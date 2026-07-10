TRỰC TIẾP Trực tiếp Tây Ban Nha vs Bỉ: Hết hiệp 1, hòa 1-1 Tây Ban Nha và Bỉ bước vào cuộc đối đầu loại trực tiếp tại tứ kết World Cup trên sân trung lập SoFi Stadium, với phong độ gần đây đều nghiêng về chiều hướng tích cực của cả hai đội.

Tây Ban Nha 1 - 1 Bỉ Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

43' Cubarsi nhận vàng ngay trước giờ nghỉ Phút 43, Cubarsi phạm lỗi với Holding và phải nhận thẻ vàng, đúng lúc Tây Ban Nha vừa để Bỉ gỡ hòa 1-1 chỉ hai phút trước đó. Hàng thủ La Roja cần tỉnh táo hơn khi hiệp một sắp khép lại với thế trận đôi công căng thẳng.

41' De Ketelaere đáp trả, Bỉ gỡ hòa 1-1 Phút 41, C. De Ketelaere lập công sau đường kiến tạo của T. Castagne , đưa Bỉ trở lại cuộc chơi với tỷ số 1-1. Trước đó Tây Ban Nha đang lấn lướt hoàn toàn về thế trận, nhưng bàn gỡ này cho thấy Bỉ vẫn còn nguyên cơ hội trong cuộc đối đầu tứ kết đầy kịch tính tại SoFi Stadium.

37' Tây Ban Nha áp đảo, Bỉ gồng mình chống đỡ Bước sang phút 37, Tây Ban Nha vẫn làm chủ thế trận với 64% cầm bóng và áp đảo hoàn toàn về dứt điểm 6-1, trong đó có tới 3 cú trúng đích so với con số 0 của Bỉ. Hàng thủ áo đỏ trắng phải vào lưới nhặt bóng tới 2 lần cứu thua, cho thấy sức ép liên tục từ đội chủ nhà đang dẫn 1-0.

30' F. Ruiz mở khóa thế trận, Tây Ban Nha vượt lên Phút 30, F. Ruiz đưa Tây Ban Nha vượt lên trước Bỉ với tỷ số 1-0 trong trận tứ kết trên sân SoFi Stadium. Đang lấn lướt hoàn toàn về thế trận và số cơ hội tạo ra, Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng với bàn dẫn trước này.

25' Tây Ban Nha lấn lướt nhưng chưa xuyên thủng Bước sang phút 25, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát thế trận với 64% cầm bóng và tạo ra 3 tình huống dứt điểm so với 1 của Bỉ, dù chưa pha nào trúng đích (0 - 0). Bỉ chấp nhận lùi sâu chờ thời cơ phản công, thể hiện qua việc phạm lỗi nhiều hơn hẳn với tỷ lệ 2 - 4.

12' Tây Ban Nha áp đảo, Bỉ lùi sâu phòng ngự Mới phút 12 nhưng Tây Ban Nha đã áp đặt hoàn toàn thế trận với 69% cầm bóng so với 31% của Bỉ, dù mới chỉ có 1-0 về số cú dứt điểm và chưa bên nào đưa được bóng đi trúng đích. Bỉ chấp nhận lùi sâu, chơi thực dụng khi để đối thủ chủ động, thể hiện qua tỷ lệ phạm lỗi 0-2 nghiêng về phía đội tuyển Bỉ.

0' Trận đấu bắt đầu Tây Ban Nha tiếp đón Bỉ.

Cập nhật lúc 02:52 11/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 01:22 11/07/2026

Đội hình chính thức

Tây Ban Nha

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Luis de la Fuente

Đội hình xuất phát:

23. Unai Simón (G)

12. Pedro Porro (D)

22. Pau Cubarsí (D)

14. Aymeric Laporte (D)

24. Marc Cucurella (D)

16. Rodri (M)

8. Fabián Ruiz (M)

19. Lamine Yamal (M)

10. Dani Olmo (M)

15. Alex Baena (M)

21. Mikel Oyarzabal (F)

Dự bị:

1. David Raya

13. Joan García

2. Marc Pubill

4. Eric García

5. Marcos Llorente

3. Alejandro Grimaldo

6. Mikel Merino

9. Pablo Gavi

18. Martín Zubimendi

20. Pedri

17. Nico Williams

7. Ferran Torres

11. Yéremy Pino

25. Víctor Muñoz

26. Borja Iglesias

Bỉ

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Rudi Garcia

Đội hình xuất phát:

1. Thibaut Courtois (G)

21. Timothy Castagne (D)

25. Nathan Ngoy (D)

4. Brandon Mechele (D)

5. Maxim De Cuyper (D)

8. Youri Tielemans (M)

23. Nicolas Raskin (M)

10. Leandro Trossard (M)

7. Kevin De Bruyne (M)

11. Jérémy Doku (M)

17. Charles De Ketelaere (F)

Dự bị:

12. Senne Lammens

13. Mike Penders

3. Arthur Theate

15. Thomas Meunier

16. Koni De Winter

18. Joaquin Seys

19. Diego Moreira

20. Hans Vanaken

22. Alexis Saelemaekers

14. Dodi Lukebakio

6. Axel Witsel

9. Romelu Lukaku

26. Matías Fernández-Pardo

Tây Ban Nha và Bỉ sẽ chạm mặt nhau trong trận tứ kết World Cup, diễn ra lúc 2h00 ngày 11/7/2026 trên sân SoFi Stadium. Đây là trận đấu loại trực tiếp, đội thắng sẽ giành quyền vào bán kết, còn đội thua sẽ dừng bước tại giải đấu.

Phong độ hai đội trước giờ bóng lăn

Tây Ban Nha đang cho thấy sự ổn định đáng chú ý khi bốn trận gần nhất của họ đều kết thúc với chiến thắng, xen giữa là một trận hòa. Chuỗi trận này phản ánh một tập thể giàu sức mạnh tấn công và có khả năng duy trì kết quả tích cực xuyên suốt các trận đấu quan trọng.

Ở phía đối diện, Bỉ cũng không hề kém cạnh với ba chiến thắng liên tiếp trước khi có hai trận hòa gần nhất. Dù không giữ được mạch thắng tuyệt đối như đối thủ, đội bóng áo đỏ vẫn thể hiện sự chắc chắn và khả năng tránh những thất bại đáng tiếc trong giai đoạn quan trọng của giải đấu.

Bối cảnh trận đấu

Cần nhấn mạnh rằng đây là cuộc đối đầu diễn ra trên sân trung lập, do đó không bên nào có lợi thế về mặt địa lý hay sự ủng hộ áp đảo từ khán giả nhà. Tính chất loại trực tiếp của vòng tứ kết cũng đồng nghĩa với việc cả hai đội đều không còn cơ hội sửa sai — chỉ một kết quả duy nhất, thắng hoặc bị loại.

Dự đoán chiến thuật

Với phong độ toàn thắng trong bốn trận gần nhất, Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ tiếp tục triển khai lối chơi kiểm soát bóng, kiên nhẫn xây dựng các đợt tấn công từ tuyến giữa. Đây là phong cách đã giúp đội bóng này duy trì mạch trận ấn tượng trước khi bước vào tứ kết.

Trong khi đó, Bỉ có thể sẽ chọn cách tiếp cận thực dụng hơn, tận dụng tốc độ và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh để tạo bất ngờ. Chuỗi hai trận hòa gần nhất cho thấy đội bóng này đang có xu hướng thi đấu chặt chẽ hơn ở khâu phòng ngự, tránh mạo hiểm không cần thiết trước một đối thủ mạnh.

Nhận định

Xét về mạch trận gần đây, Tây Ban Nha đang nhích hơn một chút nhờ sự ổn định tuyệt đối trong bốn trận liên tiếp không biết mùi thất bại. Tuy nhiên, tính chất một trận đấu loại trực tiếp luôn ẩn chứa nhiều yếu tố khó lường, và bản lĩnh của Bỉ trong những thời điểm quyết định là điều không thể xem nhẹ. Cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ là màn so tài cân bằng, nơi bản lĩnh và sự tỉnh táo trong từng quyết định chiến thuật có thể quyết định đội nào sẽ tiến vào bán kết.

Phong độ gần đây của Tây Ban Nha

07/07/2026: Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha (Thắng)

03/07/2026: Tây Ban Nha 3-0 Áo (Thắng)

27/06/2026: Uruguay 0-1 Tây Ban Nha (Thắng)

21/06/2026: Tây Ban Nha 4-0 Ả Rập Xê Út (Thắng)

15/06/2026: Tây Ban Nha 0-0 Cabo Verde (Hòa)

Phong độ gần đây của Bỉ

07/07/2026: Mỹ 1-4 Bỉ (Thắng)

02/07/2026: Bỉ 3-2 Senegal (Thắng)

27/06/2026: New Zealand 1-5 Bỉ (Thắng)

22/06/2026: Bỉ 0-0 Iran (Hòa)

16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Bỉ 1 5 WWWDD

Phong độ và thống kê đội

Tây Ban Nha

Phong độ 5 trận gần nhất: DWWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 4

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 9 bàn (TB: 1.8 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Bỉ

Phong độ 5 trận gần nhất: DDWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 3

Hòa: 2

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 13 bàn (TB: 2.6 bàn/trận)

Thủng lưới: 5 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Spain: Không có thông tin chấn thương

Belgium

A. Onana: Cruciate Ligament Rupture (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Tây Ban Nha

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Tây Ban Nha thắng: 45%

Hòa: 45%

Bỉ thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Tây Ban Nha: -2.5 bàn

Bỉ: -3.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Spain or draw