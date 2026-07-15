TRỰC TIẾP Trực tiếp Universitatea Craiova vs ML Vitebsk: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Universitatea Craiova có lợi thế sân nhà và vừa giành chiến thắng, trong khi ML Vitebsk bước vào trận đấu sau thất bại gần nhất.

Universitatea Craiova 0 - 0 ML Vitebsk Hiệp 2 — phút 79' 79' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

77' ML Vitebsk thay người phút 77 Phút 77, S. Nicholson vào sân thay V. Gromyko bên phía ML Vitebsk. Đội khách làm mới nhân sự trong thế trận vẫn đang giằng co.

76' ML Vitebsk điều chỉnh nhân sự phút 76 Phút 76', ML Vitebsk đưa V. Zhuk vào sân thay Y. Skibskiy. Khi tỷ số vẫn là 0-0, thay đổi này có thể giúp đội bóng tạo thêm khác biệt trong quãng cuối.

73' Craiova điều chỉnh nhân sự ở phút 73 Phút 73, Universitatea Craiova thay người: N. Bancu vào sân, T. Baluta rời trận. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội chủ nhà trong hiệp hai.

69' Thế trận giằng co sau 69 phút Phút 69, thế trận vẫn giằng co khi ML Vitebsk nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 49% - 51%, nhưng Universitatea Craiova lại chủ động hơn trong khâu dứt điểm, với 4 - 1 lần sút. Đội chủ nhà cũng có lợi thế nhỏ về phạt góc, 2 - 1, song chưa thể tạo khác biệt trong thế trận hòa 0 - 0.

56' ML Vitebsk thay người ở phút 56 Phút 56, ML Vitebsk đưa I. Moskalenchik vào sân thay S. Balanovich. Đây là điều chỉnh đầu tiên của ML Vitebsk trong thế trận đang giằng co khi Universitatea Craiova và ML Vitebsk vẫn hòa 0 - 0.

56' ML Vitebsk thay người ở phút 56 Phút 56, ML Vitebsk điều chỉnh nhân sự khi S. Gnaka vào sân thay V. Bocherov. Trận đấu vẫn đang giằng co và chưa có bàn thắng được ghi.

53' Thế trận giằng co sau giờ nghỉ Phút 53', ML Vitebsk nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 51% so với 49% của Universitatea Craiova, nhưng đội chủ nhà lại chủ động hơn trong các pha dứt điểm, 4-1. Thế trận vẫn giằng co khi số cú sút trúng đích cân bằng 1-1.

53' ML Vitebsk điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 53', T. Ivanov vào sân cho ML Vitebsk, thay A. Mesarovic. Đội khách thực hiện điều chỉnh nhân sự khi tỷ số vẫn là 0-0.

46' Universitatea Craiova thay người đầu hiệp hai Phút 46', Universitatea Craiova đưa N. Stevanovic vào sân thay O. Romanchuk. Điều chỉnh này diễn ra khi thế trận vẫn cân bằng với tỷ số 0-0.

46' Universitatea Craiova thay người đầu hiệp hai Phút 46', Universitatea Craiova đưa Heriberto Tavares vào sân thay M. Etim. Đội chủ nhà bắt đầu hiệp hai với một điều chỉnh nhân sự khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

46' Universitatea Craiova thay người đầu hiệp hai Phút 46', Universitatea Craiova đưa S. Elisor vào sân thay A. Al Hamlawi. Sự điều chỉnh diễn ra khi thế trận vẫn giằng co và chưa có bàn thắng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

42' M. Etim nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 42, M. Etim của Universitatea Craiova nhận thẻ vàng vì lỗi Roughing. Tấm thẻ khiến đội chủ nhà cần thận trọng hơn trong những phút còn lại của hiệp một.

39' A. Al Hamlawi nhận thẻ vàng Phút 39, A. Al Hamlawi của Universitatea Craiova nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Roughing.

38' Craiova dứt điểm nhiều hơn dù lép vế bóng Phút 38, ML Vitebsk nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 49% - 51%, nhưng Universitatea Craiova mới là đội tạo sức ép rõ hơn qua 4 - 1 pha dứt điểm và 2 - 1 quả phạt góc. Thế trận vẫn giằng co khi Vitebsk cầm bóng nhiều hơn nhưng chưa tạo được ưu thế về cơ hội.

26' Craiova dứt điểm nhiều hơn Phút 26', ML Vitebsk nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 49% - 51%, nhưng Universitatea Craiova mới là đội tạo được nhiều áp lực hơn qua thống kê dứt điểm 4 - 1. Thế trận vẫn khá giằng co, khi Craiova có 2 - 1 quả phạt góc và tỷ số đang là 0 - 0.

14' Craiova chủ động gây sức ép Sau 14 phút, Universitatea Craiova chủ động hơn trong khâu tấn công với 4 - 1 pha dứt điểm và 2 - 1 quả phạt góc, dù ML Vitebsk đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (49% - 51%).

0' Trận đấu bắt đầu Universitatea Craiova tiếp đón ML Vitebsk.

