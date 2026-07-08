TRỰC TIẾP Trực tiếp Thụy Sĩ vs Colombia: Bước vào hiệp phụ, hòa 0-0 Thụy Sĩ và Colombia bước vào cuộc đối đầu loại trực tiếp tại vòng 1/8 World Cup với phong độ đều đang lên, hứa hẹn một trận cầu căng thẳng tại BC Place.

Thụy Sĩ 0 - 0 Colombia Hiệp phụ — phút 116' 116' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

112' Colombia dồn ép, Thụy Sĩ gắng gượng chống đỡ Bước sang hiệp phụ thứ hai, Colombia tỏ rõ sự vượt trội với 5 cú dứt điểm so với chỉ 2 của Thụy Sĩ, cùng tỷ lệ phạt góc áp đảo 4-1. Dù cầm bóng chỉ nhỉnh hơn đôi chút 51%-49%, đại diện Nam Mỹ đang tạo sức ép liên tục lên khung thành đối phương, buộc hàng thủ Thụy Sĩ phải thực hiện tới 2 pha cứu thua so với 1 của đối thủ. Tỷ số 0-0 vẫn được giữ nguyên khi trận đấu tiến gần loạt sút luân lưu.

105' Muheim lại thấy thẻ vàng, Thụy Sĩ ngồi trên lửa ở hiệp phụ Phút 105', M. Muheim phạm lỗi thô bạo và phải nhận thẻ vàng, thẻ phạt thứ ba mà phía Thụy Sĩ nhận trong trận đấu này. Bảng tỷ số vẫn đứng yên 0-0, và với hàng loạt cầu thủ đã dính thẻ cả hai bên, hiệp phụ đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi loạt luân lưu ngày càng đến gần.

103' Thụy Sĩ tiếp thêm sức tấn công hiệp phụ Phút 103, Amdouni được tung vào sân thay Rieder khi Thụy Sĩ đang cần một nguồn cảm hứng mới để phá vỡ thế bế tắc 0-0 với Colombia. Bàn ghế huấn luyện Thụy Sĩ chấp nhận mạo hiểm dù đội đã có hai cái tên nhận thẻ vàng trước đó, hy vọng tân binh mang lại sự tươi mới trong những phút cuối hiệp phụ.

100' Colombia dồn ép, Thụy Sĩ gồng mình chống đỡ Bước sang hiệp phụ thứ hai, Colombia đang là đội chủ động hơn hẳn với 5 cú dứt điểm so với chỉ 2 của Thụy Sĩ, cùng tỷ lệ phạt góc áp đảo 4-1 . Dù vậy hàng thủ Thụy Sĩ vẫn đứng vững, còn thủ môn hai bên đều phải vào cuộc với số pha cứu thua 1-2 nghiêng về phía đội bóng Nam Mỹ. Tỷ số 0-0 vẫn được giữ nguyên khi thời gian thi đấu chính thức của trận đấu sắp khép lại.

95' Sanchez nhận vàng phút bù giờ cuối Phút 95, D. Sanchez phạm lỗi giữ người và phải nhận thẻ vàng, tấm thẻ thứ tư của trận đấu sau các trường hợp của Xhaka, Zakaria và Suarez. Thụy Sĩ vẫn đang cầm hòa Colombia 0-0 trong những giây phút cuối cùng đầy căng thẳng.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

90+2' Thụy Sĩ tung Vargas, tăng tốc phút bù giờ Phút 90+2, Thụy Sĩ thực hiện thay người cuối cùng khi tung R. Vargas vào sân thay D. Ndoye , tìm thêm sức sống cho hàng công trong những giây phút cuối. Tỷ số vẫn đang là 0-0, và với thế trận Colombia đang lấn lướt rõ rệt về số cú dứt điểm, Thụy Sĩ cần một khoảnh khắc bùng nổ trước khi hiệp phụ có thể ập đến.

88' Colombia dồn ép, chờ bàn thắng phút chót Bước vào những phút cuối, Colombia đang chiếm ưu thế rõ rệt với 5 cú dứt điểm so với chỉ 2 của Thụy Sĩ, cùng tỷ lệ phạt góc áp đảo 4-1. Dù cầm bóng khá cân bằng 49%-51%, hàng thủ Thụy Sĩ đang phải gồng mình chống đỡ, thủ môn đã phải vào lưới nhặt bóng cứu thua tới 2 lần so với 1 của đối thủ. Tỷ số 0-0 vẫn được giữ nguyên khi trận đấu chỉ còn vài phút nữa.

