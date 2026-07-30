TRỰC TIẾP Trực tiếp Trabzonspor vs Al Sadd: Hết hiệp 1, Al Sadd dẫn 1-0 Trabzonspor chạm trán Al Sadd tại Medical Park Stadyumu trong trận giao hữu CLB. Bài nhận định tập trung vào bối cảnh và thông tin chính thức của cuộc đối đầu.

Trabzonspor 0 - 1 Al Sadd Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

43' Stefan Savic nhận thẻ vàng Phút 43, Stefan Savic nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của trận đấu, trong bối cảnh Al Sadd đang dẫn trước.

40' Tarek Salman nhận thẻ vàng Phút 40, Tarek Salman phải nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trọng tài buộc phải rút thẻ. Al Sadd vẫn đang dẫn trước khi trận đấu bước vào những phút cuối hiệp một.

36' Trabzonspor cầm bóng, Al Sadd hiệu quả hơn Phút 36', Trabzonspor đang cầm bóng nhiều hơn với 57 - 43, nhưng chưa tạo được sức ép rõ rệt khi chỉ có 1 - 3 lần dứt điểm so với Al Sadd. Đội khách dẫn 0 - 1 và hiệu quả hơn với số lần trúng đích 0 - 1.

35' Roberto Firmino mở tỷ số trên chấm phạt đền Phút 35', Roberto Firmino lập công trên chấm phạt đền, đưa Al Sadd vượt lên dẫn Trabzonspor 0-1. Al Sadd đã có bàn mở tỷ số trong thế trận đang diễn ra giằng co.

24' Trabzonspor kiểm soát nhưng chưa tạo khác biệt Sau 24 phút, Trabzonspor kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 60 - 40, buộc Al Sadd phải chịu sức ép. Tuy nhiên, thế trận vẫn giằng co khi số lần dứt điểm là 1 - 1 và phạt góc cũng ở mức 2 - 2.

12' Trabzonspor kiểm soát thế trận Phút 12, Trabzonspor đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 66-34 và dứt điểm 2-0. Al Sadd chủ yếu lùi sâu chịu sức ép, trong khi đội chủ nhà duy trì nhịp tấn công nhưng chưa tạo ra khác biệt trên bảng tỷ số.

0' Trận đấu bắt đầu Trabzonspor tiếp đón Al Sadd.

Cập nhật lúc 23:49 30/07/2026

Đội hình chính thức Trabzonspor Sơ đồ 4-4-2 Al Sadd Sơ đồ 4-2-3-1 24 André Onana 20 Wagner Pina 27 Chibuike Nwaiwu 15 Stefan Savic 55 Sidny Lopes Cabral 70 Noah Jose Saviolo 26 Tim Jabol-Folcarelli 8 Benjamin Bouchouari 58 Aral Şimşir 10 Ernest Muci 30 Paul Onuachu 1 Saad Al-Sheeb 3 Younes El Hannach 5 Tarek Salman 81 Abdessamed Bounacer 6 Paulo Otávio 18 Guilherme 33 Claudinho 80 Agustín Soria 9 Roberto Firmino 23 Hashim Ali 19 Rafa Mujica Dự bị Trabzonspor 1 Ahmet Yıldırım 4 Samet Akaydin 7 Mustafa Eskihellaç 9 Metehan Mimaroğlu 11 Ozan Tufan 14 Umut Nayir 17 Ruslan Malinovskyi 19 René Mitongo 25 Onuralp Çevikkan Cập nhật đội hình lúc 23:12 30/07/2026

Trabzonspor Thống kê Al Sadd 55% Kiểm soát bóng 45% 1 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 1 3 Phạt góc 2 7 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 0

Thông tin trận đấu

Trabzonspor sẽ đối đầu Al Sadd trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 30/07/2026 tại Medical Park Stadyumu.

Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng đến từ những nền bóng đá khác nhau. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chỉ xác nhận thông tin về cặp đấu, thời gian, địa điểm và giải đấu; chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hay đội hình dự kiến của hai đội.

Những điểm chưa thể kết luận

Vì chưa có số liệu về các trận gần nhất, chưa thể đánh giá chính xác xu hướng thi đấu của Trabzonspor và Al Sadd trước giờ bóng lăn. Những nhận định về khả năng kiểm soát bóng, cách tổ chức tấn công, mức độ chắc chắn trong phòng ngự hoặc hiệu quả chuyển trạng thái cũng cần được xem xét trên cơ sở dữ liệu chuyên môn đầy đủ hơn.

Tương tự, thông tin hiện có không cho biết cầu thủ vắng mặt, sơ đồ chiến thuật dự kiến hay những nhân tố có thể tạo khác biệt. Do đó, chưa có đủ căn cứ để khẳng định đội nào chiếm ưu thế hoặc đưa ra dự đoán cụ thể về diễn biến và kết quả trận đấu.

Địa điểm và thời gian thi đấu

Medical Park Stadyumu sẽ là nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Trabzonspor và Al Sadd. Thời gian được xác định là 22h30 ngày 30/07/2026.

Nhìn chung, đây là trận giao hữu có thông tin tổ chức đã được xác nhận, nhưng các dữ liệu cần thiết cho một phân tích sâu về phong độ, chiến thuật và lực lượng vẫn chưa được cung cấp. Người hâm mộ có thể theo dõi thêm thông tin chính thức trước trận để có đánh giá đầy đủ hơn.

Trabzonspor 5 trận gần nhất B Al Sadd 5 trận gần nhất B

Tình hình lực lượng Trabzonspor ✚ Arseniy Batagov (Knee Surgery) ✚ Mustafa Eskihellaç (Unknown Injury) ✚ Chibuike Nwaiwu (Torn Lateral Knee Ligament) ✚ Okay Yokuşlu (Cartilage Damage) ✚ André Onana (Foot Injury) Al Sadd ✚ Giovani (Unknown Injury) ✚ Mohamed Camara (Unknown Injury)