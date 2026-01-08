TRỰC TIẾP Trực tiếp Thái Lan vs Malaysia: Thái Lan mở tỷ số Thái Lan gặp Malaysia lúc 20:00 ngày 01/08/2026 tại Rajamangala National Stadium. Malaysia đứng đầu với 6 điểm, còn Thái Lan xếp thứ hai với 3 điểm.

Thái Lan 1 - 0 Malaysia Hiệp 1 — phút 46' 46' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Thái Lan 1 - 0 Malaysia.

44' Seksan Ratree nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 44, Seksan Ratree nhận thẻ vàng trong thời điểm Thái Lan đang dẫn trước Malaysia. Tiền vệ này sẽ phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

38' Yotsakon Burapha đưa Thái Lan vượt lên Phút 38, Yotsakon Burapha lập công trên chấm phạt đền, mở tỷ số cho Thái Lan trước Malaysia. Nếu giữ tỷ số này, Thái Lan tạm đứng thứ hai bảng với 3 điểm, nhưng suất đi tiếp vẫn chưa được chốt.

36' Thái Lan nhỉnh thế trận, Malaysia phòng ngự Phút 36, Thái Lan đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 56 - 44, nhưng sức ép chưa đủ lớn khi số lần dứt điểm chỉ là 2 - 1. Malaysia chủ động lùi thấp phòng ngự, khiến nhịp độ trận đấu khá chậm và cơ hội rõ rệt vẫn khan hiếm.

35' VAR vào cuộc, tỷ số thành 1-0 Phút 35, VAR kiểm tra tình huống liên quan đến Kakana Khamyok. Bàn thắng được công nhận, đưa tỷ số lên 1-0.

24' Malaysia nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Phút 24', Malaysia nhỉnh hơn đôi chút về kiểm soát bóng với tỷ lệ 49 - 51, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi hai đội cùng có 1 - 1 cú dứt điểm. Đội khách tạo thêm chút sức ép với 0 - 1 quả phạt góc, trong khi Thái Lan chủ yếu phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

12' Malaysia kiểm soát thế trận từ sớm Sau 12 phút, Malaysia kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 41 - 59 , khiến Thái Lan phải lùi về phòng ngự. Ưu thế của Malaysia còn thể hiện qua dứt điểm 0 - 1 và phạt góc 0 - 1 , dù thế trận chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Thái Lan tiếp đón Malaysia.

Cập nhật lúc 20:47 01/08/2026

Đội hình chính thức Thái Lan Sơ đồ 4-3-3 Malaysia Sơ đồ 4-3-3 1 Kampol Pathomakkakul 2 Nattapong Sayriya 4 Manuel Bihr 5 Seksan Ratree 6 Sarach Yooyen 7 Kakana Khamyok 9 Yotsakon Burapha 13 O. Thiangkham 14 Teerasak Poeiphimai 15 Narubadin Weerawatnodom 21 Chaiyaphon Otton 1 Azri Ab Ghani 2 Jimmy Raymond 3 Ubaidullah Shamsul 5 Rodney Celvin Akwensivie 8 Sergio Aguero 12 Aliff Haiqal 13 Mohamadou Sumareh 17 Paulo Josué 20 Muhd Syafiq Ahmad 21 Pavithran Gunalan 24 Ruventhiran Vengadesan Dự bị Thái Lan 3 Pansa Hemviboon 8 Todsawat Limwanasthian 10 Worachit Kanitsribumphen 11 Chawanwit Saelao 12 Waris Choolthong 16 Adison Promrak 17 Picha Autra 18 Jehhanafee Mamah 19 Pokkhao Anan Malaysia 4 Alif Ahmad 6 Aysar Hadi 7 Wan Kuzain 9 Hadi Fayyadh Abd Razak 11 Fazrul Amir Zaman 14 Engku Nur Shakir 15 Ibrahim Manusi 16 Haziq Aiman 19 Haqimi Rosli Cập nhật đội hình lúc 19:23 01/08/2026

Thái Lan Thống kê Malaysia 55% Kiểm soát bóng 45% 5 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 0 1 Phạt góc 1 12 Phạm lỗi 2 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Thái Lan sẽ đối đầu Malaysia lúc 20:00 ngày 01/08/2026 tại Rajamangala National Stadium trong khuôn khổ ASEAN Cup. Đây là cuộc đấu giữa hai đội đang đứng ở hai vị trí dẫn đầu bảng, với Malaysia có 6 điểm và Thái Lan có 3 điểm.

Chênh lệch điểm số hiện tại khiến trận đấu mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai bên. Malaysia bước vào cuộc so tài với chuỗi hai trận thắng gần nhất, trong khi Thái Lan mới có một chiến thắng được ghi nhận trong phong độ gần đây.

Malaysia có lợi thế về điểm số và phong độ

Malaysia đang đứng hạng 1 với 6 điểm, nhiều hơn Thái Lan 3 điểm. Đội khách cũng sở hữu phong độ tích cực hơn khi thắng cả hai trận gần nhất. Sự ổn định này có thể giúp Malaysia nhập cuộc với tâm lý chủ động, đặc biệt trong cách lựa chọn thời điểm đẩy cao đội hình.

Tuy nhiên, lợi thế điểm số không đồng nghĩa Malaysia có thể kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Việc phải thi đấu trên sân Rajamangala National Stadium đặt ra yêu cầu về khả năng chịu sức ép, nhất là trong những thời điểm Thái Lan tăng tốc hoặc tổ chức các đợt tấn công liên tiếp.

Thái Lan cần tận dụng sân nhà

Thái Lan đứng hạng 2 với 3 điểm và có phong độ gần nhất là một chiến thắng. Dù dữ liệu hiện tại chưa cho thấy chuỗi kết quả dài hơn, chiến thắng mới nhất vẫn là điểm tựa để đội chủ nhà hướng tới một thế trận cân bằng trước Malaysia.

Với khoảng cách 3 điểm trên bảng xếp hạng, Thái Lan cần thể hiện sự chính xác trong các thời điểm then chốt. Đội chủ nhà có thể ưu tiên kiểm soát khu vực giữa sân, hạn chế để Malaysia chuyển trạng thái nhanh và kiên nhẫn tìm khoảng trống thay vì đẩy trận đấu vào thế giằng co thiếu kiểm soát.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Thái Lan thắng 2 trận, hòa 1 trận và Malaysia thắng 2 trận. Cán cân này cho thấy không bên nào nắm ưu thế rõ rệt trong xu hướng đối đầu tổng thể.

Đáng chú ý, sự cân bằng về thành tích đối đầu khiến những chi tiết nhỏ có thể tạo ra khác biệt. Khả năng duy trì cự ly đội hình, hạn chế sai lầm khi triển khai bóng và tận dụng cơ hội sẽ có vai trò quan trọng hơn việc chỉ dựa vào lịch sử đối đầu.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Malaysia nhiều khả năng muốn duy trì sự tự tin từ chuỗi hai trận thắng gần nhất, đồng thời bảo vệ lợi thế đang có trên bảng xếp hạng. Cách tiếp cận hợp lý với đội khách là giữ cấu trúc chặt chẽ khi không có bóng và chỉ tăng sức ép khi đội hình đủ khả năng hỗ trợ lẫn nhau.

Trong khi đó, Thái Lan cần cân bằng giữa yêu cầu tấn công và sự an toàn ở phía sau. Một thế trận quá cởi mở có thể tạo điều kiện cho Malaysia khai thác khoảng trống, nhưng việc lùi sâu trong thời gian dài cũng khiến đội chủ nhà khó phát huy lợi thế sân nhà.

Cuộc đấu ở khu vực giữa sân vì thế có thể quyết định nhịp độ chung. Đội giành được quyền kiểm soát bóng ở những khu vực thuận lợi sẽ có cơ hội đưa đối thủ vào thế phải phòng ngự nhiều hơn. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào khả năng biến quyền kiểm soát thành các tình huống tấn công đủ nguy hiểm.

Nhận định trước trận

Malaysia có ưu thế về vị trí, điểm số và phong độ gần đây, còn Thái Lan có sân nhà cùng động lực thu hẹp khoảng cách. Thế đối đầu cân bằng cho thấy đây là trận đấu khó phân định chỉ dựa trên lịch sử.

Nhìn chung, Malaysia có thể nhập cuộc với sự tự tin cao hơn, nhưng Thái Lan vẫn có cơ sở để tạo ra thế trận cạnh tranh tại Rajamangala National Stadium. Kết quả nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào đội tận dụng tốt hơn các thời điểm chuyển đổi và giữ được sự tập trung trong suốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Thái Lan · 2 thắng 1 hòa Malaysia · 2 thắng Thái Lan 1 - 0 Malaysia TL Thái Lan 3 - 0 Malaysia TL Malaysia 1 - 0 Thái Lan MAL Thái Lan 1 - 1 Malaysia Hòa Thái Lan 0 - 1 Malaysia MAL

Thái Lan 5 trận gần nhất T H H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 0 Thủng lưới Malaysia 5 trận gần nhất T T B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Malaysia 2 2 0 0 +5 6 T T 2 Thái Lan 1 1 0 0 +5 3 T 3 Myanmar 2 1 0 1 +2 3 B T 4 Philippines 1 0 0 1 -3 0 B 5 Lào 2 0 0 2 -9 0 B B

Tình hình lực lượng Thái Lan Không có thông tin Malaysia ✚ Endrick (Collateral Ligament Injury) ✚ Gabriel Palmero (Suspension Through Sports Court) ✚ Imanol Machuca (Suspension Through Sports Court)