87' Thụy Sĩ tung Itten, tìm bàn thắng phút cuối Phút 87, HLV Thụy Sĩ rút B. Embolo để đưa C. Itten vào sân, tăng thêm sức mạnh cho hàng công khi tỷ số vẫn đang là 0-0 với Colombia. Trận đấu vốn đã căng thẳng với ba thẻ vàng trước đó, còn Thụy Sĩ đang lép vế về số cú dứt điểm 2-5, nên sự thay đổi này được kỳ vọng tạo đột biến trước khi hết giờ.

87' Zakaria rời sân, Widmer vào tăng lực Phút 87, HLV Thụy Sĩ rút D. Zakaria — người đang phải mang một thẻ vàng — ra nghỉ, tung S. Widmer vào sân trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0. Sự thay đổi diễn ra khi Colombia đang lấn lướt về cơ hội với 5 cú dứt điểm so với 2 của đối thủ, nên đây có thể là toan tính nhằm giữ chắc hàng thủ cho những phút cuối căng thẳng.

82' Colombia rút Suarez khỏi sân sau khi nhận thẻ vàng Phút 82, Colombia thực hiện thay người: C. Hernandez vào sân thay L. Suarez . Đáng chú ý, Suarez vừa phải nhận thẻ vàng ở phút 60, nên đây có thể là quyết định nhằm tránh rủi ro cho đội bóng ở giai đoạn cuối trận knock-out căng thẳng.

82' Colombia điều chỉnh: Rios thay Lerma Phút 82, HLV Colombia tung R. Rios vào sân thay J. Lerma , làm mới sức chiến đấu ở tuyến giữa trong giai đoạn cuối trận. Sự thay đổi diễn ra khi trận đấu tại BC Place đã có tới ba thẻ vàng, cho thấy cường độ va chạm và sự căng thẳng vẫn đang rất cao.

76' Colombia dứt điểm nhiều hơn, Thụy Sĩ vẫn cầm hòa Bước sang phút 76, tỷ số vẫn là 0-0 dù Colombia tạo ra nhiều nguy hiểm hơn với dứt điểm 7-5, trong đó cùng có 2-2 pha trúng đích với Thụy Sĩ. Các học trò của HLV Thụy Sĩ chấp nhận nhường thế trận với phạt góc chỉ 1-4, nhưng hàng thủ vẫn đứng vững để giữ thế cân bằng.

71' Thụy Sĩ thay người, Muheim vào sân Phút 71, HLV Thụy Sĩ tung Miro Muheim vào sân thay Ricardo Rodríguez trong bối cảnh trận đấu vẫn đang bế tắc với tỷ số 0-0. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi Thụy Sĩ nhận liên tiếp hai thẻ vàng, có thể nhằm làm mới sức chiến đấu ở hành lang cánh.

66' Quintero vào sân, Colombia làm mới tuyến giữa Phút 66, HLV Colombia tung Juan Quintero vào sân thay James Rodríguez trong bối cảnh trận đấu vẫn đang bế tắc 0-0. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi Thụy Sĩ liên tiếp nhận hai thẻ vàng, có thể nhằm tạo thêm đột biến cho hàng công Colombia vốn đang nhỉnh hơn về số cú dứt điểm.

66' Colombia tung Campaz thay Arias Phút 66, Colombia thực hiện thay người khi Jaminton Campaz vào sân thay Jhon Arias trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0. Arias trước đó từng liên quan đến một tình huống VAR ở phút 40, và sự xuất hiện của Campaz được kỳ vọng sẽ mang lại thêm sự tươi mới cho hàng công Colombia vốn đang có phần lép vế trong các pha dứt điểm.

64' Colombia dứt điểm nhiều hơn nhưng chưa thể mở tỷ số Bước sang phút 64, tỷ số vẫn là 0-0 dù Colombia đang chủ động tấn công nhiều hơn với 7 lần dứt điểm so với 5 của Thụy Sĩ, trong đó cả hai chỉ có 2-2 pha trúng đích. Colombia cũng vượt trội về phạt góc với tỷ lệ 4-1, cho thấy sức ép dồn về phía khung thành Thụy Sĩ, dù thế trận cầm bóng vẫn khá cân bằng 51% - 49%.

60' Suárez cũng phải nhận thẻ vàng Phút 60, đến lượt Luis Suárez bị bắt lỗi và phải nhận thẻ vàng, chỉ ít phút sau khi Denis Zakaria bên phía Thụy Sĩ cũng vào sổ ở phút 59. Trận đấu vòng 1/8 tại BC Place đang nóng dần lên với hàng loạt tình huống rắn, trong khi tỷ số vẫn là 0-0.

