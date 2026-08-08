TRỰC TIẾP Trực tiếp Thái Lan vs Myanmar: Thái Lan mở tỷ số Thái Lan chạm trán Myanmar vào lúc 20:00 ngày 08/08/2026 trên sân Rajamangala National Stadium. Cuộc so tài giữa đội xếp thứ nhất và thứ hai bảng đấu.

Thái Lan 1 - 0 Myanmar Hiệp 1 — phút 47' 47' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Thái Lan 1 - 0 Myanmar.

39' Thái Lan giữ lợi thế trong thế trận giằng co Tiến gần đến những phút cuối hiệp một ở phút 39, thế trận diễn ra vô cùng giằng co dù Thái Lan vẫn nắm lợi thế 1-0. Dù bị dẫn bàn, Myanmar thi đấu đầy nỗ lực khi duy trì tỷ lệ cầm bóng 50-50, san bằng số lần dứt điểm 4-4 và thậm chí nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc 3-4. Khác biệt nằm ở tính hiệu quả khi Thái Lan nhỉnh hơn về số cú dứt điểm trúng đích 2-1 để cụ thể hóa thành bàn thắng dẫn trước.

27' Myanmar nỗ lực hãm thành tìm bàn gỡ Dù Thái Lan đang dẫn 1 - 0 , Myanmar lại tỏ ra đầy nỗ lực trong các đợt dâng cao ở phút 27. Dù nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 53 - 47 , Thái Lan lại lép vế so với đối thủ ở chỉ số dứt điểm 1 - 4 cũng như số quả phạt góc 2 - 4 .

13' Thái Lan nắm lợi thế sau bàn mở tỷ số Sớm vươn lên dẫn 1-0, Thái Lan chủ động kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 56 - 44. Dù vậy, Myanmar vẫn nỗ lực tổ chức đáp trả khi tạm nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm (1 - 2) lẫn phạt góc (1 - 2) sau 13 phút lăn bóng.

11' Worachit sút phạt đền thành công, Thái Lan vươn lên dẫn 1-0 Phút 11, Worachit Kanitsribumphen dứt điểm chính xác trên chấm phạt đền để khai thông thế bế tắc, đưa Thái Lan vươn lên dẫn 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội bóng xứ chùa vàng chiếm ưu thế lớn, và nếu giữ tỷ số này, Thái Lan sẽ tạm thời củng cố ngôi đầu bảng.

0' Trận đấu bắt đầu Thái Lan tiếp đón Myanmar.

Cập nhật lúc 20:48 08/08/2026

Đội hình chính thức Thái Lan Sơ đồ 4-4-2 Myanmar Sơ đồ 4-3-3 1 Kampol Pathomakkakul 15 Narubadin Weerawatnodom 4 Manuel Bihr 3 Pansa Hemviboon 13 Oussama Thiangkham 17 Picha Autra 6 Sarach Yooyen 21 Chaiyaphon Otton 10 Worachit Kanitsribumphen 18 Jehhanafee Mamah 11 Chawanwit Sealao 23 Zin Nyi Nyi Aung 15 Zwe Khant Min 4 Soe Moe Kyaw 25 Phone Khant Myat 3 Hein Zeyar Lin 8 Wai Lin Aung 6 Kyaw Min Oo 20 Myat Kaung Khant 7 Lwin Moe Aung 9 Than Paing 10 Win Naing Tun Dự bị Thái Lan 2 Nattapong Sayriya 5 Seksan Ratree 7 Kakana Khamyok 8 Todsawat Limwanasthian 9 Yotsakon Burapha 12 Waris Choolthong 14 Teerasak Poeiphimai 16 Adison Promrak 19 Pokkhao Anan Myanmar 1 San Sat Naing 2 Hein Phyo Win 12 Maw Oo Min 13 Khun Kyaw Zin Hein 14 Myo Khant Aung 16 Wunna Aung Shine 17 Lin Htet Nay 18 Pyae Sone Phyo 19 Hein Htet Aung Cập nhật đội hình lúc 19:20 08/08/2026

Thái Lan Thống kê Myanmar 50% Kiểm soát bóng 50% 4 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 1 3 Phạt góc 4 2 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Cuộc so tài giữa Thái Lan và Myanmar tại giải ASEAN Cup hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính khi hai đội đang nắm giữ hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra vào lúc 20:00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Rajamangala National Stadium.

Tầm quan trọng của cuộc đối đầu ở ngôi đầu bảng

Cả hai đội bóng bước vào lượt trận này với vị trí cao trên bảng xếp hạng. Thái Lan đang duy trì vị thế dẫn đầu khi xếp ở hạng 1 với 9 điểm. Trong khi đó, Myanmar bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 2 với 6 điểm tích lũy được. Màn chạm trán trực tiếp tại sân Rajamangala National Stadium có ý nghĩa rất lớn với cả hai bên trong cục diện hiện tại.

Thái Lan sở hữu phong độ ấn tượng cùng thành tích đối đầu áp đảo

Thái Lan đang thể hiện màn trình diễn đầy thuyết phục với chuỗi toàn thắng trong 3 trận gần nhất. Sự ổn định giúp đội bóng duy trì vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng.

Bên cạnh đó, lợi thế đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía Thái Lan. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Thái Lan giành chiến thắng trong cả 5 trận, không hòa trận nào và Myanmar không có chiến thắng nào. Thống kê này phản ánh sự vượt trội của Thái Lan trước đối thủ trong những lần chạm trán gần đây.

Nỗ lực bám đuổi của Myanmar

Về phía Myanmar, đội khách ghi nhận kết quả thắng 2 trận và thua 1 trận trong 3 trận đấu gần nhất. Việc tích lũy được 6 điểm và đứng ở vị trí thứ 2 cho thấy phong độ của Myanmar cũng rất đáng chú ý.

Nhìn chung, với lợi thế thi đấu trên sân nhà Rajamangala National Stadium, phong độ toàn thắng gần đây cùng lịch sử đối đầu vượt trội, Thái Lan sở hữu nhiều điểm tựa. Tuy nhiên, Myanmar cũng sẵn sàng tạo ra sức ép trong màn chạm trán ở nhóm dẫn đầu này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Thái Lan · 5 thắng 0 hòa Myanmar · 0 thắng Thái Lan 4 - 0 Myanmar TL Thái Lan 4 - 0 Myanmar TL Myanmar 0 - 2 Thái Lan TL Thái Lan 2 - 0 Myanmar TL Myanmar 0 - 4 Thái Lan TL

Thái Lan 5 trận gần nhất T T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 0 Thủng lưới Myanmar 5 trận gần nhất T T B T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 12 Ghi (TB 4.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Thái Lan 3 3 0 0 +8 9 T T T 2 Myanmar 3 2 0 1 +7 6 B T T 3 Malaysia 3 2 0 1 +3 6 T T B 4 Philippines 3 1 0 2 -1 3 B T B 5 Lào 4 0 0 4 -17 0 B B B B

Tình hình lực lượng Thái Lan Không có thông tin Myanmar ✚ Zin Nyi Nyi Aung (Neck Injury)