Cập nhật lúc 02:07 16/07/2026

Đội hình chính thức Universitatea Craiova Sơ đồ 3-4-3 · HLV Filipe Coelho ML Vitebsk Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikhail Martinovich 21 Laurenţiu Popescu 3 Oleksandr Romanchuk 28 Adrian Rus 15 Juraj Badelj 17 Carlos Mora 20 Alexandru Cicâldău 8 Tudor Băluță 23 Samuel Teles 12 Monday Etim 9 Assad Al-Hamlawi 10 Ștefan Baiaram 1 Pavel Pavlyuchenko 23 Sergey Balanovich 20 Zakhar Volkov 6 Kirill Gomanov 22 Yan Skibskiy 55 Valeriy Gromyko 15 Valeriy Bocherov 27 Aleksandar Mesarović 12 Radivoj Bosić 80 Artem Kontsevoy 10 Denilho Cleonise Dự bị Universitatea Craiova 1 Alexandru Maxim 90 Răzvan Sava 6 Vladimir Screciu 24 Nikola Stevanović 4 Alexandru Crețu 5 Anzor Mekvabishvili 11 Nicușor Bancu 29 Luca Băsceanu 30 David Matei ML Vitebsk 30 Pavel Shcherbachenya 3 Nikita Baranok 45 Ilya Moskalenchik 8 Silas Gnaka 18 Vladislav Zhuk 7 Timur Ivanov 11 Shamar Nicholson Cập nhật đội hình lúc 00:06 16/07/2026

Universitatea Craiova Thống kê ML Vitebsk 49% Kiểm soát bóng 51% 4 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 1 2 Phạt góc 1

Thông tin trận đấu

Universitatea Craiova sẽ đối đầu ML Vitebsk tại UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 16/07/2026 trên sân Stadionul Ion Oblemenco.

Đây là màn so tài mà hai đội bước vào với trạng thái phong độ trái ngược. Universitatea Craiova vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất, còn ML Vitebsk nhận thất bại. Sự khác biệt này có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến cách mỗi bên nhập cuộc.

Universitatea Craiova có điểm tựa sân nhà

Universitatea Craiova đang có tín hiệu tích cực trước giờ bóng lăn khi kết quả gần nhất là một chiến thắng. Bên cạnh yếu tố tinh thần, việc thi đấu tại Stadionul Ion Oblemenco cũng giúp đội bóng Romania có thêm điểm tựa trong cách tổ chức trận đấu.

Trong bối cảnh dữ liệu phong độ gần đây chỉ ghi nhận một trận, chưa thể đánh giá toàn diện mức độ ổn định của Universitatea Craiova. Tuy nhiên, kết quả tích cực này vẫn cho thấy đội chủ nhà có cơ sở để hướng đến một thế trận chủ động hơn, đặc biệt trong giai đoạn đầu trận.

ML Vitebsk cần phản ứng sau thất bại

ML Vitebsk phải tìm cách điều chỉnh sau khi để thua ở trận gần nhất. Đội khách nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn trong những phút đầu, hạn chế để đối phương khai thác khoảng trống và chờ thời điểm thích hợp để đưa bóng lên phía trên.

Thất bại gần nhất không đủ để kết luận về chất lượng tổng thể của ML Vitebsk. Dẫu vậy, đội bóng này cần thể hiện khả năng kiểm soát cảm xúc và duy trì cự ly đội hình nếu muốn giảm sức ép từ Universitatea Craiova trên sân khách.

Thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất. Universitatea Craiova thắng trận này, trong khi ML Vitebsk không có chiến thắng và hai đội không hòa nhau.

Xu hướng đối đầu nói trên mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho Universitatea Craiova. Tuy nhiên, khoảng cách về số lần chạm trán là rất nhỏ, vì vậy kết quả trước đây chỉ nên được xem như một yếu tố tham khảo. Diễn biến thực tế tại Stadionul Ion Oblemenco vẫn sẽ phụ thuộc vào khả năng triển khai bóng và phòng ngự của mỗi đội.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Universitatea Craiova có thể tìm cách đẩy cao nhịp độ từ sớm để tận dụng lợi thế sân nhà và sức bật tinh thần sau chiến thắng gần nhất. Nếu kiểm soát được khu vực giữa sân, đội chủ nhà sẽ có điều kiện duy trì sức ép và buộc ML Vitebsk phải lùi sâu hơn.

Ở chiều ngược lại, ML Vitebsk cần chú trọng khả năng chuyển trạng thái. Đội khách không nên để những đợt tấn công thiếu tổ chức khiến hàng phòng ngự bị kéo giãn, đồng thời phải tận dụng tốt các thời điểm Universitatea Craiova dâng cao. Sự cân bằng giữa phòng ngự và phản công sẽ là bài toán quan trọng đối với ML Vitebsk.

Nhận định trước trận

Universitatea Craiova đang sở hữu hai điểm thuận lợi gồm chiến thắng gần nhất và sân nhà Stadionul Ion Oblemenco. ML Vitebsk có nhiệm vụ khó hơn khi phải làm khách sau một thất bại, nhưng kết quả này chưa đủ để phủ nhận cơ hội của đội bóng Belarus.

Nhìn chung, Universitatea Craiova được đánh giá có nền tảng tâm lý thuận lợi hơn trước trận đấu. Dù vậy, đội chủ nhà cần biến ưu thế đó thành khả năng kiểm soát thế trận, trong khi ML Vitebsk phải duy trì sự kỷ luật để kéo trận đấu vào thế giằng co.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Universitatea Craiova · 1 thắng 0 hòa ML Vitebsk · 0 thắng ML Vitebsk 1 - 4 Universitatea Craiova UC

Universitatea Craiova 5 trận gần nhất H T T H H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 1 Thủng lưới ML Vitebsk 5 trận gần nhất B T T H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới

Dự đoán trước trận Universitatea Craiova 50% Hòa 50% ML Vitebsk 0% 50% 50% 0%