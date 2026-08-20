TRỰC TIẾP Trực tiếp Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo: Houston Dynamo nhỉnh hơn về kiểm soát bóng, chưa có bàn thắng Trận đại chiến đỉnh bảng giữa Vancouver Whitecaps và Houston Dynamo lúc 09h30 ngày 20/08 hứa hẹn căng thẳng khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm.

Vancouver Whitecaps 0 - 0 Houston Dynamo Hiệp 1 — phút 33' 33' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

26' Thẻ vàng cho A. Cubas của Vancouver Whitecaps Phút 26, A. Cubas bên phía Vancouver Whitecaps phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa hai đội đầu bảng trên sân BC Place đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0, và nếu giữ tỷ số này, cả Vancouver Whitecaps lẫn Houston Dynamo đều sẽ chắc suất vào vòng 1/16.

24' Houston Dynamo nhỉnh hơn về kiểm soát bóng Bước sang phút 24, trận đấu vẫn giữ thế cân bằng 0 - 0 dù Houston Dynamo nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 45% - 55% . Cả hai đội cùng sở hữu 2 - 2 lần dứt điểm, nhưng đội khách tỏ ra nhỉnh hơn về độ nguy hiểm với 0 - 1 cú sút trúng đích cùng 0 - 1 quả phạt góc. Trong khi đó, Vancouver Whitecaps thi đấu áp sát khá quyết liệt để phá lối chơi của đối thủ với số lần phạm lỗi 4 - 2 .

12' Houston Dynamo kiểm soát bóng vượt trội Nhập cuộc chủ động, Houston Dynamo áp đặt thế trận với thời lượng cầm bóng 28% - 72% nghiêng về phía đội khách trong 12 phút đầu. Dù vậy, Vancouver Whitecaps lại sở hữu cú dứt điểm duy nhất từ đầu trận (1 - 0), trong bối cảnh cả hai bên đều chưa có cú dứt điểm trúng đích nào (0 - 0).

0' Trận đấu bắt đầu Vancouver Whitecaps tiếp đón Houston Dynamo.

Cập nhật lúc 10:13 20/08/2026

Đội hình chính thức Vancouver Whitecaps Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jesper Sorensen Houston Dynamo Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ben Olsen 1 Yohei Takaoka 18 Édier Ocampo 33 Tristan Blackmon 2 Mathías Laborda 28 Tate Johnson 8 Oliver Larraz 20 Andrés Cubas 11 Emmanuel Sabbi 25 Ryan Gauld 7 Cheick Tidiane Sabaly 19 Rayan Elloumi 31 Jonathan Bond 11 Lawrence Ennali 5 Lucas Halter 34 Agustin Resch 21 Franco Negri 6 Artur 30 Agustín Bouzat 8 Jack McGlynn 16 Héctor Herrera 20 Guilherme 19 Mateusz Bogusz Dự bị Vancouver Whitecaps 32 Isaac Boehmer 6 Ralph Priso 3 Sam Adekugbe 29 Mihail Gherasimencov 41 Nikola Djordjevic 13 Thomas Müller 26 Jean-Claude Ngando 97 Liam MacKenzie 14 Bruno Quiñonez Houston Dynamo 26 Blake Gillingham 4 Marcelo Saracchi 3 Antônio Carlos 28 Erik Sviatchenko 9 Ondrej Lingr 18 Diadié Samassékou 14 Duane Holmes 24 Ibrahim Aliyu 23 Duncan McGuire Cập nhật đội hình lúc 09:26 20/08/2026

Vancouver Whitecaps Thống kê Houston Dynamo 45% Kiểm soát bóng 55% 3 Dứt điểm 2 0 Trúng đích 1 1 Phạt góc 1 7 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 1

Thông tin trận đấu Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo

Trận đấu giữa Vancouver Whitecaps và Houston Dynamo diễn ra vào lúc 09h30 ngày 20/08/2026 trên sân vận động BC Place, thuộc khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Cuộc đối đầu tại sân BC Place mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cục diện nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng MLS. Vancouver Whitecaps bước vào trận đấu này với vị thế của đội dẫn đầu giải đấu khi sở hữu 37 điểm. Trong khi đó, Houston Dynamo bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 2 với 35 điểm. Khoảng cách mong manh 2 điểm khiến cuộc chạm trán trực tiếp này trở thành tâm điểm của vòng đấu.

Phong độ thi đấu của Vancouver Whitecaps và Houston Dynamo

Vancouver Whitecaps sở hữu phong độ tương đối ổn định trong giai đoạn vừa qua. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà đã giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chịu 1 thất bại. Tích lũy điểm số đều đặn giúp đại diện của khu vực Vancouver duy trì đỉnh bảng xếp hạng.

Bên kia chiến tuyến, Houston Dynamo đang trình diễn phong độ thăng hoa. Đội khách duy trì chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp, trong đó giành tới 4 chiến thắng và chỉ chia điểm 1 trận ở lần ra sân gần nhất. Chuỗi thành tích ấn tượng này giúp Houston Dynamo áp sát vị trí số 1 với khoảng cách cực kỳ thu hẹp.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội

Xét về thành tích đối đầu trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, Houston Dynamo đang nắm lợi thế nhỉnh hơn đôi chút. Đội khách giành được 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận và Vancouver Whitecaps có 1 lần hưởng niềm vui trọn vẹn. Sự cân bằng này hứa hẹn một màn so tài kịch tính và khó đoán.

Đánh giá chung trước trận đấu

Được thi đấu trên sân nhà BC Place là điểm tựa lớn đối với Vancouver Whitecaps trong mục tiêu bảo vệ ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, thách thức cho họ là không hề nhỏ khi đối thủ Houston Dynamo đang đạt phong độ rất cao với chuỗi trận bất bại. Với thế trận cân bằng và khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng, cả hai đội bóng đều hướng tới một kết quả thuận lợi để khẳng định vị thế tại MLS.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Vancouver Whitecaps · 1 thắng 2 hòa Houston Dynamo · 2 thắng Houston Dynamo 1 - 0 Vancouver Whitecaps HD Vancouver Whitecaps 1 - 1 Houston Dynamo Hòa Houston Dynamo 0 - 3 Vancouver Whitecaps VW Houston Dynamo 1 - 1 Vancouver Whitecaps Hòa Vancouver Whitecaps 3 - 4 Houston Dynamo HD

Vancouver Whitecaps 5 trận gần nhất T H B B H 18 Trận 11-4-3 T-H-B 40 Ghi (TB 2.2) 17 Thủng lưới Houston Dynamo 5 trận gần nhất T T T T H 19 Trận 11-2-6 T-H-B 28 Ghi (TB 1.5) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 18 11 4 3 +23 37 T H H B T 2 Houston Dynamo 19 11 2 6 +4 35 T T T T H 3 Los Angeles FC 20 10 4 6 +15 34 B H T T T …

Tình hình lực lượng Vancouver Whitecaps ✚ B. Halbouni (Knee Injury) ✚ K. Poku (Muscle Injury) ✚ R. Veselinovic (Injury) ✚ B. White (Hamstring Injury) ✚ J. Badwal (Concussion) ✚ K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury) ✚ A. Cvetkovic (Inactive) ✚ B. Halbouni (Knee Injury) Houston Dynamo ✚ J. Maurer (Concussion) ✚ Felipe Andrade (Lower-Body Injury) ✚ J. Maurer (Concussion) ✚ Felipe Andrade (Lower-Body Injury)