59' Zakaria lãnh vàng, Thụy Sĩ nhận thẻ thứ hai Phút 59, Denis Zakaria bị phạt thẻ vàng vì phạm lỗi, đây đã là chiếc thẻ thứ hai phía Thụy Sĩ sau tấm thẻ của Granit Xhaka trước đó. Thụy Sĩ 0-0 Colombia vẫn nguyên vẹn, nhưng hàng thủ áo đỏ đang phải rất kỷ luật để tránh rắc rối trước một Colombia đang lấn lướt về phạt góc.

52' Colombia nguy hiểm hơn dù Thụy Sĩ giữ bóng nhiều Bước sang phút 52, Thụy Sĩ vẫn nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng với tỷ lệ 56% - 44%, nhưng chính Colombia mới là đội tạo ra sự đe dọa rõ rệt hơn với 5 cú dứt điểm so với 3 của đối thủ, cùng thế trận phạt góc áp đảo 4-1. Thủ môn hai bên đều phải làm việc, khi tỷ số cứu thua đang là 1-2 nghiêng về phía Colombia.

51' Xhaka nhận thẻ vàng vì phạm lỗi Phút 51, Granit Xhaka phải nhận thẻ vàng vì một pha phạm lỗi giữa sân, trong bối cảnh Thụy Sĩ và Colombia vẫn đang hòa nhau 0-0 . Tấm thẻ này khiến tuyến giữa Thụy Sĩ cần thận trọng hơn ở những tình huống tranh chấp tiếp theo.

46' Thụy Sĩ đổi người ngay đầu hiệp 2 Bước vào hiệp hai, HLV Thụy Sĩ tung ngay D. Sow vào sân thay A. Jashari khi tỷ số vẫn đang là 0-0. Đây có thể là toan tính nhằm làm mới tuyến giữa, trong bối cảnh Colombia đang nhỉnh hơn về thế trận với các chỉ số dứt điểm và phạt góc vượt trội.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

38' Colombia sắc bén hơn dù kém cầm bóng Phút 38, tỷ số vẫn là 0-0 nhưng Colombia đang chơi hiệu quả hơn với dứt điểm 3-2 và trúng đích vượt trội 1-1 so với đối thủ. Thụy Sĩ nhỉnh hơn đôi chút về cầm bóng 52% - 48% song hàng thủ Colombia phải làm việc nhiều hơn với 2 pha cứu thua so với 1 của đối phương.

25' Colombia lấn lướt, Thụy Sĩ chưa dứt điểm nổi Bước sang phút 25, Colombia đang chủ động hơn hẳn với 58% thời lượng cầm bóng và dẫn trước về số cú dứt điểm 2-0, trong đó có 1 lần đi trúng đích. Thụy Sĩ lùi sâu phòng ngự, chưa tung ra pha dứt điểm nào, còn thủ môn đôi bên mới phải vào cuộc cứu thua 1-0 nghiêng về phía Colombia.

13' Thụy Sĩ giữ bóng, Colombia nguy hiểm hơn Phút 13, Thụy Sĩ cầm bóng vượt trội với tỷ lệ 60% - 40% nhưng chưa tạo ra cú dứt điểm nào, trong khi Colombia dù lép vế thế trận lại có pha dứt điểm 0 - 1 và phạt góc 0 - 1 hiếm hoi. Nhịp độ trận đấu chưa cao, hai đội mới chỉ phạm lỗi 2 - 2 và tỷ số vẫn là 0-0.

0' Trận đấu bắt đầu Thụy Sĩ tiếp đón Colombia.

Cập nhật lúc 05:29 08/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 02:22 08/07/2026

Đội hình chính thức

Thụy Sĩ

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Murat Yakin

Đội hình xuất phát:

1. Gregor Kobel (G)

6. Denis Zakaria (D)

4. Nico Elvedi (D)

5. Manuel Akanji (D)

13. Ricardo Rodríguez (D)

8. Remo Freuler (M)

10. Granit Xhaka (M)

22. Fabian Rieder (M)

14. Ardon Jashari (M)

11. Dan Ndoye (M)

7. Breel Embolo (F)

Dự bị:

12. Yvon Mvogo

21. Marvin Keller

18. Eray Cömert

24. Aurèle Amenda

2. Miro Muheim

3. Silvan Widmer

15. Djibril Sow

16. Christian Fassnacht

17. Rubén Vargas

19. Noah Okafor

23. Zeki Amdouni

26. Cédric Itten

Colombia

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Nestor Lorenzo

Đội hình xuất phát:

12. Camilo Vargas (G)

2. Daniel Muñoz (D)

23. Davinson Sánchez (D)

3. Jhon Lucumí (D)

17. Johan Mojica (D)

14. Gustavo Puerta (M)

16. Jefferson Lerma (M)

11. Jhon Arias (M)

10. James Rodríguez (F)

25. Luis Javier Suárez (F)

7. Luis Díaz (F)

Dự bị:

1. David Ospina

24. Álvaro Montero

4. Santiago Arias

13. Yerry Mina

18. Willer Ditta

22. Deiver Machado

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

8. Jorge Carrascal

15. Juan Portilla

20. Juan Fernando Quintero

26. Andrés Gómez

21. Jaminton Campaz

9. Jhon Córdoba

19. Cucho Hernández

Thụy Sĩ và Colombia sẽ chạm trán nhau trong trận đấu vòng 1/8 World Cup, diễn ra lúc 03h00 ngày 08/07/2026 trên sân BC Place - địa điểm trung lập của giải đấu. Đây là cuộc đối đầu mang tính chất loại trực tiếp, đội thắng sẽ đi tiếp, đội thua sẽ dừng bước ngay tại vòng này.

Phong độ hai đội trước giờ bóng lăn

Thụy Sĩ bước vào trận đấu với chuỗi phong độ khá ấn tượng khi hòa một trận và thắng ba trận gần nhất. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy đội bóng đang duy trì được sự ổn định cả về lối chơi lẫn kết quả trước thời điểm bước vào vòng đấu loại trực tiếp quan trọng này.

Ở phía đối diện, Colombia cũng không hề kém cạnh khi có ba chiến thắng và một trận hòa trong bốn trận gần nhất. Sự đều đặn trong kết quả cho thấy đại diện Nam Mỹ đang có tâm lý thi đấu tốt và sự tự tin cần thiết khi bước vào một trận đấu mang tính chất một mất một còn.

Tính chất trận đấu loại trực tiếp

Khác với các trận đấu vòng bảng, cuộc đối đầu này không còn khái niệm cải thiện thứ hạng hay tích lũy điểm số. Cả hai đội đều hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới đảm bảo tấm vé đi tiếp, trong khi một kết quả hòa tại thời điểm chính thức sẽ đẩy trận đấu vào các hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu để phân định đội đi tiếp.

Áp lực tâm lý vì thế sẽ tăng lên đáng kể so với các vòng đấu trước. Cả Thụy Sĩ lẫn Colombia đều sẽ phải cân bằng giữa sự thận trọng trong phòng ngự và khát khao ghi bàn để tránh rơi vào tình huống phải giải quyết bằng những loạt đá cân não.

Nhận định chuyên môn

Xét trên phong độ gần đây, cả hai đội đều đang thể hiện sự chắc chắn và ít để thua trong các trận gần nhất. Điều này cho thấy khả năng trận đấu sẽ diễn ra với thế trận giằng co, khi cả hai bên đều thận trọng trong việc triển khai tấn công để tránh mắc sai lầm nơi hàng thủ.

Với tính chất một trận đấu knock-out, yếu tố bản lĩnh và sự tỉnh táo trong các thời điểm quyết định sẽ đóng vai trò then chốt. Đội nào tận dụng tốt hơn các cơ hội hiếm hoi có được, đồng thời hạn chế tối đa sai số ở hàng phòng ngự, sẽ nắm lợi thế lớn để giành quyền đi tiếp vào vòng trong của World Cup.

Phong độ gần đây của Thụy Sĩ

03/07/2026: Thụy Sĩ 2-0 Algeria (Thắng)

25/06/2026: Thụy Sĩ 2-1 Canada (Thắng)

19/06/2026: Thụy Sĩ 4-1 Bosnia & Herzegovina (Thắng)

14/06/2026: Qatar 1-1 Thụy Sĩ (Hòa)

07/06/2026: Thụy Sĩ 1-1 Úc (Hòa)

Phong độ gần đây của Colombia

04/07/2026: Colombia 1-0 Ghana (Thắng)

28/06/2026: Colombia 0-0 Bồ Đào Nha (Hòa)

24/06/2026: Colombia 1-0 CHDC Congo (Thắng)

18/06/2026: Uzbekistan 1-3 Colombia (Thắng)

08/06/2026: Colombia 2-0 Jordan (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Thụy Sĩ 1 7 WWWD

Phong độ và thống kê đội

Thụy Sĩ

Phong độ 5 trận gần nhất: DWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 9 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)

Colombia

Phong độ 5 trận gần nhất: WWDW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 5 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.3 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Switzerland

L. Jaquez: Muscle Bruise (Missing Fixture)

M. Aebischer: Injury (Missing Fixture)

Colombia

J. Córdoba: Muscle Bruise (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Thụy Sĩ

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Thụy Sĩ thắng: 35%

Hòa: 35%

Colombia thắng: 30%

Dự đoán bàn thắng:

Thụy Sĩ: -2.5 bàn

Colombia: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Switzerland or draw