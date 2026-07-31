Trực tiếp Việt Nam vs Singapore: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Việt Nam vs Singapore: Đội hình xuất phát

    Đại Ngàn31/07/2026 18:45

    Việt Nam gặp Singapore lúc 20h ngày 31/07/2026 tại ASEAN Cup, trong bối cảnh Singapore dẫn đầu với 6 điểm còn Việt Nam có 3 điểm.

    Việt NamvsSingaporeSẮP BẮT ĐẦU • 20:00
    • 20:00Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của Việt Nam và Singapore đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:00.

    Cập nhật lúc 19:23 31/07/2026

    Đội hình chính thức
    Việt Nam
    Sơ đồ
    Singapore
    Sơ đồ
    1
    Patrik Lê Giang
    7
    Phạm Xuân Mạnh
    16
    Nguyễn Thành Chung
    5
    Đoàn Văn Hậu
    15
    Trương Tiến Anh
    19
    Nguyễn Quang Hải
    9
    Nguyễn Đình Bắc
    14
    Nguyễn Hoàng Đức
    3
    Nguyễn Văn Vĩ
    12
    Nguyễn Xuân Son
    10
    Đỗ Hoàng Hên
    1
    Izwan Mahbud
    3
    Ryhan Stewart
    15
    Lionel Tan
    18
    Jacob Mahler
    14
    Hariss Harun
    6
    Kyoga Nakamura
    8
    Shah Shahiran
    11
    Glenn Kweh
    7
    Ui-young Song
    13
    Harhys Stewart
    20
    Shawal Anuar
    Dự bị
    Việt Nam
    4 Quang Kiệt Đinh6 Nhật Minh Nguyễn8 Lê Phạm Thành Long11 Minh Gia Bảo Khổng13 Geovane Magno Cândido Silveira17 Gia Hưng Phạm18 Nguyễn Hai Long20 Bùi Hoàng Việt Anh22 Việt Cường Nguyễn Trần
    Singapore
    5 Amirul Adli Azmi9 Nathan Mao10 Farhan Zulkifli12 Syazwan Buhari16 Hami Syahin17 Irfan Fandi19 Ilhan Fandi21 Raoul bin Suhaimi22 Joel Chew
    Cập nhật đội hình lúc 19:23 31/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Trận đấu: Việt Nam vs Singapore

    Thời gian: 20h ngày 31/07/2026

    Giải đấu: ASEAN Cup

    Việt Nam sẽ đối đầu Singapore trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cục diện nhóm đầu. Singapore đang đứng hạng 1 với 6 điểm, còn Việt Nam xếp hạng 2 với 3 điểm. Khoảng cách này khiến cuộc chạm trán trở thành phép thử đáng chú ý cho tham vọng của cả hai đội.

    Singapore có lợi thế từ phong độ và vị trí hiện tại

    Singapore bước vào trận đấu với chuỗi hai chiến thắng liên tiếp trong những trận gần nhất. Đây là nền tảng tích cực, đặc biệt khi đội đang giữ vị trí dẫn đầu với 6 điểm. Sự ổn định về kết quả giúp Singapore có thêm cơ sở để nhập cuộc tự tin, đồng thời tạo sức ép nhất định lên đối thủ đang đứng ngay phía sau.

    Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng không đồng nghĩa Singapore sẽ có một trận đấu dễ dàng. Đội bóng này phải đối mặt với đối thủ sở hữu thành tích đối đầu vượt trội trong 5 lần chạm trán gần nhất. Vì vậy, bài toán đặt ra cho Singapore là duy trì sự chắc chắn trước một Việt Nam thường tạo được ưu thế trong cặp đấu này.

    Việt Nam cần chuyển ưu thế đối đầu thành kết quả

    Phong độ gần nhất của Việt Nam mới chỉ ghi nhận một chiến thắng. So với chuỗi hai trận thắng của Singapore, đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị về kết quả kém thuận lợi hơn. Dẫu vậy, cán cân đối đầu đang nghiêng rõ rệt về phía Việt Nam: trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam thắng 4 trận và hòa 1 trận, còn Singapore không có chiến thắng.

    Thông số này mang lại điểm tựa tinh thần đáng kể cho Việt Nam, nhưng không thể thay thế yêu cầu về màn trình diễn trên sân. Đội cần duy trì sự tập trung trong từng giai đoạn, bởi Singapore đang có lợi thế về điểm số và phong độ. Nếu không sớm tạo được thế trận chủ động, Việt Nam có thể gặp khó trong việc thu hẹp khoảng cách hiện tại.

    Cuộc đấu được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận

    Với dữ liệu hiện có, chưa đủ cơ sở để xác định sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình xuất phát của hai đội. Tuy nhiên, tương quan trước trận cho thấy Singapore có thể bước vào cuộc đấu với sự tự tin từ vị trí hạng 1 và chuỗi hai chiến thắng, trong khi Việt Nam cần phát huy kinh nghiệm đối đầu để cân bằng lợi thế đó.

    Điểm then chốt sẽ nằm ở cách mỗi đội xử lý sức ép. Singapore cần chứng minh vị trí dẫn đầu bằng một màn trình diễn ổn định trước đối thủ đã bất bại trong 5 lần gặp gần nhất. Ở chiều ngược lại, Việt Nam phải biến lợi thế lịch sử thành khả năng kiểm soát trận đấu, thay vì chỉ dựa vào những kết quả trước đây.

    Nhận định trước trận

    Singapore đang chiếm ưu thế về vị trí và phong độ gần nhất, còn Việt Nam sở hữu lợi thế rất lớn trong thành tích đối đầu. Hai chiều dữ liệu này tạo nên thế trận cân bằng hơn so với khoảng cách điểm số trên bảng xếp hạng.

    Trận đấu vì thế có thể trở thành màn kiểm chứng bản lĩnh của Việt Nam trước đội đang dẫn đầu, đồng thời là cơ hội để Singapore khẳng định vị thế bằng kết quả trước đối thủ khó chịu. Không có cơ sở để chốt một tỷ số cụ thể, nhưng đây hứa hẹn là cuộc so tài được định đoạt bởi sự ổn định, khả năng kiểm soát thế trận và mức độ tận dụng cơ hội của mỗi đội.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Việt Nam · 4 thắng1 hòaSingapore · 0 thắng
    29/12/2024
    Việt Nam
    3 - 1
    Singapore
    VN
    26/12/2024
    Singapore
    0 - 2
    Việt Nam
    VN
    30/12/2022
    Singapore
    0 - 0
    Việt Nam
    Hòa
    08/12/2010
    Việt Nam
    1 - 0
    Singapore
    VN
    21/12/2008
    Singapore
    0 - 1
    Việt Nam
    VN
    Việt Nam
    5 trận gần nhất
    TTTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 7.0)
    0
    Thủng lưới
    Singapore
    5 trận gần nhất
    TTBTT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Singapore2200+36TT
    2Việt Nam1100+73T
    3Indonesia1100+43T
    4Campuchia2002-50BB
    5Đông Timor2002-90BB
    5TBC000000
    Tình hình lực lượng
    Việt Nam
    Thanh Binh Nguyen (Unknown Injury)
    Duy Manh Do (Knee Injury)
    Hieu Minh Nguyen (Torn Ligaments)
    Singapore
    Nazrul Nazari (Unknown Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Việt Nam vs Singapore: Đội hình xuất phát
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