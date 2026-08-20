Tin mới

    TRỰC TIẾPTrực tiếp Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo: Houston Dynamo nhỉnh hơn về kiểm soát bóng, chưa có bàn thắng

    Đại Ngàn20/08/2026 04:30

    Trận đại chiến đỉnh bảng giữa Vancouver Whitecaps và Houston Dynamo lúc 09h30 ngày 20/08 hứa hẹn căng thẳng khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm.

    Vancouver Whitecaps0 - 0Houston DynamoHiệp 1 — phút 33'
    • 33'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 26'Thẻ vàng cho A. Cubas của Vancouver Whitecaps

      Phút 26, A. Cubas bên phía Vancouver Whitecaps phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa hai đội đầu bảng trên sân BC Place đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0, và nếu giữ tỷ số này, cả Vancouver Whitecaps lẫn Houston Dynamo đều sẽ chắc suất vào vòng 1/16.

    • 24'Houston Dynamo nhỉnh hơn về kiểm soát bóng

      Bước sang phút 24, trận đấu vẫn giữ thế cân bằng 0 - 0 dù Houston Dynamo nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 45% - 55%. Cả hai đội cùng sở hữu 2 - 2 lần dứt điểm, nhưng đội khách tỏ ra nhỉnh hơn về độ nguy hiểm với 0 - 1 cú sút trúng đích cùng 0 - 1 quả phạt góc. Trong khi đó, Vancouver Whitecaps thi đấu áp sát khá quyết liệt để phá lối chơi của đối thủ với số lần phạm lỗi 4 - 2.

    • 12'Houston Dynamo kiểm soát bóng vượt trội

      Nhập cuộc chủ động, Houston Dynamo áp đặt thế trận với thời lượng cầm bóng 28% - 72% nghiêng về phía đội khách trong 12 phút đầu. Dù vậy, Vancouver Whitecaps lại sở hữu cú dứt điểm duy nhất từ đầu trận (1 - 0), trong bối cảnh cả hai bên đều chưa có cú dứt điểm trúng đích nào (0 - 0).

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Vancouver Whitecaps tiếp đón Houston Dynamo.

    Cập nhật lúc 10:13 20/08/2026

    Đội hình chính thức
    Vancouver Whitecaps
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jesper Sorensen
    Houston Dynamo
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ben Olsen
    1
    Yohei Takaoka
    18
    Édier Ocampo
    33
    Tristan Blackmon
    2
    Mathías Laborda
    28
    Tate Johnson
    8
    Oliver Larraz
    20
    Andrés Cubas
    11
    Emmanuel Sabbi
    25
    Ryan Gauld
    7
    Cheick Tidiane Sabaly
    19
    Rayan Elloumi
    31
    Jonathan Bond
    11
    Lawrence Ennali
    5
    Lucas Halter
    34
    Agustin Resch
    21
    Franco Negri
    6
    Artur
    30
    Agustín Bouzat
    8
    Jack McGlynn
    16
    Héctor Herrera
    20
    Guilherme
    19
    Mateusz Bogusz
    Dự bị
    Vancouver Whitecaps
    32 Isaac Boehmer6 Ralph Priso3 Sam Adekugbe29 Mihail Gherasimencov41 Nikola Djordjevic13 Thomas Müller26 Jean-Claude Ngando97 Liam MacKenzie14 Bruno Quiñonez
    Houston Dynamo
    26 Blake Gillingham4 Marcelo Saracchi3 Antônio Carlos28 Erik Sviatchenko9 Ondrej Lingr18 Diadié Samassékou14 Duane Holmes24 Ibrahim Aliyu23 Duncan McGuire
    Cập nhật đội hình lúc 09:26 20/08/2026
    Vancouver WhitecapsThống kêHouston Dynamo
    45%
    Kiểm soát bóng
    55%
    3
    Dứt điểm
    2
    0
    Trúng đích
    1
    1
    Phạt góc
    1
    7
    Phạm lỗi
    2
    0
    Việt vị
    1

    Thông tin trận đấu Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo

    Trận đấu giữa Vancouver Whitecaps và Houston Dynamo diễn ra vào lúc 09h30 ngày 20/08/2026 trên sân vận động BC Place, thuộc khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

    Cuộc đối đầu tại sân BC Place mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cục diện nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng MLS. Vancouver Whitecaps bước vào trận đấu này với vị thế của đội dẫn đầu giải đấu khi sở hữu 37 điểm. Trong khi đó, Houston Dynamo bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 2 với 35 điểm. Khoảng cách mong manh 2 điểm khiến cuộc chạm trán trực tiếp này trở thành tâm điểm của vòng đấu.

