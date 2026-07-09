TRỰC TIẾP Trực tiếp Velež vs Milsami Orhei: Milsami Orhei mở tỷ số Velež tiếp đón Milsami Orhei trên sân nhà Stadion Rodjeni trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, hứa hẹn một cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đại diện từ hai nền bóng đá khác nhau của châu Âu.

Velež 0 - 1 Milsami Orhei Hiệp 2 — phút 82' 82' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Velež 0 - 1 Milsami Orhei.

81' Velež nhận thêm thẻ vàng ở phút 81 Phút 81, Velež phải nhận thêm một thẻ vàng nữa, tấm thẻ thứ ba dành cho các cầu thủ chủ nhà trong trận này. Đang bị dẫn 0-1 trước Milsami Orhei, Velež càng lúc càng khó kiểm soát tình huống khi thẻ phạt liên tục xuất hiện.

80' Velez xáo trộn hàng công khi đang bị dẫn Phút 80, HLV Velez tung Halilovic vào sân thay Stojanovic, tìm kiếm nguồn cảm hứng mới cho hàng công. Đội chủ nhà đang chịu cảnh dẫn trước 0-1 bởi Milsami Orhei sau pha lập công phút 54, và cần một sự thay đổi để tạo đột biến.

76' Odubia lãnh thẻ vàng ở phút 76 Phút 76', P. Odubia bên phía Milsami Orhei phải nhận thẻ vàng. Đây đã là thẻ thứ ba dành cho các cầu thủ Milsami Orhei trong trận, trong khi đội khách vẫn đang tạm dẫn Velež với tỷ số 0-1.

74' Milsami Orhei xoay người, tăng cường sức trẻ Phút 74, HLV Milsami Orhei tung S. Chele vào sân thay D. Muringen. Sự thay đổi diễn ra khi đội khách vẫn đang bảo vệ lợi thế dẫn 0-1 sau pha lập công phút 54, trong bối cảnh Velež đã có tới hai cầu thủ nhận thẻ vàng ở hiệp hai và đang nôn nóng tìm bàn gỡ.

68' Abdullah nhận thẻ vàng, Velež thêm khó khăn Phút 68, R. Abdullah bên phía Velež phải nhận thẻ vàng, thẻ vàng thứ ba dành cho các cầu thủ chủ nhà trong trận. Đang bị dẫn 0-1 bởi Milsami Orhei, Velež càng thêm áp lực khi phải chơi cẩn trọng hơn để tránh nhận thêm thẻ phạt.

67' Milsami Orhei xoay người, tung Izountouemoi vào sân Phút 67, HLV Milsami Orhei quyết định rút H. Asmelash để đưa S. Izountouemoi vào sân. Sự thay đổi diễn ra khi đội khách đang tạm dẫn 0-1 và đã có một cầu thủ nhận thẻ vàng trước đó, có thể nhằm giữ nhịp trận đấu và bảo toàn lợi thế.

65' Velež xáo bài, Ignatov thế chỗ Mesic Phút 65, HLV Velež quyết định rút A. Mesic - người vừa nhận thẻ vàng ở phút 53 - để đưa L. Ignatov vào sân, khi đội nhà đang bị dẫn 0-1 trước Milsami Orhei. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho hàng công chủ nhà trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

54' Odubia mở tỷ số cho Milsami Orhei Phút 54, P. Odubia dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của K. Kalabatama, ấn định 0-1 cho Milsami Orhei trên sân Stadion Rodjeni. Bàn thắng đến sau khi Velež vừa nhận thẻ vàng ít phút trước, mở ra thế trận thuận lợi cho đội khách.

53' Mesic phải nhận thẻ vàng ở phút 53 Phút 53, đến lượt A. Mesic bên phía Velež bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. Đây đã là thẻ vàng thứ ba trong trận sau hai trường hợp của W. Fonkeu và A. Angelov bên phía Milsami Orhei, cho thấy diễn biến khá căng thẳng trên sân Stadion Rodjeni.

46' Velež đổi người ngay đầu hiệp hai Bước sang phút 46', HLV Velež tung ngay M. Besic vào sân thay A. Shhade nhằm tạo luồng sinh khí mới cho hàng công. Thay đổi diễn ra khi bảng điện tử vẫn đang hiển thị tỷ số hòa 0-0 với Milsami Orhei, đội đã phải nhận hai thẻ vàng ở hiệp một.

46' Milsami đổi người ngay đầu giờ hai Phút 46, HLV Milsami Orhei tung P. Odubia vào sân thay V. Luchita ngay khi trận đấu trở lại. Sự thay đổi được thực hiện trong bối cảnh Milsami đang có hai cầu thủ bị treo thẻ vàng và tỷ số vẫn đang là 0-0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

39' Milsami nhận thẻ vàng thứ hai trong hiệp một Phút 39, A. Angelov của Milsami Orhei phải nhận thẻ vàng, tấm thẻ thứ hai mà đội khách bị phạt chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút sau trường hợp của W. Fonkeu. Hàng thủ Milsami đang có dấu hiệu căng cứng khi tỷ số vẫn là 0-0 trên sân Stadion Rodjeni.

30' Fonkeu nhận thẻ vàng ở phút 30 Phút 30, W. Fonkeu của Milsami Orhei phải nhận thẻ vàng, buộc anh phải cẩn trọng hơn trong những pha va chạm tiếp theo. Trận đấu vẫn đang giữ tỷ số hòa 0-0 trên sân Stadion Rodjeni ở lượt đi vòng loại thứ nhất Europa Conference League.

0' Trận đấu bắt đầu Velež tiếp đón Milsami Orhei.

Cập nhật lúc 01:40 10/07/2026

Velež sẽ chào đón Milsami Orhei trên sân nhà Stadion Rodjeni trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cơ hội để đại diện chủ nhà khẳng định vị thế ngay từ những phút đầu của cuộc đối đầu vòng loại châu Âu.

Bối cảnh trận đấu

Cuộc chạm trán giữa Velež và Milsami Orhei nằm trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, một trong ba đấu trường cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Âu do UEFA tổ chức. Với các đội bóng đến từ những giải vô địch quốc gia khác nhau, mỗi trận đấu vòng loại đều mang tính chất một mất một còn, đòi hỏi sự tập trung cao độ ngay từ hiệp một.

Lợi thế sân nhà của Velež

Được thi đấu trên sân nhà Stadion Rodjeni, Velež nắm trong tay lợi thế không nhỏ về mặt tâm lý lẫn sự cổ vũ từ khán giả nhà. Trong các trận đấu cúp châu Âu, yếu tố sân nhà thường đóng vai trò quan trọng, giúp đội chủ nhà tự tin triển khai lối chơi tấn công và tạo sức ép ngay từ đầu trận.

Thử thách dành cho Milsami Orhei

Về phía đội khách, Milsami Orhei sẽ phải vượt qua không chỉ hàng thủ của Velež mà còn cả bầu không khí cuồng nhiệt tại Stadion Rodjeni. Với các trận đấu vòng loại châu Âu, khả năng thích nghi nhanh với điều kiện sân bãi và áp lực tâm lý là yếu tố then chốt quyết định kết quả chung cuộc.

Nhận định

Trận đấu giữa Velež và Milsami Orhei hứa hẹn diễn ra với nhịp độ cao khi cả hai đội đều cần điểm số để nuôi hy vọng đi tiếp tại UEFA Europa Conference League. Đội chủ nhà với lợi thế sân bãi được kỳ vọng sẽ nhập cuộc chủ động hơn, trong khi Milsami Orhei cần một chiến lược phòng ngự chặt chẽ kết hợp phản công sắc bén để tìm kiếm bàn thắng quan trọng trên sân khách.

Phong độ gần đây của Velež

27/05/2026: Zrinjski 3-0 Velež (Thua)

22/05/2026: Velež 2-3 FK Sarajevo (Thua)

16/05/2026: Velež 4-2 Rudar Prijedor (Thắng)

13/05/2026: Velež 1-1 Zrinjski (Hòa)

10/05/2026: Posušje 1-1 Velež (Hòa)

Phong độ gần đây của Milsami Orhei

05/07/2026: Petrocub 5-0 Milsami Orhei (Thua)

28/06/2026: Milsami Orhei 0-0 Zimbru (Hòa)

18/05/2026: Milsami Orhei 0-0 Sheriff Tiraspol (Hòa)

13/05/2026: Milsami Orhei 0-1 Zimbru (Thua)

10/05/2026: Dacia-Buiucani 1-2 Milsami Orhei (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Velež (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Milsami Orhei (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Velež: Không có thông tin chấn thương

Milsami Orhei: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Velež thắng: 33%

Hòa: 33%

Milsami Orhei thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Velež: bàn

Milsami Orhei: bàn

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