bằng giữa việc chủ động tạo sức ép và duy trì sự an toàn khi Tây Ban Nha tìm cách kiểm soát diễn biến trận đấu.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Đây là cặp đấu có sự tương đồng rõ rệt về phong độ: cả Tây Ban Nha và Argentina đều thắng 5 trận gần nhất. Tây Ban Nha có thêm điểm tựa từ 2 lần đối đầu gần nhất, nhưng lợi thế đó chỉ ở mức tương đối khi trận đấu diễn ra trên sân trung lập và mang tính chất chung kết.

Thế trận nhiều khả năng được định đoạt bởi bản lĩnh, khả năng thích nghi và hiệu quả trong các tình huống quan trọng. Với sự cân bằng hiện tại, người hâm mộ có thể chờ đợi một cuộc so tài chặt chẽ, nơi từng quyết định chiến thuật đều có thể tạo ra khác biệt.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Tây Ban Nha · 1 thắng 0 hòa Argentina · 0 thắng Tây Ban Nha - Argentina Hòa Tây Ban Nha 6 - 1 Argentina TBN

Tây Ban Nha 5 trận gần nhất T T T T T 7 Trận 6-1-0 T-H-B 13 Ghi (TB 1.9) 1 Thủng lưới Argentina 5 trận gần nhất T T T T T 7 Trận 7-0-0 T-H-B 19 Ghi (TB 2.7) 7 Thủng lưới

Vòng bảng — Tây Ban Nha # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Tây Ban Nha 3 2 1 0 +5 7 T T T T T 2 Cabo Verde 3 0 3 0 0 3 B H H H 3 Uruguay 3 0 2 1 -1 2 B H H 4 Ả Rập Xê Út 3 0 2 1 -4 2 H B H Nhất, nhì bảng đi tiếp Tranh vé hạng ba

Vòng bảng — Argentina # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Argentina 3 3 0 0 +7 9 T T T T T 2 Áo 3 1 1 1 0 4 B H B T 3 Algeria 3 1 1 1 -2 4 B H T B 4 Jordan 3 0 0 3 -5 0 B B B Nhất, nhì bảng đi tiếp Tranh vé hạng ba