    Phong độ thi đấu của Vancouver Whitecaps và Houston Dynamo

    Vancouver Whitecaps sở hữu phong độ tương đối ổn định trong giai đoạn vừa qua. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà đã giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chịu 1 thất bại. Tích lũy điểm số đều đặn giúp đại diện của khu vực Vancouver duy trì đỉnh bảng xếp hạng.

    Bên kia chiến tuyến, Houston Dynamo đang trình diễn phong độ thăng hoa. Đội khách duy trì chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp, trong đó giành tới 4 chiến thắng và chỉ chia điểm 1 trận ở lần ra sân gần nhất. Chuỗi thành tích ấn tượng này giúp Houston Dynamo áp sát vị trí số 1 với khoảng cách cực kỳ thu hẹp.

    Lịch sử đối đầu giữa hai đội

    Xét về thành tích đối đầu trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, Houston Dynamo đang nắm lợi thế nhỉnh hơn đôi chút. Đội khách giành được 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận và Vancouver Whitecaps có 1 lần hưởng niềm vui trọn vẹn. Sự cân bằng này hứa hẹn một màn so tài kịch tính và khó đoán.

    Đánh giá chung trước trận đấu

    Được thi đấu trên sân nhà BC Place là điểm tựa lớn đối với Vancouver Whitecaps trong mục tiêu bảo vệ ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, thách thức cho họ là không hề nhỏ khi đối thủ Houston Dynamo đang đạt phong độ rất cao với chuỗi trận bất bại. Với thế trận cân bằng và khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng, cả hai đội bóng đều hướng tới một kết quả thuận lợi để khẳng định vị thế tại MLS.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Vancouver Whitecaps · 1 thắng2 hòaHouston Dynamo · 2 thắng
    17/05/2026
    Houston Dynamo
    1 - 0
    Vancouver Whitecaps
    HD
    18/08/2025
    Vancouver Whitecaps
    1 - 1
    Houston Dynamo
    Hòa
    17/07/2025
    Houston Dynamo
    0 - 3
    Vancouver Whitecaps
    VW
    19/09/2024
    Houston Dynamo
    1 - 1
    Vancouver Whitecaps
    Hòa
    21/07/2024
    Vancouver Whitecaps
    3 - 4
    Houston Dynamo
    HD
    Vancouver Whitecaps
    5 trận gần nhất
    THBBH
    18
    Trận
    11-4-3
    T-H-B
    40
    Ghi (TB 2.2)
    17
    Thủng lưới
    Houston Dynamo
    5 trận gần nhất
    TTTTH
    19
    Trận
    11-2-6
    T-H-B
    28
    Ghi (TB 1.5)
    24
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps181143+2337THHBT
    2Houston Dynamo191126+435TTTTH
    3Los Angeles FC201046+1534BHTTT
    Tình hình lực lượng
    Vancouver Whitecaps
    B. Halbouni (Knee Injury)
    K. Poku (Muscle Injury)
    R. Veselinovic (Injury)
    B. White (Hamstring Injury)
    J. Badwal (Concussion)
    K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury)
    A. Cvetkovic (Inactive)
    B. Halbouni (Knee Injury)
    Houston Dynamo
    J. Maurer (Concussion)
    Felipe Andrade (Lower-Body Injury)
    J. Maurer (Concussion)
    Felipe Andrade (Lower-Body Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Trực tiếp Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo: Houston Dynamo nhỉnh hơn về kiểm soát bóng, chưa có bàn thắng
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO