TRỰC TIẾP Trực tiếp Vardar Skopje vs Riga: Trận đấu đang diễn ra Vardar Skopje đối đầu Riga lúc 01:00 ngày 23/07/2026 tại Gradski Park trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League, với thông tin trận đấu là trọng tâm trước giờ bóng lăn.

Vardar Skopje 0 - 0 Riga Hiệp 1 — phút 19' 19' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

15' M. Matic nhận thẻ vàng sớm Phút 15', M. Matic của Vardar Skopje nhận thẻ vàng. Vardar Skopje và Riga vẫn đang hòa 0-0.

0' Trận đấu bắt đầu Vardar Skopje tiếp đón Riga.

Cập nhật lúc 01:21 23/07/2026

Đội hình chính thức Vardar Skopje Sơ đồ 4-3-3 · HLV Cristian Fabbiani Riga Sơ đồ 3-5-2 · HLV Adrian Gula 95 Davor Taleski 21 Georgije Jankulov 5 Filip Najdovski 4 Mislav Matić 3 Mihail Manevski 8 Boban Nikolov 6 David Babunski 32 Diego Castañeda 71 Miguel Pires 9 Azer Omeragikj 7 Gerson Rodrigues 91 Frenks Orols 13 Raivis Jurkovskis 21 Baba Musah 34 Antonijs Černomordijs 4 Orlando Galo 18 Salah Oulad M'Hand 40 Ahmed Ankrah 8 Iago Siqueira Augusto 17 Andrés Salazar 19 Muhammed Badamosi 7 Raki Aouani Dự bị Vardar Skopje 1 Daniel Dikovski 18 Nenad Miskovski 27 Filip Cvetkovski 22 Dimitar Todorovski 23 Filip Duranski 34 Ian Puleio 88 Nemanja Bosančić 10 Goran Zakarić 17 Ediz Spahiu Riga 31 Athanasios Papadoudis 44 Marcis Kazainis 3 Abner 5 Karl Gameni Wassom 23 Maksims Tonisevs 33 Paulo 11 Brian Peña 22 Meïssa Diop 10 Reginaldo Ramires Cập nhật đội hình lúc 00:38 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Vardar Skopje sẽ đối đầu Riga trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 23/07/2026 tại sân vận động Gradski Park.

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng đến từ những nền bóng đá khác nhau. Tuy nhiên, các thông tin được cung cấp hiện chỉ bao gồm thời gian, địa điểm và cặp đấu, chưa có dữ liệu về phong độ gần đây, lực lượng, vị trí hoặc thành tích đối đầu của hai đội.

Những điểm chưa thể đánh giá

Việc thiếu số liệu về các trận gần nhất khiến phong độ của Vardar Skopje và Riga chưa thể được nhận định một cách cụ thể. Vì vậy, chưa có cơ sở để xác định đội nào đang chiếm ưu thế về kết quả, khả năng ghi bàn hay sự ổn định trong phòng ngự.

Bên cạnh đó, thông tin về cầu thủ vắng mặt, đội hình dự kiến và sơ đồ chiến thuật cũng chưa được cung cấp. Những yếu tố này thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai đội tiếp cận trận đấu, nhưng không nên suy đoán khi chưa có dữ liệu xác nhận.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Điểm chắc chắn duy nhất ở thời điểm hiện tại là Vardar Skopje và Riga sẽ gặp nhau tại Gradski Park vào rạng sáng 23/07/2026. Diễn biến chiến thuật, khả năng kiểm soát thế trận và lựa chọn nhân sự của hai đội sẽ là những yếu tố cần theo dõi khi trận đấu bắt đầu.

Do chưa có thông tin đầy đủ về phong độ và lực lượng, trận đấu chưa thể được đánh giá theo hướng nghiêng về một bên. Nhìn chung, mọi nhận định sâu hơn về ưu thế hoặc kết quả cụ thể cần chờ thêm dữ liệu chính thức trước giờ thi đấu.

Vardar Skopje 5 trận gần nhất T B T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Riga 5 trận gần nhất T T T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới