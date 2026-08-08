Trực tiếp Thái Lan vs Myanmar: Thái Lan mở tỷ số

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Thái Lan vs Myanmar: Thái Lan mở tỷ số

    Đại Ngàn08/08/2026 15:20

    Thái Lan chạm trán Myanmar vào lúc 20:00 ngày 08/08/2026 trên sân Rajamangala National Stadium. Cuộc so tài giữa đội xếp thứ nhất và thứ hai bảng đấu.

    Thái Lan1 - 0MyanmarHiệp 1 — phút 47'
    • 47'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Thái Lan 1 - 0 Myanmar.

    • 39'Thái Lan giữ lợi thế trong thế trận giằng co

      Tiến gần đến những phút cuối hiệp một ở phút 39, thế trận diễn ra vô cùng giằng co dù Thái Lan vẫn nắm lợi thế 1-0. Dù bị dẫn bàn, Myanmar thi đấu đầy nỗ lực khi duy trì tỷ lệ cầm bóng 50-50, san bằng số lần dứt điểm 4-4 và thậm chí nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc 3-4. Khác biệt nằm ở tính hiệu quả khi Thái Lan nhỉnh hơn về số cú dứt điểm trúng đích 2-1 để cụ thể hóa thành bàn thắng dẫn trước.

    • 27'Myanmar nỗ lực hãm thành tìm bàn gỡ

      Dù Thái Lan đang dẫn 1 - 0, Myanmar lại tỏ ra đầy nỗ lực trong các đợt dâng cao ở phút 27. Dù nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 53 - 47, Thái Lan lại lép vế so với đối thủ ở chỉ số dứt điểm 1 - 4 cũng như số quả phạt góc 2 - 4.

    • 13'Thái Lan nắm lợi thế sau bàn mở tỷ số

      Sớm vươn lên dẫn 1-0, Thái Lan chủ động kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 56 - 44. Dù vậy, Myanmar vẫn nỗ lực tổ chức đáp trả khi tạm nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm (1 - 2) lẫn phạt góc (1 - 2) sau 13 phút lăn bóng.

    • 11'Worachit sút phạt đền thành công, Thái Lan vươn lên dẫn 1-0

      Phút 11, Worachit Kanitsribumphen dứt điểm chính xác trên chấm phạt đền để khai thông thế bế tắc, đưa Thái Lan vươn lên dẫn 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội bóng xứ chùa vàng chiếm ưu thế lớn, và nếu giữ tỷ số này, Thái Lan sẽ tạm thời củng cố ngôi đầu bảng.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Thái Lan tiếp đón Myanmar.

    Cập nhật lúc 20:48 08/08/2026

    Đội hình chính thức
    Thái Lan
    Sơ đồ 4-4-2
    Myanmar
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Kampol Pathomakkakul
    15
    Narubadin Weerawatnodom
    4
    Manuel Bihr
    3
    Pansa Hemviboon
    13
    Oussama Thiangkham
    17
    Picha Autra
    6
    Sarach Yooyen
    21
    Chaiyaphon Otton
    10
    Worachit Kanitsribumphen
    18
    Jehhanafee Mamah
    11
    Chawanwit Sealao
    23
    Zin Nyi Nyi Aung
    15
    Zwe Khant Min
    4
    Soe Moe Kyaw
    25
    Phone Khant Myat
    3
    Hein Zeyar Lin
    8
    Wai Lin Aung
    6
    Kyaw Min Oo
    20
    Myat Kaung Khant
    7
    Lwin Moe Aung
    9
    Than Paing
    10
    Win Naing Tun
    Dự bị
    Thái Lan
    2 Nattapong Sayriya5 Seksan Ratree7 Kakana Khamyok8 Todsawat Limwanasthian9 Yotsakon Burapha12 Waris Choolthong14 Teerasak Poeiphimai16 Adison Promrak19 Pokkhao Anan
    Myanmar
    1 San Sat Naing2 Hein Phyo Win12 Maw Oo Min13 Khun Kyaw Zin Hein14 Myo Khant Aung16 Wunna Aung Shine17 Lin Htet Nay18 Pyae Sone Phyo19 Hein Htet Aung
    Cập nhật đội hình lúc 19:20 08/08/2026
    Thái LanThống kêMyanmar
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    4
    Dứt điểm
    4
    2
    Trúng đích
    1
    3
    Phạt góc
    4
    2
    Phạm lỗi
    3
    1
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    1

    Cuộc so tài giữa Thái Lan và Myanmar tại giải ASEAN Cup hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính khi hai đội đang nắm giữ hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra vào lúc 20:00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Rajamangala National Stadium.

    Tầm quan trọng của cuộc đối đầu ở ngôi đầu bảng

    Cả hai đội bóng bước vào lượt trận này với vị trí cao trên bảng xếp hạng. Thái Lan đang duy trì vị thế dẫn đầu khi xếp ở hạng 1 với 9 điểm. Trong khi đó, Myanmar bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 2 với 6 điểm tích lũy được. Màn chạm trán trực tiếp tại sân Rajamangala National Stadium có ý nghĩa rất lớn với cả hai bên trong cục diện hiện tại.

    Thái Lan sở hữu phong độ ấn tượng cùng thành tích đối đầu áp đảo

    Thái Lan đang thể hiện màn trình diễn đầy thuyết phục với chuỗi toàn thắng trong 3 trận gần nhất. Sự ổn định giúp đội bóng duy trì vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng.

    Bên cạnh đó, lợi thế đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía Thái Lan. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Thái Lan giành chiến thắng trong cả 5 trận, không hòa trận nào và Myanmar không có chiến thắng nào. Thống kê này phản ánh sự vượt trội của Thái Lan trước đối thủ trong những lần chạm trán gần đây.

    Nỗ lực bám đuổi của Myanmar

    Về phía Myanmar, đội khách ghi nhận kết quả thắng 2 trận và thua 1 trận trong 3 trận đấu gần nhất. Việc tích lũy được 6 điểm và đứng ở vị trí thứ 2 cho thấy phong độ của Myanmar cũng rất đáng chú ý.

    Nhìn chung, với lợi thế thi đấu trên sân nhà Rajamangala National Stadium, phong độ toàn thắng gần đây cùng lịch sử đối đầu vượt trội, Thái Lan sở hữu nhiều điểm tựa. Tuy nhiên, Myanmar cũng sẵn sàng tạo ra sức ép trong màn chạm trán ở nhóm dẫn đầu này.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Thái Lan · 5 thắng0 hòaMyanmar · 0 thắng
    11/12/2021
    Thái Lan
    4 - 0
    Myanmar
    TL
    08/12/2016
    Thái Lan
    4 - 0
    Myanmar
    TL
    04/12/2016
    Myanmar
    0 - 2
    Thái Lan
    TL
    29/11/2014
    Thái Lan
    2 - 0
    Myanmar
    TL
    27/11/2012
    Myanmar
    0 - 4
    Thái Lan
    TL
    Thái Lan
    5 trận gần nhất
    TTTT
    3
    Trận
    3-0-0
    T-H-B
    8
    Ghi (TB 2.7)
    0
    Thủng lưới
    Myanmar
    5 trận gần nhất
    TTBTT
    3
    Trận
    2-0-1
    T-H-B
    12
    Ghi (TB 4.0)
    5
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Thái Lan3300+89TTT
    2Myanmar3201+76BTT
    3Malaysia3201+36TTB
    4Philippines3102-13BTB
    5Lào4004-170BBBB
    Tình hình lực lượng
    Thái Lan
    Không có thông tin
    Myanmar
    Zin Nyi Nyi Aung (Neck Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Thái Lan vs Myanmar: Thái Lan mở tỷ số
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