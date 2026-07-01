TRỰC TIẾP Trực tiếp US Mondorf-les-bains vs Dinamo Tbilisi: Hiệp 2 bắt đầu, Dinamo Tbilisi dẫn 2-0 US Mondorf-les-bains tiếp đón Dinamo Tbilisi tại Stade John Grun trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League, khi đội bóng Luxembourg tìm cách đòi lại món nợ từ lần chạm trán gần nhất.

US Mondorf-les-bains 0 - 2 Dinamo Tbilisi Hiệp 2 — phút 69' 69' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: US Mondorf-les-bains 0 - 2 Dinamo Tbilisi.

66' Kvaratskhelia vào sân, Psaltis rời trận sau thẻ vàng Phút 66, Dinamo Tbilisi thực hiện thay người: T. Kvaratskhelia vào sân thay P. Psaltis, người vừa nhận thẻ vàng ở phút 22. Đội khách đang dẫn 0-2 và có thể tranh thủ làm mới sức lực để bảo toàn cách biệt an toàn này.

61' Mondorf-les-bains xáo trộn hàng công Phút 61, HLV US Mondorf-les-bains tung C. Couturier vào sân thay G. Medina khi đội nhà đang bị dẫn 0-2. Sự thay đổi này được kỳ vọng thổi thêm sinh khí cho hàng công chủ nhà, vốn đã im tiếng suốt hiệp một trước sức ép của Dinamo Tbilisi.

61' Dinamo Tbilisi xoay người, giữ vững thế trận Phút 61, HLV Dinamo Tbilisi tung Kvartskhava vào sân thay Vatsadze khi đội khách đang dẫn US Mondorf-les-bains 0-2. Sự thay đổi này diễn ra sau khi Dinamo Tbilisi đã sớm định đoạt thế trận với hai bàn thắng từ phút 2 và phút 19, giúp các cầu thủ trên sân duy trì thể lực và sự tập trung ở chặng còn lại.

46' Dinamo Tbilisi thay người đầu hiệp hai Bước sang hiệp hai, Dinamo Tbilisi tung K. Kakashvili vào sân thay L. Tsikolia. Sự điều chỉnh diễn ra khi đội khách đang dẫn trước 0-2 nhờ hai bàn thắng ở phút 2 và phút 19, có thể nhằm giữ nhịp độ và bảo toàn cách biệt an toàn ở sân Stade John Grun.

46' Mondorf-les-bains đổi người ngay đầu hiệp hai Bước sang hiệp hai, HLV US Mondorf-les-bains tung ngay C. Steinmetz vào sân thay J. A. Pelletier , người vừa nhận thẻ vàng ở phút 24. Sự thay đổi diễn ra khi đội chủ nhà đang bị dẫn 0-2 sau hai bàn thua sớm, cần một luồng sinh khí mới để tìm đường trở lại.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

24' Pelletier nhận vàng, chủ nhà thêm phần khó khăn Phút 24, J. A. Pelletier của US Mondorf-les-bains phải nhận thẻ vàng, tấm thẻ thứ hai trong trận sau trường hợp của P. Psaltis bên phía Dinamo Tbilisi. Đang bị dẫn 0-2 ngay trên sân nhà Stade John Grun, chủ nhà càng thêm áp lực khi buộc phải thi đấu thận trọng hơn.

22' Psaltis nhận thẻ vàng khi Dinamo đang thăng hoa Phút 22, P. Psaltis bên phía Dinamo Tbilisi phải nhận thẻ vàng. Đội khách vẫn đang rất hưng phấn sau khi dẫn 0-2 chỉ trong hiệp một, nên pha phạm lỗi này không ảnh hưởng nhiều đến thế trận áp đảo của họ trước US Mondorf-les-bains.

19' Vatsadze nhân đôi cách biệt cho Dinamo Tbilisi Phút 19, M. Vatsadze hoàn tất pha lập công sau đường kiến tạo của N. Ninua , nâng tỷ số lên 0-2 cho Dinamo Tbilisi. Chỉ sau 19 phút, đại diện Georgia đã có tới hai bàn thắng trên sân Stade John Grun, khiến US Mondorf-les-bains chật vật tìm cách xoay chuyển cục diện.

19' Vatsadze nhân đôi cách biệt cho Dinamo Tbilisi Phút 19', M. Vatsadze dứt điểm gọn gàng sau đường kiến tạo của N. Ninua, ấn định tỷ số 0-2 cho Dinamo Tbilisi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đội khách đã có cú đúp bàn thắng, đẩy đối thủ vào thế khó ngay tại Stade John Grun.

0' Trận đấu bắt đầu US Mondorf-les-bains tiếp đón Dinamo Tbilisi.

Cập nhật lúc 01:40 10/07/2026

US Mondorf-les-bains sẽ chào đón Dinamo Tbilisi trên sân nhà Stade John Grun vào lúc 00h15 ngày 10/7/2026, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc tái ngộ đáng chú ý giữa hai đại diện đến từ Luxembourg và Georgia, những nền bóng đá thường xuyên phải cạnh tranh khốc liệt để có một suất tham dự đấu trường châu Âu cấp câu lạc bộ.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Xét về lịch sử chạm trán, hai đội mới chỉ gặp nhau một lần và Dinamo Tbilisi là bên giành chiến thắng. Điều này cho thấy đại diện Georgia đang tạm thời chiếm ưu thế tâm lý trước thềm cuộc đối đầu tiếp theo. Với US Mondorf-les-bains, đây sẽ là cơ hội để chứng minh sự tiến bộ và xóa đi ký ức không mấy vui vẻ từ lần gặp gỡ trước đó.

Tuy nhiên, bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ, đặc biệt là khi thi đấu trên sân nhà. Lợi thế sân bãi cùng sự cổ vũ của khán giả nhà tại Stade John Grun có thể là yếu tố giúp US Mondorf-les-bains tạo ra sự khác biệt so với lần đối đầu trước.

Bài toán chiến thuật cho cả hai đội

Đối với US Mondorf-les-bains, việc từng nếm trải thất bại trước đối thủ này sẽ là động lực để ban huấn luyện có sự điều chỉnh về mặt chiến thuật, nhằm khắc chế lối chơi của Dinamo Tbilisi. Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn ở những phút đầu trận, tránh lặp lại sai lầm đã khiến họ phải trả giá trong quá khứ.

Ngược lại, Dinamo Tbilisi bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định khi đã có kinh nghiệm đối đầu thành công trước đối thủ. Đội bóng Georgia được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì lối chơi đã giúp họ chiến thắng trong lần gặp gỡ trước, đồng thời tận dụng tối đa các tình huống cố định hay những khoảng trống mà hàng phòng ngự chủ nhà để lộ.

Nhận định

Cuộc đối đầu tại Stade John Grun hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng khi US Mondorf-les-bains có động lực lớn để phục thù trên sân nhà, trong khi Dinamo Tbilisi lại mang theo sự tự tin từ thành tích đối đầu tốt hơn. Đây sẽ là phép thử quan trọng cho cả hai đội trong hành trình chinh phục đấu trường UEFA Europa Conference League.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

10/07/2026: US Mondorf-les-bains 0 - 1 Dinamo Tbilisi

Phong độ gần đây của US Mondorf-les-bains

10/07/2026: US Mondorf-les-bains 0-1 Dinamo Tbilisi (Thua)

04/07/2026: Metz 5-2 US Mondorf-les-bains (Thua)

27/06/2026: Résidence Walferdange 2-1 US Mondorf-les-bains (Thua)

23/05/2026: UNA Strassen 0-0 US Mondorf-les-bains (Hòa)

17/05/2026: US Mondorf-les-bains 1-0 Union Titus Petange (Thắng)

Phong độ gần đây của Dinamo Tbilisi

01/07/2026: Dinamo Tbilisi 0-0 Dila (Hòa)

27/06/2026: Saburtalo 1-0 Dinamo Tbilisi (Thua)

24/06/2026: Dinamo Tbilisi 2-1 Dinamo Batumi (Thắng)

18/06/2026: Dinamo Tbilisi 5-3 Samgurali (Thắng)

14/06/2026: Gagra 2-1 Dinamo Tbilisi (Thua)

Phong độ và thống kê đội

US Mondorf-les-bains (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Dinamo Tbilisi (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

US Mondorf-les-bains: Không có thông tin chấn thương

Dinamo Tbilisi: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

US Mondorf-les-bains thắng: 33%

Hòa: 33%

Dinamo Tbilisi thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

US Mondorf-les-bains: bàn

Dinamo Tbilisi: bàn

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